Сегодня, 00:15
Францию в полуфинале ожидали увидеть все, Марокко — никто. Но когда претендентов на титул остается всего четыре, то все статусы фаворита и аутсайдера испаряются. Команда-сюрприз может оказаться в 1/8 финала, при тотальном везении — в восьмерке сильнейших, но в полуфинале — никогда.
Безусловно, сборная Марокко уже обессмертила себя. Эти футболисты первыми среди африканцев попали в топ-4 чемпионата мира, а заодно взвинтили свои трансферные цены. В ближайшем будущем им обеспечены пухлые контракты, в далеком — уважение и почет. Как в такой ситуации себя мотивировать?
Да очень просто: в шаге от величайшего из возможных достижений в футболе глупо думать о будущем. Но у марокканцев возникли серьезные проблемы в настоящем: из-за различных повреждений под вопросом было участие сразу пятерых футболистов основы — Мазрауи, Саисса, Агерда, Амрабата и Зиеша. Вылет любого из них стал бы катастрофой, потому что сборная Марокко сильна именно целостностью и слаженной командной игрой, а не индивидуально.
На уколах, но все находившиеся под сомнением игроки были объявлены в стартовом составе. Арабская команда, казалось, всех исцелила, но не до конца. Уже после предматчевой разминки из основы пропал Агерд, а в середине первого тайма был заменен Саисс. Оба центральных защитника, на которых весь турнир держалась феноменальная оборонительная игра марокканцев, не смогли помочь сборной в битве с действующими чемпионами мира.
Для Дидье Дешама же все складывалось идеально. Французы тоже недосчитались пары футболистов основы: Упамекано и Рабьо остались вне заявки из-за проблем со здоровьем. Но у европейцев скамейка выглядит куда солиднее, чем у Марокко, даже с учетом чудовищных кадровых трудностей.
Главный тренер африканцев Валид Реграги прекрасно осознавал это, поэтому решил выбрать специальную тактику под «Трехцветных»: Марокко впервые на этом чемпионате отказалось от привычной схемы 4-1-4-1 и переключилось на тройку центральных защитников. Травма Агерда на разминке не повлияла на стартовый план, а вот дальнейшие события все перевернули.
Марокко и Францию роднит нелюбовь к высокому прессингу и не очень активный старт, поэтому первый гол в этой встрече ожидался поздно. Однако прогнозы не оправдались: уже на 5-й минуте хаос в штрафной сборной Марокко привел к голу Тео Эрнандеса. Защитник «Милана» стал первым футболистом чужой команды, забившим в ворота Буну — до этого вратарь марокканцев пропускал только автогол.
Для арабской сборной подобный сценарий был худшим. Она ни разу на этом чемпионате мира не отставала в счете, а тут надо было отыгрываться в матче с командой, которая умеет и обожает контратаковать. К тому же в середине первого тайма африканцы потеряли еще и лидера обороны Саисса.
Реграги решил выбросить в урну стартовый план — вместо Саисса вышел атакующий полузащитник Амалла, а Марокко трансформировало расстановку из 5-4-1 в 4-3-3. Кроме того, красно-зеленым пришлось играть первым номером. Поразительная статистика: к 30-й минуте африканцы уже сделали столько же передач, сколько за весь матч с Португалией. А владение мячом арабской команды достигало 60%, хотя до этого ее максимальным показателем в Катаре был 41% (в игре с Канадой).
Для Франции все складывалось идеально. Она забила быстрый мяч, а соперник потерял сразу двух основных защитников и вынужден был играть по самому неудобному и непривычному для себя сценарию. Команде Дешама требовался лишь один гол для закрепления преимущества, но Жиру и Мбаппе упустили свои убойные моменты, а к концу первого тайма позволили африканцам возродиться.
Марокко отыскало необходимый инструмент — стандарты. Перед перерывом Зиеш исполнил несколько очень опасных штрафных и угловых, один из которых едва не увенчался голом-шедевром: защитник Эль-Ямик пробил через себя, но попал в штангу.
Марокканцы понимали, что отсиживаться дальше нельзя, поэтому сразу из раздевалки направились в атаку и создали пару хороших моментов, которые могли бы завершиться голами при более качественном подборе исполнителей. Но многочисленным арабским болельщикам на трибунах оставалось лишь вздыхать — их кумиры никак не могли забить.
Французов все еще устраивал ход событий. Да, действующие чемпионы мира очень хотели забить, однако время и так работало на них даже при счете 1:0. Не устраивала их разве что работа мексиканского судьи Сесара Рамоса, который задал высокую планку борьбы и пропускал многие очевидные фолы. Это играло на руку марокканцам, ведь чаще всего неаккуратно действовали именно они, а Мбаппе получал от соперников по ногам.
Последний шанс сравнять счет упустил вышедший на замену Амдалла, а уже после этого Франция, устав давать шансы оппонентам, забила сама. С голом команда Дешама затянула, но точный удар Муани после яркого слалома Мбаппе все равно оказался кстати — он лишил европейцев нервной концовки.
Марокканцы даже в добавленное время продолжали рваться вперед, надеясь отыграть хоть один мяч. В стремлении и характере им не откажешь, за это они заслужили только аплодисменты. Но Марокко отправляется бороться лишь за третье место, а Францию ждет суперфинал с Аргентиной.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)