Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:15

«Вся Африка ненавидит Суареса, хотим ему отомстить». 12 лет назад Гана и Уругвай сыграли один из величайших матчей в истории ЧМ

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Луис Суарес (третий справа) выбивает летящий мяч рукой.
Фото Global Look Press
Луис Суарес.
Фото Global Look Press
Луис Суарес.
Фото AFP
1/3
Telegram Дзен
Луиса до сих пор называют дьяволом.

Перед матчем третьего тура чемпионата мира с Ганой вместе с главным тренером Диего Алонсо на пресс-конференцию пришел Луис Суарес. Само собой, один из ганских журналистов припомнил нападающему драматическую историю с ЧМ-2010, когда Луис выбил мяч рукой из ворот и спас свою команду от поражения. Журналист сказал Суаресу, что в Гане до сих пор называют его дьяволом и ждут скорейшего завершения карьеры.

«Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но игрок Ганы не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму. Нельзя жить прошлым», — ответил футболист.

Пятница. Йоханнесбург. Уругвай - Гана - 1:1, пен - 4:2. Игра на линии ворот Луиса СУАРЕСА. Герой или преступник

Суарес прав, прошло уже 12 лет, но перед матчем Уругвай — Гана невозможно не провести параллели с одной из самых великих игр в истории чемпионата мира. Сейчас висит новая интрига — Уругваю нужна победа в очном матче, чтобы сохранить шансы на выход из группы, Гану же в том случае, если Португалия не проиграет Южной Корее, устроит и ничья. Но вряд ли эта интрига сравнится по накалу с историей, произошедшей в ЮАР летом 2010 года.

Луис Суарес. Фото AFP
Луис Суарес.
Фото AFP

Команда, от которой ничего не ждали

Сборная Ганы приехала в ЮАР в роли самой неприметной представительницы Африки. Большинство взглядов было приковано к команде страны-хозяйки, интерес вызывал Камерун с Самюэлем Это'О. И неудивительно, ведь для Ганы это был всего второй ЧМ в истории, хотя в 2006-м сборная этой африканской страны умудрилась выйти в плей-офф из группы с Италией, Чехией и США. Правда, вылетели уже в 1/8, попав под волшебную Бразилию.

Сменив нескольких тренеров, Гана остановилась на сербе Миловане Раеваце, который не постеснялся включить в заявку на ЧМ сразу пять игроков младше 20 лет. В те годы ганский футбол был на подъеме — молодежная сборная выиграла Кубок Африки U20, потому с кадрами проблем не было. Особенно выделялись братья Андре и Джордан Айю, а также полузащитник Салли Мунтари, который чуть не пролетел мимо ЧМ из-за скверного характера. Но главной звездой был Асамоа Гьян, 25-летний нападающий «Ренна» с отличными задатками. В общем, в ЮАР Гана приехала в статусе самой молодой команды турнира (средний возраст — 23 года и 352 дня).

Луис Суарес в&nbsp;сборной Уругвая. Биография Луиса Суареса: от нищеты до всемирной известности

Несмотря на недостаток опыта, команда Раеваца впечатлила всех напором и боевым духом. В первом матче группового этапа Гана обыграла Сербию благодаря пенальти Гьяна на 84-й минуте. Затем свели вничью матч с Австралией (1:1, снова помог четкий удар Гьяна с одиннадцатиметровой) и, проиграв Германии 0:1 в последнем туре, вместе с немцами вышли в плей-офф за счет лучшей разницы мячей.

Не показав ничего сверхъестественного, Гана стала единственной африканской командой, которой на том ЧМ удалось выйти из группы. Перед игрой 1/8 финала с Уругваем слова поддержки команде неслись со всего континента. А первый президент ЮАР, легендарный Нельсон Мандела, направил письмо президенту Футбольной ассоциации Ганы, в котором написал: «Вся Африка поддерживает Гану. Мы хотим, чтобы вы продолжали борьбу и выиграли чемпионат мира».

И Гана подарила еще одну мини-сенсацию, обыграв в 1/8 сборную США. Снова выручил Асамоа Гьян, забивший решающий гол в овертайме.

Криштиану Роналду. Роналду нужно обойти встречу с Бразилией в 1/8, у Сербии — матч года. Что решается сегодня на ЧМ

Однако проход мощного Уругвая в четвертьфинале с объективной точки зрения большинством воспринимался как что-то маловероятное. Уругвайцы пропустили ЧМ 2006 года, сенсационно проиграв в стыках Австралии, но на следующий мундиаль Оскар Табарес привез молодое голодное до побед поколение под предводительством 31-летнего Диего Форлана. С момента последней победы Уругвая в матче чемпионата мира прошло уже 20 лет (примечательно, что одержали ее на ЧМ-1990 под руководством того же Табареса), так что в стране заждались яркого выступления своей сборной.

И команда оправдывала ожидания. Впервые с 1954 года Уругвай занял первое место в группе чемпионата мира, обойдя ЮАР, Мексику и провалившуюся Францию. Ну а в качестве помощника Форлана все ярче раскрывался перспективный 23-летний нападающий «Аякса» Луис Суарес, своим дублем в ворота Кореи в 1/8 принесший стране путевку в четвертьфинал.

