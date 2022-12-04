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Сегодня, 15:45

«Я уже не мечтал сыграть на чемпионате мира. Только ван Гал мог пойти на такое». Интервью голкипера голландцев Нопперта — человека странной судьбы

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрис Нопперт.
Фото Reuters
Андрис Нопперт.
Фото Reuters
Андрис Нопперт в игре.
Фото AFP
Андрис Нопперт.
Фото Reuters
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Telegram Дзен
Обозреватель «СЭ» пообщался с основным вратарем сборной Нидерландов.

Чемпионаты мира нередко переворачивают сознание — героями на них становятся люди, которых никто не знал, а многолетние кумиры, от которых ждешь подвигов, куда-то растворяются. Это невозможно предсказать, за этим нужно просто наблюдать. Кто, например, в 1990 году до чемпионата мира в Италии за пределами Апеннин знал нападающего Сальваторе Скиллачи? А он стал там лучшим бомбардиром турнира с шестью голами, выйдя на замену и забив в стартовом матче свой первый мяч за сборную.

Одна из самых колоритных историй преображения на ЧМ-2022 — вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт из «Херенвена», средней голландской команды, занимающей сейчас восьмое место в Эредивизи. 28-летний блондин ростом 203 сантиметра, который до недавних пор не то что звездой — основным вратарем нигде на профессиональном уровне не служил!

А теперь этот добродушный великан смотрит на репортеров вниз со всей высоты своего исполинского роста после победы в 1/8 финала чемпионата мира и отвечает на наши вопросы с забавным акцентом. Через несколько дней ему под руководством Луи ван Гала играть за «Оранжевых» против Лео Месси.

Футболист сборной Коста-Рики Ельцин Техеда. «Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики

Скажи ему такое еще пару лет назад — громко посмеялся бы. К зиме с 2020 на 2021 год, когда он подписал краткосрочный полугодовой (!) контракт с еще одной обыкновенной голландской командочкой, «Гоу Эхед Иглз», в 26 лет Нопперт провел в большом футболе 16 матчей. Я не опечатался, а вам не изменило зрение — шестнадцать.

За первый сезон в родном «Херенвене» — ноль. За четыре года в НАК «Бреда» — шесть. За сезон в итальянской «Фодже», давно уже не играющей так, как когда-то при Игорях Шалимове и Колыванове, а выступающей в серии С, — восемь. За год в «Дордрехте» — два.

— Я много лет тренировался, но не играл. Полтора года играю — и вот я здесь, — с простодушием и даже удивлением сказал мне Нопперт в смешанной зоне стадиона «Халифа» после уверенной победы над американцами.

Андрис Нопперт. Фото Reuters
Андрис Нопперт. Фото Reuters
Фото Reuters

— Что стало поворотной точкой в вашей карьере?

— Игра за «Гоу Эхед Иглз». Однозначно.

В городке Девентер (слышали о таком?), где располагается этот клуб, гиганту наконец доверили место в составе. Притом что предыдущий, пандемийный год, судя по статистике, он не играл вообще нигде! Это произошло не сразу, тем не менее за полтора сезона в составе «Орлов» он провел 15 матчей — цифры для него до тех пор недостижимые. Нет, вы только представьте это, глядя на него сейчас.

В мае 2022-го Андрис подписывает контракт с «Херенвеном» — командой все же более высокого статуса, чем «Гоу Эхед Иглз». Контракт уже двухлетний — все-таки человек в прошлом сезоне довольно регулярно играл и доказал, что способен на стабильность и качество. Которые он в «Херенвене» тоже станет давать, сыграв в этом сезоне уже 14 матчей — лишь на один меньше, чем за полтора года в «Гоу Эхед Иглз».

Но еще этим летом, когда Нопперт там только дебютировал, в сборную его не вызывали. Впервые это произошло в сентябре. За два месяца до чемпионата мира. В лучшем случае казалось, его рассматривают на роль третьего вратаря.

Футболисты сборной Нидерландов радуются выходу в&nbsp;1/4 финала ЧМ-2022. Нидерланды называют скучными, но ван Галу наплевать. Он в 1/4 финала, а романтики из США едут домой

Другое дело, что национальная команда оказалась без первого. За последнее время в Нидерландах вдруг выродились топовые вратари. Совсем разладилась карьера у Яспера Силессена после трехлетнего просиживания штанов на лавке в «Барселоне». В «Валенсии» он проиграл конкуренцию молодому грузину Мамардашвили. А теперь не играет даже в НЕК.

На Евро в прошлом году в воротах сборной Нидерландов был почти 39-летний на тот момент Мартин Стекеленбург. С тех пор из ворот «Аякса» его вытеснил Ремко Пассвер, которому 39 прямо сейчас. Его большинство и предполагало увидеть в воротах «Оранжевых» на ЧМ-2022.

А Луи ван Гал устроил один из свойственных ему фокусов, выставив на первый матч с Сенегалом Нопперта. На счету которого на тот момент было ноль матчей за сборную. Ноль. Он провел первый прямо на чемпионате мира!

