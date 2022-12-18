Идеальный напарник для Месси в атаке сборной. Альварес учился у Дриусси и впечатлил отца Лео в 11 лет

Сегодня, 14:15
Каждый чемпионат мира дарит неожиданных героев, причем в составе Аргентины их сразу двое. Сначала громко заявил о себе полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес, а потом пробил час Хулиана Альвареса, чье детское совместное фото с Лионелем Месси быстро стало хитом интернета. Сейчас же они превратились в грозный дуэт, причем в полуфинале звание лучшего игрока матча могли спокойно отдать не капитану бело-голубых, а его молодому напарнику. Альварес же не только забил два гола, но и заработал пенальти.
После такого бенефиса можно было с уверенностью утверждать, что 22-летний нападающий вышел из тени звездных партнеров. Но, видимо, такова его судьба на данном этапе карьеры. В сборной пришлось конкурировать с Лаутаро Мартинесом, а в «Манчестер Сити» — с самим Эрлингом Холанном. Хотя сравнивать этих совсем не похожих друг на друга игроков глупо. Едины они, по версии Хосепа Гвардиолы, в одном — у них особенное голевое чутье.
Причем Альварес выделялся еще ребенком, выступая за «Атлетико Кальчин». В 11 лет он прошел тесты в любимом «Ривер Плейте», однако родители не рискнули отпускать Хулиана в академию. Зато во время просмотра в «Бока Хуниорс» на форварда обратили внимание скауты «Реала». «Барселона», куда Альвареса хотел пристроить звонивший его отцу папа самого Месси — Хорхе, тогда опоздала.
«Я сыграл пять игр и забил два гола. Мы выиграли в финале у «Бетиса». Хех, я также сыграл класико против «Барселоны», — делился впечатлениями оказавшийся вдруг в центре внимания мальчишка. В восторге был и его отец Густаво, признавшийся: «Было бы мечтой, если бы он остался. Мы рабочая семья. Я работаю в компании по производству хлопьев, а моя жена Мариана — воспитательница в детском саду».
Но переезду в Испанию помешали два обстоятельства. Во-первых, правило, согласно которому «Реал» мог подписать соглашение с Хулианом только по достижении 13-летнего возраста. Во-вторых, сам Альварес, уже попав в молодежку «Ривера», признался, что ему не нравилось находиться вдали от семьи.
Забавно, что в детстве Альварес восхищался голами Месси, но при этом больше симпатизировал «Реалу» и был в восторге от Криштиану Роналду. Впрочем, в академии «Ривера», куда он все-таки попал в 15 лет, у него были другие ориентиры. Например, известный аргентинский форвард Скокко или Дриусси. Как признался Альварес, у бывшего игрока «Зенита» он кое-что подсмотрел и почти скопировал его голы после включений из глубины поля.
Так что Хулиан не классический центральный нападающий. Ему нравится постоянно быть в контакте с мячом, и результативные передачи тоже одна из его сильных сторон. «Я не одержим тем, чтобы быть бомбардиром, но я знаю, что играя нападающим или полузащитником, вы должны забивать. Тем более если вы нападающий «Ривера», — говорил Альварес, обретя статус звезды молодежной команды.
А один из его братьев рассказал, почему Хулиана прозвали Аранья (Паук): «Казалось, что у него было несколько ног, он был таким маленьким, и соперники не могли отобрать у него мяч».
Однако снайпером Альварес в итоге стал. Марсело Гальярдо был настолько впечатлен прогрессом юноши, который получил от тренера несколько минут в победном финале Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» на «Сантьяго Бернабеу», что Хулиан заслужил футболку с престижным девятым номером.
Прорывным в его карьере оказался 2021 год. Альварес тогда стал лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата, в 21 матче забив 18 мячей и отдав шесть результативных передач. Его включили в символическую сборную молодежного Кубка Америки, где Аргентина заняла второе место, а по итогам престижного опроса уругвайской газеты El Pais Хулиан был признан лучшим футболистом континента. Да и попрощался с «Ривером» форвард эффектно, уже в мае этого года забив шесть мячей в ворота перуанской «Альянсы»!
Теперь откровением стала игра Альвареса в Катаре. Четыре гола в шести матчах на турнире, куда он ехал вообще без гарантированного места в составе, — это действительно круто. Столько же на чемпионатах мира забили аргентинские легенды — Клаудио Каниджа, Эрнан Креспо и Хорхе Вальдано.
Всего на один мяч больше у Гонсало Игуаина, который сыграл на трех первенствах планеты. И на два гола впереди знаменитый Марио Кемпес, с голом которого в финале победного для Аргентины ЧМ-1978 сравнивают сольный проход Альвареса в игре с хорватами. А еще страна видит знаки во всем, ведь на двух победных турнирах у бело-голубых тоже были полуфинальные дубли Кемпеса и Диего Марадоны в 1986-м.
Впрочем, Альварес — это не только голы. «Игра Хулиана очень хороша не только потому, что он забил два гола, но и потому что он дал нам потрясающую работу с этими тремя полузащитниками, которые были у соперника. В его возрасте для него нормально хотеть завоевать мир, он мальчик, который делает то, что вы ему говорите. Мы счастливы после его голов», — заметил Лионель Скалони.
Да и Месси, которого снова признали первой звездой матча, не жалел комплиментов: «Командная работа — наша сила. Я бы дал награду любому из моих коллег, но сегодня прежде всего выделялся Хулиан. Он провел невероятную игру, он открыл нам путь, он боролся, он бежал, он всех поразил, он создавал моменты и был очень важным игроком, каким был на протяжении всего этого чемпионата мира. И он этого заслуживает».
А сам Альварес был подчеркнуто скромен. Хвалил команду, радовался за страну, которая сходит с ума от счастья, и произнес главное: «То, чего мы добились, приносит радость нам всем, но мы идем к большему».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)