Исторический день для Японии. Она победила тех, кто научил ее играть в футбол

Взгляд из Катара.

Обозреватель «СЭ», побывавший на сенсационном матче Германия — Япония, пропитался впечатлениями, пообщался с японскими журналистами и делится с читателями рассказами о корнях дальневосточной сенсации.

Немецкая система еще с 1960-х

Старенький, сухонький японский дедушка лет восьмидесяти на трибуне болельщиков сборной Страны восходящего солнца натурально плакал. Только что форвард Такума Асано засадил в ближнюю «девятку» ворот Мануэля Нойера второй мяч за восемь минут, и старый болельщик не верил собственным глазам. У него текли слезы, поскольку он не думал, что до такого момента доживет...

В 2002-м на чемпионате мира «самураи» обыгрывали россиян и тунисцев. В 2010-м — камерунцев и датчан. В 2018-м — колумбийцев. Все три раза при этом выходили из группы. Но чтобы Германию!

27.11.2022 | Испания — Германия

Этот дедушка наверняка помнит, как в 1960 году японцев, совсем не умевших тогда играть в футбол, поехал обучать этой игре молодой западногерманский тренер Дитмар Крамер. Дайсуке Ишии, журналист издания Kyodo News, после вчерашней сенсационной победы рассказал мне:

— Нашей стране, в том числе и футбольной сборной, нужно было готовиться к домашней Олимпиаде 1964 года в Токио. У нас тогда были налажены контакты с Федерацией футбола ФРГ, и Япония попросила Западную Германию предоставить им тренера для обучения. Им и оказался Крамер, проработавший в стране три года в должности технического директора федерации. Он начинал с азов — показывал игрокам правильную технику удара, остановки мяча. В Токио мы вышли из группы, а на следующей Олимпиаде, в Монреале, добились первого серьезного достижения — бронзовых медалей.

Крамер (которого даже награждал орденом император Хирохито. — Прим. И.Р.), внедрил в Японии немецкую систему тренировок, поиска игроков. И сейчас у нас в футболе ориентируются на Германию. Так что эта победа — символичная и очень важная для страны. Мы поняли, что ставка, которая была сделана еще в середине прошлого века, оказалась правильной. Потому что мы в плей-офф чемпионата мира уже три раза вышли, а теперь впервые смогли обыграть тех, кто учил нас играть в футбол.

Джей-лига — не в пятерке в Азии по деньгам

Футбольные связи Японии и Германии вышли на новый виток уже в последние десять лет. Эта история началась с перехода в 2008 году полузащитника Макото Хасебе из клуба «Урава Ред Даймондс» в «Вольфсбург». В следующем сезоне «волки» с японцем в составе выиграли чемпионат первой бундеслиги.

Хасебе еще четыре сезона отыграл за «Вольфсбург», один — за «Нюрнберг», а с 2014 года уже восемь лет выступает за франкфуртский «Айнтрахт» и в нынешнем мае стал победителем Лиги Европы — в финале выйдя на замену на 58-й минуте и отыграв, с учетом овертайма, 62 минуты. Ему уже 38, и после трех чемпионатов мира (2010, 2014 и 2018), которые он провел за Японию в роли капитана команды, Макото завершил карьеру в сборной. Интересно, с какими эмоциями он, японская легенда «Айнтрахта», наблюдал за вчерашним успехом?..

— Хасебе стал для молодых японских игроков примером для подражания, а для немецких клубов — показателем того, что японцев можно брать в бундеслигу и на них полагаться, — говорит Дайсуке Ишии. — Их стали приглашать всё активнее, и теперь у нас в Германии играют девять человек (восемь из них, кроме Хасебе, поехали на ЧМ-2022. — Прим. И.Р.).

К словам коллеги добавлю: двое из них — вышедшие на замену 24-летний Рицу Доан из «Фрайбурга» и 28-летний Такума Асано из «Бохума» — и стали авторами мячей в ворота Нойера. А длинную передачу Асано отдал 25-летний защитник Ко Итакура из менхенгладбахской «Боруссии».

