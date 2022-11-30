Предыдущего тренера Ирана уволили за то, что не дал гарантию победы над США. Кейруш ушел после поражения сам

Репортаж обозревателя «СЭ» с матча, в котором США обыграл Иран и вышел в 1/8 финала.

Матч Иран — США стал для меня третьим на стадионе «Аль-Тумама», и при походе на него уже сам собою родился ритуал. Метро от этой арены расположено далеко, лучше ехать на Uber. Вот только дорога ведет по другой стороне шоссе, а разворот — далеко, и там можно застрять в пробке. Перед игрой Катар — Сенегал подъезд к арене вообще был закрыт, и таксист выпустил меня у пешеходного моста, который требовалось преодолеть вместе с болельщиками. И прекрасно! Лучшей возможности почувствовать предматчевую энергетику, воздух ожидания и надежды, было не найти.

Тогда, перед вторым матчем хозяев, я оказался в море неспешных людей в галабеях и куфиях, длинных белых одеждах до пят и арабских головных уборах. Они шли на футбол молча и сосредоточенно, в них чувствовался аристократизм, в местном понимании подразумевающий сдержанность, молчаливость, погруженность в себя. Никто не скандировал название страны, еще что-то — веселых цветастых сенегальцев было куда слышнее. К «Аль-Тумаме» медленно и бесшумно двигалось тихое белое море. И это тоже был звук футбола. Местный звук.

Перед Иран — США уже я сам попросил таксиста никуда не разворачиваться и высадить у моста — так понравилось идти по нему с футбольной толпой. Мгновенно понял — звук теперь совсем другой. Восточный ковер-самолет словно перенес в 2010 год, на чемпионат мира в Южную Африку. Забытые всеми вувузелы, одна из которых, ярко-желтая, 12 лет лежит в моей московской квартире!

У тех, правда, коллективный звук был противнее — как у роя жужжащих мух. Весь тот чемпионат он просто взрывал мозг, и с ним ничего нельзя было поделать: такова футбольная культура болельщиков в ЮАР. Оказалось, в Иране она почти такая же. Все шли с дудками и радостно в них гудели. На двух предыдущих матчах иранцев я не был, но в этот вечер на стадионе звук был особенный, отличающийся от других на ЧМ-2022. И в конце концов мы с коллегами заметим, что иранские вувузелы (наверняка они называются иначе, уточнить не успел) потерявшие терпение стюарды начнут у особо рьяных их пользователей отбирать.

А пока я иду через мост, каждые пять секунд под звук дудок слышу короткое отрывистое: «Иран!», и в ответ тут же раздается: «USA!» Скандируют папа, мама и двое детишек в париках а-ля Карлос Вальдеррама или Маруан Феллаини; другие болельщики из Штатов взмахивают здоровенным звездно-полосатым флагом. Иранцев, конечно, намного больше (персидский коллега сказал мне накануне, что их ожидается 25 тысяч, 15 из которых приехали из страны, а десять — иммигранты), но американцы — люди, как выразился бы Станислав Черчесов, «спортсменистые», проигрывать не любят даже в скандировании и даже значительно уступая численно.

У арены встретил двух болельщиков сборной США средних лет в... катарских одеждах, расписанных американской символикой. Один из друзей оказался из Джорджии, другой — из Техаса; для обоих это первый чемпионат мира, один пристрастил к соккеру второго. При слове «Иран» глаза у них кровью не наливались — им просто хотелось, чтобы их команда выиграла. Не более того.

Никакой агрессии, ни малейших конфликтов между людьми из двух далеко не самых дружественных стран нет. Так же будет и около стадиона, и на нем самом. В обнимку иранцы и американцы, может, и не ходили, но общались очень миролюбиво, фотографировались вместе, а выпущенные специально под матч шарфы с символикой обеих стран шли нарасхват. Нездорового напряжения в воздухе не витало, тогда как здорового, футбольного, было море. Фактически зрителей ждал матч не существующей 1/16 финала, потому что победивший выходил в плей-офф, проигравший — выбывал. В случае ничьей иранцы шли дальше при условии, что в параллельном матче Уэльс не выиграет у Англии — иначе вторыми становились валлийцы.

Аболфазл Джалали и Юнус Муса. Фото AFP

Лаос все держал под контролем

Я изначально подавал в ФИФА заявку на посещение матча Уэльс — Англия, но ее долго не удовлетворяли (таких игр из 13 мною заявленных в групповом этапе изначально было всего две, но на Коста-Рика — Германия в конце концов дали), а после второго тура я решил, что и к лучшему. Отменил запрос на этот матч и заявился на Иран — США. В смешанную зону пропуск не дали, как и всем остальным нашим журналистам — ажиотаж был слишком велик, — но билет на медиатрибуну я оперативно получил и был этому очень рад.

