Сегодня, 20:20
«СЭ» поговорил с итальянским журналистом Россано Доннини, который представляет легендарный журнал Guerin Sportivo и является одним из самых авторитетных специалистов Италии по международному футболу.
— Понимаю, что это все только из области предположений, но все же: на что могли бы рассчитывать в Катаре ваша Италия и наша Россия?
— Если бы нынешняя Италия все же вымучила путевку на ЧМ-2022, то рисковала бы повторить судьбу Бельгии или Германии, ну или в лучшем случае Испании. После триумфа на ЧМ-2006 Италия дважды подряд не выходила из группы, а на последние два турнира и вовсе не попала. Это говорит о серьезном кризисе нашей сборной. Да, прошлым летом мы сенсационно выиграли чемпионат Европы, но там все что можно и что нельзя невероятным образом сошлось в нашу пользу. «Скуадра адзурра» порадовала всю Италию, но объективно прыгнула выше головы. Провал в отборочном турнире к ЧМ-2022 показал, что прошлогодний успех оказался сколь ярким, столь и хрупким.
— А что скажете про сборную России?
— Вы не попали на турнир в Катаре по не футбольным причинам, это так. Но я совсем не уверен, что сборная России выиграла бы стыковые матчи. За то время, что прошло после ЧМ-2018, ваша команда не показала ничего особенного, а средний уровень игроков весьма невысок. Впрочем, он не был звездным и на вашем домашнем чемпионате мира, но там отменно сработал тренерский штаб. Ну и, разумеется, сильно помогли родные стены. Прошедший в прошлом году Евро показал, что у вас по-прежнему достаточно средняя по набору игроков команда. Кстати говоря, Бельгия и Дания, которые вынесли вас тогда в одни ворота, не вышли на этом чемпионате мира из своих групп... Я знаю, как у вас критически относятся к Польше, с которой предстояло сыграть в первом стыковом матче к ЧМ-2022, но в моем понимании даже эта команда на сегодняшний день более квалифицированна по составу, чем сборная России.
— Какие выводы вы сделали для себя по итогам матчей группового этапа и 1/8 на этом ЧМ?
— Соглашусь с точкой зрения Фабио Капелло: тики-така полностью себя исчерпала. Подавляющее владение мячом и горизонтальный футбол с диким количеством пасов само по себе уже не актуально. Даже если твой состав насыщен техничными игроками. На чемпионате мира в Катаре успеха добиваются те, кто быстро переходит от обороны к атаке, играет в вертикальный футбол, умело и часто использует фланги, имеет на острие того самого ударного форварда, без которого пытались обходиться в предыдущие годы.
И раз уж мы тут вспоминали про ваш футбол, то я бы отметил вот что. Тот самый Андрей Канчельскис, который был в 90-х годах одним из самых сильных фланговых игроков во всей Европе, сегодня был бы нарасхват на трансферном рынке. Более того, я не исключаю, что Канчельскис мог бы исполнять роль крайнего защитника, а не полузащитника. Его скорость, мощь, напор, хороший удар ценились бы в условиях сегодняшнего футбола. Возможно, больше, чем тогда, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». К сожалению, у Канчельскиса не получилось из-за тяжелой травмы оставить яркий след в «Фиорентине», которой я симпатизирую. Но в любом случае он был едва ли не главной звездой среди тех игроков сборной России, которые представляли ваше яркое поколение в 90-х.
— Думаю, что Канчельскису было бы приятно узнать ваше мнение о себе, но давайте о героях ЧМ-2022. Главный претендент на звание лучшего игрока турнира — Мбаппе?
— Пока да. Но ведь главные матчи турнира еще впереди! Многие уже видят французов в финале, а мне вот кажется, что в четвертьфинальной паре Франция — Англия шансы команд 50 на 50. Если подопечные Дешама не пройдут англичан, то Мбаппе не суждено стать лучшим игроком турнира. Так что давайте подождем.
— Аргентина — Нидерланды: кто кого?
— Месси есть Месси, но Нидерланды видятся мне более сбалансированной командой. А уж оборона у них точно солиднее аргентинской. Так что и здесь я бы оценил шансы как 50 на 50.
— Бразилия и Португалия — явные фавориты в двух других парах?
— Трудно не признать Бразилию фаворитом в игре против Хорватии, а Португалию — в противостоянии с Марокко.
— Вас не удивили провал Германии на этом турнире и поражение Испании от Марокко?
— Германия на втором чемпионате мира подряд не выходит из группы, так что там явные проблемы. Испания во главе с Луисом Энрике показала устаревший футбол, за что и поплатилась. Не следует удивляться, что у этой сборной теперь новый главный тренер. При этом отмечу, что у испанцев есть целый ряд талантливых молодых игроков, что позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.
— Чемпионат мира в Катаре — лебединая песня Месси и Роналду. Теперь «Золотой мяч» на годы заберет Мбаппе?
— Криштиану Роналду не выигрывает «Золотой мяч» с 2017 года. Лео Месси в последний раз заслужил этот приз в 2019 году, а в 2021 году его победа в опросе была откровенно притянута за уши: ну не был он лучшим! Так что оба выдающихся игрока современности в последние годы уже и так объективно уступают дорогу другим. Мбаппе — самый яркий персонаж, пришедший им на смену, но растут интересные испанцы, голландцы, португальцы. Бразилец Винисиус. Могу только посочувствовать звездному Неймару: сначала он попал в клещи между Месси и Криштиану Роналду, а теперь рискует остаться без «Золотого мяча» из-за новой плеяды талантов!
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)