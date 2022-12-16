Денис Казанский: «В финале победит Аргентина — 3:1»

Популярный телекомментатор — об итогах 1/2 финала ЧМ-2022.

Блиц

— Для затравки традиционный блиц. Что в 1/2 финала ЧМ-2022 особенно удивило?

— Смелая игра сборной Марокко. Многим казалось, что будет все наоборот — Франция начнет давить, а соперник отбиваться. Вместо этого мы увидели, что и африканцы способны играть во владение, проводить опасные атаки. Правда, случилось это не сразу, а с середины первого тайма, когда Валид Реграги схему с тремя центральными защитниками трансформировал в 4-3-3.

— Что огорчило?

— Унылая игра сборной Хорватии. Ждал, что она по-настоящему даст бой Аргентине, но, похоже, все силы команда Златко Далича оставила в четвертьфинале с Бразилией.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

— А что насмешило?

— Слова Андрея Аршавина в телеэфире: «В воскресенье Криштиану Роналду будет больше всех рыдать, грызть ногти, может еще тумбу-юмбу какую-нибудь включит, чтобы Месси не выиграл чемпионат мира».

— Герой тура?

— Есть два очевидных кандидата — Месси и Альварес. И все-таки выберу третий вариант — Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины. Мне очень нравится, как он работает на этом турнире. Не зациклен на своих принципах, постоянно что-то придумывает, спокойно меняет и схему, и состав. Гибкий! Сейчас здорово подстроился под Хорватию, лишив ее всех козырей. А в четвертьфинале то же самое проделал с Голландией.

— Фраза тура?

— То, что написал в соцсетях Ривалдо: «В финале мы не увидим ни Бразилию, ни Неймара, так что я буду болеть за Аргентину. Месси, у меня нет слов для тебя. Ты и раньше заслуживал стать чемпионом мира. Но Бог все знает и наградит тебя в это воскресенье. Ты заслужил титул». Мощно! И неожиданно — мы же привыкли, что между бразильцами и аргентинцами отношения не самые теплые...

Пенальти

— Вы считаете, что эгоистичный Криштиану в самом деле будет болеть в финале против Аргентины и лично Месси?

— Не факт. Мне почему-то кажется, что Криштиану может финал вообще не смотреть.

— Тогда о полуфиналах. Какой из них вам больше понравился?

— Второй. Накануне встречались два тяжеловеса — Аргентина и Хорватия, была любопытная стратегическая борьба. А в матче Франция — Марокко претендент нежданно-негаданно поменялся с фаворитом местами и выдал ярчайший спектакль.

— Ни Мбаппе, ни Гризманн не забили — тем не менее на табло 2:0.

— Это мне напомнило четвертьфинал с Англией, где второй тайм был точно не за Францией. Все цифры в пользу соперника — как и в матче с Марокко. Но тем и отличаются команды с чемпионским характером — даже при невнятной игре ухитряются забрать победу. Французы прекрасно понимали, что козырь марокканцев — экспрессивный футбол и решили не ввязываться с ними в обмен ударами. План был такой — выжидать, терпеть, искать ошибку. Сработало!

Антуан Гризманн. Фото Reuters

— Еще и судья помог — не назначил в ворота Льориса пенальти.

— Вы об эпизоде в первом тайме, когда Эрнандез в штрафной срубил Буфаля?

— Да.

— Стопроцентная точка! Странно, что главный арбитр Рамос рассудил иначе.

— Споры вокруг пенальти в первом полуфинале вас поражают?

— Нет. Там совсем другая история. Я и сам, пересмотрев момент с разных ракурсов, не могу определиться — правильно поступил итальянский арбитр Орсато или нет. Принимаю аргументы обеих сторон.

— Это какие же?

— Многие задаются вопросом — ну а что в такой ситуации нужно было делать Ливаковичу? Он выскакивает из ворот, сам себя останавливает, а Альварес пытается его обхитрить, сталкивается с голкипером и падает. Выражаясь баскетбольным языком — фол в атаке. Логично?

— Вполне.

