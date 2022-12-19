ЧМ-2022: сумасшедшие сюжеты сумасшедшего финала. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о решающем матче турнира в Катаре и его возможных последствиях.

Мнение

Так получилось, что два последних матча Аргентины на чемпионате мира я смотрел на полюсе ее болельщиков — там, где инерция от основной силы фанатов еще не теряет силу, но это уже и не вулкан, бушующий рядом. Наверное, люди в бело-голубых футболках и оказались этой силой — писатель Виктор Пелевин мог бы сейчас сказать больше и лучше о визуализации, о трансформации множества имен Месси, набитых на спины его поклонников, в нечто единое и могущественное...

В любом случае это было именно так. Никогда прежде не доводилось слышать, чтобы стадион жил одним игроком. Никогда прежде один игрок не выступал настолько гениально на таком турнире. Никогда прежде финал, да и весь чемпионат, не сводился к одному вопросу.

Президента ФИФА Джанни Инфантино трибуны стадиона «Лусаил» освистали. Казалось бы, Франции и Аргентине грех жаловаться на главного футбольного чиновника — но здесь, вероятно, дело в усталости от Катара. Дороговизна, невозможность прогуляться где-то кроме торговых центров, сложная логистика, почти полное отсутствие пива... Французы — самая прижимистая нация Европы, аргентинцы — далеко не самые денежные люди. И удовольствие увидеть такой финал вылилось в большую сумму и серьезные сложности. Но это стоило того — потому что матч подарил несколько сильных сюжетов. Пусть заслуги ФИФА в таком сценарии нет никакой.

Первый сюжет — образ Дидье Дешама. Мало кому удавалось выходить во второй финал чемпионата мира подряд. Мало кому удавалось делать это при таком обилии кадровых проблем. О методах 54-летнего тренера говорили разное. Прежде всего, о стиле общения с игроками. Для специалиста из страны, поставившей производство футболистов планетарного уровня на конвейер из десятилетия в десятилетие, самое сложное — выстроить качественные отношения в коллективе. Дешам в конце первого тайма подвел черту под прошлым — надо было видеть, как демонстративно медленно шел к бровке Жиру. На табло горело 0:2, время для «Трехцветных» таяло, пусть впереди оставался еще весь второй тайм, — не представляю, кто еще в такой ситуации высказывал бы тренеру свое раздражение подобным образом.

Дидье Дешам. Фото Reuters

Картина смотрелась символично — не только уходящей натурой, но и чертой, которую этот тайм подводил под футболом сборной Дешама. Выматывающий, сверхрациональный стиль при таком наборе исполнителей выглядел абсурдом. Это что-то совершенно устаревшее и исключительно механическое — и на фоне куража Аргентины выглядело столь же контрастно, как и наряды главных тренеров. Поло и тренировочные брюки Лионеля Скалони и темная деловая пара Дешама. Жаль, что невозможно понять, что изменилось бы в стиле футбола французов, если бы Дидье предпочел костюму банковского служащего что-то менее официальное.

Такой же контраст между белым тренерским штабом «Трехцветных» и полностью темнокожим составом, которым экс-чемпионы мира заканчивали финальную встречу. Подобное в истории Франции случалось и ранее, но в Дохе это особенно бросилось в глаза — несмотря на успех, с которым Мбаппе и Ко вернулись в игру. Такие парни часто творят на поле через эмоции, как и южноамериканцы. Именно их не хватило против Аргентины — не случайно матч стал огненным только ближе к концу основного времени.

Второй сюжет — умение выдавать больше собственного максимума в решающих битвах. И то, как большие футболисты выводят себя на такое качество.

После того как Франция первый раз сравняла счет, реакции Месси изменились. Он стал чаще поднимать голову, находясь без мяча, отчаянно чесал в затылке или трепал волосы — словно пытаясь завести себя. В нем и раньше не чувствовалось никакой апатии: то, как Лео включался, карауля момент, — настоящее чудо. Но пока Аргентина вела в счете, ее капитан словно наполнился своим удивительным футбольным аутизмом — был сам по себе и весь в себе. Мбаппе изменил это своими голами — и как бы два великих ни оказались разведены друг от друга в финале, повод для преображения Месси очевиден. Лео провел некоторое время словно в изумлении от того, что триумф ускользает от него и его сборной, — но как раз Кильян сумел завести партнера по «ПСЖ». В том числе и на внешние реакции.

Лионель Месси. Фото Reuters

Третий сюжет — это скорее вопрос. Как будет выглядеть атака французов без Жиру, Гризманна и Бензема? Понять, как и где станет располагаться в таком случае Мбаппе, удалось во второй половине матча. Странно, что лучшим на всем ЧМ признали не его, сделавшего хет-трик, но на этот раз приз априори отходил победителю.

То, что делал Кильян с обороной Аргентины при каждом своем голе и не только, — это называется стихией. Больше того, игру француза можно было бы назвать футболом будущего: если то, что творил Месси, это чистая поэзия, то Мбаппе, напротив, явил себя сумасшедшей машиной, запрограммированной на результат. Вероятно, в финале мы увидели прообраз того стандарта, по которому станут растить звезд в ближайшем будущем.

Последний вопрос, который остался после чемпионата мира — выиграют ли Месси с Мбаппе Лигу чемпионов для «ПСЖ»?

Потому что, если это сейчас не сделают они, кто и когда вообще способен на такое?

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