Сегодня, 16:45
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий на днях назвал скандалы «фирменной маркой» африканской команды. И это правда: каждый крупный турнир камерунцев сопровождают проблемы, причем в последнее время в неприятных историях фигурирует нынешний президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О.
Например, восемь лет назад бывший нападающий «Анжи» призывал сборную отказаться от чемпионата мира прямо в день вылета в Бразилию. Это'О тогда был капитаном команды, и партнеры прислушивались к мнению авторитета. Федерация изначально собиралась выплатить каждому игроку по 104 тысячи долларов, но они требовали еще и заподозрили чиновников в мошенничестве. Руководство объясняло, что деньги от ФИФА придут после чемпионата мира, но футболисты хотели получить свое здесь и сейчас. В итоге федерации пришлось взять кредит, чтобы они успокоились и прекратили бастовать.
Вылет в Бразилию пришлось отложить на целые сутки, а на чемпионате мира оскандалившиеся камерунцы проиграли все три матча.
Лучший бомбардир в истории Камеруна никогда не скрывал управленческие амбиции. И во время игровой карьеры, и после ее окончания Это'О был теневым руководителем футбола в стране, а в декабре 2021 года де-юре пришел к власти — его избрали президентом федерации.
Так совпало, что Это'О занял новый пост всего за месяц до домашнего Кубка африканских наций. И на нем произошла трагедия: перед матчем сборной Камеруна с Коморскими островами в давке погибли восемь человек, а еще четыре десятка получили травмы.
Сообщалось, что футболисты попросили Это'О перевести пострадавшим по 85,5 тысячи долларов. Президент, конечно, согласился, а ему самому пришла в голову спорная идея: он пригласил семьи погибших на тренировку сборной, а заодно провел с ними фотосессию. По понятным причинам, мало кто оценил этот ход.
Камерун с колоссальным трудом вышел на чемпионат мира — лишь гол на 124-й минуте позволил ему обыграть Алжир в стыковых матчах. А в следующей встрече африканский гранд еле обыграл скромную сборную Бурунди в отборочном турнире Кубка Африки (1:0). Качество игры команды привело Это'О в бешенство: после матча он пришел в раздевалку и в жесткой форме раскритиковал всех футболистов и тренерский штаб. Причем разнос был зафиксирован на видео, что опять же вызвало вопросы — зачем выносить подобные вещи на публику?
В июне стало известно о еще одном неоднозначном решении Это'О: журналист Эрик Нжиру сообщил о том, что президент отказался возвращать в сборную одного из самых известных футболистов Камеруна — Жоэля Матипа. Защитник «Ливерпуля» несколько лет назад раскритиковал федерацию и отказался от вызова на Кубок Африки, но захотел вернуться перед чемпионатом мира. Однако Это'О наложил вето на Матипа в сборной, хотя Камерун не в том статусе, чтобы разбрасываться защитниками такого уровня.
Летом Это'О пошел на еще один непопулярный шаг — за четыре месяца до старта чемпионата мира он разорвал контракт с поставщиком экипировки Le Coq Sportif. Федерация объяснила это тем, что французский бренд не соблюдает обязательства по выплате средств, но тот все отрицал и подал на камерунцев в суд. Разбирательство идет до сих пор.
В то же время федерация быстро подписала контракт с малоизвестным брендом One All Sports — эта фирма работает в автоспорте и никогда не одевала футбольные команды. Но на чемпионате мира Камерун играет именно в форме этого производителя.
Уже очевидно, что Это'О хочет быть вовлеченным во все, особенно в тренировочный процесс. Его пламенная речь в раздевалке после победы над Бурунди вызвала бурное обсуждение, потому что он говорил не только жестко, но и как главный тренер. А настоящий наставник сборной Ригобер Сонг в это время тихо стоял в сторонке. Его, кстати, в феврале назначил именно Это'О — вместо португальца Тони Консейсау.
В начале ноября Сонг публично оконфузился во время объявления заявки на чемпионат мира. Он путал имена и фамилии некоторых игроков, будто видел их впервые. По соцсетям вновь прокатились слухи о том, что все эти футболисты — протеже Это'О.
Было бы странно, если бы на самом чемпионате мира все для Камеруна прошло тихо. В стартовом матче африканцы уступили Швейцарии 0:1, а перед следующей встречей с Сербией из заявки по загадочным причинам пропал основной голкипер Андре Онана. Оказалось, что дело в различных взглядах на тактику: в матче со Швейцарией вратарь «Интера» совершил целых 26 касаний за пределами штрафной и вообще старался разыгрывать коротко, но Сонг (или Это'О) настаивал на менее авантюрной игре с длинными передачами.
Онана не согласился с мнением тренера, после чего был не просто разжалован в запасные, а выдворен из расположения сборной — больше на чемпионате мира он не сыграет. Федерация поддержала Сонга и заявила, что Онана «временно отстранен от команды по дисциплинарным причинам».
Камерун пропустил от Сербии трижды, но вырвал ничью 3:3. Африканцев хотя бы можно поблагодарить за то, что они дарят зрителям зрелище и на поле, и за его пределами. Интересно, что произойдет во время или после игры с Бразилией?
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.50 X 4.00 П2 1.81
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.40 X 3.80 П2 1.87
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)