— У сторонников Орсато свои резоны. В штрафной игрок на высокой скорости влетает в стоячего вратаря, который делает несколько шагов вперед и — главное! — мяча не касается. Если бы задел его хотя бы ногтем, я бы сказал: «Это точно не пенальти!» Но Ливакович до мяча не дотронулся, просто сбил Альвареса. В общем, момент о-о-чень сложный!

Хорваты

— Вы были уверены, что в матче Аргентина — Хорватия нас ждет дополнительное время и серия пенальти. Когда поняли, что все уложится в 90 минут?

— После гола Месси. Хорватию он приговорил. Сразу стало ясно, что она не сможет заманить Аргентину в свои сети так, как проделала это с Бразилией. Скалони и его штаб великолепно подготовились к сопернику. А хорватов еще и настрой подвел.

— В каком смысле?

— В четвертьфинале они выглядели раскованными, над ними ничего не довлело. Понимали — проиграть Бразилии не зазорно. А теперь у меня было чувство, что хорваты вышли на поле в другом статусе. Осознавая собственную значимость. Как сборная, с которой надо считаться, поскольку она в шаге от второго подряд финала чемпионата мира.

— Аргентинцы тоже с апломбом.

— Безусловно. Я бы не удивился, если бы и они ощущали себя командой, преисполненной миссии. Идут за титулом, играют с позиции силы — ну и наплевать, кто у них на пути. Но Аргентина отнеслась к Хорватии с уважением. Отсюда такой футбол — прагматичный, вторым номером. Нацеленный на то, чтобы лишить соперника преимущества в центральной зоне. А уж потом забить самим, используя фактор Месси. Скалони в очередной раз перестроился.

— Как именно?

— Если в четвертьфинале выставил трех центральных защитников и отзеркалил голландцев, чтобы не дать им развернуться на флангах, то здесь насытил центр поля. Потому что главная сила Хорватии — Модрич, Брозович и Ковачич. Им противостояли Де Пауль, Паредес, Фернандес и Макаллистер. Все они располагались компактно, с работой справились безупречно. Это и решило судьбу матча.

— В матче Хорватия — Бразилия вы отмечали просчеты Тите и его штаба. В полуфинале уже Далич оказался к чему-то не готов?

— На мой взгляд — к пассивной игре соперника. И к тому, что его команде придется подолгу владеть мячом. Аргентинцы сразу его отдали, всем видом показывая — ребята, вот он, держите, давайте посмотрим, что вы умеете с ним делать. В итоге та самая троица во главе с Модричем двигала мяч, безуспешно искала какие-то варианты в атаке. Остальные вообще не обостряли.

— После победы над Бельгией Далич воскликнул: «Йошко Гвардиол — лучший центральный защитник в мире!» Вам по ходу ЧМ-2022 тоже так казалось?

— Нет. Я понимал, что эти слова — аванс. Попытка придать 20-летнему футболисту дополнительную уверенность. Хотя до поры Гвардиол и Ловрен в центре обороны действовали надежно. А вот полуфинал провалили. Столько ошибок... Когда Аргентина забивала третий мяч, Йошко показали, что такое большой футбол.

Трансформер

— У Скалони команда-трансформер?

— В точку! Мало того что для него не проблема поменять схему в зависимости от соперника, так еще и ротацию проводит внушительную. В Катаре лишь четыре аргентинских футболиста выходили в основе во всех матчах — вратарь Мартинес, Отаменди, Де Пауль и Месси. Только в третьем туре с Польшей с первых минут появились на поле Фернандес, Макаллистер и Альварес, без которых команду сегодня уже трудно представить. Здорово проявляет себя Скалони и как педагог.

— Вы это к чему?

— Когда у тебя есть суперзвезда, к которой приковано огромное внимание, атмосфера в коллективе может очень быстро разрушиться. Ведь ревность и зависть никто не отменял. Но у аргентинцев на ЧМ-2022 тишина и порядок. Потому что все футболисты знают свою роль. И не претендуют на заголовки. А возьмем сборную Португалию. С великим Криштиану Роналду и его товарищами, которые по уровню индивидуального мастерства сильнее тех, кто сейчас в распоряжении Скалони. Но Сантуш из этой россыпи талантов слепить команду не сумел. Было слишком много деструктива.

