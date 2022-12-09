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Сегодня, 12:30

«...И тогда полицейские потребовали снять штаны. Сказали: иначе не пустим на стадион». Дикие истории о болельщиках в Катаре от фаната сборной Мексики

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дэвид Ибаньес Дориа.
Дэвид Ибаньес Дориа.
Дэвид Ибаньес Дориа.
Футболисты сборной Мексики.
Фото Reuters
Болельщики сборной Мексики.
Фото AFP
Болельщики на чемпионате мира в Катаре.
Фото Global Look Press
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Игорь Рабинер встретился с Дэвидом Ибаньесом Дориа, побывавшим на четырех ЧМ.

С мексиканским болельщиком Дэвидом Ибаньесом Дорией, объездившим более ста стран, мы знакомы полгода. Его девушка, россиянка Милена Метелёва, стала моей студенткой и рассказала историю их пары. История эта — абсолютно футбольная и напрямую связана с ЧМ-2018. Как только мы познакомились и я узнал, что ребята собираются в Катар (поехал в итоге один Дэвид), то задумал поговорить с ними для «СЭ».

Но этот разговор ждет вас в один из дней до окончания ЧМ-2022. Пока же — шоковое интервью с Дэвидом, болельщиком сборной Мексики и аргентинского клуба «Бока Хуниорс», о катарских реалиях.

Пили свежевыжатый апельсиновый сок — в любой другой стране на столе явно было бы что-то другое. Собеседник по привычке заказал очень острую мексиканскую еду — я, к счастью, предпочел этого не делать. Экспериментировать, даст Бог, буду через четыре года на ЧМ-2026, стартовый матч которого должен состояться на «Ацтеке» в Мехико, плюс еще девять игр пройти в этой стране.

Дэвид Ибаньес Дориа.
Дэвид Ибаньес Дориа.

В России был невероятный чемпионат мира. А в Катаре считаю дни до отъезда

— Для меня это уже четвертый чемпионат мира, — говорит Ибаньес Дориа. — Хотя можно сказать, что и пятый. Впервые меня привели на матч мундиаля в 1994-м, на стадион «Роуз Боул» в Лос-Анджелесе (ему тогда было 11 лет. — Прим. И.Р.). Но это не считаю, потому что тогда мало что понимал.

Начиная с Германии-2006, езжу на мировые первенства сам. И каждый последующий ЧМ (пропустил только ЮАР-2010) был для меня лучше и лучше. Лично мне трудно выбрать между двумя великолепными турнирами — в Бразилии и России. Разговаривал со многими людьми, которые ездили на шесть-семь чемпионатов мира, и они говорят: лучший был в России. Кое-кто предпочитает Бразилию, но это и понятно: они латиноамериканцы. Люблю Россию! И уже считаю дни перед тем, как уеду из Катара. И никогда сюда не вернусь.

— Почему?

— Не хочу быть негативным, но для меня и моих друзей это не обычное удовольствие, а что-то тяжелое. Мы устали от отсутствия здравого смысла в миллионе разных вещей. Для Катара это первое такое большое событие. Мир знал об этом, и мы были готовы. И все равно для нас, футбольных фанатов, большой стресс начался с первого дня. Тысячи людей не смогли сюда въехать и приезжают или прилетают прямо на матчи из соседних стран, поскольку в Катаре элементарно негде жить.

Мы знали, что должны забыть о своих привычках и нормах. Хотя для кого, казалось бы, делается чемпионат мира, если не для болельщиков? Мы читали и видели все эти сообщения о коррупции, о том, что этот чемпионат куплен, и каждому стоило определенных усилий договориться с собой, с нашими ценностями, что это не помешает сюда приехать.

Причем все разговоры о том, что здесь творят с иностранными рабочими, оказались правдой. Мы же разговариваем с людьми — таксистами, поварами. В отеле, куда я прихожу каждый день в пивной бар «Красный лев», охранник работает каждый день с десяти утра до двух ночи. У него лишь один перерыв на 40 минут. Этот парень работает 14 часов в день! Стоя! Представьте, каково это — стоять 14 часов в день. Это какое-то сумасшествие. Ни одна даже развивающаяся страна не позволит себе таких условий. И такие условия тут у очень многих.

Болельщики на&nbsp;чемпионатах мира в&nbsp;России в&nbsp;2018 и&nbsp;в&nbsp;Катаре в&nbsp;2022 году. Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы

— Ты не спрашивал, сколько зарабатывает этот охранник?

