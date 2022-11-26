Что Роналду достал из трусов и съел прямо во время матча чемпионата мира? Объяснение вирусного видео

Хитрый ход Криштиану.

Матч Португалия — Гана (3:2) стал историческим. В нем Криштиану Роналду забил гол на своем пятом чемпионате мира и установил рекорд, которым очень гордится. Ну и получил награду игроку матча. Забавно, но в Сети обсуждают совсем другую тему, касающуюся португальца. В Сети стало вирусным видео, на котором Роналду во время матча с Ганой достает что-то из трусов и кладет себе в рот.

Многим людям стало интересно, чем же перекусил Криштиану прямо во время игры? Официальных заявлений от представителей португальской сборной или самого футболиста не было, зато появилось множество догадок. Фотоагентство Global Look Press подписало одно из своих фото «Португалец Криштиану Роналду полез в шорты за жвачкой». Если честно, эта версия очень неправдоподобна — смысл бегать половину игры с жвачкой в трусах? Вряд ли Криш даже при всей любви к себе следит за чистотой дыхания даже в такие моменты.

Куда более близкой к реальности кажется версия испанской Marca — Роналду съел небольшую энергетическую добавку. La Nasion уточняет — скорее всего, это был энергетический батончик. Ничего противоправного — подобное подкрепление сил не запрещено ФИФА. Не забываем, что португальцу в феврале стукнет 38, так что ему особенно важно подзаряжать организм энергией, чтобы сохранять ритм на протяжении большей части встречи.

К слову, это не первый раз, когда Роналду ест прямо во время игры. Недавно перед началом второго тайма матча Лиги Европы с «Шерифом» Криштиану тоже достал что-то из трусов и съел. А в сезоне-2012/13 подкрепился в игре с «Депортиво», достав батончик из гетры.

«После первой половины матча запасы углеводов у футболистов истощаются более чем наполовину, — объясняет в интервью Mirror специалист по спортивному питанию Тед Мансон. — Поэтому крайне важно, чтобы энергия и жидкость потреблялись вовремя. Распространенная ошибка, которую совершают футболисты во время перерыва, заключается в том, что они выпивают полную бутылку энергетического напитка и съедают шоколад/энергетический батончик с высоким содержанием сахара. Это может дать энергию, но для переваривания потребуется время, и это может вызвать спазмы желудка во второй половине.

Энергетический гель и напиток должны обеспечить футболиста быстро усваиваемыми углеводами, а также достаточным количеством жидкости и электролитов, чтобы помочь регидратации перед возобновлением игры".

Зачастую в ход идут не только гели или батончики. В 2017 году в матче Лиги Европы «МЮ» — «Ростов» Жозе Моуринью передал защитнику своей команды Маркосу Рохо банан, который тот съел прямо на поле.

«Бананы — это углеводы, они нужны во время длительной нагрузки для поддержания сил, — объяснял «СЭ» врач сборной России Эдуард Безуглов. — Это давно известный факт и специальные углеводные гели давно применяют в циклических и игровых видах спорта. Конечно, предпочтительнее и эстетичнее есть гели, а не банан, который к тому же содержит меньше необходимых для энергообеспечения элементов и дольше переваривается. Да и на сам процесс пищеварения энергия тоже тратится. Поэтому логика в поедании банана во втором тайме есть, но можно все делать гораздо более рационально и эффективно за счет гелей в перерыве матча».