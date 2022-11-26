«Блаттер говорил: «Если бы достал из шарика США, а не Катар, еще бы поработал». Интервью Мутко — о ЧМ-2022, отстранении России, Федуне и Fan ID

«СЭ» поговорил с бывшим министром спорта и президентом РФС.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

«Может, кому-то невесело, потому что пиво рекой не льется»

— Как вам чемпионат мира в Катаре?

— Очень хорошо, видно, что люди готовились. Мы долгое время были коллегами — они постоянно с нами консультировались, перенимали опыт по организации турнира. Проделана большая работа: стадионы прекрасные, как и атмосфера на них. Все очень достойно! Люди радуются футболу, который вышел на первое место, а это самое главное.

— Многие недовольны: ЧМ впервые проходит не летом, а Катар — слишком специфичная страна.

— Кто это говорит? Вспомните, сколько негатива было про нас и наш чемпионат мира. А в итоге? Все же понимают, в какую страну приехали. Здесь свои этические нормы, законы. А вообще, главное на чемпионате мира — футбол! Если ты приезжаешь для других целей, то надо выбирать другое время.

Может, кому-то невесело из-за того, что пиво рекой не льется. Но мы видели, сколько проблем это может создать. Видели валяющихся возле стадионов людей. Я много чего повидал на чемпионатах мира! Мне кажется, что атмосфера в Катаре хорошая. Есть определенные люди, страны и организации, которые не хотят, чтобы праздник был в других местах, — вот они и завидуют. Я отлично знаю это по России.

Поэтому и про Катар будут писать: «Скучно, плохо». Помню, как про Олимпиаду в Сочи говорили: мол, у одних карниз упал, у других собаки бегают...

Йозеф Блаттер. Фото AFP

— В СМИ до сих пор выходят расследования про то, как проходили выборы страны, которая примет ЧМ-2022.

— У Йозефа Блаттера была одна философия: с помощью футбола он хотел развивать страны. Блаттер сделал ФИФА великой. При нем в организации заработала экономика. Он запустил десятки программ, начал развивать футбол в Африке.

Блаттер делал все, чтобы чемпионат мира проводился в тех странах, где ранее его никогда не было. Его критиковали и за турнир в ЮАР, и за чемпионат мира в России. Он говорил: «Если бы достал из шарика США, а не Катар, еще бы поработал». А в итоге включились механизмы, и все на него набросились. Из-за какой-то ерунды они с Мишелем [Платини] оба пострадали.

Проведение турнира в Катаре укладывается в философию Блаттера. С другой стороны, нужно было учитывать все нюансы. И самое главное — перенос чемпионата мира на зиму. Но мы видим, как развилась страна за это время. Все, что Катар обещал на презентации в 2010-м, он выполнил.

— При этом Катар критикуют в том числе за оказываемое на ФИФА давление.

— Тут все просто. Организацией турнира занимается не непосредственно страна-организатор, а оргкомитет ФИФА, созданный в этой стране. Это их юридическое лицо. Локальный оргкомитет — параллельная и больше вспомогательная структура.

Билетная же программа и организация матчей находятся под контролем ФИФА. Уверен, что Катар сделал все для того, чтобы провести чемпионат мира на высоком уровне. Но отступать от своих моральных принципов они не будут. Не надо соваться в чужой монастырь со своим уставом. Надо аккуратно себя вести. Разве кому-то нравилось, что делали британские болельщики в Марселе на Евро-2016?

— Как вам идея о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола?

— На этот вопрос должен отвечать РФС и люди, которые им управляют. Они должны выходить на первый план и рассказывать о видении ситуации, а не прятаться. Вот и все. Все зависит только от них.

На мой взгляд, переход в АКФ преждевременный. Зачем нам туда, если оттуда федерации стремятся попасть в Европу? Уровень футбола там совсем другой.

Отстранение России — временное решение, которое, считаю, абсолютно политизировано. Предыдущее поколение руководителей мирового спорта никогда бы на такое не пошло. Сейчас есть базовая задача — не уронить уровень российского футбола. Нужно делать все, чтобы футбол был конкурентен как минимум внутри страны. Сборная должна собираться, играть.

