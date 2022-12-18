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Идеальный напарник для Месси в атаке сборной. Альварес учился у Дриусси и впечатлил отца Лео в 11 лет

Андрей Кузичев
Корреспондент
Хулиан Альварес и Лионель Месси.
Фото Reuters
Хулиан Альварес.
Фото Reuters
Хулиан Альварес.
Фото Reuters
1/3
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У Аргентины на этом чемпионате мира неожиданный бомбардир.

Класико в 11 лет

Каждый чемпионат мира дарит неожиданных героев, причем в составе Аргентины их сразу двое. Сначала громко заявил о себе полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес, а потом пробил час Хулиана Альвареса, чье детское совместное фото с Лионелем Месси быстро стало хитом интернета. Сейчас же они превратились в грозный дуэт, причем в полуфинале звание лучшего игрока матча могли спокойно отдать не капитану бело-голубых, а его молодому напарнику. Альварес же не только забил два гола, но и заработал пенальти.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

После такого бенефиса можно было с уверенностью утверждать, что 22-летний нападающий вышел из тени звездных партнеров. Но, видимо, такова его судьба на данном этапе карьеры. В сборной пришлось конкурировать с Лаутаро Мартинесом, а в «Манчестер Сити» — с самим Эрлингом Холанном. Хотя сравнивать этих совсем не похожих друг на друга игроков глупо. Едины они, по версии Хосепа Гвардиолы, в одном — у них особенное голевое чутье.

Причем Альварес выделялся еще ребенком, выступая за «Атлетико Кальчин». В 11 лет он прошел тесты в любимом «Ривер Плейте», однако родители не рискнули отпускать Хулиана в академию. Зато во время просмотра в «Бока Хуниорс» на форварда обратили внимание скауты «Реала». «Барселона», куда Альвареса хотел пристроить звонивший его отцу папа самого Месси — Хорхе, тогда опоздала.

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«Я сыграл пять игр и забил два гола. Мы выиграли в финале у «Бетиса». Хех, я также сыграл класико против «Барселоны», — делился впечатлениями оказавшийся вдруг в центре внимания мальчишка. В восторге был и его отец Густаво, признавшийся: «Было бы мечтой, если бы он остался. Мы рабочая семья. Я работаю в компании по производству хлопьев, а моя жена Мариана — воспитательница в детском саду».

Но переезду в Испанию помешали два обстоятельства. Во-первых, правило, согласно которому «Реал» мог подписать соглашение с Хулианом только по достижении 13-летнего возраста. Во-вторых, сам Альварес, уже попав в молодежку «Ривера», признался, что ему не нравилось находиться вдали от семьи.

Хулиан Альварес. Фото Reuters
Хулиан Альварес.
Фото Reuters

Пример Дриусси

Забавно, что в детстве Альварес восхищался голами Месси, но при этом больше симпатизировал «Реалу» и был в восторге от Криштиану Роналду. Впрочем, в академии «Ривера», куда он все-таки попал в 15 лет, у него были другие ориентиры. Например, известный аргентинский форвард Скокко или Дриусси. Как признался Альварес, у бывшего игрока «Зенита» он кое-что подсмотрел и почти скопировал его голы после включений из глубины поля.

Так что Хулиан не классический центральный нападающий. Ему нравится постоянно быть в контакте с мячом, и результативные передачи тоже одна из его сильных сторон. «Я не одержим тем, чтобы быть бомбардиром, но я знаю, что играя нападающим или полузащитником, вы должны забивать. Тем более если вы нападающий «Ривера», — говорил Альварес, обретя статус звезды молодежной команды.

А один из его братьев рассказал, почему Хулиана прозвали Аранья (Паук): «Казалось, что у него было несколько ног, он был таким маленьким, и соперники не могли отобрать у него мяч».

13&nbsp;декабря. Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 3:0. Лионель Месси и&nbsp;Хулиан Альварес. Волшебный Месси и космический Альварес. У хорватов не было шансов против такой Аргентины

Однако снайпером Альварес в итоге стал. Марсело Гальярдо был настолько впечатлен прогрессом юноши, который получил от тренера несколько минут в победном финале Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» на «Сантьяго Бернабеу», что Хулиан заслужил футболку с престижным девятым номером.

Прорывным в его карьере оказался 2021 год. Альварес тогда стал лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата, в 21 матче забив 18 мячей и отдав шесть результативных передач. Его включили в символическую сборную молодежного Кубка Америки, где Аргентина заняла второе место, а по итогам престижного опроса уругвайской газеты El Pais Хулиан был признан лучшим футболистом континента. Да и попрощался с «Ривером» форвард эффектно, уже в мае этого года забив шесть мячей в ворота перуанской «Альянсы»!

Хулиан Альварес. Фото Reuters
Хулиан Альварес.
Фото Reuters

Как Кемпес и Марадона

Теперь откровением стала игра Альвареса в Катаре. Четыре гола в шести матчах на турнире, куда он ехал вообще без гарантированного места в составе, — это действительно круто. Столько же на чемпионатах мира забили аргентинские легенды — Клаудио Каниджа, Эрнан Креспо и Хорхе Вальдано.

Всего на один мяч больше у Гонсало Игуаина, который сыграл на трех первенствах планеты. И на два гола впереди знаменитый Марио Кемпес, с голом которого в финале победного для Аргентины ЧМ-1978 сравнивают сольный проход Альвареса в игре с хорватами. А еще страна видит знаки во всем, ведь на двух победных турнирах у бело-голубых тоже были полуфинальные дубли Кемпеса и Диего Марадоны в 1986-м.

Впрочем, Альварес — это не только голы. «Игра Хулиана очень хороша не только потому, что он забил два гола, но и потому что он дал нам потрясающую работу с этими тремя полузащитниками, которые были у соперника. В его возрасте для него нормально хотеть завоевать мир, он мальчик, который делает то, что вы ему говорите. Мы счастливы после его голов», — заметил Лионель Скалони.

Лионель Месси. «Отвергаю всякие сравнения с Марадоной». Как Месси сыграл на своем первом ЧМ

Да и Месси, которого снова признали первой звездой матча, не жалел комплиментов: «Командная работа — наша сила. Я бы дал награду любому из моих коллег, но сегодня прежде всего выделялся Хулиан. Он провел невероятную игру, он открыл нам путь, он боролся, он бежал, он всех поразил, он создавал моменты и был очень важным игроком, каким был на протяжении всего этого чемпионата мира. И он этого заслуживает».

А сам Альварес был подчеркнуто скромен. Хвалил команду, радовался за страну, которая сходит с ума от счастья, и произнес главное: «То, чего мы добились, приносит радость нам всем, но мы идем к большему».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Марокко 1
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32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Сенегал
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Нидерланды
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Нидерланды
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Эквадор
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Уэльс
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США
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Франция
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Тунис
Австралия
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Франция
Дания
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Тунис
Франция
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Испания
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Япония
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Испания
Германия
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22:00
Япония
Испания
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22:00
Коста-Рика
Германия
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1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
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13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
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Камерун
Сербия
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28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
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Камерун
Бразилия
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22:00
Сербия
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Марокко
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18:00
Аргентина
Франция
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Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.70 X 3.30 П2 2.85
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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