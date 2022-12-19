Мы недооцениваем величие Мбаппе прямо сейчас. Он будет иконой новой эпохи после Месси

Сегодня, 16:30
Лео Месси и его история последнего похода за Кубком мира приковала внимание всех, кто включал этот ЧМ. Приковала настолько, что даже самые яркие выступления других звезд отходили на второй план. Так случилось и с Килианом Мбаппе, который провел выдающийся финал и турнир в целом, но все равно остался в тени бородатого аргентинца. Несправедливо!
Кажется, мы до сих пор не до конца осознаем масштаб французской «десятки». Килиан в 19 лет выиграл чемпионат мира в роли одной из ключевых фигур сборной. Затем за 180 миллионов евро перебрался в «ПСЖ», став вторым по стоимости футболистом в истории игры. В Париже бил рекорды результативности и в конце концов получил зарплату больше, чем у Месси и Неймара.
Многие, объясняя феномен Месси, говорят, что Лео превратил волшебство в повседневность. А чем Мбаппе хуже? Этого парня, которому через день после финала стукнет всего 24, прошлым летом уламывал остаться во Франции лично президент страны Эммануэль Макрон. Он же утешал Килиана после финального свистка на «Лусаиле». Просто посмотрите на это фото — Мбаппе как будто не обращает на президента внимания. Кажется, даже Месси и Роналду с их статусом выказали бы больше пиетета. Килиан же знает себе цену уже сейчас.
И правильно делает. На секундочку, Мбаппе — лишь второй футболист в истории, сумевший оформить хет-трик в финале чемпионата мира. В последний раз такое удавалось англичанину Джеффу Херсту в дряхлом 1966-м. А еще в свои неполные 24 француз забил 12 голов в 14 матчах ЧМ. Такая же статистика — у короля Пеле, с которым они делят шестое место. Более эффективными бомбардирами на мундиалях были всего два футболиста — Герд Мюллер (13 голов в 14 играх) и Жюст Фонтен (13 голов в 6 играх), но в их времена футбол был более открытым и результативным. Мало у кого есть сомнения, что Мбаппе закончит карьеру в статусе лучшего бомбардира в истории ЧМ. Для этого ему осталось забить всего четыре мяча, в два раза меньше, чем он наколотил в Катаре.
Эпоха Роналду и Месси — одна из самых выдающихся в истории спорта. Это продолжительный отрезок, за который все уже успели привыкнуть к двоецарствию. Победа Лео в Катаре — один из заключительных моментов этой эпохи. И символично, что в финале мы увидели во всей красе преемника великих. Того, кто готов переписать любое достижение, записанное в футбольных анналах. Главным конкурентом Мбаппе в ближайшее десятилетие должен стать Эрлинг Холанн, такой же сумасшедший бомбардир, не обращающий внимания на цифры футбольных хроник. Но Холанну не очень повезло со сборной (Норвегия в последний раз отбиралась на ЧМ в 1998-м), Мбаппе же в составе сборной Франции будет на виду на каждом крупном турнире и просто не даст возможности забыть о себе.
Килиан уже великий футболист. И дело не только в его достижениях. Вспомните, как закончился чемпионат Европы для Франции полтора года назад. Мбаппе не забивает решающий пенальти Швейцарии и едет домой. Проклятия соотечественников, разгром в прессе, мысли об уходе из сборной — все это Мбаппе пережил в 22 года. Пережил, чтобы в финале ЧМ трижды подойти к точке и хладнокровно реализовать все три удара. Это менталитет победителя, заключенный в одаренное потрясающей генетикой и прокачанное тренировками тело. Родители Килиана с детства направили сына по пути величия. Он идет по этой дороге широкими шагами и на длинной дистанции вполне может обойти и Месси, и Роналду. После финала на «Лусаиле» вряд ли остались сомневающиеся.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|8 (2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|7 (4)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|6
|4
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|10 (8 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|10 (7 + 3)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)