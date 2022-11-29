Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

Сегодня, 13:15
Что случилось с Бельгией и ее золотым поколением на ЧМ-2022? Ничего особенного, они просто постарели. Естественный, абсолютно нормальный и, увы, неизбежный процесс.
А главное, понимают это и сами бельгийцы. И не стесняются об этом говорить. В частности, их лидер Кевин де Брейне.
«Никаких шансов на титул у нас нет, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие молодые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие футболисты в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров», — говорил он еще до игры с Марокко, завершившейся поражением «Красных дьяволов» со счетом 0:2.
Цитата получилась резонансной и, похоже, повлияла на атмосферу внутри коллектива. L'Equipe пишет, что в раздевалке сборной Бельгии все не очень здорово — де Брейне не разговаривает с Куртуа, Азар — с Троссаром, а Лукаку — с Батшуайи. Еще во время матча с Канадой де Брейне поссорился с Тоби Алдервейрелдом — причем на повышенных тонах они разговаривали, пока их партнеры праздновали гол. Затем вышло то самое интервью Кевина, где он прямо говорит, что у Бельгии нет шансов на победу. Ну а 28 ноября, на «кризисной встрече» после поражения от Марокко, по информации местной французской прессы, Ромелу Лукаку пришлось разнимать уже де Брейне и Вертонгена. Примечательно, что после матча Ян объяснил причины провала так: «Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые».
Можно обвинять де Брейне в неуважении к партнерам, но он прав. Подобные слова — гораздо лучше, чем традиционная жвачка из серии «мы будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится», «мы не считаем себя фаворитами, но будем бороться и ставим амбициозные цели» и все в таком духе.
Тоби Алдервейрелду — 33 года, Яну Фертонгену — 35, Акселю Витселю — 33, Тома Менье — 31, Эдену Азару — 31, самому де Брейне — 31. Все они выходили в старте на матчи с Канадой и Марокко, за исключением Менье, который был в основе с африканцами, а с североамериканцами вышел на замену в перерыве. Средний возраст стартового состава Бельгии в первых двух играх группового этапа составлял 30,5 года.
Это не рекордный показатель на этом чемпионате мира — у Коста-Рики в матче с Японией он был равен 30,9 года. Но тут важна именно стабильность: у костариканцев в игре с Испанией средний возраст был 29,2 года. У Аргентины во встрече с Саудовской Аравией — 30,2, а с Мексикой — уже 29,4. У Бельгии же и в заключительном матче группы против Хорватии почти наверняка эта цифра сильно не поменяется. Не особо верится, что главный тренер Роберто Мартинес выпустит в основе 19-летнего защитника Зено Дебаста или 21-летнего атакующего хавбека Шарля де Кетеларе, которые разбавляют этот дом престарелых.
Кстати, напрашиваются параллели с Хорватией — там тоже вроде бы золотое поколение, большой успех четыре года назад, возрастные лидеры. Но при более подробном рассмотрении различий больше, чем сходства.
В заявке Бельгии на этот чемпионат мира 16 человек были и на ЧМ-2018. Из тех, кто был в России, в Катаре нет защитников Венсана Компани, Томаса Вермалена (оба завершили карьеру) и Дедрика Бойяты, а также хавбеков Маруана Феллаини, Муссы Дембеле, Аднана Янузая и Насера Шадли. Остальные все на месте. У Хорватии же сейчас в заявке всего восемь вице-чемпионов мира. То есть состав сменился на две трети.
Если посмотреть, например, основу Бельгии в четвертьфинале с Бразилией четыре года назад, то семь человек из него были в старте и на матч с Марокко на этом мундиале. А если был бы полностью готов Ромелу Лукаку, то наверняка было бы восемь. У Хорватии же в полуфинале с Англией на ЧМ-2018 (для сравнения были взяты самые яркие встречи команд четырехлетней давности) и в игре с Канадой в Катаре совпадают всего четыре человека: Деян Ловрен, Лука Модрич, Марцело Брозович и Иван Перишич. Та самая старая гвардия, которую окружают совсем другие персонажи.
Главный тренер хорватов Златко Далич в общем и целом сумел провести за эти четыре года смену поколений, пусть игра «Шашечных» по-прежнему во многом зависит от ветеранов. Хотя как может быть иначе, если речь идет о ребятах вроде Модрича или Перишича? А вот Роберто Мартинес даже особо не пытался запустить этот процесс. Например, полтора года назад, во время Евро-2020, много говорили о невероятно талантливом Жереми Доку, но за все это время 20-летний форвард так, по сути, и не был по-настоящему интегрирован в команду, пусть и попал в заявку на ЧМ-2022.
В последние лет шесть Бельгия просто законсервировалась. Одна и та же схема и модель игры — 3-4-3. Одни и те же исполнители все эти годы. Неплохие результаты, беспроблемное прохождение отборочных турниров, первое место в рейтинге ФИФА, причем не на один месяц. Такая приятная эпоха застоя. Но за ней, как известно, должна последовать перестройка.
Этот процесс неизбежен, даже если «Красные дьяволы» удачно сыграют с Хорватией в последнем туре и выйдут из группы. Такой сценарий не кажется невероятным, возраст не превращает Бельгию в заведомого андердога. Но ее история на этом чемпионате мира — еще один пример того, как не нужно затягивать с переменами, даже если речь идет о лучшем поколении в истории страны.
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|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.40 X 3.30 П2 3.30
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 7.80 X 4.40 П2 1.49
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.40 П2 2.05
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.00 X 4.40 П2 1.49
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.60 П2 1.52
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 7.90 X 4.30 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.80 X 4.40 П2 1.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.50 П2 1.27
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|2
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)