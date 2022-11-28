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«Не соглашусь с Маттеусом. Мусиала — не следующий Месси. И не Мбаппе». Корнеев — о матче Испания — Германия

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press
27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Джамал Мусиала (в центре).
Фото AFP
27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Томас Мюллер и Педри.
Фото AFP
1/3
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Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев — о матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 Испания — Германия (1:1).
Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Испания
1:1
Германия

— Матч оправдал ваши ожидания или рассчитывали на более веселую, фестивальную игру? — первый вопрос Корнееву.

— Я получил эстетическое удовольствие от этого противостояния! Пока это один из лучших матчей на турнире. И по тактическим задумкам, и по исполнению, и по быстроте принятия решений, и по мышлению. Игра держала в напряжении до последней секунды. Немцы, оказавшись в сложной ситуации, боролись до конца. Молодцы.

— Счет закономерен?

— Пожалуй, да. Флик в большей степени угадал с заменами. У испанцев в игру попал только Мората, который открыл счет. А вот у Германии и Фюллькруг, и Сане, и Хоффман были хороши. Не хотелось, чтобы Германия вылетала. Для поддержания интереса к ЧМ такая сборная, несомненно, нужна.

27&nbsp;ноября. Испания&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 1:1. Германия спасла ничью с Испанией. Но остается на дне

— Если говорить о стартовом составе немцев, ожидали, что Горецка выйдет с первых минут, а Зюле сместят с фланга в центр обороны?

— В принципе, все логично. Немцам нужна была более мощная средняя линия. Поэтому Горецка и оказался в стартовом составе. А Зюле универсален. Может действовать и в центре, и на фланге. Сегодня Флик посчитал, что ему лучше играть в паре с Рюдигером.

— Не думали, что Германия более агрессивно начнет этот матч? Все-таки турнирное положение обязывало.

— Немцы не ринулись в прессинг с первых минут, учитывая то, как сильны испанцы на мяче. Подопечные Флика выжидали свои моменты. Когда отбирали мячи, сразу пытались найти своих нападающих передачами за спины защитникам соперников. Причем все надо было делать быстро. Секундное промедление — и команда Энрике сразу же возвращала себе структурную стройность, не оставляла никаких зазоров.

Блондинка и&nbsp;брюнетка шлют воздушные поцелуи футболистам Испании и&nbsp;Германии.

— Ключевая дуэль в этом матче?

— Так сразу и не скажешь. Что касается лучших футболистов, то для меня это Рюдигер и Ольмо. В целом многие игроки проделали свою работу просто фантастически!

— Кто-то разочаровал?

— Чуть большего ожидал от исполнителей, которые отвечали за креатив в середине поля. Вот они порой слишком долго ждали и только потом отдавали пас. Ведь форварды обеих сборных прекрасно открывались за спину защитникам. Однако нередко залезали в офсайд, так как передачи на них шли с опозданием... Иными словами, если бы сегодня были на поле правильные пасы вперед, мы бы увидели больше голов.

Футболисты сборной Германии. Чтобы не вылететь с ЧМ-2022, Германии придется болеть за Испанию. Расклады на выход в плей-офф

— Это, в частности, камень в огород полузащитника «Баварии» Мусиала, которого до турнира пресса превознесла чуть ли не до небес?

— Давайте все-таки учтем его возраст. Ему 19 лет. Пока парню еще сложно показать весь свой потенциал. Однако Мусиала, конечно, один из самых больших талантов своего поколения. Мы сегодня увидели, что он может создать момент из ничего. Футболист уже сейчас стоит немалых денег, а в будущем — и вовсе баснословных!

— Тогда в развитие темы приведу вам слова Лотара Маттеуса: «Мусиала может стать следующим Месси».

— Думаю, это слишком громкое сравнение. В его возрасте Месси делал просто невероятные вещи, в три раза превосходил хавбека сборной Германии. Не считаю, что это в будущем игрок уровня Месси, Роналду. И не Мбаппе. Но, пожалуй, он находится на следующей степени.

27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Томас Мюллер и Педри. Фото AFP
27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Томас Мюллер и Педри.
Фото AFP

— Он сопоставим с полузащитником сборной Испании Педри?

— Да, вот они как раз находятся в одной линейке.

— Не показалось, что испанцы уж слишком верны своему стилю: разыгрывали мяч у своей штрафной, за что чуть не поплатились?

— Действительно, было такое. Но при Луисе Энрике испанцы не станут отходить от своей линии, не будут выбивать мячи абы куда. Это их почерк. Однако в каком-то матче это может сыграть с ними злую шутку.

— Допускаете, что Германия не выйдет из группы?

— Нет, я в это не особо верю. Сейчас у немцев разница мячей — минус 1. Думаю, они обыграют Коста-Рику как минимум в два мяча. А Испания в свою очередь не уступит Японии (у которой разница мячей — 0) и вместе с Германией пройдет дальше. Шансы на попадание команды Флика в 1/8 финала — где-то 80 процентов.

— Как далеко может пройти на этом турнире такая Испания?

— Смотря какая Испания? Если брать команду, которая вышла в первом тайме, то она очень мощна, без слабых мест! Просто, как я сказал выше, если не брать Морату, у Испании не сработали замены. Они даже ослабили ее. Бальде не попал в игру, Уильямс не попал. Коке тоже непонятно чем там занимался... Тут уже многое зависит от тренерских решений.

Игорь Корнеев
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2
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Уэльс
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1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
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1
2
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
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4
1
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Марокко
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0
0
E 23.11 16:00
Германия
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1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
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1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
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3
2
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Бразилия
Сербия
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2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.60 X 2.95 П2 3.20
-
-
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.50 X 4.30 П2 7.90
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.30
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.21 X 7.00 П2 18.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 3.90 X 3.50 П2 2.07
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.40 X 4.10 П2 1.55
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.70 X 3.50 П2 2.13
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.40 X 4.70 П2 1.44
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 28.0 X 11.0 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 6.70 X 4.20 П2 1.57
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.80 П2 1.73
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 13.0 X 6.50 П2 1.26
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
-
-
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Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Ришарлисон

Ришарлисон

Бразилия

 		1 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		1 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		2 3 (2 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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