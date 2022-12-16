Матч в Катаре между Ганой и Уругваем (0:2) завершился грандиозным скандалом, ударом в голову одного из директоров ФИФА и открытием нескольких дисциплинарных дел.

И все это из-за немецкого арбитра Даниэля Зиберта. Он заявил, что был прав, и это признала ФИФА. Интересно, что теперь скажут Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Зиберт и телеинтервью

Судья из Германии оказался в первой группе рефери, которые 7 декабря были отправлены из Катара домой. Он составил компанию Алирезе Фагани, чья работа на ЧМ тоже вызвала гнев уругвайцев.

Спустя некоторое время Зиберт пришел на интервью в студию Magenta TV, где рассказал, что не расстроился тем, как завершилось его почти месячное пребывание в Катаре: «Ставил цель получить две игры. Она достигнута (Даниэль также работал на игре Тунис — Австралия. — Прим. А.Б.)».

11-метровый в ворота Уругвая. Назначен после вмешательства ВАР

Дальше Зиберт сообщил, что три его решения в ключевых эпизодах игры Гана — Уругвай нашли поддержку у судейских руководителей ФИФА.

Первый эпизод произошел на 16-й минуте. Сначала первый ассистент Ян Зайдель и Зиберт ошиблись. Немцы зафиксировали положение «вне игры» у Андре Айю, который на самом деле не зашел за линию офсайда: ближе к линии ворот уругвайцев была стопа Матиаса Оливеры. В результате судья тоже ошибочно не наказал вратаря Серхио Рочета 11-метровым ударом. Есть сомнения, что Зиберт вообще мог правильно оценить действия голкипера, даже если бы Зайдель не дал сигнал об офсайде. Настолько далеко оказался рефери от того места, где Рочет сбил ганца Мохаммеда Кудуса.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

На помощь коллегам пришли видеоассистенты. Офсайд-ВАР (ОВАР) Чиро Карбоне получил сигнал системы полуавтоматического определения офсайда и передал ВАР Бастиану Данкерту, что Айю не находился в положении «вне игры». А затем уже Данкерт оценил игру Рочета и пригласил арбитра к монитору, чтобы тот сам увидел нарушение правил.

В итоге общими усилиями бригада вынесла правильный вердикт — был назначен пенальти. При его выполнении Рочет не нарушил процедуру, он до удара не вышел вперед за линию ворот. Для назначения повторного 11-метрового удара не возникло оснований.

Назначение 11-метрового удара в ворота сборной Уругвая после ОФР (просмотра видеоповторов) ФИФА признала верным.

11-метровый в пользу Уругвая. Не назначен после вмешательства ВАР

На 57-й и 59-й минутах Зиберт дважды ошибочно не наказал Дэниэла Амарти 11-метровым ударом. В первом случае немец оказался настолько далеко от места событий, что не мог увидеть детали единоборства ганского защитника с Дарвином Нуньесом.

После этого в действия рефери вмешался его видеоассистент Данкерт. Один из лучших ВАР Европы (входит как минимум в первую пятерку) предложил Зиберту посмотреть повторы на мониторе. Тот изучил видеозапись и решил, что ганец сыграл в мяч, значит, оснований для назначения пенальти нет.

2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.

Не соглашусь с немецким судьей. Игры в мяч как таковой не было — случился очень-очень легкий контакт. А вот фол со стороны Амарти на Нуньесе был. Следовало наказать Гану 11-метровым ударом. Этого, к сожалению, для Уругвая не произошло.

Зиберт описал эту ситуацию так, что видеоарбитр ошибочно предложил ему посмотреть повторы на мониторе. По его словам, Данкерт сначала не заметил, что Амарти слегка сыграл в мяч. Затем Зиберт обратил на это внимание ВАР, и Данкерт перед ним извинился.

И в этом эпизоде судья нашел поддержку у судейских руководителей ФИФА.

11-метровый в пользу Уругвая. Не назначен. ВАР не вмешался

В самом конце игры, на 90+2-й минуте, Зиберт не назначил пенальти после падения Эдинсона Кавани. Нападающий, пытаясь заработать фол, сам выставил ногу в сторону — под Алиду Сейду. Среди наших экспертов были те, кто поддержал судью в данном моменте (включая меня). Но хватало и тех, кто считал, что и тут следовало показать на 11-метровую отметку.

2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.

По словам Зиберта, его решение не назначить пенальти тоже нашло поддержку. Потому что Кавани чуть притормозил и сделал движение ногой, чтобы произошел контакт с Сейду.

Если верить судье, он молодец. В итоге все три решения правильные — как считал он сам и как признала ФИФА. Но почему же тогда его отправили домой?