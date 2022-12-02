«Вся Африка ненавидит Суареса, хотим ему отомстить». 12 лет назад Гана и Уругвай сыграли один из величайших матчей в истории ЧМ

Луиса до сих пор называют дьяволом.

Перед матчем третьего тура чемпионата мира с Ганой вместе с главным тренером Диего Алонсо на пресс-конференцию пришел Луис Суарес. Само собой, один из ганских журналистов припомнил нападающему драматическую историю с ЧМ-2010, когда Луис выбил мяч рукой из ворот и спас свою команду от поражения. Журналист сказал Суаресу, что в Гане до сих пор называют его дьяволом и ждут скорейшего завершения карьеры.

«Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но игрок Ганы не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму. Нельзя жить прошлым», — ответил футболист.

Суарес прав, прошло уже 12 лет, но перед матчем Уругвай — Гана невозможно не провести параллели с одной из самых великих игр в истории чемпионата мира. Сейчас висит новая интрига — Уругваю нужна победа в очном матче, чтобы сохранить шансы на выход из группы, Гану же в том случае, если Португалия не проиграет Южной Корее, устроит и ничья. Но вряд ли эта интрига сравнится по накалу с историей, произошедшей в ЮАР летом 2010 года.

Луис Суарес. Фото AFP

Команда, от которой ничего не ждали

Сборная Ганы приехала в ЮАР в роли самой неприметной представительницы Африки. Большинство взглядов было приковано к команде страны-хозяйки, интерес вызывал Камерун с Самюэлем Это'О. И неудивительно, ведь для Ганы это был всего второй ЧМ в истории, хотя в 2006-м сборная этой африканской страны умудрилась выйти в плей-офф из группы с Италией, Чехией и США. Правда, вылетели уже в 1/8, попав под волшебную Бразилию.

Сменив нескольких тренеров, Гана остановилась на сербе Миловане Раеваце, который не постеснялся включить в заявку на ЧМ сразу пять игроков младше 20 лет. В те годы ганский футбол был на подъеме — молодежная сборная выиграла Кубок Африки U20, потому с кадрами проблем не было. Особенно выделялись братья Андре и Джордан Айю, а также полузащитник Салли Мунтари, который чуть не пролетел мимо ЧМ из-за скверного характера. Но главной звездой был Асамоа Гьян, 25-летний нападающий «Ренна» с отличными задатками. В общем, в ЮАР Гана приехала в статусе самой молодой команды турнира (средний возраст — 23 года и 352 дня).

Несмотря на недостаток опыта, команда Раеваца впечатлила всех напором и боевым духом. В первом матче группового этапа Гана обыграла Сербию благодаря пенальти Гьяна на 84-й минуте. Затем свели вничью матч с Австралией (1:1, снова помог четкий удар Гьяна с одиннадцатиметровой) и, проиграв Германии 0:1 в последнем туре, вместе с немцами вышли в плей-офф за счет лучшей разницы мячей.

Не показав ничего сверхъестественного, Гана стала единственной африканской командой, которой на том ЧМ удалось выйти из группы. Перед игрой 1/8 финала с Уругваем слова поддержки команде неслись со всего континента. А первый президент ЮАР, легендарный Нельсон Мандела, направил письмо президенту Футбольной ассоциации Ганы, в котором написал: «Вся Африка поддерживает Гану. Мы хотим, чтобы вы продолжали борьбу и выиграли чемпионат мира».

И Гана подарила еще одну мини-сенсацию, обыграв в 1/8 сборную США. Снова выручил Асамоа Гьян, забивший решающий гол в овертайме.

Однако проход мощного Уругвая в четвертьфинале с объективной точки зрения большинством воспринимался как что-то маловероятное. Уругвайцы пропустили ЧМ 2006 года, сенсационно проиграв в стыках Австралии, но на следующий мундиаль Оскар Табарес привез молодое голодное до побед поколение под предводительством 31-летнего Диего Форлана. С момента последней победы Уругвая в матче чемпионата мира прошло уже 20 лет (примечательно, что одержали ее на ЧМ-1990 под руководством того же Табареса), так что в стране заждались яркого выступления своей сборной.