Луис Суарес. Фото Global Look Press
Луис Суарес.
Фото Global Look Press

Момент, когда время остановилось

С первых минут матча обе команды поначалу осторожничали и не спешили лезть на рожон. Вплоть до добавленного времени к первому тайму Уругвай и Гана создали по одному опасному моменту у чужих ворот — и то после угловых. Но на 47-й минуте Салли Мунтари неожиданным выстрелом с дальней дистанции отправил мяч в сетку. Вряд ли такой удар получился бы другим мячом, но знаменитый Jabulani на том ЧМ уже успел стать кошмаром для вратарей, внезапно меняя траекторию полета.

Но тот же Jabulani помог Уругваю отыграться. Диего Форлан на том турнире, кажется, стал единственным, кому удалось приручить неукротимый мяч. После его удара с не самого опасного на первый взгляд штрафного тот снова вильнул, дезориентировав вратаря Кингсона, и нырнул в сетку.

ЧМ&nbsp;2022, матчи 2&nbsp;декабря. ЧМ 2022: кто выйдет в плей-офф вместе с Бразилией и Португалией? Онлайн-трансляция 2 декабря

Команды продолжали играть на равных, но в куда более интенсивном ритме — Уругвай создавал моменты за счет связки Форлан-Суарес, Гана остро атаковала при тотальной поддержке стадиона в Йоханнесбурге. Один только Асамоа Гьян нанес 10 ударов за 120 минут матча. К последней минуте овертайма команды подходили со счетом 1:1 при соотношении ударов 30:19 в пользу Ганы. Когда африканцы заработали штрафной в десятке метров от угла штрафной Муслеры, казалось, что после этого стандарта прозвучит свисток и команды приступят к серии пенальти. Но тут произошло нечто экстраординарное.

Казалось, время остановилось, пока мяч метался в уругвайской вратарской в течение следующих нескольких секунд. Муслера ошибся на выходе, мяч отскочил к ганцу Аппиа. Удар — и мяч попадает по ногам стоящего на ленточке Суареса. Еще один отскок и удар Адийя, и снова Суарес выносит мяч из ворот! Но тут же раздается свисток — пенальти. Всем было очевидно, что Луис спас команду, отбив удар руками. Спорить ни с одиннадцатиметровым, ни с красной карточкой не было никакого смысла.

Удаление Луиса Суареса. Фото Global Look Press
Удаление Луиса Суареса.
Фото Global Look Press

Суарес и беременная жена

У самого входа в подтрибунное помещение убитый горем Суарес остановился и бросил взгляд на поле. Асамоа Гьян готовился приговорить шансы Уругвая на четвертьфинал. Разбег, мощнейший удар, и стадион погружается в тишину, как будто специально давая выйти на первый план звуковой дорожки звону перекладины. Горе Суареса сменилось безудержной радостью. В своей автобиографии Луис рассказывал, как в раздевалке наблюдал за серией пенальти с будущим динамовцем Гильермо Варелой. А параллельно переписывался с женой Софи, находившейся на девятом месяце беременности.

Последним аккордом вечера стал издевательский пенальти паненкой в исполнении Себастьяна Абреу. Нападающий вывел сборную в четвертьфинал, исполнив прием, который не удался Федору Смолову на ЧМ-2018. Хотя наверняка российский нападающий руководствовался той же логикой, что и тогда Абреу.

Нападающий &quot;Ливерпуля&quot; Луис СУАРЕС. 10 эпизодов из жизни Луиса Суареса

«Я наблюдал за их вратарем и увидел, что он заваливается еще до удара. Учитывая, что на карту было поставлено место в полуфинале, я не думал, что он решит остаться на месте и никуда не прыгнуть», — сказал Абреу лет спустя.

Та встреча заслуженно вошла в список самых крутых в истории чемпионата мира. В четвертьфинале Уругвай драматично проиграет 2:3 Нидерландам и с таким же счетом уступит Германии матч за третье место. Но именно рука Суареса стала краеугольным камнем той истории и даже частью футбольного фольклора. Спустя 12 лет для людей из Ганы этот матч — как открытая рана. И они очень надеются, что совсем скоро их сборная поквитается за все.

«Вся Гана ненавидит его, и вся Африка ненавидит его, — говорит в интервью Athletic участник того матча Ибрагим Айю. — Мы ненавидим его и хотим отомстить».

Луис Суарес
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
3
5
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 1.97 X 3.30 П2 4.70
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.22 X 7.00 П2 16.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.20 П2 2.16
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.00 П2 8.20
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.29 X 5.80 П2 13.0
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.20 X 4.00 П2 1.57
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.50 X 2.75 П2 2.24
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 33.0 X 14.0 П2 1.07
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.00 X 5.00 П2 1.43
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Португалия играет вничью с Кореей после первого тайма матча ЧМ-2022
Александр Кержаков: «Выход Японии в плей-офф чемпионата мира-2022 — это настоящая сенсация»
Гана — Уругвай: де Арраскаэта увеличил преимущество уругвайцев
ЧМ 2022: Гана не забила пенальти, Уругвай ведет 2:0. Кто выйдет в плей-офф с Португалией? Онлайн-трансляция 2 декабря
«Через два года сборная Германии будет сильнейшей в Европе. Наряду с Францией». Мнение Нагучева
Корея — Португалия: корейцы сравняли счет в первом тайме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камерун — синоним скандалов. Это'О делает из сборной посмешище

«Пора задавать вопросы Немецкому футбольному союзу. И по радужной повязке в том числе». Взгляд из Германии