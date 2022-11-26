Англия почти в плей-офф, Иран и США ждет «матч смерти». Расклады чемпионата мира

Сегодня, 00:50
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Нидерланды
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2
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1
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1
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0
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3-1
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4
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2. Эквадор
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2
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1
|
1
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0
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3-1
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4
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3. Сенегал
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2
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1
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0
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1
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3-3
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3
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4. Катар
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2
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0
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0
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2
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1-5
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0
Следующие матчи: 29 ноября. Нидерланды — Катар (18.00), Эквадор — Сенегал (18.00).
1. Катар потерял все шансы на попадание в 1/8 финала, однако повлиять на турнирную ситуацию хозяева ЧМ еще способны.
2. Нидерландам и Эквадору для выхода в плей-офф нужно набрать хотя бы очко. При этом в случае (маловероятном) если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та (и она попадет в 1/8 финала), у кого лучше разность мячей, второй по важности критерий — число забитых голов.
3. Для Сенегала все тоже довольно просто — победа выводит африканцев дальше. При ничьей шансы минимальны — нужно поражение Нидерландов, да еще и минимум с разностью в два мяча.
4. Фаворитом в борьбе за первое место выглядят нидерландцы, но про необходимый хороший счет против Катара им забывать не стоит. Если Эквадор тоже победит — все решать будет та же разность голов. А если вдруг Нидерланды потеряют очки, то и Сенегал сможет претендовать на первую позицию.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Англия
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2
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1
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1
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0
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6-2
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4
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2. Иран
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2
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1
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0
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1
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4-6
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3
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3. США
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2
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0
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2
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0
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1-1
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2
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4. Уэльс
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2
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0
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1
|
1
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1-3
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1
Следующие матчи: 29 ноября. Уэльс — Англия (22.00), Иран — США (22.00).
1. Шансы Англии попасть в плей-офф близки к 100 процентам. В случае победы британцы гарантируют себе первое место, в случае ничьей — опустятся на второе, только если Иран победит США. А что если выиграет Уэльс?
2. К счастью для команды Гарета Саутгейта, на этом ЧМ (в отличие от Евро-2020) главный критерий при равенстве очков — не личные встречи, а разность мячей. Поэтому валлийцев вперед они точно не пропустят, если только не уступят им с разгромным счетом — нужно как минимум 0:4. Иран или США обгонят Англию в случае ее поражения, но свалиться на второе место — худший из реалистичных на данный момент сценариев для британской сборной.
3. Победитель матча Иран — США выходит в плей-офф, проигравший — точно не попадает туда. Ничья же оставляет без 1/8 финала американцев, но в зоне риска и азиатская сборная. Если Уэльс победит Англию, то у трех команд окажется по четыре очка, считаться будет общая разность мячей, и по ней Иран окажется худшим из тройки.
Не стоит забывать, что команды из групп А и В сыграют друг с другом в 1/8 финала. Сейчас самый потенциально интересный сценарий — матч в стартовом раунде плей-офф между Нидерландами и Англией. У обеих сборных хорошие шансы на первое место, что спасет их от личной встречи, но ни та ни та другая команда не были настолько убедительны, чтобы исключать вероятность проблем в последнем туре группового этапа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования