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Сегодня, 16:30

Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей

Александр Кружков
Обозреватель
Болельщики в Катаре.
Ао Танака забивает гол в ворота сборной Испании.
Фото AFP
Мануэль Нойер и Джамал Мусиала.
Фото AFP
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
«Стадион 974».
Фото Global Look Press
Лионель Месси с партнерами по сборной Аргентины.
Фото AFP
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Популярный телекомментатор — об итогах третьего тура ЧМ-2022 и поездке в Катар.

Блиц

— Для начала — традиционный блиц. Что в третьем туре ЧМ-2022 больше всего удивило?

— Миллиметры, благодаря которым Япония отправила Германию домой. И гол Хван Хи Чхана, нежданно-негаданно подарившего Корее место в плей-офф.

— Что огорчило?

— Атмосфера в Катаре. Провел там три дня и не почувствовал той невероятной футбольной страсти, которая была на предыдущих чемпионатах мира, особенно в Бразилии и России. Если на трибунах еще присутствует ощущение праздника, то за пределами стадиона иначе. До фан-зоны в Дохе я не добрался, а приятели сходили разок и поразились, насколько же там уныло. Хотя на больших турнирах это всегда самое веселое место, куда охотно стекается народ.

— Что в третьем туре насмешило?

— Сюр в Гане. Где один из членов парламента во время обсуждения бюджета на следующий год внезапно провел аналогию с Харри Магуайром. Сравнил его с вице-президентом страны — тот в вопросах экономики так же ненадежен, как английский защитник, чьи ошибки давно уже стали мемом. Правда, справедливости ради надо заметить, что в Катаре Магуайр, в отличие от «Манчестер Юнайтед», пока обходится без привозов.

— Герой тура?

— Выделю троих. Австралийца Мэттью Леки, который забил Дании и затащил свою команду в плей-офф. Японца Рицу Доана, одного из главных творцов сенсационной победы над Испанией. Именно он сравнял счет, а затем во втором голе поучаствовал. Ну и гениальный матч провел кореец Сон Хын Мин. Его пас сквозь трех португальцев на победный гол — произведение искусства!

— Фраза тура?

— Хотя от датчан в Катаре я подвигов и не ждал, отмечу их главного тренера Каспера Юльманна. После вылета сборной он не стал ходить вокруг да около, а честно заявил: «Наша игра на чемпионате мира была просто дерьмовой. И это моя ответственность».

Ао Танака забивает гол в ворота сборной Испании. Фото AFP
Ао Танака забивает гол в ворота сборной Испании.
Фото AFP

Испания

— Я не сразу понял, почему арбитры засчитали второй гол Японии. А вы быстро во всем разобрались?

— Нет. Ведь ассистент главного судьи поднял флажок — значит, решил, что мяч полностью вышел за пределы поля. А дальше уже вмешался ВАР. Там ребята после многократных повторов, в том числе с камеры, которая находится на линии ворот, убедились — гол все-таки надо засчитывать. Дело в проекции мяча. Спустя сутки нам это наконец показали. Хотя обещали мгновенную реакцию в спорных эпизодах.

— Если бы не современные технологии — гол бы отменили?

— Наверняка. Просто положились бы на ассистента, который дал сигнал. Но как он с противоположной стороны поля мог разглядеть, что мяч выкатился за лицевую не на 100 процентов, а на 99,9?

— Допускаете, что Испания в четверг не слишком упиралась, поскольку могла выбирать — и предпочла ту половину сетки, где нет ни Бразилии, ни Аргентины?

— У меня не было такого ощущения. Это же видно — когда команда встала и не атакует. А здесь во втором тайме моменты были и у Дани Ольмо, и у Асенсио. Япония хоть и выиграла, но установила антирекорд чемпионатов мира по владению мячом для команды-победительницы — 18 процентов времени. Ну и не забывайте — когда Коста-Рика в матче с Германией повела 2:1, Испания тоже подвисла... Нет-нет, тут никаких поддавков!

Футболисты сборной Японии радуются голу в&nbsp;матче против Испании на&nbsp;ЧМ-2022. Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию

— Но вы согласны с тем, что теперь у испанцев сетка гораздо проще?

— Все относительно. Мы сразу обращаем внимание на небоскребы — Бразилию, Аргентину. Но и на нижних этажах сейчас нет откровенно слабых соперников. Разве что тот, кто попадает в плей-офф на Австралию, завидует сам себе. А Марокко легким жребием точно не назову. Команда крепкая, с надежной обороной, креативной полузащитой и быстрым нападением. Если испанцы вылетят уже в 1/8 финала, я не удивлюсь. Знаете, что в их игре настораживает?

