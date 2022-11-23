Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Почему европейские сборные протестуют на ЧМ-2022

В Катаре бастуют из-за запрета радужных повязок.

27.11.2022 | Испания — Германия

Чемпионат мира в Катаре продолжает вызывать недовольство у европейских сборных. В частности, у участников кампании One Love, которая направлена против любых форм дискриминации и за то, чтобы поддержать инклюзивность.

Англия, Дания, Нидерланды, Франция, Швейцария, Уэльс и Бельгия планировали, что капитаны их сборных выйдут на матчи со специальными повязками. ФИФА выступила жестко против подобных акций и пригрозила федерациям, что игроков ждет наказание — желтые карточки сразу после стартового свистка.

В итоге ни одна сборная на ЧМ в Катаре не вышла с повязкой — и не скрывает недовольство.

Повязки One Love. Фото Reuters

Дания обсудит со всеми членами УЕФА выход из ФИФА

По данным The Athletic, из-за запрета ФИФА выражать свою позицию Федерация футбола Дании намерена поднять вопрос о выходе УЕФА из состава ФИФА. Представители датского футбола хотят провести диалог со всеми 55 членами УЕФА.

Сборная Дании — одна из главных борцов против нарушения прав мигрантов в Катаре еще с 2015 года. Датская федерация футбола объявила, что за каждый гол во всех официальных турнирах под ее эгидой (от детских и женских лиг до чемпионата Дании по футболу) она пожертвует 10 крон (1,33 доллара) в профсоюз строителей и деревообрабатывающих предприятий. А также подготовила черную траурную форму — она вдохновлена протестами против нарушений прав человека в Катаре.

Потому Дания одной из первых присоединилась к акции One Love и так резко реагирует на запреты от ФИФА на выражение своей позиции.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришла на игру Германия — Япония с повязкой One Love. Фото Reuters

Германия намерена судиться с ФИФА, игроки устроили акцию протеста перед игрой с Японией

Сегодня на ЧМ стартовала сборная Германии, и Мануэль Нойер тоже намеревался выйти с особенной повязкой. Этого не случилось из-за давления ФИФА.

«Сила, которой обладает повязка One Love, будет передаваться и другими сборными Западной Европы. Я думаю, это хорошо, что мы не единственные и можем сделать совместное заявление. Многие страны участвуют в этом, и коммуникация была на хорошем уровне», — говорил вратарь перед турниром.

На игру с Японией он вышел без повязки, а игроки сборной во время командного фото показательно прикрыли рты и носы руками — в знак протеста против запрета ФИФА.

Немецкий футбольный союз позже пояснил, что осуждает решение ФИФА.

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которых мы придерживаемся в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими нациями мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

Речь не шла о политическом заявлении — права человека не подлежат обсуждению. Это должно восприниматься как должное, но это все же не так. Вот почему этот посыл так важен для нас. Отказать нам в повязке — то же самое, что отказать нам в голосе. Мы придерживаемся своей позиции", — говорится в заявлении организации.

По данным Bild, немецкая сторона намерена судиться с ФИФА в CAS. Союз рассматривает вариант подачи заявки на «временную правовую защиту» — решения по таким спорам принимает специальный отдел CAS в течение 48 часов. В сборной Германии рассчитывают, что в случае победы в суде Нойеру разрешат выйти с повязкой на матч второго тура группового этапа против Испании.

Примечательно, что на игру с Японией приехала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер — и на левую руку политик надела ту самую повязку против дискриминации.

ФИФА запретила тренировочную форму Бельгии и заставила изменить гостевой комплект

Дело не ограничивается только запретом на повязки — ФИФА даже заставляет менять форму. Сборной Бельгии пришлось отказаться от тренировочного комплекта, в котором есть цвета оранжевого, желтого, розового и синего цветов. Предполагается, что причина запрета — слишком яркая палитра футболки. Никаких отсылок к акции One Love или надписей на ней нет, но ФИФА настояла на том, чтобы Бельгия не раздражала пестрой футболкой хозяев турнира.

Также Бельгии пришлось изменить гостевой комплект формы, на котором была надпись «Любовь». ФИФА без объяснений потребовала об этом за два дня до старта турнира. При этом надпись никак не связана с акцией One Love против дискриминации и вообще отсылает к фестивалю электронной музыки, который проводится в бельгийском городе Бом. ФИФА эти объяснения не убедили.

В итоге Бельгия согласилась с условиями. На матчах группового этапа сборная будет играть в домашней форме без нашивки. А на выездной комплект на надпись наложит наклейки.

Кажется, что ФИФА просто боится любых изображений, которые могут показаться поддержкой ЛГБТ. Дошло до абсурда: бразильского журналиста Виктора Перейру задержали в Катаре за флаг, в котором увидели схожесть с радужным флагом ЛГБТ. Хотя на нем был лишь герб штата Пернамбуку с трехцветной радугой.