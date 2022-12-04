Трус не играет в футбол! Почему у Польши нет шансов против Франции

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Мнение
В конце августа 1988 года в семье Ивоны и Кшиштофа Левандовски, жившей в варшавском районе Беляны, на свет появился мальчик. Родители дали ему имя Роберт, но в детстве все родные и друзья называли его Роби.
Судьба ребенка была предопределена с рождения. Папа Кшиштоф в молодости профессионально занимался дзюдо и даже становился чемпионом Европы среди юниоров. Не раз выходил и на футбольное поле в составе клуба одной из низших лиг «Хутник». Мама Ивона играла в волейбол. Не стать спортсменом при таких предках Роби просто не мог.
Когда мальчик немного подрос, семья переехала из Варшавы в местечко Лешно, где рядом с домом оказалась спортивная площадка. Роби оттуда не вылезал — его постоянными спутниками стали гандбол, баскетбол, настольный теннис. Но больше всего ему нравился футбол. Перед сном отец рассказывал про сборные Польши, бравшие бронзу на ЧМ-1974 и ЧМ-1982, — и Роби засыпал с мечтами когда-нибудь стать таким же, как Лято, Шармах, Бонек.
Но поначалу получалось не очень. Растущий скачками подросток то и дело терял координацию, и пока он тратил время на ее восстановление, сверстники, казалось, отрываются в мастерстве. Но Роби оказался на редкость упорным юношей — каждый раз паренек догонял товарищей по детской команде «Варсовия». В 16 лет его заметили селекционеры «Дельты» из четвертого дивизиона — так Роби подписал свой первый контракт.
Однако путь к мечте все еще оставался долгим и тернистым. Скитания по низшим лигам в составах «Дельты», не разглядевшей талант «Легии-2», и «Знича» продолжались до июня 2008-го, когда уже почти 20-летний Роби заключил договор с «Лехом». Этот момент стал прорывом. Роби превратился в Роберта, начав забивать в среднем больше одного гола за игру. Осенью его впервые пригласили в сборную, где парень сумел поразить ворота Сан-Марино уже в своем дебютном матче.
Молодого бомбардира из соседней страны заметили в Германии: летом 2010-го Левандовски оказался в дортмундской «Боруссии», где продолжил стабильно отправлять мячи в сетку. Здесь пришло большое признание — два чемпионских титула, выход в финал ЛЧ с покером «Реалу» в одной из полуфинальных встреч и... приглашение в «Баварию». В те годы в бундеслиге все, что ярко сверкнет, рано или поздно оказывалось в Мюнхене. В 2014-м не стал исключением и Роберт.
Вот там, в суперклубе, у него появилось все, о чем маленький Роби мечтал в детстве. Восемь золотых медалей чемпионата Германии, победы в ЛЧ, Суперкубке Европы и клубном ЧМ, «Золотые бутсы», куча голов в национальной команде, где форвард стал капитаном. Большие деньги в конце концов.
Но слава и известность сыграли с Роби злую шутку. В какой-то момент поляк вдруг решил, что это футбол создан для него, а не он для футбола. Что он всемогущ, что он вправе решать, с кем играть, а с кем нет. В марте 2022-го Роби первым начал кричать, что не хочет выходить на поле против сборной России в отборочном стыке ЧМ, и призывал к тому же шведов и чехов, оказавшихся в том же мини-турнире. Хитрый Роби считал, что убивает двух зайцев. Во-первых, не нужно будет ехать в Москву, где по жребию Польше выпало проводить полуфинал. Во-вторых, его команда проходила бы одну стадию автоматом.
Практичность? Можно было бы согласиться с таким определением, если бы не последующие события. А они показали, что это банальная трусость. ФИФА не выдержала давления Запада, временно отстранила Россию от своих официальных соревнований, так что ушлый Роби вместе со сборной попал в Катар, победив в одной встрече Швецию. Но разве оно того стоило?
Прибыв в ноябре в Доху, Роби и его партнеры предстали одними из самых унылых на турнире. Ладно бы они просто были не способны на зрелищный футбол — в конце концов, Греция на Евро-2004 тоже воображение не поражала, но стала первой. Но та самая трусость, похоже, засела в головах у Роби и Ко глубокой занозой. В третьем туре группового этапа мексиканцы и саудовцы выпрыгивали из трусов и высекали искры из бутс, чтобы забить друг другу как можно больше и выйти в плей-офф. Поляки же в параллельном матче, уже получив два от аргентинцев, просто отпихивались от мяча, зная, что такой счет их устраивает. Ни в одной встрече ЧМ-2022 ни одна команда не выглядела настолько жалко и убого. Случалось всякое — и иранские 2:6 от Англии, и унылые нулевые ничьи, и вылет немцев, в котором виноваты только они сами. Но такого позора, как «футбол» Польши при 0:2 с Аргентиной, не происходило ни с кем и нигде. Очень надеюсь, что больше и не произойдет до конца чемпионата.
Смотреть на тошнотворное зрелище помогала только одна мысль — к тому моменту уже стало известно, что второй из этого квартета попадает на Францию. Здесь Роби не помогут ни его титулы, ни хитрость, а трусость вообще вобьет поляков в их штрафную, не дав поднять голову. Потому что «Трехцветные» играют в футбол — яркий и сбалансированный. Никто не дает гарантии, что команда Дидье Дешама непременно возьмет золото, случиться может всякое. Но поляков, надеюсь, она с пути сметет как ноябрьский шквал последние листья с деревьев. Потому что, в отличие от соперника, французы не предают Игру.
...В понедельник в самолете Доха — Варшава Роби сел у окна и погрузился в свои мысли. Они были тяжелыми. «Почему, ну почему всякий раз нам чего-то не хватает на больших турнирах?» — вертелось в голове. «Может, мы что-то сделали не так и теперь у нас плохая карма? Отчего мне не дают покоя какие-то странные ассоциации — Россия, Москва...»
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)