Как и тому, что предматчевый словесный «обмен любезностями» между странами и их представителями (но не тренерами или игроками) не вылился ни во что уродливое в игре и на стадионе. В данном случае, как и в матче тех же сборных на ЧМ-1998 при схожем ажиотаже, футбол остался территорией мира и уважения. Что можно только приветствовать. И такое можно было предполагать еще за день до игры, когда на пресс-конференции капитан американцев Тайлер Адамс, отличный полузащитник из «Лидса», непредумышленно произнес с ошибкой название страны-соперницы — «Айрэн», иранский журналист возмутился и начал учить его говорить правильно, на что Адамс отреагировал кротко: «Спасибо за урок, который вы мне сейчас преподали. Дальше буду говорить правильно».

Не раз читал перед этим матчем высказывания с апокалиптическими прогнозами о нескольких красных карточках, звероподобном костоломстве и т. д. Но то, что было на поле, и близко не напоминало первый тайм матча Аргентина — Мексика, где соперники отрывали друг другу ноги. Не говоря о недавнем матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» с его обошедшей уже многие мировые СМИ массовой дракой.

Обойдется и без судейского скандала, от которого могло бы полыхнуть. На последних минутах, когда американский защитник выбьет мяч почти с линии ворот, а перед тем штрафной случится легкая заварушка, иранцы коллективно побегут за судьей с требованиями назначить пенальти. Коллега из Узбекистана, чья сборная играет с Ираном в одной конфедерации и часто встречается, расскажет, что для персидской сборной такие забеги — система. Часто, когда что-то идет не так, они прибегают к этому приему, — и когда сталкиваются с кем-то морально поуязвимее, это может сработать.

Но тут со свистком был испанец Матео Лаос. На него где сядешь, там и слезешь. От его лысины отскочит любое давление.

У меня были мысли, что в конце такой игры не может обойтись без какой-то ситуации, связанной с арбитражем. И тут очень многое зависело от квалификации и уверенности арбитра. Лаос — один из самых матерых судей Европы, он через все прошел. Весь матч он держал игру под полным контролем. А работай на матче Владимир Москалев из любой страны (вроде как раз иранца Алиреза Фегани, которого ВАР из Катара Абдулла Аль-Мари убедил назначить «левейший» по современным трактовкам пенальти в матче Португалия — Уругвай), это могло бы кончиться плохо.

А так американцы ликуют, иранцы горюют — но без дурного послевкусия. Все получилось по-футбольному.

Игроки сборных США и Ирана. Фото AFP

Сборная Ирана была между молотом и наковальней

Одно дело, когда читаешь о положении дел в стране где-то в СМИ — и совсем другое, когда слышишь о нем собственными ушами.

Придя на матч Португалия — Гана, встретил в лифте на трибуну бородатого иранского фотографа. Выразил ему сочувствие из-за крупного поражения от Англии. Он ответил: «Не надо сочувствовать. Я рад». — «А где вы сейчас живете — где-то за границей?» — «В Иране. Но я рад. И, если проиграем США, буду рад еще больше».

Вот так. И таких людей много. Немалая их часть была на стадионах Катара во время матчей иранцев на ЧМ-2022. Они освистывали команду во время матча с Англией не только из-за 2:6.

На фоне поддержки протестующих иранских женщин после гибели арестованной полицией нравов «за неправильное ношение хиджаба» 22-летней студентки Махсы Амини многих иранских болельщиков возмутил поход сборной перед отъездом в Катар к президенту Эбрахиму Раиси. Кстати, легионеры, в том числе Сердар Азмун, тогда еще к команде не присоединились и в этой встрече не участвовали.

После этого сборная Ирана оказалась меж двух огней. С одной стороны, ее политическим конформизмом были недовольны болельщики — и радикальная их часть стала воспринимать национальную сборную как инструмент государственной пропаганды. С другой, сами футболисты также поддерживают женщин своей страны (достаточно вспомнить жесткое высказывание того же Азмуна в социальных сетях), из-за чего отказались петь гимн перед матчем с англичанами. Да, никаких заявлений на этот счет не делали, но учитывая, что гимн они пели всегда и делали это очень страстно, всем все было понятно. Теперь уже верхи Ирана оказались недовольны демаршем, судя по всему, предприняли кое-какие шаги, в результате чего перед играми с Уэльсом и США иранцы во время гимна шевелили губами. Как бы пели. Но не более того.