— Очень, очень мало. Точно не помню, но около 20 долларов за сутки, то есть за 14 часов. Полтора доллара в час. Смотришь на этих людей — и понимаешь, какое счастье жить в стране, где существует, а главное — работает трудовое законодательство. Хотя, возможно, здесь оно тоже есть, но его не выполняют.

Я пытаюсь быть позитивным. Но все равно не могу не думать обо всем этом. Понятно, что в каждой стране свои порядки, но должны же быть какие-то базовые вещи, и ты их сравниваешь. В моем отеле работает более сотни сотрудников, но никто из них не местный, я спрашивал. Они из Индии, Бангладеш, Пакистана, многих стран Африки. Они приехали зарабатывать. (Тут нам приносит свежевыжатый апельсиновый сок темнокожая официантка. Он к ней обращается.) «Ты откуда?» — «Из Кении». — «А кто-то местный в отеле работает?» — «Нет, никого». — «А сколько ты здесь работаешь?» — «Два года». — «И за два года — ни одного местного?» — «Нет». — «Изумительно». (Она смеется.)

— Отказ Катара от алкогольного пива за пару дней до начала турнира сильно тебя возмутил?

— Они отменили продажу пива, хотя врали нам столько времени. Все очень дорого. Это неуважение. Хотя с тем, что у тебя нет доступа к алкоголю, кроме баров с высочайшими ценами, ты должен был изначально смириться, если решил сюда приехать. Но даже больше меня поразило другое — фейковые болельщики. Это самая странная вещь, которую мне доводилось видеть.

Тысячи людей из Индии, Бангладеш, Пакистана приезжают сюда. Они ходят на матчи с флагами Испании, Аргентины, кого угодно — им без разницы. Где они взяли всю эту атрибутику — у всех одинаковую? Лица разрисованы в цвета флагов. Я даже шутил на эту тему со своим аргентинским другом. Мы были на матче сборной Англии. На протяжении 15 минут мы ходили и просто не могли найти ни одного англичанина! Сотни людей вокруг нас приехали «поддерживать» Англию, но они никогда в своей жизни даже не были в этой стране. Когда спрашиваешь, откуда они, все время слышишь в ответ — Индия, Пакистан.

Болельщики на чемпионате мира в Катаре. Фото Global Look Press
Болельщики на чемпионате мира в Катаре.
Фото Global Look Press

— У меня вызвал большие сомнения активный фан-сектор фанатов сборной Катара за воротами. Ну совсем манера их поведения не напоминает катарскую. Говорят, там турки и ливанцы.

— Я не видел в Катаре катарцев, хотя нахожусь тут уже больше двух недель! Единственный эпизод, когда с ними пересекся, произошел на игре сборных Аргентины и Австралии. Они были позади меня, сидели на своих местах. И они были очень злые, потому что мы стояли. Никто не сидел, кроме них. «Вы к нам приехали, вы должны уважать наши традиции...» Но, мне кажется, нас тоже нужно уважать. Мы пролетели тысячи километров, потратили тысячи долларов для вашей страны! И это вы — на фанатской трибуне!

Да, мы в Катаре, мы уважаем ваши традиции. Но вы должны уважать футбольные традиции! Если хочешь сидеть, тебе лучше пойти в бар или в кафе. Либо сиди дома и комфортно смотри футбол. Надеюсь, что они что-то поймут и в дальнейшем у приезжих болельщиков будет более комфортное взаимодействие с местными. Во всех странах, которые я посетил, у меня было тесное общение с ее жителями, кроме этой!

Хотя я посетил три игры сборной Катара и все-таки видел на них местных жителей в белых одеждах. Они заплатили за эти прекрасные стадионы, за этот футбол. Но они, заплатив огромные деньги за самые дорогие места на стадионе, покидали свои места и уходили после первого тайма. Как?! Брат, это твой первый чемпионат мира, и другого не будет никогда. Играет твоя команда. Какой бы ни был счет, ты не можешь уйти, ты должен поддерживать ее до конца! Но они уходили. И это очень грустно. Но поэтому я радовался, что они проиграли.

Мы приехали сюда большой компанией из 150 человек с друзьями из Мексики, Великобритании, США и Аргентины. И у большинства впечатления, к сожалению, не позитивные. У кого-то украли телефон на фестивале болельщиков, и таких несколько человек. В социальных сетях можно прочитать, что много, очень много людей покидают Катар в расстроенных чувствах. Перенесли церемонию открытия на более раннее время, о чем многие болельщики, у которых были билеты, знать не знали и пропустили ее...

