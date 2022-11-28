«Не соглашусь с Маттеусом. Мусиала — не следующий Месси. И не Мбаппе». Корнеев — о матче Испания — Германия

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев — о матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 Испания — Германия (1:1).

— Матч оправдал ваши ожидания или рассчитывали на более веселую, фестивальную игру? — первый вопрос Корнееву.

— Я получил эстетическое удовольствие от этого противостояния! Пока это один из лучших матчей на турнире. И по тактическим задумкам, и по исполнению, и по быстроте принятия решений, и по мышлению. Игра держала в напряжении до последней секунды. Немцы, оказавшись в сложной ситуации, боролись до конца. Молодцы.

— Счет закономерен?

— Пожалуй, да. Флик в большей степени угадал с заменами. У испанцев в игру попал только Мората, который открыл счет. А вот у Германии и Фюллькруг, и Сане, и Хоффман были хороши. Не хотелось, чтобы Германия вылетала. Для поддержания интереса к ЧМ такая сборная, несомненно, нужна.

— Если говорить о стартовом составе немцев, ожидали, что Горецка выйдет с первых минут, а Зюле сместят с фланга в центр обороны?

— В принципе, все логично. Немцам нужна была более мощная средняя линия. Поэтому Горецка и оказался в стартовом составе. А Зюле универсален. Может действовать и в центре, и на фланге. Сегодня Флик посчитал, что ему лучше играть в паре с Рюдигером.

— Не думали, что Германия более агрессивно начнет этот матч? Все-таки турнирное положение обязывало.

— Немцы не ринулись в прессинг с первых минут, учитывая то, как сильны испанцы на мяче. Подопечные Флика выжидали свои моменты. Когда отбирали мячи, сразу пытались найти своих нападающих передачами за спины защитникам соперников. Причем все надо было делать быстро. Секундное промедление — и команда Энрике сразу же возвращала себе структурную стройность, не оставляла никаких зазоров.

— Ключевая дуэль в этом матче?

— Так сразу и не скажешь. Что касается лучших футболистов, то для меня это Рюдигер и Ольмо. В целом многие игроки проделали свою работу просто фантастически!

— Кто-то разочаровал?

— Чуть большего ожидал от исполнителей, которые отвечали за креатив в середине поля. Вот они порой слишком долго ждали и только потом отдавали пас. Ведь форварды обеих сборных прекрасно открывались за спину защитникам. Однако нередко залезали в офсайд, так как передачи на них шли с опозданием... Иными словами, если бы сегодня были на поле правильные пасы вперед, мы бы увидели больше голов.

— Это, в частности, камень в огород полузащитника «Баварии» Мусиала, которого до турнира пресса превознесла чуть ли не до небес?

— Давайте все-таки учтем его возраст. Ему 19 лет. Пока парню еще сложно показать весь свой потенциал. Однако Мусиала, конечно, один из самых больших талантов своего поколения. Мы сегодня увидели, что он может создать момент из ничего. Футболист уже сейчас стоит немалых денег, а в будущем — и вовсе баснословных!

— Тогда в развитие темы приведу вам слова Лотара Маттеуса: «Мусиала может стать следующим Месси».

— Думаю, это слишком громкое сравнение. В его возрасте Месси делал просто невероятные вещи, в три раза превосходил хавбека сборной Германии. Не считаю, что это в будущем игрок уровня Месси, Роналду. И не Мбаппе. Но, пожалуй, он находится на следующей степени.

27 ноября. Испания — Германия — 1:1. Томас Мюллер и Педри. Фото AFP

— Он сопоставим с полузащитником сборной Испании Педри?

— Да, вот они как раз находятся в одной линейке.

— Не показалось, что испанцы уж слишком верны своему стилю: разыгрывали мяч у своей штрафной, за что чуть не поплатились?

— Действительно, было такое. Но при Луисе Энрике испанцы не станут отходить от своей линии, не будут выбивать мячи абы куда. Это их почерк. Однако в каком-то матче это может сыграть с ними злую шутку.

— Допускаете, что Германия не выйдет из группы?

— Нет, я в это не особо верю. Сейчас у немцев разница мячей — минус 1. Думаю, они обыграют Коста-Рику как минимум в два мяча. А Испания в свою очередь не уступит Японии (у которой разница мячей — 0) и вместе с Германией пройдет дальше. Шансы на попадание команды Флика в 1/8 финала — где-то 80 процентов.

— Как далеко может пройти на этом турнире такая Испания?

— Смотря какая Испания? Если брать команду, которая вышла в первом тайме, то она очень мощна, без слабых мест! Просто, как я сказал выше, если не брать Морату, у Испании не сработали замены. Они даже ослабили ее. Бальде не попал в игру, Уильямс не попал. Коке тоже непонятно чем там занимался... Тут уже многое зависит от тренерских решений.