Чтобы понять позицию иранских игроков, достаточно прочитать высказывание капитана команды Эхсана Хаджсафи, выступающего за греческий АЕК. Оно было сделано на обязательной пресс-конференции в главном пресс-центре ЧМ-2022 еще до первого матча: «Прежде всего, хотел бы выразить свои соболезнования всем семьям погибших в Иране. Они должны знать, что мы с ними, мы поддерживаем их и сочувствуем им... Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или не должны их уважать. Все, что у нас есть, — это от них. Мы должны бороться, мы должны показать все, на что способны, и забивать голы, а также показывать результаты мужественному народу Ирана... Надо признать, что условия в Иране несправедливые и люди несчастливы».

Даже при такой риторике часть болельщиков не простила похода сборной к главе государства. Хотя поддерживали они своих в матче с США со всей страстью — тут упомянутый мною выше бородатый фотограф оказался в явном меньшинстве.

За эти дни мне довелось общаться с иранскими журналистами разных, скажем так, направлений. По крайней мере, футбольных. Один был из ближнего круга к главному тренеру команды Карлушу Кейрушу и отзывался о нем с пиететом. Мол, возвращение португальца в команду (которую он уже выводил и тренировал на ЧМ в 2014 и 2018 годах) в сентябре вместо хорвата Драгана Скочича напрашивалось; на чемпионате мира нечего делать без авторитетного тренера на скамейке, и товарищеские матчи со Скочичем во главе совсем не убеждали.

Но, по словам других, Скочича уволили не из-за его недостаточного футбольного веса, а потому, что он отказался гарантировать властям победу над сборной США, сочтя такую гарантию шарлатанством. А ее якобы требовали. Скочича отправили в отставку, затем на неделю вернули — и, наконец, выгнали окончательно, когда прошли успешные переговоры с Кейрушем. Неужели он дал такую гарантию? Или авторитета 69-летнего португальца хватило для того, чтобы его позвали и без нее?

Один из журналистов более критичного к сборной и ситуации в стране склада рассказал мне, что былого авторитета у Кейруша в глазах общественности больше нет — и так, если верить ему, было еще до турнира. В первую очередь из-за ухода от всех острых тем — так, ни разу от него не слышали слов в защиту преследуемых женщин. И к президенту он с командой тоже ходил...

Даже лояльный к сборной журналист в нашем разговоре перед игрой с американцами признал, что недовольство в обществе, вызванное походом команды к президенту Ирана, имело место. Как и то, что футболисты находятся между молотом и наковальней, что их спокойствию не способствует. Но на тренировке после выигрыша у Уэльса они, по его словам, выглядели уверенными и настроенными.

Большой скандал на днях, как известно, вызвал поступок федерации футбола США, в качестве разовой акции разместившей в соцсетях таблицу группы с иранским флагом, но без герба Исламской республики — в знак поддержки иранских женщин. Иран потребовал дисквалифицировать сборную США. Главный тренер звездно-полосатых Грегг Берхальтер извинился, и на сам футбол, повторяю, все это не перенеслось. Зато один из моих коллег видел на трибунах не американских, а иранских болельщиков с флагом, на котором герб был вырезан! Но приехала и проправительственная часть поклонников команды.

Гол Кристиана Пулишича. Фото AFP

Иран вышел играть на 0:0. Американцы весь первый тайм не выпускали его за центр поля

«У Ирана — старая сборная, у Америки — молодая. У нас средний возраст стартового состава — 29 лет, у них — 25», — на простом английском скажет мне в журналистском шатле по дороге с игры иранский журналист, не особо лояльно относящийся к команде, Кейрушу и общей ситуации в стране. В данном случае победила молодость. И современность — словно команда XXI века играла против команды века двадцатого.

Когда мы с российскими коллегами смотрели на мониторах за разминкой иранцев, то обратили внимание, что у Азмуна, в этом сезоне почти не играющего за «Байер», явный лишний вес. Иранцы, у которых я об этом спросил, подтвердили: да, это так. Неудивительно, что сыграл он в решающем матче откровенно плохо, и Кейруш заменил его в перерыве.

Верным оказалось впечатление от игры американцев с Англией, которую я смотрел на стадионе. Как минимум в первом тайме сборная США была просто интереснее одной из топ-команд мира, в двух остальных матчах выигравшей с общим счетом 9:2. Обученные, организованные, не мандражировавшие и четко знавшие, что им делать на поле, американцы по голевым моментам вообще у «Трех львов» вели, и будущий автор победного мяча в ворота Ирана Кристиан Пулишич тогда попал в перекладину.

