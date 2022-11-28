Новый герой Германии. Фюллькруг попал в сборную в 29 лет и сократил зарплату, когда мог требовать больше денег

Сегодня, 11:10
Самая большая немецкая тревога перед стартом мирового первенства — отсутствие ударного центрфорварда. После травмы Тимо Вернера казалось, что все пропало, и альтернативы Каю Хаверцу на острие атаки нет. Однако против Японии освоивший новую специальность в «Челси» полузащитник не убедил, и с Испанией ставка была сделана на Томаса Мюллера.
У него опыта игры на острие атаки больше, хотя в последние годы игра ветерана прочно ассоциируется с невероятным количеством результативных передач. Получается еще один эксперимент. Но все же проверенный годами, а не риск ставить на талант неделю назад отметившего 18-й день рождения дортмундского вундеркинда Юссуфа Мукоко.
А в итоге человеком, спасшим Германию от второго поражения в Катаре, стал одновременно очевидный и неожиданный герой. Дело в том, что до этой осени Никлас Фюллькруг никогда не играл за сборную, да и сейчас весь его опыт на таком уровне исчисляется тремя выходами на замену суммарно на 75 минут.
Но разве не должен спасать национальную команду тот, кто на данный момент с 10 мячами является лучшим немецким бомбардиром бундеслиги? И, возможно, Ханси Флику нужно было сделать ставку на Фюллькруга раньше. Во-первых, он сейчас на кураже, и в 29 лет проводит лучший сезон в карьере. Во-вторых, именно уроженец Ганновера стал автором победного гола в последней перед стартом мирового первенства контрольной игре с Оманом.
Конечно, это не новый «бомбардир нации». Фюллькруг вполне мог им стать, однако на протяжении всей карьеры его преследовали травмы. Одна — еще на юношеском уровне — получилась совсем уж экзотической: во лбу форварда застрял зуб соперника! Но главная проблема — с хрящами — приобрела хронический характер. Из-за этого он трижды выбывал из строя на пять месяцев, причем один из случаев пришелся на сезон, когда за игрой Никласа в преддверии ЧМ-2018 наблюдал Йоахим Лев. А чемпионат-2019/20 форвард пропустил полностью из-за разрыва крестообразных связок и повреждения мениска.
С такой медицинской картой сломались бы многие, но, как рассказывал тренировавший Фюллькруга в «Вердере» Флоран Кофельдт, после очередной травмы игрок думал о том, как стать более сильным футболистом, чем прежде. Правда, с этим специалистом бременцы угодили в жесточайший кризис, обернувшийся первым за 40 лет вылетом из бундеслиги. А во втором дивизионе снайпер «музыкантов» вдруг уселся в запас, и только после назначения Оле Вернера все изменилось.
Фюллькруг помог «Вердеру» вернуться в высший дивизион 19 голами, а в этом влюбил в себя всю Германию. Или ту часть, что переживала за сборную и хотела видеть форварда в Катаре. За это голосовали болельщики, к этому призывали звезды прошлого во главе с Лотаром Маттеусом. Лестно отзывался о Фюллькруге и герой Евро-1980 Хорст Хрубеш, тренировавший Никласа в юношеских сборных.
«Во-первых, он простой парень, и я думаю, это хорошо. Чем старше он становится, тем лучше у него получается играть в футбол. У него есть все предпосылки для поездки на чемпионат мира: он силен в воздухе, отлично бежит, у него качественная техника и хорошее телосложение. Для меня он центральный нападающий, который мне всегда нравился. Когда я вижу его развитие, особенно сейчас в бундеслиге, я просто радуюсь за него», — говорил Хрубеш FAZ.
Слова про простого парня — это очень точная характеристика. Например, со своей супругой Фюллькруг познакомился еще в начальной школе. А еще Никласа раскрывает история его нового контракта, подписывая который лучший бомбардира вернувшейся в бундеслигу команды пошел на сокращение зарплаты. И все ради того, чтобы остаться в Бремене на долгий срок. При этом Никлас не афишировал свое решение и дал комментарий только после того, как подробности раскопали журналисты.
Еще у Фюллькруга по-настоящему футбольная семья. Дед играл во втором дивизионе, занимавшийся с сыном какое-то время отец работает тренером в структуре «Ганновера», а сестра — футболистка этого клуба. Кстати, именно под началом папы Фюллькруг-младший привлек внимание скаутов со всей Германии, забив за один сезон 162 гола!
Тогда Никласа и пригласили в академию ставшего для него родным «Вердера», а знаменитый нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович после перевода в профессиональную команду придумал одноклубнику прозвище «Гэп». Причина — зазор в челюсти из-за одного не выросшего зуба. На поле же Фюллькруг оказался вполне себе зубастыми игроком, который вцепился в свой шанс перед чемпионатом мира.
«Здесь собрались 26 лучших игроков Германии. Кто-то был чемпионом мира, кто-то выиграл Лигу чемпионов. Конечно, они играют на очень высоком уровне. Вы замечаете на тренировках что-то особенное. Конечно, это здорово. Но также интересно проявить свои качества, поэтому я думаю, что могу дать что-то ребятам. Мы пытаемся добиться успеха в Бремене с гораздо меньшими возможностями. Соответственно, это хорошая ситуация для обеих сторон», — скромно рассказывал форвард о первых днях в сборной в интервью Augsburger allgemeine.
При этом Никласа в какой-то момент подвело здоровье, и по приезде в Катар только он во всей сборной пропустил первые тренировки из-за гриппа. Возможно, поэтому Ханси Флик дозировал его нагрузки. А может быть, знал сильное качество футболиста, который очень часто забивает в концовках, в качестве одной из причин назвав тренерское доверие.
С Испанией ставка сработала, причем это первый гол немецкого джокера на мировых чемпионатах со времен знаменитого удара Марио Гетце в финале-2014. О повторении того успеха говорить, конечно, рано, и крепко стоящий на земле Фюллькруг пока обозначил ближайшую цель: «Нам можно надеяться, что в последнем туре все сложится хорошо».
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.60 X 2.95 П2 3.20
|
-
-
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.50 X 4.30 П2 7.90
|
-
-
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.30
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.21 X 7.00 П2 18.0
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 3.90 X 3.50 П2 2.07
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 7.40 X 4.10 П2 1.55
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.70 X 3.50 П2 2.13
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.40 X 4.70 П2 1.44
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 28.0 X 11.0 П2 1.11
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 6.70 X 4.20 П2 1.57
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.80 П2 1.73
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 13.0 X 6.50 П2 1.26
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Ришарлисон
Бразилия
|1
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)
|
|
Альваро Мората
Испания
|2
|3 (2 + 1)