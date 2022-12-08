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Сегодня, 00:00

Месси или Криштиану Роналду? Точку в вечном споре готовы поставить Мбаппе и Неймар. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах Ильи Казакова — о главных звездах ЧМ-2022.

Мнение

Ну так что, Месси или Роналду? Или Мбаппе. А может быть, Неймар?

Странный чемпионат мира должен закончиться удивительной развязкой — и короновать кого-то одного из этого квартета, состоящего из двух величайших ветеранов, повзрослевшего вундеркинда и человека, чей талант до сих пор невозможно оценить в полном масштабе. Это ведь не только необходимость выбрать наконец кого-то одного из пары Лео — Криштиану. Это и вопрос — остался ли у нас вообще подобный выбор.

Лионель Месси, Криштиану Роналду и&nbsp;Луис Энрике. Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022

После разгрома Швейцарии португальцами все окончательно запуталось. Никто, кроме тренера Фернанду Сантуша, не знает, почему Роналду остался в запасе. Никто не понимает, начнет ли он следующий матч с первых минут. Происходящее со стареющей звездой, да еще в дни, когда все только и говорили о немыслимом предложении от «Аль-Насра», остается вне четких оценок. Все мы не можем представить ничего подобного вокруг Месси, но делает ли это аргентинца более великим игроком в конце 2022 года?

Наверное, нет.

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

У Месси всего один гол в плей-офф чемпионатов мира. У Роналдо, сумасшедшего по уровню Зубастика, таких восемь. У Мбаппе — уже пять. А у Криштиану? Ноль.

И вроде бы сразу хочется улыбнуться, сказав, что вся эта мегадуэль последнего десятилетия — не более чем их локальная история. Но ведь, например, и у ван Бастена тоже нет мячей, забитых на чемпионатах мира после группового этапа. Получается, что это совершенно неверный критерий для оценки величия футболиста.

Но как тогда быть? Когда мы уже привыкли воспринимать все только в черно-белом цвете, когда позарез надо короновать кого-то одного.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Криштиану Роналду. Роналду — балласт для сборной. Без него Португалия уничтожила Швейцарию

Роналду некоторое время назад перестал быть просто выдающимся игроком. Где бы португалец ни находился, он напоминал сверхмощный магнит, полностью притягивающий к себе внимание окружающих. Как ранее «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», теперь сборная выглядит без него в составе лучше, чем с ним. И если в победном для Португалии финале Евро-2016 получивший травму в дебюте встречи КриРо выглядел на бровке фигурой, равнозначной Фернанду Сантушу, сейчас тот может демонстративно игнорировать крики толпы, требующей выпустить кумира на поле. Когда же замена все-таки произошла, овации красно-зеленой части трибун в адрес Роналду за каждое касание мяча выглядели чересчур театрально. Публике все еще нужны герои и — вдвойне — их дуэли, а ни Неймар, ни тем более Холлан не в состоянии составить полноценную конкуренцию Мбаппе. Поэтому вопрос «Месси или Криштиану?» все еще жив, пусть и жизнь эта поддерживается во многом искусственно.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Случившееся в матче со Швейцарией оказалось слишком заметным унижением — юный Рамуш легко взял высоту, о который его капитан только мечтал. Закончить такую карьеру, ни разу не забив в плей-офф ни на одном из своих пяти ЧМ... Даже хейтеры могут сказать, что это слишком. Хотя вероятно, так судьба возвращает КриРо за оскорбления в недавнем интервью. Роналду мог ждать чего угодно, но только не статуса изгоя в своей национальной команде, где его авторитет слишком высок. А превратил его в такового Фернанду Сантуш, позволявший Криштиану в финале того самого Евро руководить коллективом вместо себя.

Никто не защищал титул чемпиона мира со времен Пеле. Сейчас есть шанс у Мбаппе — и тогда все сравнения с Месси или Роналду пойдут прахом. Француза начнут равнять по Королю футбола — и это, пожалуй, одна из главных неожиданностей Катара-2022. Казалось, что новые гении обречены конкурировать между собой и со сходящими с авансцены современниками, но история порой пишет удивительные сюжеты. И какой получится развязка, пока скрыто в тумане.

Тео Эрнандес, Пепе и&nbsp;Лукас Пакета (слева направо). Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!

Суперкомпьютер ставит на Бразилию, отводя Аргентине с Португалией и даже Франции роль массовки на карнавале. Но кто знает, что произойдет, если дело дойдет до противостояния двух лучших южноамериканских сборных? Слишком много сказано о Роналду, слишком громко — о Мбаппе. А что Месси? Разница между ним и всеми остальными «Альбиселесте» слишком велика. Это действительно лучший ЧМ Лео — и дело даже не в голах, а в том, как ветеран играет. Но давайте немного подождем и для начала поймем, кто, собственно, окажется оппонентом пентакампеонов в полуфинале.

Да и с Бразилией ли предстоит биться победителю пары Аргентина — Нидерланды? Вдруг в пятницу вечером мы станем говорить, что лучший — это Модрич.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакцией.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Сантос
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Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
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19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
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И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
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Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
Марокко
Португалия
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.26
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.70 X 5.00 П2 1.38
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.70 X 3.80 П2 1.70
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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