Охотно берут японцев не только в Германию, но и в другие топ-лиги. Дзюнья Ито, 29-летний полузащитник французского «Реймса», рассказывал в микст-зоне, что его задело за живое то, что он четыре года назад не попал в заявку сборной на ЧМ-2018 , — и он решил ехать в Европу. Начал год спустя с бельгийского «Генка», затем переехал в лигу 1. И этот матч стал для него демонстрацией того, что он сделал за минувшие четыре года. А японские «немцы» — те показывали свои лучшие качества еще и всей Германии, где играют.

Всего в заявке у Японии — 19 «европейцев», восемь из которых представляют Германию, три — Францию, по два — Англию, Испанию и Бельгию, по одному — Португалию и Шотландию. И если начинали игру с немцами три «японца» (включая вратаря, а также ветеранов — 36-летнего Нагатомо, у которого за спиной семилетняя карьера в «Интере», и 32-летнего Сакаи с четырьмя годами в Германии и пятью — в «Марселе»), пять «немцев» и по одному «французу», «испанцу» и «шотландцу», то оба мяча забивались при следующем соотношении лиг: Германия — шесть, Англия и Франция — по два, Япония — один. В момент перелома игры больше чем полсостава у «самураев» было из бундеслиги!

История эта противоположна Саудовской Аравии, автору другой азиатской суперсенсации старта ЧМ-2022, где все до единого игроки из заявки выступают в домашнем чемпионате, и в стартовом составе против Аргентины было девять футболистов клуба «Аль-Хиляль».

Знаток азиатского футбола, совладелец узбекского интернет-портала Championat.asia Гайрат Хасбиуллин рассказал мне, что саудовская лига в Азии по рангу считается местной АПЛ, контракты в несколько миллионов долларов в год там норма. В Японии платят гораздо меньше, и это одна из причин, почему игроки оттуда легко уезжают в Европу.

— Джей-лига точно не в пятерке континента по зарплатам, — уточняет Хасбиуллин.

Другая же причина — менталитет. Футболисты из арабских стран, в частности Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, не привыкли к острой конкуренции за место в составе с иностранцами, им нужны комфортные и привычные условия, чтобы проявлять себя. Поэтому из своих стран они предпочитают не уезжать. Что, как видим, иногда не мешает кому-то из них учинить сверхсенсацию, обыграв Лео Месси и Ко и забив, пожалуй, самый красивый на сегодня гол турнира.

«Япония — это азиатская Германия»

Японцы же с некоторых пор едут в Европу без колебаний. У них и культура в последние десятилетия приблизилась к западноевропейской (достаточно взглянуть на популярнейшие в Стране восходящего солнца мелированные волосы, например, у автора второго мяча немцам Асано), и иностранные языки они с детства учат, и репутация в Европе у них хорошая и, главное, очень ясная. От них знают, чего ожидать.

Гайрат Хасбиуллин говорит:

— Немцы любят покупать японцев, как и корейцев, которые мне об этом и рассказали, из-за их очень высокой дисциплины. Футбольная Япония — это Германия в Азии, и японские игроки очень соответствуют бундеслиге по менталитету. Будет правильно сказать, что в Катаре азиатская Германия обыграла европейскую.

К этому наблюдению следует добавить, что традиционно Германия отличалась волей, умением переломить ход игры. То есть тем, что как раз и удалось в матче с ней сделать «самураям». Ведь в первом тайме преимущество бундестим было просто колоссальным, а сборная Японии на поле просто отсутствовала, и 1:0 к перерыву были огромной удачей для азиатской команды.

