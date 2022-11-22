«Не вижу Англию в числе топ-5 фаворитов ЧМ-2022». Интервью со знаменитым британским журналистом Джонатаном Уилсоном

Игорь Рабинер обсудил ЧМ-2022 с английским коллегой.

Честно говоря, давно и с нетерпением ждал этой встречи. С одним из ведущих футбольных журналистов Англии и мира Джонатаном Уилсоном, автором многочисленных книг, в том числе об эволюции тактики мирового футбола, мы знакомы уже больше десяти лет, не раз брал у него интервью и писал в редактируемый им альманах The Blizzard. В прошлом году Уилсон после 11 документальных книг выпустил первую художественную — роман об... Эдуарде Стрельцове!

Незадолго до старта ЧМ-2022 я связался с Джонатаном, узнал, что он приезжает на турнир, и попросил, если возможно, привезти мне экземпляр книжки в Катар. Вчера мы встретились на стадионе «Аль-Тумама» перед матчем Сенегал — Нидерланды, и он мне ее вручил. Мы записали большое интервью, в котором, конечно, поговорили и о «Стрельцове», — но эта часть рарзговора выйдет не сегодня. Та, что вы прочитаете сейчас, посвящена сборной Англии, разгрому ею Ирана — 6:2, который происходил прямо на наших глазах во время разговора, а также еще некоторым наблюдениям старта чемпионата.

Харри Магуайр. Фото Reuters

Отсутствие товарищеских матчей не дало шанса Саутгейту заменить Магуайра

— Этот чемпионат мира уникален тем, что команды, за исключением сборной Катара и отчасти Мексики, не имели возможности готовиться к нему вместе.

— Катару, как видим, это не особо помогло.

— Как, по-вашему, это повлияет на турнир, его качество, распределение сил?

— Это очень необычный чемпионат мира. В какой-то мере из-за времени проведения и, соответственно, подготовки к нему. Но многие уже забыли про предыдущие сезоны и ковид, из-за которого Евро-2020 прошел лишь в прошлом году. Тогда же был Кубок Америки, а в начале этого года состоялся Кубок африканских наций. То есть крупные континентальные турниры проходили совсем недавно. А Лига наций и вовсе закончилась в конце сентября.

Учитывая все эти факторы, отсутствие непосредственной подготовки к ЧМ-2022 для хорошо сыгравших на предыдущих турнирах команд не должно быть такой уж большой проблемой. Нет, конечно, времени на то, чтобы сыграться, нужно больше. В любом случае команды не готовы так, как должны быть. Тем не менее все далеко не так плохо, как в двух предыдущих сезонах, когда никто не знал, кого и когда потеряет из-за пандемии.

Аргентина и Бразилия, вспоминая прошлогодний Кубок Америки, могут говорить себе: всё в порядке, идем в том же направлении. Сенегал, победитель Кубка африканских наций, увы, потерял Садио Мане, но организация, структура команды осталась прежней. Кстати, я разговаривал с ним три недели назад, еще до травмы. Он рассказывал, что их команда столкнулась с огромной проблемой на Кубке Африки-2022. Из-за ковидных ограничений и всего недели подготовки к турниру сенегальская команда приехала в Камерун без 11 игроков. Одиннадцати!

Несложно представить, задачу какой сложности решали тренеры. И, если вспомнить сенегальцев в групповом турнире, они выглядели солидно, но не могли забить. Только с четвертьфинала они вышли на полную мощность. Мне кажется, что-то подобное может произойти с рядом команд и здесь. Хотя Англия в первом матче играет гораздо лучше, чем можно было ожидать.

— А чего вы ожидали?

— Англии, как и многим другим командам, по сравнению с Евро нужно было изменить пару вещей. С фундаментальной точки зрения команда сыграла там хорошо — дошла до финала, более того, до серии пенальти в нем. На этом Гарет Саутгейт имел возможность строить базу команды на чемпионат мира.

Но затем было шесть матчей Лиги наций, в которых не было реальной возможности для экспериментов. Вот вам конкретный пример. В сентябре у Англии было два матча — на выезде с Италией и дома с Германией. Большие игры, в которых команда боролась за сохранение места в лиге А (и в итоге заняла последнее место в группе с нулем побед. — Прим. И.Р.). Саутгейт не мог в них пробовать варианты в чистом виде, делать множество замен. Это не товарищеские матчи, он обязан был относиться к ним абсолютно серьезно.

