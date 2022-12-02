«Это конец великой футбольной державы». Как мировые СМИ отреагировали на вылет Германии с ЧМ

Сегодня, 09:30
Журналист немецкого Bild Маттиас Брюгельманн попытался разобраться в причинах вылета сборной Германии с чемпионата мира. «Удивительно, как Германию погубило миллиметровое касание мяча в параллельном матче (речь о втором мяче, который забила Япония в ворота Испании. — Прим. «СЭ»). Возможно, испанцы не слишком рвались сравнивать счет, потому что хотели выйти в плей-офф со второго места и попасть на Марокко, а не на Хорватию. Но это не отрицает тот факт, что вылет на групповом этапе — огромный позор для Германии. Это конец великой футбольной державы», — написал Брюгельманн.
Также автор добавил: «Ответственность за вылет несут Немецкий футбольный союз, тренер и игроки сборной, и никто, кроме них. Проблемы намного глубже, недостаточно было просто сменить Лева на Флика. Хотя Флик тоже допускал ошибки — за полтора года он так и не смог выстроить костяк сборной».
Кроме того, Bild привел слова менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа. После вылета немцев с мундиаля ему задала несколько неудобных вопросов журналистка канала ARD Эстер Седлачек. «Все было в наших руках. Меня больше всего взбесил результат первого матча — таких ошибок, как в матче с Японией, допускать на чемпионате мира нельзя. Все мы сделали недостаточно для того, чтобы Германия вышла из группы», — заявил Бирхофф.
На вопрос, сказался ли на результате тот факт, что сборной Германии запретили играть с повязкой One Love, Бирхофф ответил: «Нам стоит обсудить этот вопрос. Конечно, это было неуважительно, но напрямую на спортивной составляющей не сказалось».
Автор Der Spiegel Ян Гебель разочаровался в немецкой молодежи. «Нынешнее поколение пока ничего не доказало. Его называют одним из самых талантливых, но результат говорит об обратном. Так ли хороши новые лидеры сборной? Почему наш главный талант, Йозуа Киммих, провалился на этом турнире?» — задается вопросом Гебель.
После вылета Германии с турнира главный тренер команды Ханси Флик заявил: «Мы были недостаточно эффективны и сильно разочарованы, но нам нужно пережить этот нелегкий момент. С моей стороны нет никаких оснований для ухода. У нас подрастает хорошая молодежь, и мы вернемся еще сильнее».
Испанское издание AS благодарит Кая Хаверца за победу Германии в матче с Коста-Рикой. К 70-й минуте костариканцы вели 2:1 и могли выйти в плей-офф вместе с Японией, а Германия и Испания — остаться за бортом плей-офф. «Danke, сеньор Хаверц! — написал журналист Эктор Мартинес. — Германия спасла Испанию, пожертвовав собой. Япония должна была отправить нас домой».
Что касается второго гола японцев, ставшего роковым для Германии, то AS назвала его неочевидным: «Никто в мире так и не понял, вышел ли мяч за линию. Пожалуй, на данный момент это самый спорный эпизод на турнире. Из четырех кадров, предоставленных ФИФА, только один является предметом для дискуссии. В трех остальных очевидно, что мяч полностью покинул пределы поля».
«Никто не ожидал, что Испания, забившая в первом туре семь мячей Коста-Рике, окажется под угрозой вылета с турнира, — написал журналист Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа. — В игре испанцев было много суеты и беспорядка, а вот Япония доказала, что ее победа над Германией не была случайностью».
У испанцев также есть вопросы к своему главному тренеру: «Что случилось с командой, Луис Энрике? Испания провела ужасный матч, играла без своей идентичности — медленно, предсказуемо, без давления на оборону соперника. Эту проблему нужно решить в ближайшие дни, потому что с такой игрой в плей-офф делать нечего».
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.10 П2 1.82
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.65 X 3.40 П2 2.80
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)