Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума

Тренер сборной называет его игроком, способным ознаменовать эпоху.

Сборная Испании играет в самый осмысленный и одновременно замороченный футбол на этом чемпионате мира. Здесь все подчинено видению главного тренера — у каждого игрока на поле есть определенный набор функций, который тот должен неуклонно исполнять, строго следуя плану и установке на конкретную игру.

Интересно, что при такой ставке на дисциплину и ответственности средний возраст испанской сборной — 25,9 года, это седьмая по молодости команда на турнире. И ключевые футболисты, на которых держится конструкция, — 20-летний Педри и 18-летний Гави. Луис Энрике делает осмысленную ставку на каталонский треугольник в полузащите, который балансирует ветеран Бускетс. И пока это дает плоды — после 7:0 с Коста-Рикой и ничьей с Германией для спокойного выхода в плей-офф достаточно обойтись без эксцессов в матче с Японией.

Полузащитники сборной Испании Гави, Педри и Серхио Бускетс. Фото Reuters

Чрезмерное доверие Энрике к молодым Педри и Гави может показаться удивительным. Но на деле, несмотря на возраст, эта парочка уже не первый сезон играет в основе «Барселоны». К Педри все уже давно привыкли — он и на Евро-2020 стал единственным игроком «Фурия рохи», отыгравшим все матчи без замен. Да и таланты у него классические для испанского полузащитника — отличная техника, тайминг, контроль мяча, умение вскрыть оборону передачей. А вот Гави — футболист куда более интересного типажа, из-за чего проводить прямые аналогии с реинкарнацией Иньесты и Хави несколько неуместно. Хотя оба молодых человека уже успели получить награды лучшему молодому игроку Европы.

«Они оба творят магию, так что мы тоже можем поучиться у молодежи, — говорит о юных партнерах по сборной полузащитник «Атлетико» Коке. — Они демонстрируют впечатляющий уровень, не теряют мяч, в общем, делают то, чего не могут многие из нас. В раздевалке Гави сидит рядом со мной. Я успокаиваю его, советую не впадать в безумие, окружающее ЧМ и его клуб. Говорю, что нужно наслаждаться этим моментом».

Гави ворвался в стартовый состав «Барсы», когда ему только стукнуло 17. Первым к основе его подпустил еще Рональд Куман, ну а Хави продолжил развивать вундеркинда. У Гави отличная школа — он уверенно чувствует себя на мяче, умеет обыгрывать (хоть и редко этим пользуется один в один), а с Коста-Рикой показал, что может исполнять и сложнейшие удары из-за штрафной. По продвигающим передачам, касаниям в штрафной и успешным попыткам обводок Гави — в 5% лучших центральных полузащитников Европы.

Гави. Фото Reuters Фото Reuters

Но выделяет Пабло Мартина Паэс Гавиру (его полное имя) набор других навыков, во многом не типичных для классического испанского футболиста. В первую очередь это динамика — Гави дает огромный объем работы без мяча, вступает в отборы, не убирает ноги из стыков и как будто специально лезет в самую гущу борьбы. Более того — он уже не раз вступал в стычки и словесные перепалки со статусными соперниками, даже в класико. Очевидно, Гави просто никого не боится, и это дополняет его образ не по годам зрелого и по-спортивному злого игрока.

При росте 173 сантиметра у Гави очень крепкое (особенно для его возраста) телосложение, из-за чего его стиль чем-то напоминает молодого Руни, только действующего чуть глубже. Показательно, что, выступая в командах, делающих ставку на владение мячом, у Гави всего 46-й процентиль по выполненным передачам (то есть 56% центральных полузащитников в топ-5 лиг пасуют больше него). И это еще один маркер стиля Гави, игра которого завязана на рывках и постоянном обострении.

Энрике и Хави обожают Гави как раз за это — из-за его движения и заряженности на борьбу снимается нагрузка с 34-летнего Бускетса, который и в молодые годы из-за отсутствия скоростных качеств не мог в одиночку закрывать опорную зону. С Серхио у Педри и Гави уже сложилась синергия, более того, именно Буси взял на себя роль наставника молодых на первом для них чемпионате мира.

«Бускетс устроил нам небольшую беседу накануне старта, когда мы вышли на тренировку, — рассказывает Педри. — Он попросил, чтобы мы были спокойны, не обращали внимания на все вокруг и настраивались на игру. Эти слова нас успокоили».

Гави. Фото Reuters

Работу Гави на поле особенно ценят те, кто не отлипает от экрана во время просмотра матчей, так что большая часть пользы, которую он приносит, нередко остается вне массового фокуса внимания. Но даже роль таскающего рояль парня не мешает юноше набирать огромную популярность. На его соцсети подписано уже более 10 миллионов человек — больше в «Барселоне» только у пяти футболистов, включая признанных звезд: Левандовски, тер Штегена и Альбы. Дошло до того, что король Испании Филипп VI, побывав в расположении сборной в Катаре, попросил подписать футболку всего одного игрока — и им стал Гави. Издание As написало, что Филипп сделал это по просьбе своей дочери — принцессы Леоноры, которая испытывает к Гави сильные чувства и носит в школу папку, обклеенную стикерами с молодым полузащитником. Примечательно, что Гави подписал футболку меньшего размера, чем носит король, так что пресса быстро смекнула, кому предназначается презент. Заиграть в основе «Барселоны» и сборной, параллельно покорив сердце наследницы испанского трона, — а чего вы добились к 18 годам?

Популярности Гави добавил и забавный факт — парень не умеет завязывать шнурки на бутсах, так что с этим ему либо помогают партнеры, либо он просто играет в расшнурованной обуви, особенно по этому поводу не запариваясь. «Гави с раннего возраста играет с развязанными шнурками, потому что не знает, как правильно их завязывать. Он привык играть так и не беспокоится об этом», — писал каталонский журналист Марк Пратс.

Но, конечно же, главный парадокс Гави — уровень, который он демонстрирует в таком юном возрасте. Хави и Иньеста в его возрасте только мечтали о вызове в первую сборную, Гави же в свои 18 — твердый игрок старта.

«Самое удивительное для всех, что кто-то в 18 лет обладает такой уверенностью и так хорош в борьбе, — резюмирует Луис Энрике. — Гави удивителен всем — техникой, физическими способностями, работой на поле. Ему нужно развиваться шаг за шагом, но никто не сомневается, что он может стать игроком, который ознаменует эпоху».