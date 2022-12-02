«Это конец великой футбольной державы». Как мировые СМИ отреагировали на вылет Германии с ЧМ

Критика немецкой молодежи, споры о втором голе Японии и вопросы к Луису Энрике.

Bild: «Огромный позор для Германии»

Журналист немецкого Bild Маттиас Брюгельманн попытался разобраться в причинах вылета сборной Германии с чемпионата мира. «Удивительно, как Германию погубило миллиметровое касание мяча в параллельном матче (речь о втором мяче, который забила Япония в ворота Испании. — Прим. «СЭ»). Возможно, испанцы не слишком рвались сравнивать счет, потому что хотели выйти в плей-офф со второго места и попасть на Марокко, а не на Хорватию. Но это не отрицает тот факт, что вылет на групповом этапе — огромный позор для Германии. Это конец великой футбольной державы», — написал Брюгельманн.

Также автор добавил: «Ответственность за вылет несут Немецкий футбольный союз, тренер и игроки сборной, и никто, кроме них. Проблемы намного глубже, недостаточно было просто сменить Лева на Флика. Хотя Флик тоже допускал ошибки — за полтора года он так и не смог выстроить костяк сборной».

Кроме того, Bild привел слова менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа. После вылета немцев с мундиаля ему задала несколько неудобных вопросов журналистка канала ARD Эстер Седлачек. «Все было в наших руках. Меня больше всего взбесил результат первого матча — таких ошибок, как в матче с Японией, допускать на чемпионате мира нельзя. Все мы сделали недостаточно для того, чтобы Германия вышла из группы», — заявил Бирхофф.

На вопрос, сказался ли на результате тот факт, что сборной Германии запретили играть с повязкой One Love, Бирхофф ответил: «Нам стоит обсудить этот вопрос. Конечно, это было неуважительно, но напрямую на спортивной составляющей не сказалось».

Томас Мюллер. Фото Reuters

Der Spiegel : «Нынешнее поколение пока ничего не доказало»

Автор Der Spiegel Ян Гебель разочаровался в немецкой молодежи. «Нынешнее поколение пока ничего не доказало. Его называют одним из самых талантливых, но результат говорит об обратном. Так ли хороши новые лидеры сборной? Почему наш главный талант, Йозуа Киммих, провалился на этом турнире?» — задается вопросом Гебель.

После вылета Германии с турнира главный тренер команды Ханси Флик заявил: «Мы были недостаточно эффективны и сильно разочарованы, но нам нужно пережить этот нелегкий момент. С моей стороны нет никаких оснований для ухода. У нас подрастает хорошая молодежь, и мы вернемся еще сильнее».

Йозуа Киммих и Джамал Мусиала. Фото Reuters

AS : « Danke , сеньор Хаверц!»

Испанское издание AS благодарит Кая Хаверца за победу Германии в матче с Коста-Рикой. К 70-й минуте костариканцы вели 2:1 и могли выйти в плей-офф вместе с Японией, а Германия и Испания — остаться за бортом плей-офф. «Danke, сеньор Хаверц! — написал журналист Эктор Мартинес. — Германия спасла Испанию, пожертвовав собой. Япония должна была отправить нас домой».

Что касается второго гола японцев, ставшего роковым для Германии, то AS назвала его неочевидным: «Никто в мире так и не понял, вышел ли мяч за линию. Пожалуй, на данный момент это самый спорный эпизод на турнире. Из четырех кадров, предоставленных ФИФА, только один является предметом для дискуссии. В трех остальных очевидно, что мяч полностью покинул пределы поля».

Футболисты сборной Германии. Фото Reuters

Marca : «Япония доказала, что ее победа над Германией не была случайностью»

«Никто не ожидал, что Испания, забившая в первом туре семь мячей Коста-Рике, окажется под угрозой вылета с турнира, — написал журналист Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа. — В игре испанцев было много суеты и беспорядка, а вот Япония доказала, что ее победа над Германией не была случайностью».

У испанцев также есть вопросы к своему главному тренеру: «Что случилось с командой, Луис Энрике? Испания провела ужасный матч, играла без своей идентичности — медленно, предсказуемо, без давления на оборону соперника. Эту проблему нужно решить в ближайшие дни, потому что с такой игрой в плей-офф делать нечего».