— Что?

— В Катаре мы увидели три разные Испании. С Коста-Рикой выдала мощнейший матч. С Германией — равный и классный. С Японией — невнятный. А Марокко во всех играх стабильно держит планку. Команда очень интересная. И коварная! В Катаре любому фавориту может зубы обломать.

Мануэль Нойер и Джамал Мусиала. Фото AFP
Мануэль Нойер и Джамал Мусиала.
Фото AFP

Германия

— Так за счет чего Япония в последнем туре перевернула игру?

— Начиналось все для Испании легко и празднично. Но японцы на ЧМ-2022 с феноменальным спокойствием реагируют на пропущенные мячи. Как результат — две волевые победы в трех матчах.

— Причем над топовыми европейскими сборными!

— Мне кажется, и немцев, и испанцев сгубило одно и то же. Ведя к перерыву 1:0, обе команды чувствовали себя настолько комфортно, что невольно отпускали ситуацию. Не назвал бы это потерей концентрации — скорее утратой контроля над собственной уверенностью. За что немедленно наступала расплата. Но если с Германией у японцев все залетело ближе к концу матча, то с Испанией — уже в начале второго тайма. Гол Доана сразу всколыхнул команду, через три минуты забил и Танака. Испанцы тут же включились на полную катушку — как и немцы, кстати говоря. Но команда Хадзимэ Мориясу быстро убрала рельсы, так что догнать поезд ни тем ни другим не удалось.

— Настоящие самураи.

— Психологически японцы при встрече с большими командами уже не комплексуют, поскольку на клубном уровне сталкиваются с топами регулярно. Сейчас в сборной Японии 19 футболистов играют в европейских лигах. В начале века цифра была куда скромнее.

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

— Германия второй раз подряд на чемпионатах мира пролетает мимо плей-офф. Всё по делу?

— Пожалуй. Уже после первого тура я говорил вам в интервью, что у бундестим огромное количество проблем, которые еще в подготовительный период не были решены. Прежде всего — в обороне. Или взять Фюллькруга, который выстрелил в матче с испанцами. Понятно, что для Ханси Флика это был даже не план Б.

— Так и есть.

— Нестабильная игра в защите, легкая самоуверенность, неочевидный выбор состава, попытка сделать так, чтобы все топовые игроки были довольны... Это и привело к логичному завершению немецкой кампании.

— Матч Коста-Рика — Германия впервые в истории чемпионатов мира судила женщина. С работой справилась. Есть шанс увидеть мадемуазель Фраппар и в плей-офф?

— Почему нет? По крайней мере это будет справедливо. Она уже неоднократно обслуживала матчи мужских команд — и в чемпионате Франции, и в Лиге чемпионов. В 2019-м без нареканий отсудила встречу за Суперкубок между «Ливерпулем» и «Челси». С двумя сложными моментами — отменой гола Пулишича и 11-метровым в дополнительное время. В Катаре тоже здорово отработала. В отличие от некоторых веселых персонажей, допускавших на групповом этапе немыслимые ляпы.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Мем

— Лукаку — антигерой тура?

— Это точно. Столько моментов загубил!

— Объяснение?

— Он, конечно, топ-форвард. Но есть нюанс. Последний раз в старте выходил 13 августа. А всего в этом сезоне сыграл 256 минут. Кошмар! К тому же в Англии существует мем, связанный с трудностями Ромелу при обработке мяча, — first touch Lukaku.

— «Первое касание Лукаку».

— Ну да. Вроде простейшая ситуация — а он все равно теряет мяч! Вот и здесь не сумел под него подстроиться, хотя оказался уже фактически перед пустыми воротами.

— Был бы в оптимальной форме — даже при всей угловатости уж один-то из четырех моментов в матче с Хорватией реализовал бы?

— Думаю, да. Но вы правильное слово подобрали — угловатость. Она нередко подводила Лукаку. Так получилось и сейчас. Жестокая ирония судьбы — золотое поколение бельгийской сборной зависело от поворота тела одного человека. Допустил осечку — и все прахом!

1&nbsp;декабря. Хорватия&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 0:0. Ромелу Лукаку. «Самый нелепый футболист, что я когда-либо видел». Мир в шоке от похоронивших Бельгию на ЧМ промахов Лукаку

— А сербов сгубила безобразная игра в защите? По пропущенным мячам на ЧМ-2022 они вторые с конца — после несчастной Коста-Рики...