И команда оправдывала ожидания. Впервые с 1954 года Уругвай занял первое место в группе чемпионата мира, обойдя ЮАР, Мексику и провалившуюся Францию. Ну а в качестве помощника Форлана все ярче раскрывался перспективный 23-летний нападающий «Аякса» Луис Суарес, своим дублем в ворота Кореи в 1/8 принесший стране путевку в четвертьфинал.

Луис Суарес. Фото Global Look Press

Момент, когда время остановилось

С первых минут матча обе команды поначалу осторожничали и не спешили лезть на рожон. Вплоть до добавленного времени к первому тайму Уругвай и Гана создали по одному опасному моменту у чужих ворот — и то после угловых. Но на 47-й минуте Салли Мунтари неожиданным выстрелом с дальней дистанции отправил мяч в сетку. Вряд ли такой удар получился бы другим мячом, но знаменитый Jabulani на том ЧМ уже успел стать кошмаром для вратарей, внезапно меняя траекторию полета.

Но тот же Jabulani помог Уругваю отыграться. Диего Форлан на том турнире, кажется, стал единственным, кому удалось приручить неукротимый мяч. После его удара с не самого опасного на первый взгляд штрафного тот снова вильнул, дезориентировав вратаря Кингсона, и нырнул в сетку.

Команды продолжали играть на равных, но в куда более интенсивном ритме — Уругвай создавал моменты за счет связки Форлан-Суарес, Гана остро атаковала при тотальной поддержке стадиона в Йоханнесбурге. Один только Асамоа Гьян нанес 10 ударов за 120 минут матча. К последней минуте овертайма команды подходили со счетом 1:1 при соотношении ударов 30:19 в пользу Ганы. Когда африканцы заработали штрафной в десятке метров от угла штрафной Муслеры, казалось, что после этого стандарта прозвучит свисток и команды приступят к серии пенальти. Но тут произошло нечто экстраординарное.

Казалось, время остановилось, пока мяч метался в уругвайской вратарской в течение следующих нескольких секунд. Муслера ошибся на выходе, мяч отскочил к ганцу Аппиа. Удар — и мяч попадает по ногам стоящего на ленточке Суареса. Еще один отскок и удар Адийя, и снова Суарес выносит мяч из ворот! Но тут же раздается свисток — пенальти. Всем было очевидно, что Луис спас команду, отбив удар руками. Спорить ни с одиннадцатиметровым, ни с красной карточкой не было никакого смысла.

Удаление Луиса Суареса. Фото Global Look Press

Суарес и беременная жена

У самого входа в подтрибунное помещение убитый горем Суарес остановился и бросил взгляд на поле. Асамоа Гьян готовился приговорить шансы Уругвая на четвертьфинал. Разбег, мощнейший удар, и стадион погружается в тишину, как будто специально давая выйти на первый план звуковой дорожки звону перекладины. Горе Суареса сменилось безудержной радостью. В своей автобиографии Луис рассказывал, как в раздевалке наблюдал за серией пенальти с будущим динамовцем Гильермо Варелой. А параллельно переписывался с женой Софи, находившейся на девятом месяце беременности.

Последним аккордом вечера стал издевательский пенальти паненкой в исполнении Себастьяна Абреу. Нападающий вывел сборную в четвертьфинал, исполнив прием, который не удался Федору Смолову на ЧМ-2018. Хотя наверняка российский нападающий руководствовался той же логикой, что и тогда Абреу.

«Я наблюдал за их вратарем и увидел, что он заваливается еще до удара. Учитывая, что на карту было поставлено место в полуфинале, я не думал, что он решит остаться на месте и никуда не прыгнуть», — сказал Абреу лет спустя.

Та встреча заслуженно вошла в список самых крутых в истории чемпионата мира. В четвертьфинале Уругвай драматично проиграет 2:3 Нидерландам и с таким же счетом уступит Германии матч за третье место. Но именно рука Суареса стала краеугольным камнем той истории и даже частью футбольного фольклора. Спустя 12 лет для людей из Ганы этот матч — как открытая рана. И они очень надеются, что совсем скоро их сборная поквитается за все.

«Вся Гана ненавидит его, и вся Африка ненавидит его, — говорит в интервью Athletic участник того матча Ибрагим Айю. — Мы ненавидим его и хотим отомстить».