— Когда ты маленький ребенок, то мечтаешь о том, чтобы сыграть на чемпионате мира. Но в моем случае мечта уже ушла, — признается Нопперт. — А сейчас она вдруг сбылась. Мне немного повезло. Нужно дальше продолжать и побеждать в каждом матче. Это моя, особенная, история.

Андрис Нопперт в игре. Фото AFP
Андрис Нопперт в игре.
Фото AFP

— Как вы думаете, кто-то, кроме ван Гала, мог бы сделать такую штуку? - спрашиваю Андриса.

— Никто. Точно — никто. Уверен в этом.

— Когда вы узнали, что будете играть в первом матче? И что он вам сказал?

— За два дня до игры. А сказал, что верит в меня. Это было самое важное, мне ничего другого и не нужно было услышать. Конечно, чувствовал небольшую нервозность, но это нормально.

— Думали о том, насколько важна эта игра, чтобы остаться в составе и дальше?

— Думал просто. Когда ты играешь хорошо — остаешься, когда нет — тебя меняют.

Он сыграл спокойно, уверенно, и его не заменили. Так продолжалось весь групповой турнир, а матч 1/8 финала с США начался с его суперсейва при выходе один на один. После чего все у голландцев сложится гладко.

— Для вратаря всегда важно почувствовать мяч, поймать первый удар, — говорит Нопперт. — Это дает ощущение того, что ты в игре. Иногда бывает, что сразу же пропускаешь, и первый мяч оказывается ужасным. Но я сыграл хорошо. Рад, что смог помочь команде, а потом парни забили. Они сделали свою работу, а я — свою.

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— При 2:0 вам забили очень странный гол. Понимаете, что это было?

— До сих пор не знаю, получилось ли у соперника так ударить случайно или это была его задумка. Приду в номер — пересмотрю.

— Были ли вы сегодня готовы к серии пенальти, если бы она потребовалась? Была ли над этим специальная работа?

— Конечно, была. Ты всегда должен быть к таким вещам готов.

Спрашиваю, возникает ли у него в Катаре ощущение, что он пребывает во сне и боится проснуться.

— Нет, — улыбается Андрис. — Мои родители всегда говорят мне, что важнее всего наслаждаться тем, что с тобой происходит. Но это очень сложно, когда идут такие матчи и ты стараешься победить в каждой игре. Когда вернусь в Голландию, лягу на кровать и начну вспоминать, будет легче. Но сейчас полностью сконцентрирован на матчах чемпионата мира. Для меня сейчас каждый матч — финал.

Андрис Нопперт. Фото Reuters
Андрис Нопперт.
Фото Reuters

— Думаете ли теперь о том, что можете стать человеком, который своей историей будет вдохновлять других игроков без звездной судьбы пробиваться в сборную и играть на высшем уровне?

— Надеюсь, что буду примером не только для футболистов, но и для молодежи из разных профессий, которой не повезло в жизни и карьере. Если ты будешь верить в себя и усердно работать, несмотря ни на что, то добьешься всего.

На момент нашего разговора только закончился матч со сборной США, Аргентина еще не обыграла Австралию, но и репортеры до меня спрашивали о вероятном будущем четвертьфинале с южноамериканцами, и я не мог не поинтересоваться, чем станет для Андриса матч против Месси. Он замотал головой:

— Нет-нет. Я не заглядываю настолько далеко. Живу от игры к игре. Повторяю: для меня каждая из них — это финал. Только потом уже можно смотреть вперед. Пока еще не отошел от матча с американцами, чтобы думать о следующем. Но я в любом случае верю в нашу команду. Она у нас изумительная, что дает уверенность и мне.

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис празднует забитый мяч. «Дензел отправил американцев в Вашингтон». Мировые СМИ — о вылете сборной США с ЧМ

— Вы верите, что станете чемпионами мира?

— Конечно, да. Если не веришь в это, надо собирать вещи и ехать домой.

...Когда меньше чем за два года прошел путь от глухого запасного на протяжении всей карьеры до первого вратаря страны — поверишь во что угодно. 9 июня Нопперт, который еще недавно мог смотреть на Месси только по телевизору и даже не мечтал сыграть против него, выйдет на поле и попытается остановить аргентинскую легенду на последнем в карьере Лео пути к золоту чемпионата мира. А хитрый лис Луи ван Гал сделает на этот счет очередную пометку в своем знаменитом блокноте...

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Хорватия
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Камерун
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Бразилия
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02.12
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Камерун
Бразилия
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02.12
22:00
Сербия
Швейцария
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Уругвай
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Корея
Португалия
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Гана
Уругвай
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1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
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03.12
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Аргентина
Австралия
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04.12
18:00
Франция
Польша
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04.12
22:00
Англия
Сенегал
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18:00
Япония
Хорватия
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05.12
22:00
Бразилия
Корея
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06.12
18:00
Марокко
Испания
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06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
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09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
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13.12
22:00
П 57
П 58
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14.12
22:00
П 59
П 60
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Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
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18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.10 X 3.20 П2 2.13
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.31 X 5.60 П2 12.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.55 X 4.10 П2 7.30
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.33 X 5.50 П2 11.0
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.50 X 3.80 П2 1.65
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.95 X 3.40 П2 4.50
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Франция

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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