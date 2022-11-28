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Сегодня, 09:15

Испания — Германия: битва главных футбольных идей века. Такой матч — оттиск эпохи

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Жорди Альба и Томас Мюллер.
Фото Reuters
Луис Энрике и Ханси Флик.
Фото Reuters
Альваро Мората.
Фото Reuters
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Когда результат отходит на второй план.
Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Испания
1:1
Германия

Бытует давняя теория, что стилистическое развитие футбола циклично. Один гениальный тренер находит способ построения обороны и нейтрализации нападающих, и этот стиль доминирует, пока не находится другой гений, придумавший, как такую «крепость» брать на регулярной основе. Затем эмпирическим путем отыскивается новый вариант надежной защиты и так далее.

XXI век — логичное продолжение этой истории. Футбол влетал в новое столетие под видом челки Зубастика Роналдо и лысины Зинедина Зидана. Сменилась атакующая эпоха сенсационным чемпионством Греции на Евро-2004 и триумфом на ЧМ-2006 реанимировавшей катеначчо Италии. Затем настало время прагматичного «Интера» Жозе Моуринью.

27&nbsp;ноября. Испания&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 1:1. Германия спасла ничью с Испанией. Но остается на дне

Но с 2010 года оборонительные линии были взломаны сначала Juego de Posicion (позиционная игра) Гвардиолы, а затем гегенпрессингом Юргена Клоппа. Так Испания и Германия стали олицетворением не просто стилей, а систем, прагматично развиваемых на протяжении уже не первого десятилетия. Эти две страны — витрина футбольных технологий в плане тактики и подготовки кадров. Гвардиола не придумал тотальное владение мячом, а Клопп не изобрел прессинг, но свежий взгляд и переосмысление старых идей задали вектор развития всего вида спорта.

Клубный футбол высокого уровня уже давно подчинен математическим канонам, сборные же в большинстве своем до сих пор полагаются на яркие индивидуальности ввиду невозможности наладить такие же прочные связи между игроками, как в клубах. Но Испания и Германия, приехавшие в Катар без замыкающих на себе все суперзвезд атаки, противопоставляют себя латиноамериканской культуре персонального героизма великих фигур.

Луис Энрике и Ханси Флик. Фото Reuters
Луис Энрике и Ханси Флик.
Фото Reuters

Команда Луиса Энрике подчинена идеям главного тренера. Это те же ценности, с которыми Испания брала титул за титулом в свою золотую эпоху — доминирование на поле и владение мячом. Показательно, что не поехал в Катар самый статусный вратарь страны Давид Де Хеа. По простой причине — играет ногами хуже, чем Унаи Симон и два других голкипера, фамилии которых мало что скажут людям, пристально не следящим за середняками АПЛ. И в матче с Германией мы увидели, зачем это нужно — прессинг немцев «Красная фурия» разбивала во многом благодаря включению в перепасовку Симона. Да, порой это доходило до абсурда и приводило к опасным моментам в его штрафной и ударам, но приверженность стилю для этой Испании превыше всего.

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Граничащую с сектантством помешанность на концепции описал перед ЧМ Педри: «Энрике может сказать, чтобы ты прыгнул с обрыва, но он скажет это таким образом, что убедит, что ты должен это сделать и что все будет хорошо».

Германия уже не первый год противопоставляет ажурным кружевам прусские мощь, отлаженность и дисциплину. Увидели мы это и сейчас. Отказ от владения никак не сказался на создании голевых шансов у ворот Симона. Только немцы делали это за счет грамотного давления и быстрых вертикальных передач. Но и тут результат принес Фулькруг, 29-летний классический нападающий, недавно выступавший во второй бундеслиге.

Альваро Мората. Фото Reuters
Альваро Мората.
Фото Reuters

Важно понимать, что не всегда именно стиль является залогом успеха. Германии забил такой же классический форвард — Мората, начавший матч на скамейке запасных. Так же немцам в финале Евро-2008 забивал Фернандо Торрес, а выход в финал ЧМ-2010 Испании обеспечил «британский» гол Пуйоля после подачи углового. Но то стиль — это не столько про конечный результат, сколько про науку, поданную под соусом эффектного лозунга.

Результат 1:1 мало чем примечателен, оставляя шансы немцам на выход в плей-офф, «Фурия роха» же свои задачи, по сути, решила. Но встреча Германия — Испания — не просто самая яркая вывеска группового этапа. Это матч, который должен войти в историю как детектор, фиксирующий противостояние двух главных футбольных концепций современности. И счастье, что мы наконец-то увидели на этом чемпионате мира игру высочайшего качества.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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