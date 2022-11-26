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Сегодня, 00:50

Англия почти в плей-офф, Иран и США ждет «матч смерти». Расклады чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters
Мемфис Депай.
Фото Reuters
1/2
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Разбираемся в турнирной ситуации в группах А и В.

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1. Нидерланды

2

1

1

0

3-1

4

2. Эквадор

2

1

1

0

3-1

4

3. Сенегал

2

1

0

1

3-3

3

4. Катар

2

0

0

2

1-5

0

Следующие матчи: 29 ноября. Нидерланды — Катар (18.00), Эквадор — Сенегал (18.00).

1. Катар потерял все шансы на попадание в 1/8 финала, однако повлиять на турнирную ситуацию хозяева ЧМ еще способны.

2. Нидерландам и Эквадору для выхода в плей-офф нужно набрать хотя бы очко. При этом в случае (маловероятном) если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та (и она попадет в 1/8 финала), у кого лучше разность мячей, второй по важности критерий — число забитых голов.

25&nbsp;ноября. Нидерланды&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 1:1. Гол Эннера Валенсии. Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения

3. Для Сенегала все тоже довольно просто — победа выводит африканцев дальше. При ничьей шансы минимальны — нужно поражение Нидерландов, да еще и минимум с разностью в два мяча.

4. Фаворитом в борьбе за первое место выглядят нидерландцы, но про необходимый хороший счет против Катара им забывать не стоит. Если Эквадор тоже победит — все решать будет та же разность голов. А если вдруг Нидерланды потеряют очки, то и Сенегал сможет претендовать на первую позицию.

Мемфис Депай. Фото Reuters
Мемфис Депай.
Фото Reuters

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

2

1

1

0

6-2

4

2. Иран

2

1

0

1

4-6

3

3. США

2

0

2

0

1-1

2

4. Уэльс

2

0

1

1

1-3

1

Следующие матчи: 29 ноября. Уэльс — Англия (22.00), Иран — США (22.00).

1. Шансы Англии попасть в плей-офф близки к 100 процентам. В случае победы британцы гарантируют себе первое место, в случае ничьей — опустятся на второе, только если Иран победит США. А что если выиграет Уэльс?

2. К счастью для команды Гарета Саутгейта, на этом ЧМ (в отличие от Евро-2020) главный критерий при равенстве очков — не личные встречи, а разность мячей. Поэтому валлийцев вперед они точно не пропустят, если только не уступят им с разгромным счетом — нужно как минимум 0:4. Иран или США обгонят Англию в случае ее поражения, но свалиться на второе место — худший из реалистичных на данный момент сценариев для британской сборной.

25&nbsp;ноября. Англия&nbsp;&mdash; США&nbsp;&mdash; 0:0. США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2

3. Победитель матча Иран — США выходит в плей-офф, проигравший — точно не попадает туда. Ничья же оставляет без 1/8 финала американцев, но в зоне риска и азиатская сборная. Если Уэльс победит Англию, то у трех команд окажется по четыре очка, считаться будет общая разность мячей, и по ней Иран окажется худшим из тройки.

Плей-офф

Не стоит забывать, что команды из групп А и В сыграют друг с другом в 1/8 финала. Сейчас самый потенциально интересный сценарий — матч в стартовом раунде плей-офф между Нидерландами и Англией. У обеих сборных хорошие шансы на первое место, что спасет их от личной встречи, но ни та ни та другая команда не были настолько убедительны, чтобы исключать вероятность проблем в последнем туре группового этапа.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
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Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Эквадора по футболу
5
31
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