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13 декабря, 17:30

Над Ловреном смеялись, а он — в полуфинале ЧМ. «Зенит» уже думает над новым контрактом

Гоша Чернов
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Защитник сборной Хорватии проводит изумительный турнир.

«Я — один из лучших»

В 2018 году национальная команда Хорватии сенсационно дошла до финала чемпионата мира, где уступила французам. Деян Ловрен на том турнире играл ключевую роль: целиком провел каждый матч, за исключением финальной встречи группового этапа с Исландией, в которой лидерам команды предоставили отдых.

В том же году Ловрен сыграл в финале Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», так что хорват чувствовал себя настоящей звездой. Перед решающей встречей чемпионата мира он дал резонансное интервью, в котором озвучил спорное мнение: «Люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не говорю всякую чушь».

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Уже после чемпионата мира Деяна попросили расширить мысль. Он уточнил: «Я не лучший, но вхожу в топ-5 защитников мира. Назовите хоть одного футболиста, который играл бы в финале Лиги чемпионов, а спустя месяц — в финале чемпионата мира! Среди игроков АПЛ я такой первый после Анри!»

Деян Ловрен и Йошко Гвардиол. Фото Reuters
Деян Ловрен и Йошко Гвардиол.
Фото Reuters

Звезда лиги и капитан

У Ловрена — выдающаяся карьера, но отношение болельщиков к нему неоднозначное. Хорват всегда был и остается любителем броских фраз, а также нестабильным защитником. Как на поле, так и за его пределами Ловрен ведет себя одинаково: он может вынести мяч с линии и произнести какую-то яркую цитату, а может привезти гол и поссориться с кем-нибудь через СМИ или соцсети.

Но в «Зенит» в 2020 году он точно переходил в статусе полноценной звезды. Сине-бело-голубые видели в Ловрене замену постаревшему Браниславу Ивановичу и не пожалели на покупку хорвата 12 миллионов евро.

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Деян сразу влился в стартовый состав, а в ноябре того же года — сразу после интимного скандала с Дзюбой — Семак передал Ловрену капитанскую повязку. Многих это удивило: на тот момент хорват находился в команде всего несколько месяцев. Казалось, что это временное решение, но нет: Ловрен до сих пор остается капитаном сине-бело-голубых.

Деян Ловрен в "Зените". Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Деян Ловрен в «Зените».
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Жесткая критика

Первый сезон Деяна в Санкт-Петербурге можно назвать успешным. Ровная, уверенная игра опытного футболиста, хотя и не без помарок: вспомните хотя бы курьезнейший автогол в матче со «Спартаком».

Но с лета 2021-го начались серьезные проблемы. Сине-бело-голубые часто пропускали во многом потому, что Ловрен был явно не в форме после чемпионата Европы. Капитан ошибался в матчах с «Химками», «Ростовом», «Краснодаром». Сергей Семак напрямую не критиковал Деяна, но и не оправдывал его. А сам футболист продолжал ошибаться, в том числе в игре с «Ювентусом». При этом хорват болезненно отреагировал, когда его напрямую спросили о матче с туринцами: «Если люди говорят, что я ошибся в том моменте, мне нечего им сказать. Потому что они по-другому понимают футбол. Напишите все это, чтобы люди поняли, как это работает. И, если кому-то надо что-то еще объяснить, я с радостью объясню. Футбол только со стороны выглядит простым. Но когда ты на поле, все немного иначе. Поэтому не каждый может стать профессиональным футболистом».

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То интервью Ловрена не понравилось болельщикам и только усилило негативный фон вокруг него. А чуть позже критика Ловрена достигла пика: он ужасно провел первый тайм матча с «Мальме» и был заменен в перерыве. Известный комментатор Геннадий Орлов тогда сказал в интервью «СЭ»: «Ловрен — капитан команды, но он настолько бесстрастно выступает! Это как раз легионер, который просто играет за зарплату. От него не исходит этого импульса борьбы, не чувствуется азарта, лидерства. Он не капитанит».

Прогресс

Весна 2022-го полностью вылетела из карьеры Ловрена — он получил в последнем матче зимних сборов тяжелую травму, из-за которой не играл до лета. Деян восстанавливался на родине — многие ожидали, что он приостановит контракт, как сделали ряд других легионеров. Однако Ловрен не только остался, но и резко раскритиковал хорватскую газету за оскорбительную статью. Футболист признавался, что находился под давлением, но не поддался ему. За это болельщики «Зенита» Деяна зауважали.

Но лучше играть Ловрен не стал, потому что сидел на больничном. При этом весной расцвел Дмитрий Чистяков, которого болельщики видели основным в паре с Родригао. Однако у Семака было иное мнение: со второго тура Ловрен вновь закрепился в стартовом составе «Зенита», а критика утихла. Показательно, что сине-бело-голубые за 17 туров пропустили всего семь мячей. А Ловрен еще и забил «Спартаку» в Москве.

Статистика центральных защитников «Зенита» в РПЛ-2022/23.
Статистика центральных защитников «Зенита» в РПЛ-2022/23.

Будет новый контракт?

Ловрену уже 33 года, но он показывает, что до сих пор силен и готов бороться за место в основном составе с более молодыми партнерами. В «Зените» он выиграл конкуренцию у Чистякова, а в сборной Хорватии — у Йосипа Шутало, который неплохо выглядел в матчах Лиги наций. Но класс Ловрена остается высоким, хотя сейчас он уже не ведущий центральный защитник сборной — 20-летний Йошко Гвардиол выглядит более чем солидно на этом чемпионате мира. Они с Деяном прекрасно дополняют друг друга.

Пока защитник «Зенита» не пропустил ни одной минуты чемпионата мира и ведет сборную Хорватии ко второму подряд финалу чемпионата мира. Особенно выдающимся для Ловрена получился матч с Бразилией, где Деян сделал 10 выносов, выиграл все единоборства и всего шесть раз за два часа потерял мяч. А в матче 1/8 финала с Японией голевая передача Деяна позволила хорватам сравнять счет.

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Контракт защитника с «Зенитом» истекает в июне 2023-го. Год назад вряд ли кто-то из болельщиков был бы рад новостям о вероятном продлении Ловрена, но нынешний сезон показывает, что прошлая осень просто была неудачной. На самом деле Деян остается защитником топ-уровня, а таких терять нельзя. Вполне возможно, «Зенит» предложит Ловрену новый контракт. Но сперва ему нужно успешно завершить чемпионат мира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Аргентина
П 62
- : -
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Нидерланды
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США
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03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.57 X 4.00 П2 7.20
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
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Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
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Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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