Леонид Федун. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Без Федуна в «Спартаке» будет скучно — кого теперь критиковать?»

— О конкуренции внутри страны: следите за российским чемпионатом?

— Конечно, смотрю! Могу сказать, что «Спартак» по-прежнему — самый непредсказуемый клуб. Ни для кого не секрет, что я с Федуном дружил и дружу уже много лет.

— Как отреагировали на его уход из «Спартака»?

— Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать? Думаю, что ему нелегко далось это решение. Он вкладывал в клуб много своих ресурсов, а потом пошли санкции...

На самом деле с его стороны принято правильное решение. Клуб привязали к крупной компании. Теперь собственником являет «Лукойл». Сейчас у «Спартака» твердая экономическая основа. Теперь надо разобраться с менеджментом, а дальше — болельщики. Все должны знать и понимать, как развивается клуб.

— Доминирование «Зенита» в РПЛ — проблема?

— Для «Зенита» и его болельщиков нет никакой проблемы. Я помню, когда была цель создать клуб европейского уровня, чтобы он постоянно играл в Европе, боролся за призовые места. Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» — большой клуб.

У команды должно быть четыре столпа: стабильная экономика, тренер, команда и болельщики. У нас есть еще три-четыре клуба, которые способны этим похвастаться. Остальным же надо проводить анализ, чего им не хватает: то ли промахнулись с тренером, то ли проблема со взаимодействием с болельщиками. Возьмите те же «Локомотив» или «Динамо»...

— «Локомотив» разочаровывает.

— «Локомотив» всегда был сложным клубом, за исключением, может быть, периода, когда там работал Юрий Палыч. Он был местным Арсеном Венгером — человеком, который выходил за рамки своего клуба. Его авторитет это позволял.

Думаю, сегодняшние проблемы — вопрос менеджмента. Остальное у них есть. А вот логика управленческих решений отсутствует: Семин тренировал, команда шла в лидерах — его зачем-то убирают. Привели Николича. Парень начал поднимать команду, его тоже убирают...Какие-то эксперименты. Жалко «Локомотив» — это все-таки серьезный клуб. За ним стоит такой холдинг! РЖД — крупнейшая европейская компания...

Виталий Мутко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Из-за отсутствия еврокубков реформировали Кубок России. Вам нравится новый формат?

— Я не понял этот турнир. Вообще. В формат не вникал, но мне даже и неинтересно. Футболу сто лет, выдумывать ничего не надо. Возьмите английский футбол: если он один из лучших, то зачем что-то придумывать? Финал Кубка Англии проводится на «Уэмбли». Я бы тоже сделал, чтобы финал Кубка России проводился всегда в «Лужниках» и все команды с самых ранних стадий, начиная от любителей, стремились бы туда попасть.

— Fan ID после Нового года появится на всех стадионах РПЛ. Как вам эта система?

— Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно. Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр — не должны? Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?

Надо, чтобы людям все разъясняли. Вижу, что некоторые фанаты устраивают демарши, не ходят на игры. Даже спартаковские — команда играет неплохо, а они не ходят... С болельщиками необходимо работать. Вот мы в свое время создавали ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков. — Прим. «СЭ»). Потому что футбол без болельщиков — как сальто без музыки.

— Следите за нашими легионерами в Европе?

— Посматриваю за Сашей Головиным. Не за всеми матчами слежу, конечно. Но когда забивает, смотрю, как он это сделал. Миранчук перешел в «Торино» — за ним тоже наблюдаю. Интересно!

Когда смотришь, как играют в ведущих чемпионатах Мхитарян, Кварацхелия, — хочется, чтобы и наши так же выступали. Как Андрюха Аршавин в свое время! До сих пор помним его четыре гола «Ливерпулю».

— Как сейчас жить российскому спорту в условиях международной изоляции?

- Повторюсь, это совершенно политический вопрос. Конечно, я вижу выход в ближайшие пару лет. Ребятам надо спокойно работать и сохранять мотивацию. Вижу, что фигуристы, лыжники проводят свои соревнования. Это необходимо. Но, конечно, ключевое значение имеет Олимпиада. В следующем году отбор. Хочется верить, что у нашего спорта будет какой-то просвет, потому что спорт всегда объединял людей и открывал новые возможности.