Фанзоны на&nbsp;ЧМ-2022 в&nbsp;Катаре и&nbsp;ЧМ-2018 в&nbsp;России. Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018

— Но хоть чему-то можно порадоваться?

— Нет, кое за что мы должны быть благодарны, это исторический чемпионат мира. Здесь проще перемещаться с места на место. В Германии-2006 было просто — страна не такая большая, а транспорт развит очень хорошо. Бразилия в этом смысле была безумна. Там ведь можно было только летать. Мексика играла в Форталезе, Ресифе, Натале, затем тебе надо было лететь в Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

В России то же самое, там иной раз приходилось добираться куда-то два дня на поезде. Нет, это были классные впечатления. Это был масштаб, и все было хорошо организовано. Здесь, если ты хочешь посетить три матча за один день, то можешь это сделать. Больше такого нигде и никогда, вероятно, не будет. Я в основном хожу на два в день. В России приходилось тратить на дорогу по сорок часов, здесь — максимум два. Но это все хорошее, что есть.

Еще до турнира, как и все, я беспокоился за то, как будет организован проход болельщиков на стадион, контроль над ними. Я был на многих спортивных событиях — на трех Олимпиадах, уже четырех чемпионатах мира и т. д. Но нигде не видел такого нелепого уровня контроля. Со мной лично приключилась ситуация.

— Как говорят двое моих коллег, которые ведут лучшую рубрику спортивного интервью в России, «так рассказывай же скорее»!

— Вначале я жил в месте на самом юге Катара. Автобус, на котором ехал оттуда к стадиону, остановился почти за два километра до него. Все — дальше дорога перекрыта, идите пешком (я оказывался точно в такой же ситуации по дороге на стадион «Аль-Джануб», только добираясь на Uber, так что полностью подтверждаю правдивость слов Дэвида. — Прим. И.Р.). А с нами в автобусе было двое пожилых людей за семьдесят. Были дети. Никакого другого транспорта. Любые споры с ними оказались бесполезны. Все, что связано с логистикой, организовано очень плохо.

Как и все, что касается удобства для людей с ограниченными возможностями. Вчера мы стояли на стадионе «Аль-Байт». У него нет дополнительных входов и выходов для людей на колясках. Если ты не с той стороны подошел, то нужно обойти половину стадиона, поскольку там имеется только два выхода с пандусом для инвалидов. А огороженная территория стадиона огромна. Нужно сорок минут идти по кругу, чтобы до него дойти. Я думал: «Вы смеетесь?!» Где декларируемое повсюду внимательное отношение к тем, кто не может передвигаться сам?

Дэвид Ибаньес Дориа и Игорь Рабинер.
Дэвид Ибаньес Дориа и Игорь Рабинер.

— На матч открытия на этот самый «Аль-Байт» я приехал на автобусе с болельщиками, и чтобы дойти до входа для прессы, мне действительно пришлось пройти в обход всей арены около 40 минут.

— Многие вещи меня шокируют. А часовая очередь на вход на «Аль-Байт» уже не удивила. Привык. Какое-то время я думал, что это мне так не везет — и поскольку не останавливаюсь ни на секунду и всегда хочу быть везде, то и плохих вещей вижу больше, чем другие. Но потом оказалось, что такое происходит везде.

Чтобы попасть на «Лусаил», я трижды тратил по два с половиной часа. На одну из игр опоздали все, абсолютно все. Автобус, в который я сел за два часа до матча, застрял в дикой пробке на единственном выезде с шоссе к стадиону. Стояли час. В какой-то момент люди осатанели и начали дружно стучать в стекло, чтобы водитель открыл дверь и выпустил всех наружу, чтобы они пошли пешком.

Я сначала остался в автобусе, потому что Google Maps показывал 45 минут ходьбы до арены. Но потом все-таки пошел, потому что не было другого выхода. Это было безумие. Тысячи людей, включая меня, из-за бездарной организации процесса пришли на стадион, когда матч уже был в разгаре. Охрана неторопливо проверяла каждый документ, один за другим. Говорю им: «Парни, тут тысячи людей! Все купили билеты на футбол и опоздали не по своей вине! Тут тысячи полицейских, которые ничего не делают. Задействуйте их. Двигайтесь. Мы хотим на футбол!»

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У кого-то уже стали сдавать нервы — люди начали кричать, толкаться с полицией. Меня попросили показать, что в карманах. Там были только кошелек и ключи. Тем не менее попросили пройти с ними. Они провели меня в небольшую комнату полиции рядом с этим входом на стадион. Проверили мою кепку, заставили снять кроссовки. Ок. А потом началось невероятное.

