Новый герой Германии. Фюллькруг попал в сборную в 29 лет и сократил зарплату, когда мог требовать больше денег

Надежду немецкой сборной подарил неожиданный герой.

Неожиданный и очевидный

Самая большая немецкая тревога перед стартом мирового первенства — отсутствие ударного центрфорварда. После травмы Тимо Вернера казалось, что все пропало, и альтернативы Каю Хаверцу на острие атаки нет. Однако против Японии освоивший новую специальность в «Челси» полузащитник не убедил, и с Испанией ставка была сделана на Томаса Мюллера.

У него опыта игры на острие атаки больше, хотя в последние годы игра ветерана прочно ассоциируется с невероятным количеством результативных передач. Получается еще один эксперимент. Но все же проверенный годами, а не риск ставить на талант неделю назад отметившего 18-й день рождения дортмундского вундеркинда Юссуфа Мукоко.

А в итоге человеком, спасшим Германию от второго поражения в Катаре, стал одновременно очевидный и неожиданный герой. Дело в том, что до этой осени Никлас Фюллькруг никогда не играл за сборную, да и сейчас весь его опыт на таком уровне исчисляется тремя выходами на замену суммарно на 75 минут.

Но разве не должен спасать национальную команду тот, кто на данный момент с 10 мячами является лучшим немецким бомбардиром бундеслиги? И, возможно, Ханси Флику нужно было сделать ставку на Фюллькруга раньше. Во-первых, он сейчас на кураже, и в 29 лет проводит лучший сезон в карьере. Во-вторых, именно уроженец Ганновера стал автором победного гола в последней перед стартом мирового первенства контрольной игре с Оманом.

Испытание травмами

Конечно, это не новый «бомбардир нации». Фюллькруг вполне мог им стать, однако на протяжении всей карьеры его преследовали травмы. Одна — еще на юношеском уровне — получилась совсем уж экзотической: во лбу форварда застрял зуб соперника! Но главная проблема — с хрящами — приобрела хронический характер. Из-за этого он трижды выбывал из строя на пять месяцев, причем один из случаев пришелся на сезон, когда за игрой Никласа в преддверии ЧМ-2018 наблюдал Йоахим Лев. А чемпионат-2019/20 форвард пропустил полностью из-за разрыва крестообразных связок и повреждения мениска.

С такой медицинской картой сломались бы многие, но, как рассказывал тренировавший Фюллькруга в «Вердере» Флоран Кофельдт, после очередной травмы игрок думал о том, как стать более сильным футболистом, чем прежде. Правда, с этим специалистом бременцы угодили в жесточайший кризис, обернувшийся первым за 40 лет вылетом из бундеслиги. А во втором дивизионе снайпер «музыкантов» вдруг уселся в запас, и только после назначения Оле Вернера все изменилось.

Фюллькруг помог «Вердеру» вернуться в высший дивизион 19 голами, а в этом влюбил в себя всю Германию. Или ту часть, что переживала за сборную и хотела видеть форварда в Катаре. За это голосовали болельщики, к этому призывали звезды прошлого во главе с Лотаром Маттеусом. Лестно отзывался о Фюллькруге и герой Евро-1980 Хорст Хрубеш, тренировавший Никласа в юношеских сборных.

«Во-первых, он простой парень, и я думаю, это хорошо. Чем старше он становится, тем лучше у него получается играть в футбол. У него есть все предпосылки для поездки на чемпионат мира: он силен в воздухе, отлично бежит, у него качественная техника и хорошее телосложение. Для меня он центральный нападающий, который мне всегда нравился. Когда я вижу его развитие, особенно сейчас в бундеслиге, я просто радуюсь за него», — говорил Хрубеш FAZ.

Никлас Фюллькруг и игроки сборной Германии празднуют забитый мяч. Фото Reuters

Футбольные гены

Слова про простого парня — это очень точная характеристика. Например, со своей супругой Фюллькруг познакомился еще в начальной школе. А еще Никласа раскрывает история его нового контракта, подписывая который лучший бомбардира вернувшейся в бундеслигу команды пошел на сокращение зарплаты. И все ради того, чтобы остаться в Бремене на долгий срок. При этом Никлас не афишировал свое решение и дал комментарий только после того, как подробности раскопали журналисты.

Еще у Фюллькруга по-настоящему футбольная семья. Дед играл во втором дивизионе, занимавшийся с сыном какое-то время отец работает тренером в структуре «Ганновера», а сестра — футболистка этого клуба. Кстати, именно под началом папы Фюллькруг-младший привлек внимание скаутов со всей Германии, забив за один сезон 162 гола!

Тогда Никласа и пригласили в академию ставшего для него родным «Вердера», а знаменитый нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович после перевода в профессиональную команду придумал одноклубнику прозвище «Гэп». Причина — зазор в челюсти из-за одного не выросшего зуба. На поле же Фюллькруг оказался вполне себе зубастыми игроком, который вцепился в свой шанс перед чемпионатом мира.

«Здесь собрались 26 лучших игроков Германии. Кто-то был чемпионом мира, кто-то выиграл Лигу чемпионов. Конечно, они играют на очень высоком уровне. Вы замечаете на тренировках что-то особенное. Конечно, это здорово. Но также интересно проявить свои качества, поэтому я думаю, что могу дать что-то ребятам. Мы пытаемся добиться успеха в Бремене с гораздо меньшими возможностями. Соответственно, это хорошая ситуация для обеих сторон», — скромно рассказывал форвард о первых днях в сборной в интервью Augsburger allgemeine.

При этом Никласа в какой-то момент подвело здоровье, и по приезде в Катар только он во всей сборной пропустил первые тренировки из-за гриппа. Возможно, поэтому Ханси Флик дозировал его нагрузки. А может быть, знал сильное качество футболиста, который очень часто забивает в концовках, в качестве одной из причин назвав тренерское доверие.

С Испанией ставка сработала, причем это первый гол немецкого джокера на мировых чемпионатах со времен знаменитого удара Марио Гетце в финале-2014. О повторении того успеха говорить, конечно, рано, и крепко стоящий на земле Фюллькруг пока обозначил ближайшую цель: «Нам можно надеяться, что в последнем туре все сложится хорошо».