— Помню-помню, ваши слова: «Когда капитан на поле — это Криштиану и сборная Португалии. Когда его нет — сборная становится командой».

— Да! Это не про Аргентину Скалони. Там ребята понимают: есть Месси, идущий за Кубком мира, — и остальные. Которые во всем ему помогают.

Лионель Скалони. Фото Reuters

— В любой классной команде есть «скрытый герой». Он держится в тени, хотя от его игры многое зависит. Кто у Аргентины такой?

— Фернандес. Ему всего 21 год, в сборной дебютировал в сентябре, да и начинал турнир не в старте. Но сейчас это ключевая фигура в центре поля. Поражает скорость принятия решений, невероятная рассудительность. Парень и мяч неплохо двигает, и в отборе хорош. Для меня Фернандес — одно из открытий чемпионата.

— Кто у Франции «скрытый герой»?

— Гризманн. Сколько у него в Катаре забитых мячей? Ноль! Да, три голевые отдал, но они уместились в две игры — с Англией и Данией. При этом именно на Гризманне держится весь командный каркас. Знаете, как во Франции его сейчас называют? «ПВАнтуан»!

— Забавно.

— Он действительно все склеил. По сравнению с ЧМ-2018 у Франции в средней линии нет ни Матюиди, ни Погба, ни Канте. Но она не провисает. В том числе благодаря Гризманну, который успевает везде. И игру ведет, и сзади отрабатывает. Ну и конечно, вызывает восхищение его уникальная серия — за сборную провел уже 73 матча подряд! Вы только вдумайтесь в эту цифру!

— А кто у французов сегодня самое слабое звено?

— Мое мнение — Льорис.

— Ой. Разве он плохой вратарь?

— Нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме». Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов.

Финал

— В конце — опять же по традиции — ваш прогноз на оставшиеся матчи. Хорватия — Марокко.

— 1:2. В стартовом туре ЧМ-2022 эти команды уже выдали между собой нули. Хватит! Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела — после обиднейшего поражения в полуфинале.

— Аргентина — Франция.

— 3:1. Повторюсь — мне импонирует работа Скалони. От этого в прогнозе и отталкиваюсь. Думаю, он придумает какой-то хитроумный план — и остановит Францию. У Дидье Дешама команда надежная, прагматичная. Но понятная. Ее можно обыграть тренерским конспектом. Плюс у Аргентины есть Месси, который сейчас в потрясающей форме.

— Дня три назад спросил вас: «Кто станет чемпионом мира?» В ответ услышал: «В моих глазах это изначально был победитель матча Англия — Франция. Раз дальше прошла команда Дешама, теперь она для меня и фаворит».

— Да, я придерживался этой точки зрения. Но после полуфиналов все изменилось. Французы в игре с марокканцами не убедили, зато аргентинцы в битве с хорватами произвели грандиозное впечатление. В первую очередь творческим подходом Скалони и его штаба, где собраны топовые в прошлом футболисты — Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Видно — они серьезные стратеги, под каждого соперника тщательно разрабатывают игру.

— Вы за Месси или за Мбаппе?

— Вот честно — нет у меня тут симпатий. Буду просто наслаждаться финалом и ярчайшими игроками современности. Если победит Месси, мы получим очень красивую историю. Выиграет Мбаппе — тоже здорово. В 24 года стать двукратным чемпионом мира — это фантастика!

— А кто из них финиширует первым в бомбардирской гонке? Сейчас у обоих по пять мячей.

— Рискну предположить, что в этой номинации сохранится паритет. Мбаппе в последних матчах не блистал. И Саутгейту, и Реграги удалось остановить Кильяна. Скалони это тоже по силам. Что касается Месси, то «Золотая бутса», как мне кажется, его вообще не волнует. Гораздо важнее командный результат. Поэтому будет больше играть на партнеров, выдаст пару-тройку гениальных пасов — такие, как Молине и Альваресу. Но если в ворота французов назначат пенальти, шансы Лео на «Золотую бутсу» наверняка возрастут...