Ну так посмотрите на клубы, откуда состав у США. «Арсенал», «Милан», «Челси», «Ювентус», «Лилль», «Валенсия», «Лидс»... С Англией с первых минут вышел один игрок из МЛС, с Ираном — ноль. Пусть в топ-клубах мира они (пока?) не звезды, но варятся там, тренируются каждый день с этими самыми звездами и знают, что к чему. Темп держат, компактность соблюдают, зоны контролируют, технически оснащены.

После матча все ругали Англию за скуку и правильно делали. Но американцы были симпатичнее и живее. Их игра пульсировала, это были люди, которые что-то искали и придумывали, рубились и компенсировали разницу в классе. Для сборной США матч имел явно больше смысла, им очень хотелось повторить первый послевоенный ЧМ-1950, когда Англия впервые перестала бойкотировать ФИФА и ЧМ, приехала на турнир в Бразилию с задранными носами и проиграла в группе не только Испании, но и США — 0:1. А победный мяч забил гаитянский посудомойщик, только перед самым турниром получивший гражданство.

На этот раз у Англии американцы не выиграли. Пулишич уже тогда получил приз лучшему игроку матча, но еще больше мне понравился четвертый номер, капитан и опорник Адамс из «Лидса». Всего 175 см росточку, он и разводил мяч здорово, и вгрызался в каждый мяч и выиграл подавляющее число единоборств. Запомнилось, как ближе к концу той игры у него была воздушная дуэль с Харри Кейном, который на 13 сантиметров выше — так маленький американец здорово поставил корпус, оттер капитана «Трех львов» и завладел мячом. На лице Кейна было написано недоумение — это что еще такое?

А то, что люди были настроены и заведены гораздо сильнее вас. А их техническая тактическая и физическая подготовка позволила им показать еще многое, кроме азарта, и не уступить вообще ни в чем. Штаты же, кроме первых и самых последних минут, вообще не отбивались, а Англия совсем не наседала! Неправильно говорить, что у США была контригра — у них была своя игра.

Радость игроков сборной США. Фото AFP

И еще врезалось в память, что минут за пять до конца их очень уверенный в себе вратарь Мэтт Тернер, спокойно сняв очередной навес, мгновенно ввел мяч рукой партнеру, начав атаку. Он ни секунды не тянул время, потому что США у Англии хотели выиграть! И не паниковали, не совершали глупых ошибок. И не хотели провоцировать, симулировать, задирать — в общем, брать очки любой ценой. Главный тренер Берхальтер, когда к нему на последних минутах попал мяч, предназначенный для аута англичан, тут же отдал его Шоу. Это смотрелось по-спортивному.

Первый тайм с Ираном американцы выиграли вчистую. И команде Кейруша еще повезло не проиграть его крупнее — с тем же миллиметровым офсайдом при втором голе Веа. Мы миллион раз слышали, что для Ирана это матч жизни и смерти, но увидели лишь то, что он вышел играть на 0:0. Американцы же вышли побеждать и весь тайм не выпускали соперника со своей половины.

Голевая атака с участием Маккенни из «Ювентуса», Деста из «Милана» и Пулишича из «Челси» получилась каллиграфической, образцово-показательной. И поразило, как получивший при голе травму Пулишич, который долго лежал в воротах, и с поля его уводили два человека под руки, через минуту вернулся. Правда, лишь до конца тайма. В матче 1/8 финала многое будет зависеть от того, сможет ли он выйти на поле.

Ирану нужно было по ходу пьесы поменять ментальность и уже самому доминировать. Когда соперник открывает счет, и ты, думавший только о ничьей, вынужден включать план В, перестроиться очень сложно. Тем не менее во втором тайме иранцы здорово поджали (хотя и у их соперников были свои шансы) и подошли довольно близко к тому, чтобы сравнять. Но терпения и дисциплины у американцев хватило. И, вспоминая их тотальное преимущество в первом тайме, это выглядело закономерным. Собственно, этого не отрицали даже иранцы.

И я бы не стал в паре 1/8 финала Нидерланды — США заранее записывать голландцев в четвертьфиналисты. Команда Луи ван Гала прошла свою группу «на минималках», не выдала ни одного матча-шедевра, и ее потенциал пока до конца не ясен. Американцы же, строя команду к домашнему ЧМ-2026, уже сейчас способны на многое. И кусать фаворита, нет сомнений, будут отчаянно.

А вот иранцам, которым предстоит возвращаться домой, позавидовать сложно.

При этом Кейрушу лететь в Тегеран необязательно. Уже на следующий день после поражения он ушел в отставку.

«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за нее и делаете все возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», — написал Кейруш на своей странице в социальных сетях.