У меня есть видео, где они просят снять еще и штаны. Сказали, что им надо их проверить. Сначала я подумал, что возникло недопонимание при переводе, потому что такого не может быть. Переспросил. Он прямо показал жестами, что надо сделать. Я сказал: «Что за хрень? Я не буду этого делать! Можете что угодно прощупывать, там ничего нет». — «Нам нужно, чтобы вы их сняли». В общем, категорически отказался.

За следующие пять минут в комнату пришли еще три полицейских. Я подтвердил: «Через любое устройство, какое скажете, пройду, но штаны снимать не буду! Я проходил через секьюрити в таком количестве стран и мест, но такого не было никогда. Вы сошли с ума».

Достал телефон, включил видеотрансляцию в соцсетях. Они попытались вырвать его, я не позволил. В какой-то момент позвали еще полицейских, и их в комнате стало человек десять. Они сказали, что если сниму штаны, то пустят на стадион, и я тут же сообщил это своим друзьям и подписчикам. Они видели это в прямом эфире. Сзади других сидел большой начальник. В конце концов меня отпустили, поскольку он видел, что идет прямая трансляция, и махнул им, чтобы меня отпустили. В комментариях к видео два моих друга написали, что-то же самое произошло и с ними. «И как вы поступили?» — «Сняли штаны».

— В России было по-другому?

— Абсолютно. В том числе и по отношению к нам полиции. Ни разу ни с чем подобным не сталкивались. Хотя приезжал в Россию несколько лет подряд с 2016 по 2019 год.

— Помнишь улицу Никольскую?

— Ее знают все! И это невозможно забыть. Там был весь мир. И там была полная свобода. Были тысячи людей с разными флагами в самом центре города, даже на Красной площади. Если годом ранее, когда я приезжал на Кубок конфедераций, полицейские были серьезными, хмурыми, то в тот раз — смеялись и даже фотографировались с нами.

— В Катаре ты организовывал такие же мексиканские вечеринки на несколько тысяч человек, как в 2018-м в России?

— Нет. Это стоило бы огромных денег и было бы сопряжено с невероятным количеством проблем. Я хотел, но все узнал, прикинул и понял, что делать этого не стоит.

Дэвид Ибаньес Дориа.
Дэвид Ибаньес Дориа.

Сомбреро надеваем только на международные выезды. А маски с рестлинга — настоящий театр!

Дэвида то и дело отвлекали, и он извинялся:

— Здесь (показывал на телефон) у меня целая жизнь. Тут несколько аккаунтов в Whats App: мой личный, для друзей, для мексиканских фанатов.

— Сколько их в группе?

— Тысячи. Из самых разных городов. А еще, например, у меня есть английский друг, с которым я познакомился в Корее. С того момента мы были на Копа Америке, Кубке Либертадорес, чемпионате мира, матчах АПЛ...

— Так, постой. Англичане ездят на Кубок Либертадорес и Копа Америка?

— Да! Мой друг Джон пришел на матч Мексики и Аргентины в ноябре 2018 года в сомбреро. Каждый раз, когда мы путешествуем, мне приходится брать для него сомбреро. Они сейчас ходят в этих головных уборах, потому что я им их привез — а они, как вы понимаете, занимают немножко места, ха-ха.

Более того! Мою подругу зовут Милена, а подругу Джона — Мелина. Он приехал в Кордову на матч Аргентины с Мексикой, а я в этом аргентинском городе жил на протяжении нескольких лет, и у меня осталось там множество друзей, включая ее. Пригласил ее в бар, где она познакомилась с Джоном. Позже, в феврале, они сыграли свадьбу. То есть фактически благодаря футболу я свел двух друзей из разных стран. А Джон сейчас тоже в Катаре. Мир тесен!

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— Насколько много здесь мексиканцев?

— Официальное число, которое я слышал из сообщений посольства, — 80 тысяч человек. Это невероятно. Потому что на самом деле их еще больше — многие приехали из США, с американскими документами, и у посольства Мексики информации о них нет. Совершенно точно, что мексиканцев в Катаре больше всех. Посмотрите на стадионы, посмотрите вокруг. Это сто процентов. Больше, чем арабов!

— У мексиканцев особенная культура боления. Фантастические сомбреро и маски. Как так получилось?

