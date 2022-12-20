Месси обошел яйцо — назло фанатам Роналду. Лео поставил необычный рекорд

Максимальное величие во всем!

Пока Аргентина празднует чемпионство своей сборной, Лионель Месси установил необычный рекорд. Связан он с соцсетями и... яйцом. Рассказываем, что вообще все это значит.

Рекорд принадлежал фотографии яйца

За все время существования Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) наибольшее количество лайков набрало обычное фото яйца. Оно было опубликовано в 2019 году в профиле World Record Egg и достигло отметки в 56 миллионов лайков.

Фото Соцсети

Интересно, что изначально профиль создали с целью обойти рекорд Кайли Дженнер — известной американской модели. В 2018 году она опубликовала в соцсетях фотографию своей новорожденной дочери Сторми. Публикация набрала 18 миллионов лайков. Так что флешмоб с яйцом удался.

Фото Соцсети

Месси побил рекорд своей фотографией с Кубком мира

Рекорд обычного яйца держался почти четыре года. И, возможно, фото обычного яйца так и оставалось бы самым залайканным в соцсети, если бы не победа сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Фотография Лионеля Месси с Кубком мира в руках довольно быстро набрала рекордные 59 миллионов лайков (на момент публикации статьи цифра приближается к 60 миллионам). На это ушло всего полтора дня. «Чемпионы мира! Мне столько раз это снилось, я так об этом мечтал и до сих пор не могу поверить», — комментарий Месси в описании.

Фото Соцсети

На сайте испанского издания Marca даже появилась статья с заголовком «Армия Месси готова помочь ему стать королем Instagram». Там говорилось, что люди, поставившие лайк на той самой фотографии с яйцом, убирают свои отметки, чтобы помочь фотографии Месси обогнать пост-рекордсмен.

Кроме того, Месси за время ЧМ-2022 набрал 30 миллионов подписчиков. Теперь у Лео их 402 миллиона! Таким образом, он стал вторым в мире человеком, достигшим отметки в 400 миллионов подписчиков. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду — 519 миллионов.

Фанаты Роналду начали лайкать фотографию яйца

Сразу несколько СМИ отмечают, что у предыдущего рекордсмена появилась странная активность. На момент, когда фотография Месси начала приближаться к рекордному показателю, у фотографии яйца в большом количестве начали появляться новые лайки.

По одной из версий, это делают фанаты Криштиану Роналду, которые не готовы проиграть еще один бой в вечном споре, кто круче. За последние два дня фотография яйца получила около 200 тысяч новых лайков, и эта цифра продолжает расти!

Однако Месси и его фотографию с Кубком мира все-таки догнать будет крайне тяжело — аргентинец опережает яйцо на два с лишним миллиона лайков. И отрыв продолжает расти.