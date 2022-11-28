Германия спасла ничью с Испанией. Но остается на дне

Два гранда провели качественный матч в Катаре, который не выявил победителя.

Главный матч группового этапа

Битва чемпионов мира 2010 и 2014 годов должна была стать безусловно главной на групповом этапе. Такой же глянцевой вывески найти было невозможно: встреча Испании с Германией это и классика, и современность.

Очевидно, что после жеребьевки грандов сразу же отправили в плей-офф, ведь Япония и Коста-Рика выглядели карликами на фоне титанов. Однако азиаты преподнесли громкий сюрприз в стартовом туре, обыграв немцев, а Испания испепелила костариканцев 7:0. И эти результаты только добавили специй матчу Испании и Германии.

Команде Ханси Флика требовались очки. А невнятный второй тайм игры с японцами требовал реакции. И тренерский штаб бундестим верно отреагировал: в основе было сделано лишь две замены, однако в придачу к этому сразу три футболиста поменяли позиции. Зюле сместился в привычный центр обороны, Гюндоган поднялся на позицию «десятки», а Мюллер вернулся к корням и стал единственным центрфорвардом.

27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Фото Reuters

Царство прессинга

Первый тайм показал, зачем Флик пошел на такую трансформацию. В матче с Японией немцы почти не прессинговали по банальной причине — с мячом в основном находились именно они. А в игре с Испанией, которая насобирала тысячу передач в предыдущем туре, был необходим знаменитый немецкий прессинг. И Мюллер начинал давление лучше Хаверца, отыскивал болевые точки, а за ним подтягивались и остальные атакующие игроки. Германия блестяще накрывала соперника в первом тайме и несколько раз заставляла испанцев ошибаться — вспомните хотя бы кошмарный пас Унаи Симона, которым чуть не воспользовался Гнабри.

Но Германия — ладно. «Бавария» Флика славилась в том числе дисциплинированным прессингом, да и команда идеально подобрана под эту модель. А вот агрессивная игра Испании без мяча — во многом сюрприз. Опять же, в матче с Коста-Рикой давить высоко было некого, но тут Луис Энрике решил удивить немцев прессингом. Его схема была немного другой, но суть оставалась прежней, как и последствия — защитники сборной Германии нередко давали неточные передачи, а однажды Нойер дал пас точно в ногу Ольмо.

27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Гол Альваро Мораты. Фото Reuters

Результативный выход Мораты

Моментов хватало. Тот же Ольмо красиво пробил на 7-й минуте, но капитан немцев перевел мяч в перекладину. Неплохой удар удался Альбе с правой, а у других ворот был активен Гнабри. Рюдигер даже забил и успел пару секунд порадоваться, но гол отменили из-за офсайда.

К перерыву на табло светились привычные для этого чемпионата мира нули, но матч все равно отличался от большинства одной важной деталью — качеством. Темп был высоким, так что голы должны были случиться.

Как выяснилось, для забитых мячей тренерам требовалось лишь произвести замены. Луис Энрике сделал ход первым: Мората, как и в игре с Коста-Рикой, появился на поле на исходе часа и снова забил. Классический гол для форварда «Атлетико»: открылся в штрафной, опередил защитника и отправил мяч в ворота. Правда, в тени той атаки незаслуженно оказался Бускетс — именно он умным разрезающим пасом налево придумал гол.

27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Гол Никласа Фюллькруга. Фото Reuters

Логичная ничья

Флик тянул с заменами до 70-й минуты, но угадал с ними. И Сане, и Клостерманн освежили игру на флангах, а Фюллькруг сравнял счет. Нападающий «Вердера» — не самое узнаваемое лицо в составе бундестим, хотя он один из двух классических центрфорвардов наряду с Мукоко. Однако именно Фюллькруг сделал счет 1:1 после паса Мусиалы — очень «старомодный», но такой нужный гол для сборной Германии.

Испании на финише пришлось более чем тяжело. В добавленное время Сане опасно ускорялся и входил в штрафную, что могло бы привести к голу. Но счет так и остался 1:1 — и, пожалуй, он отражает происходившее на поле.

Германия остается на последнем месте в группе, но для гарантированного выхода в плей-офф хватит победы в два мяча над Коста-Рикой, при том, что Япония не обыграет Испанию. Подопечные же Луиса Энрике с четырьмя очками и разницей мячей +7 могут быть практически спокойны.