Допустим, есть проблема на позиции левого центрального защитника. Там у Саутгейта всегда играл Гарри Магуайр. Но в этом сезоне, как вы знаете, он в «МЮ» почти не выходил. Соответственно, у тренера в сентябре был выбор. Либо ты ставишь Магуайра, чтобы посмотреть, как он способен играть за сборную без выступлений за свой клуб, и дать ему игровую практику в виде двух матчей, либо попытаться заменить его на Фикайо Томори или Марка Гехи (защитники «Милана» и «Кристал Пэлас». — Прим. И.Р.). Он предпочел Магуайра, тот был ок. Тренер всегда был за него. Но Томори и Гехи в итоге не попали даже в заявку на чемпионат мира! Во многом потому, что у Саутгейта элементарно не было шанса их протестировать.

Это проблема всей структуры международного календаря перед ЧМ-2022, не только и, может, даже не столько всего недели общей подготовки к турниру. Мало товарищеских матчей! Очень трудно в таком графике найти время, чтобы заменить кого-то из основных прежде игроков. С этим столкнулись многие команды, которым во многом вынужденно приходится работать по лекалам Евро, состоявшегося 18 месяцев назад.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

А ведь футболисты продолжали травмироваться в последних матчах лиг. В нормальных обстоятельствах у них есть три-четыре недели, чтобы залечить в том числе и эти повреждения. Теперь же у них на это было три-четыре дня. Поэтому количество выбывших игроков реально плохо для чемпионата мира.

— До сих пор не могу прийти в себя от вести о травме Карима Бензема.

— Бензема, Мане... Риз Джеймс мог бы успеть, будь у него на три-четыре недели больше. Кайл Уокер поехал, но не вышел с Ираном в стартовом составе, поскольку только восстановился после операции.

Гарет Саутгейт. Фото AFP

У европейских сборных большое преимущество

— Крупно выигрывать в первом матче турнира далеко не всегда означает успешно пройти все соревнование. С ходу вспоминаются 6:0 СССР у Венгрии в 86-м, 10:1 Венгрии у Сальвадора в 82-м. Нет в этом смысле беспокойства за англичан — что слишком много пыла растратили на Иран?

— Сэр Альф Рамсей (единственный тренер сборной Англии, выигравший чемпионат мира в 1966 году. — Прим. И.Р.) говорил, что группы существуют только для того, чтобы из них выходить. Ни к каким другим выводам победы в них вести не должны. Кстати, он перешел на ставшие знаменитыми 4-4-2 только в четвертьфинале.

Но вокруг сборной Англии в последнее время было слишком много негатива. Она не выиграла ни одного из шести матчей Лиги наций, у людей возникло ощущение стагнации у Саутгейта после шести лет во главе команды. Стало много разговоров о том, что она, возможно, играет в слишком оборонительный футбол. Победа с шестью забитыми мячами, да даже если бы и с тремя, успокоит ситуацию.

Если бы сыграли, допустим, 0:0 или даже выиграли в один мяч, это давление только нарастало. Тем более что Уэльс будет сложным соперником для Англии — таким же, как на Евро была Шотландия (две британские команды сыграли 0:0. — Прим. И.Р.). И игра с американцами будет очень непростой — у них есть конкретное желание, особый настрой обыграть Англию. В этом смысле комфортная победа над Ираном важна команде в психологическом плане, она позволяет спокойно, особо не нервничая, подойти к следующим матчам. Поэтому вижу в таком разгроме только хорошее.

Важно, что забил Рахим Стерлинг, у которого не идет игра в этом сезоне, но сейчас он отметился красивым голом. Мне очень нравится Букайо Сака, он может стать одной из звезд турнира. Рад, что он сделал дубль в первом матче чемпионата мира — притом что не было никакой уверенности, что он попадет в стартовый состав. Если бы Англия играла в три центральных защитника, скорее всего, Саутгейту пришлось бы делать выбор между ним и Стерлингом. Сака проводит хороший сезон, Стерлинг — неважный, но последний играет за сборную у этого тренера давно и хорошо. Сака пришлось пережить сложный момент, когда он не забил пенальти в послематчевой серии с Италией в финале Евро. Но он смог это преодолеть и здорово начал в Катаре. Очень рад за Сака — он не только отличный игрок, но и очень хороший человек.

— Англия кажется вам одним из фаворитов турнира?

— Не в числе топ-5. Где-то между шестым и десятым местами.

— Многие считают, что первые роли в Катаре сыграют ведущие южноамериканские сборные — Аргентина и Бразилия. Согласитесь?

— Такое очень возможно. Притом что 14 из 16 последних полуфиналистов чемпионатов мира на четырех турнирах были из Европы, и все их начиная с турнира в Германии-2006 выиграли сборные из Старого Света (Италия, Испания, Германия и Франция. — Прим. И.Р). Огромные деньги, которые пришли в ведущие европейские футбольные лиги, возымели свой эффект. Да, все ведущие южноамериканские футболисты, как и вообще лучшие игроки мира, тоже играют там. Но именно европейским странам этот фактор дает огромное преимущество.

