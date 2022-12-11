«Не примут заявку, потому что она российская». Книга рекордов Гиннесса не зарегистрирует рекорд комментатора Журавеля

Отказ по национальному признаку.

Книга рекордов Гиннесса не будет регистрировать рекорд комментатора Тимура Журавеля, если ему удастся посетить все матчи ЧМ-2022 в Катаре.

Журавель намерен побывать на всех 64 играх турнира и стать первым человеком в мире, кому это удастся. Комментатор уже посетил 60 игр, и ему осталось побывать на полуфиналах, матче за третье место и на финале чемпионата мира.

От имени журналиста направили запрос в организацию, чтобы там рассмотрели его рекорд, но получили письмо с отказом.

«К сожалению, после тщательного рассмотрения вашей заявки с членами нашей исследовательской группы мы вынуждены ответить, что не можем принять ваше предложение в качестве титула для Книги рекордов Гиннесса.

Книга рекордов Гиннесса прекратила все дела с Россией и Беларусью на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд», — приводит сообщение Журавель в своем видеоблоге из Катара.

Сам Журавель отреагировал на такой ответ комиссии сдержанно.

«Плохие предчувствия меня не обманули. Гиннесс сообщает, что не примет заявку, потому что она российская. Это, конечно, плохая новость, но не смертельная. Потому что не будет записи в книге, но будут впечатления на всю жизнь. И были видео, которые вы посмотрели, и ещё будут», — сказал он в своем блоге.

Журавель во время группового этапа чемпионата мира, когда матчи третьего тура начинались в одно время, смотрел полчаса одной встречи и уезжал на концовку другой игры группы.

Схема передвижений Журавеля.

Тимур рассказывал, как решил посетить все матчи. «Мы были в Катаре на Кубке Матч Премьер в 2020 году и за три с половиной часа объехали все стадионы. Тогда в голову идея и пришла — можно же на чемпионате мира на все стадионы сходить! Потом я это предложил на канале, они ответили: а почему бы это не сделать в реальности, а не просто шутить? Так и задумали — изготовили специальные наклеечки и снимаем, по сути, реалити-шоу.

Меньше всего смотрел Францию, чуть больше тайма. Остальные матчи смотрю в среднем по 85 минут. Матчи с открытыми концовками, такие как Аргентина — Саудовская Аравия или Германия — Япония, смотрел до конца, жертвуя началом следующего матча. Нужно было зафиксировать послематчевые эмоции. Но на самом деле все равно успевал к стартовому свистку. Вернее, после Саудовской Аравии я опоздал на следующий матч на 12 минут, а после Японии и вовсе к началу успел. Жертвы небольшие», — рассказывал Журавель в интервью «СЭ» на старте чемпионата.