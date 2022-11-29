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Сегодня, 13:15

Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Футболисты сборной Бельгии.
Фото Global Look Press
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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Кевин де Брейне сказал все как есть.

Что случилось с Бельгией и ее золотым поколением на ЧМ-2022? Ничего особенного, они просто постарели. Естественный, абсолютно нормальный и, увы, неизбежный процесс.

А главное, понимают это и сами бельгийцы. И не стесняются об этом говорить. В частности, их лидер Кевин де Брейне.

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«Никаких шансов на титул у нас нет, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие молодые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие футболисты в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров», — говорил он еще до игры с Марокко, завершившейся поражением «Красных дьяволов» со счетом 0:2.

Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press

Цитата получилась резонансной и, похоже, повлияла на атмосферу внутри коллектива. L'Equipe пишет, что в раздевалке сборной Бельгии все не очень здорово — де Брейне не разговаривает с Куртуа, Азар — с Троссаром, а Лукаку — с Батшуайи. Еще во время матча с Канадой де Брейне поссорился с Тоби Алдервейрелдом — причем на повышенных тонах они разговаривали, пока их партнеры праздновали гол. Затем вышло то самое интервью Кевина, где он прямо говорит, что у Бельгии нет шансов на победу. Ну а 28 ноября, на «кризисной встрече» после поражения от Марокко, по информации местной французской прессы, Ромелу Лукаку пришлось разнимать уже де Брейне и Вертонгена. Примечательно, что после матча Ян объяснил причины провала так: «Бельгия плохо атакует, потому что игроки атаки слишком старые».

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Можно обвинять де Брейне в неуважении к партнерам, но он прав. Подобные слова — гораздо лучше, чем традиционная жвачка из серии «мы будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится», «мы не считаем себя фаворитами, но будем бороться и ставим амбициозные цели» и все в таком духе.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Тоби Алдервейрелду — 33 года, Яну Фертонгену — 35, Акселю Витселю — 33, Тома Менье — 31, Эдену Азару — 31, самому де Брейне — 31. Все они выходили в старте на матчи с Канадой и Марокко, за исключением Менье, который был в основе с африканцами, а с североамериканцами вышел на замену в перерыве. Средний возраст стартового состава Бельгии в первых двух играх группового этапа составлял 30,5 года.

Это не рекордный показатель на этом чемпионате мира — у Коста-Рики в матче с Японией он был равен 30,9 года. Но тут важна именно стабильность: у костариканцев в игре с Испанией средний возраст был 29,2 года. У Аргентины во встрече с Саудовской Аравией — 30,2, а с Мексикой — уже 29,4. У Бельгии же и в заключительном матче группы против Хорватии почти наверняка эта цифра сильно не поменяется. Не особо верится, что главный тренер Роберто Мартинес выпустит в основе 19-летнего защитника Зено Дебаста или 21-летнего атакующего хавбека Шарля де Кетеларе, которые разбавляют этот дом престарелых.

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бельгия

Кстати, напрашиваются параллели с Хорватией — там тоже вроде бы золотое поколение, большой успех четыре года назад, возрастные лидеры. Но при более подробном рассмотрении различий больше, чем сходства.

В заявке Бельгии на этот чемпионат мира 16 человек были и на ЧМ-2018. Из тех, кто был в России, в Катаре нет защитников Венсана Компани, Томаса Вермалена (оба завершили карьеру) и Дедрика Бойяты, а также хавбеков Маруана Феллаини, Муссы Дембеле, Аднана Янузая и Насера Шадли. Остальные все на месте. У Хорватии же сейчас в заявке всего восемь вице-чемпионов мира. То есть состав сменился на две трети.

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Если посмотреть, например, основу Бельгии в четвертьфинале с Бразилией четыре года назад, то семь человек из него были в старте и на матч с Марокко на этом мундиале. А если был бы полностью готов Ромелу Лукаку, то наверняка было бы восемь. У Хорватии же в полуфинале с Англией на ЧМ-2018 (для сравнения были взяты самые яркие встречи команд четырехлетней давности) и в игре с Канадой в Катаре совпадают всего четыре человека: Деян Ловрен, Лука Модрич, Марцело Брозович и Иван Перишич. Та самая старая гвардия, которую окружают совсем другие персонажи.

Лука Модрич. Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Главный тренер хорватов Златко Далич в общем и целом сумел провести за эти четыре года смену поколений, пусть игра «Шашечных» по-прежнему во многом зависит от ветеранов. Хотя как может быть иначе, если речь идет о ребятах вроде Модрича или Перишича? А вот Роберто Мартинес даже особо не пытался запустить этот процесс. Например, полтора года назад, во время Евро-2020, много говорили о невероятно талантливом Жереми Доку, но за все это время 20-летний форвард так, по сути, и не был по-настоящему интегрирован в команду, пусть и попал в заявку на ЧМ-2022.

В последние лет шесть Бельгия просто законсервировалась. Одна и та же схема и модель игры — 3-4-3. Одни и те же исполнители все эти годы. Неплохие результаты, беспроблемное прохождение отборочных турниров, первое место в рейтинге ФИФА, причем не на один месяц. Такая приятная эпоха застоя. Но за ней, как известно, должна последовать перестройка.

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Этот процесс неизбежен, даже если «Красные дьяволы» удачно сыграют с Хорватией в последнем туре и выйдут из группы. Такой сценарий не кажется невероятным, возраст не превращает Бельгию в заведомого андердога. Но ее история на этом чемпионате мира — еще один пример того, как не нужно затягивать с переменами, даже если речь идет о лучшем поколении в истории страны.

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Кевин де Брейне
Ромелу Лукаку
Тоби Алдервейрелд
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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П 57
13.12
22:00
П 58
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П 61
-
:
-
П 62
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П 55
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П 56
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П 49
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П 50
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29 ноя
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01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.40 X 3.30 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 7.80 X 4.40 П2 1.49
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.40 П2 2.05
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.00 X 4.40 П2 1.49
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.60 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 7.90 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.80 X 4.40 П2 1.70
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.50 П2 1.27
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		2 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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