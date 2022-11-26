Англия почти в плей-офф, Иран и США ждет «матч смерти». Расклады чемпионата мира

Разбираемся в турнирной ситуации в группах А и В.

Группа А

И В Н П М О 1. Нидерланды 2 1 1 0 3-1 4 2. Эквадор 2 1 1 0 3-1 4 3. Сенегал 2 1 0 1 3-3 3 4. Катар 2 0 0 2 1-5 0

Следующие матчи: 29 ноября. Нидерланды — Катар (18.00), Эквадор — Сенегал (18.00).

1. Катар потерял все шансы на попадание в 1/8 финала, однако повлиять на турнирную ситуацию хозяева ЧМ еще способны.

2. Нидерландам и Эквадору для выхода в плей-офф нужно набрать хотя бы очко. При этом в случае (маловероятном) если обе команды в последнем туре проиграют, из этих двух сборных выше будет та (и она попадет в 1/8 финала), у кого лучше разность мячей, второй по важности критерий — число забитых голов.

3. Для Сенегала все тоже довольно просто — победа выводит африканцев дальше. При ничьей шансы минимальны — нужно поражение Нидерландов, да еще и минимум с разностью в два мяча.

4. Фаворитом в борьбе за первое место выглядят нидерландцы, но про необходимый хороший счет против Катара им забывать не стоит. Если Эквадор тоже победит — все решать будет та же разность голов. А если вдруг Нидерланды потеряют очки, то и Сенегал сможет претендовать на первую позицию.

Мемфис Депай. Фото Reuters

Группа В

И В Н П М О 1. Англия 2 1 1 0 6-2 4 2. Иран 2 1 0 1 4-6 3 3. США 2 0 2 0 1-1 2 4. Уэльс 2 0 1 1 1-3 1

Следующие матчи: 29 ноября. Уэльс — Англия (22.00), Иран — США (22.00).

1. Шансы Англии попасть в плей-офф близки к 100 процентам. В случае победы британцы гарантируют себе первое место, в случае ничьей — опустятся на второе, только если Иран победит США. А что если выиграет Уэльс?

2. К счастью для команды Гарета Саутгейта, на этом ЧМ (в отличие от Евро-2020) главный критерий при равенстве очков — не личные встречи, а разность мячей. Поэтому валлийцев вперед они точно не пропустят, если только не уступят им с разгромным счетом — нужно как минимум 0:4. Иран или США обгонят Англию в случае ее поражения, но свалиться на второе место — худший из реалистичных на данный момент сценариев для британской сборной.

3. Победитель матча Иран — США выходит в плей-офф, проигравший — точно не попадает туда. Ничья же оставляет без 1/8 финала американцев, но в зоне риска и азиатская сборная. Если Уэльс победит Англию, то у трех команд окажется по четыре очка, считаться будет общая разность мячей, и по ней Иран окажется худшим из тройки.

Плей-офф

Не стоит забывать, что команды из групп А и В сыграют друг с другом в 1/8 финала. Сейчас самый потенциально интересный сценарий — матч в стартовом раунде плей-офф между Нидерландами и Англией. У обеих сборных хорошие шансы на первое место, что спасет их от личной встречи, но ни та ни та другая команда не были настолько убедительны, чтобы исключать вероятность проблем в последнем туре группового этапа.