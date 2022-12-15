Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022

Чем запомнятся полуфинальные матчи чемпионата мира в Катаре.

В 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина крупно победила Хорватию (3:0), Франция обыграла Марокко (2:0).

Лионель Месси и Хулиан Альварес празднуют гол в матче Аргентины и Хорватии (3:0) на стадионе «Лусаил» в Лусаиле 13 декабря. Фото Reuters Фото Reuters

Аргентина — Хорватия: второй шанс Лео

Аргентинцы на этом чемпионате прошли путь от удивительного поражения Саудовской Аравии до шестого финала в своей истории. После суперматча с Нидерландами они провели не самую простую игру с вице-чемпионами мира-2018 и завершили ее разгромом после ярких действий Месси и Альвареса.

В первом тайме команды долго действовали сухо и тормозили друг друга. Аргентина поймала свой момент и заработала очень спорный пенальти после столкновения Альвареса и Ливаковича. Решение итальянца Орсато наказать вставшего на пути соперника вратаря по судейским понятиям вышло ошибочным, возмутило хорватов и при этом нашло немало сторонников. Месси с точки пробил голкипера, вытащившего в плей-офф две серии пенальти против Японии и Бразилии. Дальше Альварес после неудачного углового Хорватии совершил забег со своей половины поля и с помощью нескольких отскоков провел немного дворовый гол.

Во втором тайме Златко Далич был вынужден перестраивать команду, Лионель Скалони ответил своими ходами и даже впервые на турнире выпустил Дибалу. Аргентинцы использовали появившееся пространство. Месси показал очередной топовый момент, эффектно ушел от Гвардиола и ассистировал Альваресу. Лионель разобрался с защитником, который весь сезон и ЧМ подтверждал готовность к большому переходу в клуб уровня «Ман Сити» Гвардиолы.

Аргентина отзеркалила счет матча с Хорватией в группе ЧМ-2018. Четыре с половиной года назад вице-чемпионы-2014 откровенно провалились в Нижнем Новгороде, довели до исступления Марадону, а их капитан на поле выглядел обреченным. Тогда возникли серьезные сомнения, доберется ли Месси после всех разочарований и возвращений до топ-титулов с национальной командой. Теперь он получает удовольствие и играет на сборную, у него есть победа на Кубке Америки-2021 и будет новая попытка в финале чемпионата мира.

Месси провел 25 матчей в пяти финальных турнирах ЧМ и повторил рекорд Маттеуса. Он забил 11-й гол на чемпионатах мира и превзошел национальный рекорд Батистуты. После первого мяча за карьеру в плей-офф капитан отличался на каждой стадии до финала. По «гол плюс пас» он в топе за всю историю ЧМ рядом с Пеле, Роналдо, Гердом Мюллером и Клозе (11+9, при всем расхождении в статистике по передачам).

И главная аргентинская тема Месси — Марадона: Лионель теперь в шаге от Диего на уровне сборной при всем различии гениев, влиянии на команду и достижениях. Марадона привел Аргентину к золоту ЧМ-1986 и дошел до финала через четыре года. Месси в одной победе от мечты через восемь лет после самого грустного кадра в своей карьере с проходом мимо Кубка мира.

Лео подтвердил: матч в воскресенье станет для него последним на чемпионате мира. И он рад, что это — финал. Победы ему желают многие звезды, бывшие одноклубники и яркие соперники от Модрича до Ибрагимовича. Кроме французов и, вероятно, Криштиану Роналду.

Килиан Мбаппе отдает голевую передачу на Коло Муани в матче Франции и Марокко (2:0) на стадионе «Аль-Бейт» в Аль-Хоре 14 декабря. Фото Reuters Фото Reuters

Франция — Марокко: новый финал Дешама

Чемпионы мира остановили сборную-сенсацию этого турнира. Марокканцы показали лучший для себя результат и стали первой африканской сборной в полуфинале чемпионата мира. Они засушили Хорватию и Бельгию, Испанию и Португалию, оформили три статусные победы над топ-соперниками, дарили праздник своей стране и многочисленным диаспорам, беспокойные ночи городам в Европе. Единственный пропущенный мяч до этого полуфинала — автогол Агерда с Канадой.

Французы первыми из соперников сами забили удивительному вратарю Буну, причем сделали это очень быстро. Тео Эрнандес начинал турнир в резерве и заменил брата Люку после его травмы в стартовой игре. В полуфинале защитник забил эффектный мяч в атаке с участием Гризманна и Мбаппе — невероятно полезного теневого лидера и главной звезды этой версии команды Дидье Дешама.

Марокканцы на этом турнире мало пропускали и немного забивали, в полуфинале их все-таки накрыли кадровые трудности. Но именно против них чемпионы мира столкнулись в Катаре с наибольшими проблемами на пути в финал. Французы достаточно много допустили у ворот Льориса, порой откровенно терпели в обороне, шедевр защитника Эль-Ямика после удара через себя отменило попадание в штангу. Их атаки при всей скорости Мбаппе часто прерывались после четких действий обороны, а Амрабат совершил против «десятки» несколько устрашающих подкатов. Фавориту стало спокойнее после второго мяча. Коло Муани вышел на поле за 44 секунды до своего точного удара первым же касанием, завершил выпад с участием Тюрама и выдавшего передачу после слалома в окружении нескольких соперников Мбаппе.

Франция первой из чемпионов мира из Европы XXI века вышла в плей-офф на следующем турнире. И теперь первой из чемпионов после Бразилии-1994/98 дошла до финала. 24 года назад Дешам-футболист вместе с Зиданом и другими топ-игроками остановил яркого соперника. Теперь Дешам-тренер со своей командой постарается не отдать кубок топ-сопернику с самым ярким футболистом современности и, возможно, во всей истории игры.

Плей-офф: сетка

Финал Аргентина — Франция пройдет на главном стадионе ЧМ-2022 «Лусаил» в воскресенье, 18 декабря. В субботу Хорватия и Марокко сыграют в матче за 3-е место.

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