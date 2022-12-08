Месси или Криштиану Роналду? Точку в вечном споре готовы поставить Мбаппе и Неймар. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах Ильи Казакова — о главных звездах ЧМ-2022.

Мнение

Ну так что, Месси или Роналду? Или Мбаппе. А может быть, Неймар?

Странный чемпионат мира должен закончиться удивительной развязкой — и короновать кого-то одного из этого квартета, состоящего из двух величайших ветеранов, повзрослевшего вундеркинда и человека, чей талант до сих пор невозможно оценить в полном масштабе. Это ведь не только необходимость выбрать наконец кого-то одного из пары Лео — Криштиану. Это и вопрос — остался ли у нас вообще подобный выбор.

После разгрома Швейцарии португальцами все окончательно запуталось. Никто, кроме тренера Фернанду Сантуша, не знает, почему Роналду остался в запасе. Никто не понимает, начнет ли он следующий матч с первых минут. Происходящее со стареющей звездой, да еще в дни, когда все только и говорили о немыслимом предложении от «Аль-Насра», остается вне четких оценок. Все мы не можем представить ничего подобного вокруг Месси, но делает ли это аргентинца более великим игроком в конце 2022 года?

Наверное, нет.

Лионель Месси. Фото Reuters

У Месси всего один гол в плей-офф чемпионатов мира. У Роналдо, сумасшедшего по уровню Зубастика, таких восемь. У Мбаппе — уже пять. А у Криштиану? Ноль.

И вроде бы сразу хочется улыбнуться, сказав, что вся эта мегадуэль последнего десятилетия — не более чем их локальная история. Но ведь, например, и у ван Бастена тоже нет мячей, забитых на чемпионатах мира после группового этапа. Получается, что это совершенно неверный критерий для оценки величия футболиста.

Но как тогда быть? Когда мы уже привыкли воспринимать все только в черно-белом цвете, когда позарез надо короновать кого-то одного.

Роналду некоторое время назад перестал быть просто выдающимся игроком. Где бы португалец ни находился, он напоминал сверхмощный магнит, полностью притягивающий к себе внимание окружающих. Как ранее «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», теперь сборная выглядит без него в составе лучше, чем с ним. И если в победном для Португалии финале Евро-2016 получивший травму в дебюте встречи КриРо выглядел на бровке фигурой, равнозначной Фернанду Сантушу, сейчас тот может демонстративно игнорировать крики толпы, требующей выпустить кумира на поле. Когда же замена все-таки произошла, овации красно-зеленой части трибун в адрес Роналду за каждое касание мяча выглядели чересчур театрально. Публике все еще нужны герои и — вдвойне — их дуэли, а ни Неймар, ни тем более Холлан не в состоянии составить полноценную конкуренцию Мбаппе. Поэтому вопрос «Месси или Криштиану?» все еще жив, пусть и жизнь эта поддерживается во многом искусственно.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Случившееся в матче со Швейцарией оказалось слишком заметным унижением — юный Рамуш легко взял высоту, о который его капитан только мечтал. Закончить такую карьеру, ни разу не забив в плей-офф ни на одном из своих пяти ЧМ... Даже хейтеры могут сказать, что это слишком. Хотя вероятно, так судьба возвращает КриРо за оскорбления в недавнем интервью. Роналду мог ждать чего угодно, но только не статуса изгоя в своей национальной команде, где его авторитет слишком высок. А превратил его в такового Фернанду Сантуш, позволявший Криштиану в финале того самого Евро руководить коллективом вместо себя.

Никто не защищал титул чемпиона мира со времен Пеле. Сейчас есть шанс у Мбаппе — и тогда все сравнения с Месси или Роналду пойдут прахом. Француза начнут равнять по Королю футбола — и это, пожалуй, одна из главных неожиданностей Катара-2022. Казалось, что новые гении обречены конкурировать между собой и со сходящими с авансцены современниками, но история порой пишет удивительные сюжеты. И какой получится развязка, пока скрыто в тумане.

Суперкомпьютер ставит на Бразилию, отводя Аргентине с Португалией и даже Франции роль массовки на карнавале. Но кто знает, что произойдет, если дело дойдет до противостояния двух лучших южноамериканских сборных? Слишком много сказано о Роналду, слишком громко — о Мбаппе. А что Месси? Разница между ним и всеми остальными «Альбиселесте» слишком велика. Это действительно лучший ЧМ Лео — и дело даже не в голах, а в том, как ветеран играет. Но давайте немного подождем и для начала поймем, кто, собственно, окажется оппонентом пентакампеонов в полуфинале.

Да и с Бразилией ли предстоит биться победителю пары Аргентина — Нидерланды? Вдруг в пятницу вечером мы станем говорить, что лучший — это Модрич.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакцией.