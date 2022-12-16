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Судейство

Сегодня, 04:10

Гана — Уругвай: ФИФА поддержала решения судьи Зиберта. Как ответят Суарес и Кавани?

ФИФА поддержала решения судьи Зиберта в матче ЧМ-2022 Гана — Уругвай
Александр Бобров
Шеф-редактор
2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2. Арбитр Даниэль Зиберт с игроками.
Фото Global Look Press
Студия после матча Гана — Уругвай — 0:2.
2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.
2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.
2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.
2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.
Фото Global Look Press
1/6
Telegram Дзен
Матч в Катаре между Ганой и Уругваем (0:2) завершился грандиозным скандалом, ударом в голову одного из директоров ФИФА и открытием нескольких дисциплинарных дел.

И все это из-за немецкого арбитра Даниэля Зиберта. Он заявил, что был прав, и это признала ФИФА. Интересно, что теперь скажут Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Игроки сборной Уругвая обращаются к&nbsp;арбитру в&nbsp;матче против Ганы на&nbsp;ЧМ-2022. Скандал на ЧМ: судьи в двух матчах «прибили» Уругвай. Кто за это ответит?

Зиберт и телеинтервью

Судья из Германии оказался в первой группе рефери, которые 7 декабря были отправлены из Катара домой. Он составил компанию Алирезе Фагани, чья работа на ЧМ тоже вызвала гнев уругвайцев.

Спустя некоторое время Зиберт пришел на интервью в студию Magenta TV, где рассказал, что не расстроился тем, как завершилось его почти месячное пребывание в Катаре: «Ставил цель получить две игры. Она достигнута (Даниэль также работал на игре Тунис — Австралия. — Прим. А.Б.)».

11-метровый в ворота Уругвая. Назначен после вмешательства ВАР
Дальше Зиберт сообщил, что три его решения в ключевых эпизодах игры Гана — Уругвай нашли поддержку у судейских руководителей ФИФА.

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес (слева) после матча. Уругваец Хименес пошел вразнос — назвал ФИФА «кучкой ублюдков» и ударил чиновника. Какие будут последствия?

Первый эпизод произошел на 16-й минуте. Сначала первый ассистент Ян Зайдель и Зиберт ошиблись. Немцы зафиксировали положение «вне игры» у Андре Айю, который на самом деле не зашел за линию офсайда: ближе к линии ворот уругвайцев была стопа Матиаса Оливеры. В результате судья тоже ошибочно не наказал вратаря Серхио Рочета 11-метровым ударом. Есть сомнения, что Зиберт вообще мог правильно оценить действия голкипера, даже если бы Зайдель не дал сигнал об офсайде. Настолько далеко оказался рефери от того места, где Рочет сбил ганца Мохаммеда Кудуса.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

На помощь коллегам пришли видеоассистенты. Офсайд-ВАР (ОВАР) Чиро Карбоне получил сигнал системы полуавтоматического определения офсайда и передал ВАР Бастиану Данкерту, что Айю не находился в положении «вне игры». А затем уже Данкерт оценил игру Рочета и пригласил арбитра к монитору, чтобы тот сам увидел нарушение правил.

В итоге общими усилиями бригада вынесла правильный вердикт — был назначен пенальти. При его выполнении Рочет не нарушил процедуру, он до удара не вышел вперед за линию ворот. Для назначения повторного 11-метрового удара не возникло оснований.

Гана&nbsp;&mdash; Уругвай. Гана — Уругвай: судьи Зайдель и Зиберт ошиблись. Почему назначен пенальти?

Назначение 11-метрового удара в ворота сборной Уругвая после ОФР (просмотра видеоповторов) ФИФА признала верным.

11-метровый в пользу Уругвая. Не назначен после вмешательства ВАР
На 57-й и 59-й минутах Зиберт дважды ошибочно не наказал Дэниэла Амарти 11-метровым ударом. В первом случае немец оказался настолько далеко от места событий, что не мог увидеть детали единоборства ганского защитника с Дарвином Нуньесом.
После этого в действия рефери вмешался его видеоассистент Данкерт. Один из лучших ВАР Европы (входит как минимум в первую пятерку) предложил Зиберту посмотреть повторы на мониторе. Тот изучил видеозапись и решил, что ганец сыграл в мяч, значит, оснований для назначения пенальти нет.

Гана — Уругвай — 0:2.
2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.

Не соглашусь с немецким судьей. Игры в мяч как таковой не было — случился очень-очень легкий контакт. А вот фол со стороны Амарти на Нуньесе был. Следовало наказать Гану 11-метровым ударом. Этого, к сожалению, для Уругвая не произошло.

Зиберт описал эту ситуацию так, что видеоарбитр ошибочно предложил ему посмотреть повторы на мониторе. По его словам, Данкерт сначала не заметил, что Амарти слегка сыграл в мяч. Затем Зиберт обратил на это внимание ВАР, и Данкерт перед ним извинился.

И в этом эпизоде судья нашел поддержку у судейских руководителей ФИФА.

11-метровый в пользу Уругвая. Не назначен. ВАР не вмешался

В самом конце игры, на 90+2-й минуте, Зиберт не назначил пенальти после падения Эдинсона Кавани. Нападающий, пытаясь заработать фол, сам выставил ногу в сторону — под Алиду Сейду. Среди наших экспертов были те, кто поддержал судью в данном моменте (включая меня). Но хватало и тех, кто считал, что и тут следовало показать на 11-метровую отметку.

Гана — Уругвай — 0:2.
2 декабря. Гана — Уругвай — 0:2.

По словам Зиберта, его решение не назначить пенальти тоже нашло поддержку. Потому что Кавани чуть притормозил и сделал движение ногой, чтобы произошел контакт с Сейду.

Хосе Хименес после матча Уругвая и&nbsp;Ганы. Защитник сборной Уругвая ударил директора ФИФА и оскорбил организаторов ЧМ-2022

Если верить судье, он молодец. В итоге все три решения правильные — как считал он сам и как признала ФИФА. Но почему же тогда его отправили домой?

Луис Суарес
Эдинсон Кавани
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П
4 1
2 1
Бразилия
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Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
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Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.80 X 3.20 П2 2.80
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Хорватия
17.12
18:00
Марокко
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Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
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Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
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Англия
3
0
Сенегал
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Франция
3
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Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
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Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
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Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
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0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
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6
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A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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