— Да, на таких скоротечных турнирах успех всегда сопутствует тем командам, у которых надежно выстроена оборона. Это ключ к победе. Ты можешь иметь роскошную атаку, много забивать — но если пропускаешь пачками, сложно на что-то рассчитывать. У Сербии за три игры разница мячей — 5-8! О чем тут вообще говорить?!

— Кого из вылетевших вам теперь в Катаре будет особенно не хватать?

— Единственная сборная, которая приходит на ум, — Саудовская Аравия. На ее матчах была впечатляющая атмосфера. Жалко и уругвайцев. Трогательные слезы Суареса, эмоции Кавани... Великие игроки, чья карьера в сборной заканчивается грустно.

— Хоть одну саудовскую фамилию сохранила память?

— Даже две! В центре полузащиты неплохо смотрелись Мохаммед Канно, 23-й номер, и «десятка» — Салем Аль-Давсари, который забил изумительный гол Аргентине. Правда, потом в матче с Польшей не реализовал пенальти.

— А я готов подписаться под словами коллеги Голышака: «Вратарь Мохаммед Аль-Оваис — мой любимец. Человек, лицом похожий на героя армянских мультфильмов «В синем море, в белой пене», «Ух ты, говорящая рыба» и прочих».

— Ха! Действительно, что-то есть...

Радость сборных Японии и&nbsp;Сенегала и&nbsp;грусть сборной Германии. Пой, Азия! Пляши, Африка! Думай, классический футбольный мир!

— Почему же саудиты так быстро сдулись?

— «Сдулись»?! Я бы не сказал. Они и с Польшей выдали качественный матч. Подкосил незабитый пенальти. А если бы сравняли счет, да при выдающейся поддержке трибун, вполне могли бы переломить игру. С Мексикой тоже не провалились. Словом, пошумели на турнире и не должны быть так уж сильно расстроены.

— Полагаете, без «Роллс-Ройсов» не останутся?

— Думаю, наследный принц не зажмет обещанные автомобили. Победа над Аргентиной во главе с Лео Месси перевешивает не только два поражения, но и вообще все в истории саудовского футбола! Результат на века!

"Стадион 974". Фото Global Look Press
«Стадион 974».
Фото Global Look Press

Катар

— Итак, три дня вы провели в Катаре. Самое яркое впечатление?

— Во-первых, «Стадион 974», построенный из разноцветных грузовых контейнеров. Название связано с их количеством и телефонным кодом Катара.

— Я в курсе.

— Стадион из контейнеров — звучит как нечто странное, согласитесь? Но это абсолютно уникальное сооружение. Стильное и очень комфортное. С любой точки — великолепный обзор. Да все арены в Катаре шикарные! Одну из них проектировала гениальная Заха Хадид.

— А что во-вторых?

— Катарское метро. Как же уважительно там относятся к людям пожилого возраста и дамам! Едва девушка заходит в вагон, все мужчины моментально подрываются и уступают место. С московской подземкой, которой пользуюсь регулярно, — большой контраст.

— Весьма.

— Ну и в-третьих — видел своими глазами фейковых болельщиков. Которые приходят на стадион в майке одной сборной, потом переодеваются...

Фанзоны на&nbsp;ЧМ-2022 в&nbsp;Катаре и&nbsp;ЧМ-2018 в&nbsp;России. Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018

— Значит, это не миф?

— Нет! Там их достаточно. Рядом с таким перцем я как раз сидел на матче Уэльс — Англия. Смотрю — парень в футболке сборной Аргентины. В перерыве хлоп — на нем уже красная майка сборной Уэльса. Фотографирует себя и уходит со стадиона, не дожидаясь финального свистка.

— Сколько игр в Катаре успели посетить?

— Три. Уэльс — Англия, Голландия — Катар и Польша — Аргентина.

— Что отложилось в памяти — кроме счета на табло?

— Если говорить о сборной Англии, то бросилась в глаза мощь очень молодых Беллингема и Рэшфорда. А еще — как руководит партнерами Хендерсон. Голосом едва не заглушал трибуны. Я сидел недалеко от поля и все прекрасно слышал. Когда очутился в гуще аргентинских болельщиков, футбол пришлось смотреть стоя.

— Почему?

— Потому что каждые две минуты они подскакивали и начинали петь. Я тоже вставал — иначе не разглядишь, что происходит на поле.

Болельщики на&nbsp;чемпионатах мира в&nbsp;России в&nbsp;2018 и&nbsp;в&nbsp;Катаре в&nbsp;2022 году. Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы

— За три дня в Катаре — ни капли алкоголя?