— Если вы приедете на футбол в Мексику, то никогда не увидите никого в таких шляпах. Это, что называется, экспортный вариант. Такие сомбреро носят музыканты из групп, играющих мариачи (мексиканская народная музыка. — Прим. И.Р.). Это традиция, которая уходит корнями в старые времена, когда людям приходилось носить эти широкополые шляпы, чтобы укрываться от нестерпимого зноя. Мы носим их, только если едем куда-то в другие страны. У нас также есть маски Луча Либре, Всемирной ассоциации рестлинга. Это настоящее представление, театр! Если приедете в Мексику и будет время — обязательно сходите. Эти бои — просто невероятная вещь с точки зрения культурного разнообразия.

Футболисты сборной Мексики. Фото Reuters
Футболисты сборной Мексики.
Фото Reuters

Мы приехали с очень низкими ожиданиями от сборной Мексики

— Сборная Мексики впервые за долгое время не вышла в плей-офф чемпионата мира. Это стало шоком, просто разочарованием?

— Конечно, мы верили, что пройдем дальше. Однако нельзя сказать, что наши сердца разбиты. Ведь мы приехали с очень низкими ожиданиями. Если бы вышли из группы, это было бы замечательно. Но если нет, как в итоге и случилось, — удивления тоже не было.

Да, мы были злы. Наша страна насчитывает около 120 миллионов человек, и на нас сейчас могут показывать пальцем. У нас большой потенциал, но, к сожалению, всем правят деньги, как и со всем чемпионатом мира в Катаре. Именно поэтому мы самоуничтожаемся.

— В каком смысле?

— Мексиканский футбол мог бы быть намного лучше. Но наша федерация подписала контракт с одной компанией из США на проведение товарищеских игр до 2030 года на американской территории. Ведь многие мексиканцы живут там, они оторваны от культуры страны — и на эти пять-шесть матчей в год они съезжаются туда со всей Америки.

Вот только с кем они играют? С Суринамом и другими похожими странами. Компания-организатор зовет тех, кого дешевле позвать. В Центральной Америке много плохих команд. А делают они это для того, чтобы вложить минимальное количество денег и получить максимальную прибыль. Мексиканские болельщики на матч все равно придут, а хорошую сборную пригласить на игру намного дороже, чем скверную. Мы зависим от этого ужасного контракта, который будет длиться еще долго. А знаете ли вы, что у нас сейчас нет команд, которые вылетают во второй дивизион?

30&nbsp;ноября. Саудовская Аравия&nbsp;&mdash; Мексика&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Мексики. Драма Мексики! Почти вышли в плей-офф, но вылетели и прервали невероятную серию

— Как?!

— А вот так — сделали лигу по модели американских профессиональных лиг. Но у нас и вообще в футболе это не работает! Это убивает конкуренцию. Аутсайдеры могут прохлаждаться, потому что все равно никуда не вылетят. Все шокированы.

— Как вы отреагировали на то, что в сборную не вызвали легенд — Чичарито, Велу?

— Считаю, Чичарито в любом случае должен был попасть в состав. На чемпионат мира должны брать всех, кто находится в лучшей форме, а он в «Лос-Анджелес Гэлакси» сейчас много забивает. Могли вызвать еще многих людей, например Эктора Эрреру. Это всё тренер.

Польша — слабая команда, ее надо было обыгрывать. И даже Аргентина — тоже слабая. В отличие от Англии. Посмотри, сколько англичане били по воротам и сколько голов забили. Вот это разница! А у Аргентины с Австралией до конца игры были сложности. Но это — футбол. В нем все может случиться. В этом вся прелесть этого вида спорта.

— Ты планируешь всю свою жизнь, отталкиваясь от чемпионатов мира?

— Не только от них. Смотри — вот был я в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне и уже знал, что следующим шагом будет Кубок конфедераций в Бразилии в 2013-м, год спустя — ЧМ там же. К тому времени уже понимал, что в 2015-м отправлюсь в Чили на Копа Америка. Потом — Олимпиада в Рио, Кубок конфедераций и чемпионат мира в России. И так далее. Поездку в Катар запланировал 12 лет назад — как только эта страна получила ЧМ-2022. Да, моя жизнь крутится вокруг футбола. Все вещи, которые мне нужны, умещаются вот в этот рюкзак. Это может выглядеть смешно, но это — моя жизнь!

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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Скрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
Марокко
Португалия
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.30 П2 2.50
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 6.10 X 3.80 П2 1.67
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Диогу Далот

Диогу Далот

Португалия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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