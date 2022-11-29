Бразилия и Португалия — в плей-офф. Как спастись Сербии и Уругваю? Расклады чемпионата мира

Разбираем турнирную ситуацию в группах G и Н.

Группа G

1-й тур: Швейцария — Камерун — 1:0, Бразилия — Сербия — 2:0

2-й тур: Сербия — Камерун — 3:3, Бразилия — Швейцария — 1:0

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Камерун — Бразилия (22.00), Сербия — Швейцария (22.00).

1. Бразилия обеспечила место в плей-офф и практически гарантировала первую строчку. Чтобы ее потерять, пенаткампеонам нужно проиграть Камеруну, а Швейцария должна победить Сербию и при этом еще обойти южноамериканцев по разности мячей.

2. Для Швейцарии все просто: победа отправляет ее в плей-офф, при ничьей надо переживать, только если Камерун возьмет три очка у Бразилии. Поражение — вылет с турнира.

3. Камерун и Сербию устроят только победы, при этом каждой команде надо держать в голове, что, возможно, придется считать разность мячей — если выиграют и те, и те. Шансы балканцев из-за уровня соперника выглядят предпочтительнее.

Футболисты сборной Бразилии. Фото Reuters

Группа Н

1-й тур: Уругвай — Корея — 0:0, Португалия — Гана — 3:2

2-й тур: Корея — Гана — 2:3, Португалия — Уругвай — 2:0

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Корея — Португалия (18.00), Гана — Уругвай (18.00).

1. Ситуация аналогична той, что сложилась в группе G. Португалия — в роли Бразилии, Гана — как Швейцария, Уругвай и Корея — как Сербия и Камерун.

2. Португалия обеспечила место в плей-офф, а лишиться его может только при поражении от Кореи, победе Ганы, причем разность мячей африканцев должна стать лучше, чем у европейцев.

3. Гане для гарантированного выхода в 1/8 финала нужна победа, в случае же ничьей есть опасность упасть на третье место — если Корея превзойдет португальцев с разностью «+2» и больше.

4. Уругваю и Корее нужны победы — в случае успеха обеих сборных в плей-офф окажется та, у которой лучше разность мячей (второй критерий — число забитых голов).

Плей-офф

Команды из групп G и Н встретятся в 1/8 финала. Суперматча Бразилия — Португалия ждать, видимо, не приходится, но другие яркие вывески возможны. Например, южноамериканская битва пятикратных чемпионов мира с уругвайцами или игра Португалия — Сербия — именно балканская команда отправила в отборе Криштиану Роналду и Ко в стыки.