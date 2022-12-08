«После ЧМ-2018 сборная России не показывала ничего особенного». Итальянский журналист — о ЧМ, Польше и Мбаппе

А еще он считает, что Испания поплатилась за устаревший футбол.

«СЭ» поговорил с итальянским журналистом Россано Доннини, который представляет легендарный журнал Guerin Sportivo и является одним из самых авторитетных специалистов Италии по международному футболу.

— Понимаю, что это все только из области предположений, но все же: на что могли бы рассчитывать в Катаре ваша Италия и наша Россия?

— Если бы нынешняя Италия все же вымучила путевку на ЧМ-2022, то рисковала бы повторить судьбу Бельгии или Германии, ну или в лучшем случае Испании. После триумфа на ЧМ-2006 Италия дважды подряд не выходила из группы, а на последние два турнира и вовсе не попала. Это говорит о серьезном кризисе нашей сборной. Да, прошлым летом мы сенсационно выиграли чемпионат Европы, но там все что можно и что нельзя невероятным образом сошлось в нашу пользу. «Скуадра адзурра» порадовала всю Италию, но объективно прыгнула выше головы. Провал в отборочном турнире к ЧМ-2022 показал, что прошлогодний успех оказался сколь ярким, столь и хрупким.

— А что скажете про сборную России?

— Вы не попали на турнир в Катаре по не футбольным причинам, это так. Но я совсем не уверен, что сборная России выиграла бы стыковые матчи. За то время, что прошло после ЧМ-2018, ваша команда не показала ничего особенного, а средний уровень игроков весьма невысок. Впрочем, он не был звездным и на вашем домашнем чемпионате мира, но там отменно сработал тренерский штаб. Ну и, разумеется, сильно помогли родные стены. Прошедший в прошлом году Евро показал, что у вас по-прежнему достаточно средняя по набору игроков команда. Кстати говоря, Бельгия и Дания, которые вынесли вас тогда в одни ворота, не вышли на этом чемпионате мира из своих групп... Я знаю, как у вас критически относятся к Польше, с которой предстояло сыграть в первом стыковом матче к ЧМ-2022, но в моем понимании даже эта команда на сегодняшний день более квалифицированна по составу, чем сборная России.

Игроки сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Какие выводы вы сделали для себя по итогам матчей группового этапа и 1/8 на этом ЧМ?

— Соглашусь с точкой зрения Фабио Капелло: тики-така полностью себя исчерпала. Подавляющее владение мячом и горизонтальный футбол с диким количеством пасов само по себе уже не актуально. Даже если твой состав насыщен техничными игроками. На чемпионате мира в Катаре успеха добиваются те, кто быстро переходит от обороны к атаке, играет в вертикальный футбол, умело и часто использует фланги, имеет на острие того самого ударного форварда, без которого пытались обходиться в предыдущие годы.

И раз уж мы тут вспоминали про ваш футбол, то я бы отметил вот что. Тот самый Андрей Канчельскис, который был в 90-х годах одним из самых сильных фланговых игроков во всей Европе, сегодня был бы нарасхват на трансферном рынке. Более того, я не исключаю, что Канчельскис мог бы исполнять роль крайнего защитника, а не полузащитника. Его скорость, мощь, напор, хороший удар ценились бы в условиях сегодняшнего футбола. Возможно, больше, чем тогда, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». К сожалению, у Канчельскиса не получилось из-за тяжелой травмы оставить яркий след в «Фиорентине», которой я симпатизирую. Но в любом случае он был едва ли не главной звездой среди тех игроков сборной России, которые представляли ваше яркое поколение в 90-х.

— Думаю, что Канчельскису было бы приятно узнать ваше мнение о себе, но давайте о героях ЧМ-2022. Главный претендент на звание лучшего игрока турнира — Мбаппе?

— Пока да. Но ведь главные матчи турнира еще впереди! Многие уже видят французов в финале, а мне вот кажется, что в четвертьфинальной паре Франция — Англия шансы команд 50 на 50. Если подопечные Дешама не пройдут англичан, то Мбаппе не суждено стать лучшим игроком турнира. Так что давайте подождем.

— Аргентина — Нидерланды: кто кого?

— Месси есть Месси, но Нидерланды видятся мне более сбалансированной командой. А уж оборона у них точно солиднее аргентинской. Так что и здесь я бы оценил шансы как 50 на 50.

— Бразилия и Португалия — явные фавориты в двух других парах?

— Трудно не признать Бразилию фаворитом в игре против Хорватии, а Португалию — в противостоянии с Марокко.

Футболисты сборной Бразилии. Фото Reuters

— Вас не удивили провал Германии на этом турнире и поражение Испании от Марокко?

— Германия на втором чемпионате мира подряд не выходит из группы, так что там явные проблемы. Испания во главе с Луисом Энрике показала устаревший футбол, за что и поплатилась. Не следует удивляться, что у этой сборной теперь новый главный тренер. При этом отмечу, что у испанцев есть целый ряд талантливых молодых игроков, что позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

— Чемпионат мира в Катаре — лебединая песня Месси и Роналду. Теперь «Золотой мяч» на годы заберет Мбаппе?

— Криштиану Роналду не выигрывает «Золотой мяч» с 2017 года. Лео Месси в последний раз заслужил этот приз в 2019 году, а в 2021 году его победа в опросе была откровенно притянута за уши: ну не был он лучшим! Так что оба выдающихся игрока современности в последние годы уже и так объективно уступают дорогу другим. Мбаппе — самый яркий персонаж, пришедший им на смену, но растут интересные испанцы, голландцы, португальцы. Бразилец Винисиус. Могу только посочувствовать звездному Неймару: сначала он попал в клещи между Месси и Криштиану Роналду, а теперь рискует остаться без «Золотого мяча» из-за новой плеяды талантов!