— В чем оно?

— Эти деньги идут в развитие клубов, которое затем позволяет формировать качественные новые поколения игроков. Получив отличную подготовку в академиях, эти парни уже в 17-18 лет тренируются с лучшими футболистами мира под руководством лучших тренеров мира, играют против лучших соперников в мире. В таких условиях намного легче развиться и превратиться в больших мастеров.

Но на этом конкретном турнире так много рандомных факторов, от времени и места проведения до травм, что обычная тенденция последних двадцати лет на нем может и не сработать. Тем более что Бразилия и Аргентина сами играют очень хорошо в последние два-три года. Аргентинцам наконец-то удалось найти баланс в создании команды вокруг Лео Месси. Возможно, у бразильцев Неймар не полностью сконцентрирован на том, что происходит на поле, но в целом команда тоже хороша. Две эти команды в последние годы не проигрывают никому другому — только Бразилия Аргентине в финале Копа Америка. Правда, в это время они не играли с европейцами. Единственным соперником аргентинцев оттуда за длительный период была Эстония...

Так что в таких обстоятельствах знать что-то наверняка невозможно. Тем не менее рассматривать Аргентину и Бразилию в качестве одних из главных фаворитов турнира абсолютно правомерно. Как, впрочем, и Испанию с Германией.

Мохаммед Мунтари. Фото Reuters

Почему Катар не смог сыграть в матче открытия так, как Россия

— То, что на дворе не обычное для ЧМ лето, а середина сезона, — преимущество для качества игры и готовности игроков?

— С другой стороны, сезон из-за чемпионата мира проходит в очень напряженном режиме, а два предыдущих были скомканы из-за ковида. Плюс всего неделя совместной подготовки перед турниром. Но футболисты точно не устали так, как это было бы в июне. Очень важно и то, что они не утомлены эмоционально. Когда ты только что выиграл либо проиграл финал Лиги чемпионов; когда ты только что выиграл или проиграл титул чемпиона или обладателя кубка в стране, где играешь, — все это очень выматывает. В общем, сложно сказать, как скажутся все эти противоположные факторы на форме игроков. Может пойти по любому сценарию. Ситуация уникальная, такого еще не было, и тут ничего невозможно знать наперед.

— Кошмарно в матче открытия выглядела команда Катара. А ведь она-то могла месяцами готовиться к турниру вместе. Для меня это сюрприз.

— Их тренер сказал, что игроки чувствовали повышенную ответственность, которая оказалась для них чрезмерной. Полностью понимаю это. Это самая большая игра, в которой все футболисты сборной Катара когда-либо участвовали. 60-тысячный заполненный стадион, на вас — глаза всего мира, к чему вы вообще не привыкли... Сумасшедшее давление.

Но я все-таки был в шоке от того, как они играли, особенно в первом тайме. И ведь катарцы могут действовать лучше. Они участвовали в качестве приглашенной команды в Копа Америка-2019 и были ок (сыграли вничью с Парагваем, проиграли в один мяч Колумбии, в два — Аргентине. — Прим. И.Р.). Выиграли Кубок Азии, заняли третье место в Кубке стран Персидского залива. А то, что мы увидели здесь, было жутко. Конечно, там нет больших игроков. И они не смогли справиться с нервами.

Помню деталь, которая меня шокировала. В конце первого тайма у Али был шанс. Но он очень глупо попал в офсайд, который составлял милю, а реально — 4-5 ярдов. Было такое впечатление, что этот парень привык играть в футбол не 11 на 11, а 5 на 5. Как ты не чувствуешь, что залез в ТАКОЙ офсайд?! Он вообще не обращал на это внимания! Это не выглядело поведением профессионального футболиста.

— На сборную России в стартовом матче ЧМ-2018 нервы так не подействовали — она разгромила Саудовскую Аравию 5:0.

— Во-первых, Саудовская Аравия все же гораздо слабее Эквадора. Во-вторых, у России были футболисты, которые играли на приличном европейском уровне, чего нельзя сказать о Катаре. Безусловно, для российских игроков это был матч колоссальной важности, но в сравнении с тем, что у них было до того, не было такой головокружительной разницы. Они привыкли играть на стадионах такой вместимости, как «Лужники». У катарцев же совсем не было привычки играть на аренах масштаба «Аль-Бейт». Даже на Копа Америка они с подобным не сталкивались.

— Ваш прогноз: кто и у кого выиграет в финале чемпионата мира и кто станет его лучшим снайпером?

— В финале Аргентина обыграет Германию. А бомбардирскую гонку, несмотря на травму и выход лишь на замену в первом матче с Сенегалом, выиграет голландец Мемфис Депай.

Продолжение — скоро в «СЭ»