После перерыва ситуация начала меняться, у японцев появилась контригра. Тем не менее в более открытом футболе у манншафт начали один за другим возникать самые явные шансы. Сначала Мусиала, третий по юности игрок в истории чемпионатов мира (рекорд по-прежнему принадлежит Пеле), обыграл нескольких соперников и едва не сотворил гол-шедевр, а затем были штанга и эпизод, в котором голкипер японцев Сюити Гонда — один из всего шести игроков джей-лиги в заявке — вытащил несколько подряд опаснейших ударов. А потом два вышедших на замену футболиста все перевернули.

Кейсуке Хонда. Фото Global Look Press

Хонда в Катаре. В роли эксперта

Замечу еще, кстати, что в перерыве главный тренер Мориясу заменил самого креативного игрока сборной, главную ее, по словам японских журналистов, звезду Такефуса Кубо из «Реал Сосьедада», «японского Месси» (о, сколько этих разноязыких Месси в мире существует!), человека с четырехлетним образованием академии «Барселоны». Но против Германии японцам с их все-таки достаточно средним уровнем таланта надо было не звездить, а работать. Этого, судя по всему, от Кубо тренеру не хватало. Как видим по изменившейся игре и результату, он оказался прав. Но каково решение: убрать такого игрока сразу после первого тайма, когда нужно отыгрываться!

К слову, еще один творец, только из бывших, экс-армеец Кейсуке Хонда, по словам японцев, сейчас здесь, в Дохе, — экспертом одной из японских телекомпаний. Как рассказывают коллеги, в пору его игры за ЦСКА в Москву из Японии наладился даже «футбольный туризм» — болельщики приезжали и столицу российскую (часто заодно с Санкт-Петербургом) посмотреть, и на своего парня на стадион сходить. На мое замечание, что на Хонду в ЦСКА постоянно ходило много японских журналистов, но он никому не давал интервью, прозвучало многозначительное: «Да, он уникальный!» Теперь «уникальный» сам, как видим, в медиа подался. Удивительная штука — жизнь...

...Переворачивать ситуацию, будь то в матче или в турнире, этой японской сборной, оказывается, не впервой.

— Финальную стадию отборочного турнира Япония начала очень плохо, — вспоминает Хасбиуллин. — Из первых трех матчей она проиграла два — Оману и Саудовской Аравии, поставив свой выход в Катар под большую угрозу. Но потом последовал сумасшедший камбэк с шестью победами подряд.

Любопытно, что уже достаточно долгое время в Японии делают ставку на своих тренеров. Мориясу в России-2018, где «самураи» дошли до 1/8 финала и вели там у Бельгии — 2:0 (а в итоге обиднейшим образом проиграли — 2:3), помогал Акиро Нисино, а после турнира в России возглавил команду и продолжил вести ее прежним курсом. В Японии не любят шарахаться. Мы же теперь знаем: это азиатская Германия!

А еще там не любят эффектных жестов. Когда я спросил трех японских журналистов, не может ли японский император поступить так же, как король Саудовской Аравии, и объявить на следующий день после знаменательной футбольной победы своей сборной национальный выходной, откровенно захохотали: «У нас страна не такая! Не знаем, что могло бы заставить объявить выходной!»

Потом спрашиваю о том же Дайсуке Ишии, цитаты которого украсили этот материал. Он тоже смеется. И говорит: «Это невозможно. Японцы любят работать!»

Вот они и переработали, перетерпели Германию. В том числе, кстати, и на трибунах, не останавливаясь в своем вдохновенном пении ни на секунду — даже когда на поле для них все было плохо.

В работе и терпении, этих исконно немецких, но подзабытых там в последнее десятилетие качествах, японцы оказались сильнее своего футбольного отца. И имели полное право на то счастье после финального свистка, которое стремились разделить с ними болельщики из всех стран — кроме Германии, конечно. Они подходили к ликующим японцам и фотографировались с ними.

Я тоже решил: чего отставать? Ведь этот матч, как и Саудовская Аравия — Аргентина, — из тех, по которым запоминаются чемпионаты мира.

Фото «СЭ»

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