— После матча Уэльс — Англия встретились в центре города с Нобелем. Зашли в бар при отеле, выпили по бокалу пива.

— Дорогое?

— 100 риалов. По нынешнему курсу — 1200 рублей.

— Ох. Пиво-то хорошее?

— Да обычное, бутылочное. Разливное в Катаре я и не видел. Даже не уверен, что там оно есть.

Лионель Месси с партнерами по сборной Аргентины. Фото AFP
Лионель Месси с партнерами по сборной Аргентины. Фото AFP
Фото AFP

Прогноз

— Напоследок — ваш прогноз на 1/8 финала. Начинаем с матча Нидерланды — США.

— 3:0. Не представляю, что может помешать голландцам выйти в четвертьфинал. По уровню командного мастерства их с соперником не сравнить, в блестящей форме Гакпо, который в Катаре с поля без гола не уходит. А у американцев под вопросом участие в матче Пулишича, капитана и ключевой фигуры в атакующих построениях. Без него придется совсем туго.

— Аргентина — Австралия.

— 3:0. Я и здесь жду крупной победы фаворита. И Австралия, и США уже прыгнули выше головы. 1/8 финала для них потолок. Аргентина же для меня по-прежнему основной претендент на золото. С каждым матчем команда прибавляет, с проходом в следующий раунд трудностей у нее не возникнет.

Криштиану Роналду с&nbsp;партнерами по&nbsp;сборной Португалии радуется голу в&nbsp;ворота Южной Кореи. 1/8 — время хаоса и сенсаций. И не смотрите, что в каждой паре есть заведомый фаворит

— Франция — Польша.

— 2:0. Если французы в порядке, то поляки на групповой стадии произвели тягостное впечатление. Для меня вообще загадка, как с такой игрой им удалось просочиться в плей-офф. Абсолютная безыдейность! Возьмем матч с Аргентиной. Вот как собирались ее обыгрывать? Вся тактика сводилась к забросам на Левандовски, который впереди был в полном одиночестве...

— Англия — Сенегал.

— 2:0. Не сомневаюсь, англичан ждет тяжелый матч. Но во втором тайме им все-таки удастся сломить сопротивление Сенегала. У них целая россыпь звезд, длинная скамейка. А у африканцев из-за перебора желтых карточек пропустит встречу опытнейший центральный полузащитник Гейе. Колоссальная потеря!

— Япония — Хорватия.

— 1:1. Указываю счет в основное время. А нас, скорее всего, ждет дополнительная тридцатиминутка и серия пенальти. Хотя мы уже видели, как японцы перемалывают своих соперников во вторых таймах. То же самое может случиться и с хорватами. Их главный козырь — мощнейший кулак в середине поля. Модрич, Брозович, Ковачич — топ-футболисты. А вот в атаке проблемы. Уровень Ливаи и других форвардов оставляет желать лучшего.

Решающий голевой пас Каору Митомы (№ 9) в&nbsp;матче Японии и&nbsp;Испании (2:1) в&nbsp;Дохе на&nbsp;стадионе &laquo;Халифа&raquo; 1&nbsp;декабря. Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022

— Бразилия — Корея.

— 2:0. Бразильцы на ЧМ-2022 первые таймы проводят очень терпеливо, события не форсируют. Зато после перерыва ловят соперника на удушающий прием, и все, до свидания. Так было и с Сербией, и со Швейцарией. Исключение — матч с Камеруном. Но там другой состав вышел. Сильный, да не слишком мотивированный. Думаю, в 1/8 финала все будет как в стартовых турах. Тяжелая возня в первые 45 минут, самоотверженнейшая игра корейцев. А потом две ошибки — и дальше идет Бразилия.

— Марокко — Испания.

— 1:1. В этой паре тоже ставлю на ничью в основное время. Марокко для меня на данный момент — главное открытие ЧМ-2022. Дело не только в результате, но и в качественной, стабильной игре. Для Испании такой соперник точно не подарок.

— Португалия — Швейцария.

— 2:1. Здесь ключевой фактор — свежесть португальцев, которые в последнем туре дали передохнуть лидерам. А у швейцарцев битва с сербами за выход из группы отняла очень много сил и эмоций. Парни просто не успеют восстановиться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
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A
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H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.27 X 6.20 П2 13.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.33 X 5.50 П2 11.0
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.55 X 3.90 П2 8.10
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.33 X 5.30 П2 11.5
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.70 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.90 X 3.50 П2 4.70
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Франция

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
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