Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:30

«Это конец великой футбольной державы». Как мировые СМИ отреагировали на вылет Германии с ЧМ

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Критика немецкой молодежи, споры о втором голе Японии и вопросы к Луису Энрике.

Bild: «Огромный позор для Германии»

Журналист немецкого Bild Маттиас Брюгельманн попытался разобраться в причинах вылета сборной Германии с чемпионата мира. «Удивительно, как Германию погубило миллиметровое касание мяча в параллельном матче (речь о втором мяче, который забила Япония в ворота Испании. — Прим. «СЭ»). Возможно, испанцы не слишком рвались сравнивать счет, потому что хотели выйти в плей-офф со второго места и попасть на Марокко, а не на Хорватию. Но это не отрицает тот факт, что вылет на групповом этапе — огромный позор для Германии. Это конец великой футбольной державы», — написал Брюгельманн.

Также автор добавил: «Ответственность за вылет несут Немецкий футбольный союз, тренер и игроки сборной, и никто, кроме них. Проблемы намного глубже, недостаточно было просто сменить Лева на Флика. Хотя Флик тоже допускал ошибки — за полтора года он так и не смог выстроить костяк сборной».

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

Кроме того, Bild привел слова менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа. После вылета немцев с мундиаля ему задала несколько неудобных вопросов журналистка канала ARD Эстер Седлачек. «Все было в наших руках. Меня больше всего взбесил результат первого матча — таких ошибок, как в матче с Японией, допускать на чемпионате мира нельзя. Все мы сделали недостаточно для того, чтобы Германия вышла из группы», — заявил Бирхофф.

На вопрос, сказался ли на результате тот факт, что сборной Германии запретили играть с повязкой One Love, Бирхофф ответил: «Нам стоит обсудить этот вопрос. Конечно, это было неуважительно, но напрямую на спортивной составляющей не сказалось».

Томас Мюллер. Фото Reuters
Томас Мюллер.
Фото Reuters

Der Spiegel: «Нынешнее поколение пока ничего не доказало»

Автор Der Spiegel Ян Гебель разочаровался в немецкой молодежи. «Нынешнее поколение пока ничего не доказало. Его называют одним из самых талантливых, но результат говорит об обратном. Так ли хороши новые лидеры сборной? Почему наш главный талант, Йозуа Киммих, провалился на этом турнире?» — задается вопросом Гебель.

Эмоции футболистов сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. Германия могла утонуть вместе с испанцами, но пошла ко дну в одиночестве. «Немецкая машина» давно разрушена

После вылета Германии с турнира главный тренер команды Ханси Флик заявил: «Мы были недостаточно эффективны и сильно разочарованы, но нам нужно пережить этот нелегкий момент. С моей стороны нет никаких оснований для ухода. У нас подрастает хорошая молодежь, и мы вернемся еще сильнее».

Йозуа Киммих и Джамал Мусиала. Фото Reuters
Йозуа Киммих и Джамал Мусиала.
Фото Reuters

AS: «Danke, сеньор Хаверц!»

Испанское издание AS благодарит Кая Хаверца за победу Германии в матче с Коста-Рикой. К 70-й минуте костариканцы вели 2:1 и могли выйти в плей-офф вместе с Японией, а Германия и Испания — остаться за бортом плей-офф. «Danke, сеньор Хаверц! — написал журналист Эктор Мартинес. — Германия спасла Испанию, пожертвовав собой. Япония должна была отправить нас домой».

Что касается второго гола японцев, ставшего роковым для Германии, то AS назвала его неочевидным: «Никто в мире так и не понял, вышел ли мяч за линию. Пожалуй, на данный момент это самый спорный эпизод на турнире. Из четырех кадров, предоставленных ФИФА, только один является предметом для дискуссии. В трех остальных очевидно, что мяч полностью покинул пределы поля».

Футболисты сборной Германии. Фото Reuters
Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters

Marca: «Япония доказала, что ее победа над Германией не была случайностью»

«Никто не ожидал, что Испания, забившая в первом туре семь мячей Коста-Рике, окажется под угрозой вылета с турнира, — написал журналист Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа. — В игре испанцев было много суеты и беспорядка, а вот Япония доказала, что ее победа над Германией не была случайностью».

Футболисты сборной Японии радуются голу в&nbsp;матче против Испании на&nbsp;ЧМ-2022. Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию

У испанцев также есть вопросы к своему главному тренеру: «Что случилось с командой, Луис Энрике? Испания провела ужасный матч, играла без своей идентичности — медленно, предсказуемо, без давления на оборону соперника. Эту проблему нужно решить в ближайшие дни, потому что с такой игрой в плей-офф делать нечего».

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
0
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.10 П2 1.82
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.65 X 3.40 П2 2.80
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Отец Неймара уверен, что футболист сможет выступить в финале ЧМ-2022, если туда попадет Сборная Бразилии
Ельцин Техеда: «Россия — это очень классная страна, в которой немного холодно»
Ельцин Техеда: «Я бы очень хотел поиграть в России! У вас прекрасный чемпионат, отличные команды»
«Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики
В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии
Ельцин Техеда: «Моим родителям очень понравилась фамилия президента России, поэтому меня так назвали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики