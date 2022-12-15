ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной.

Связь времен. Именно так можно охарактеризовать решающий матч катарского чемпионата мира. Скоро, уже очень скоро Килиан Мбаппе сменит Лионеля Месси на троне современного короля футбола. Но главный на сегодня вопрос — в каком статусе будут оба к тому моменту.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Лео идет к своей мечте 17 лет. Его дебют в составе «Альбиселесте» состоялся в 2005 году. С тех пор он пережил с ней все: успех на Кубке Америки, победы на Олимпиаде-2008 и Финалиссиме-2022, выход в финал ЧМ-2014. Не хватает одного, но самого важного. Последнего шага к титулу всей карьеры. Весь ход которой, безусловно, того заслуживает. Один рывок к вершине — и Месси войдет в пантеон самых-самых. Станет легендой. Наравне с Марадоной.

Килиан дебютировал в своей сборной на 12 лет позже Лео. Но он уже чемпион мира. И уже легенда — только будущая. Второе мировое золото приблизит форварда к этому статусу вплотную. В неполных 24 года. Совершенно понятно, какой футболист станет гегемоном на ближайшие 10 лет. Но ведь «двукратный чемпион мира» звучит по-особенному, верно? Круче, чем Зидан.

В воскресенье нас ждет битва. Битва игровых философий. Битва характеров. Битва нервов. И битва Месси и Мбаппе. Готовьтесь, это будет круто!