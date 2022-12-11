«Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Окружение Роналду вступилось за него после вылета Португалии

Криштиану поддерживают сестры, мама и, конечно, Пирс Морган.

После сенсационного вылета Португалии от сборной Марокко Криштиану Роналду отправился в раздевалку в слезах. Его последний чемпионат мира в карьере закончился ужасно: Португалия не добралась до полуфинала, а капитан потерял место в основном составе и в пяти матчах отличился лишь однажды.

Оба матча плей-офф Роналду начинал на скамейке, и после поражения Португалии близкие Криштиану начали масштабную кампанию в соцсетях в его поддержку.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Супруга футболиста Джорджина Родригес обвинила тренера Фернанду Сантуша.

«Сегодня твой друг и тренер принял плохое решение. Тот самый друг, о котором у тебя столько слов восхищения и уважения! Тот самый, который, когда ты вошел в игру, увидел, как все изменилось, но было уже слишком поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире. Как нельзя заступаться за того, кто этого не заслуживает. Жизнь преподносит нам уроки. Сегодня мы не проиграли, а получили новые знания. Криштиану, мы восхищаемся тобой».

Сестры поддержали Криштиану: Катя обещает рассказать о нем внукам, Элма призывает уволить Сантуша

Две сестры Роналду тоже вступились за брата. Катя Авейру восхитилась карьерой португальца.

«Когда мои внуки попросят меня рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти. Когда они попросят рассказать о трофеях, голах, призах, рекордах беспрецедентного наследия, я расскажу им о моем брате.

О том, кто родился в простом доме посреди океана вдалеке от столицы Португалии. В доме, где стояли ведра и миски, чтобы собирать дождевую воду — там часто шли ливни. В доме, где пол представлял собой грязь, прикрытую пластиком, где еду готовили на дровах, где вода для ванны нагревалась на костре, где в одной комнате на двух матрасах, подпертых кирпичами, дети спали вчетвером. Его отец был военным, мать — сирота, которая воспитывалась в детском доме.

Криштиану Роналду и Катя Авейру.

Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу. Я покажу им фильм — настоящий фильм о жизни их дяди. Благодарю Бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни».

Другая сестра футболиста — Элма Авейру — высказалась более категорично.

«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», — написала она и запустила хэштег #fernandosantosout с призывом к отставке главного тренера сборной Португалии.

Также Элма обратилась и к Криштиану.

«Никто не заслуживает твоих слез, ты играл и отдавался всем сердцем. Я горжусь тобой, ты был и будешь великим королем. Я так люблю тебя, брат», — написала она.

Мама Роналду — Долорес — со своего аккаунта не делала никаких заявлений о вылете сына и Португалии, но репостила многие записи в поддержку Криштиану.

Например, она откликнулась на публикацию с поддержкой Роналду: «Тяжело видеть неблагодарность этой страны, этих СМИ, а самое главное — тренера к этому мальчику».

Пирс Морган призывает уважать Роналду, Сантуш ответил на критику — не стал бы ничего менять

Журналист Пирс Морган, который накануне ЧМ-2022 записал скандальное интервью с Криштиану, также поддержал футболиста.

«Очень грустно видеть Роналду в слезах в тот момент, когда его мечта о победе на чемпионате мира закончилась. Те, кто насмехается над ним, должны помнить, что он сделал для футбола.

Для меня он величайший и отличный парень, который пережил самый трудный год в своей жизни на поле и вне его. Он заслужил уважение», — написал Морган.

Тема перевода Роналду в запас стала главной и на пресс-конференции Фернанду Сантуша.

«Я не жалею об этом. Команда очень хорошо сыграла против Швейцарии. Криштиану — великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Я бы не стал ничего менять. Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан выбирать умом, а не сердцем», — сказал Сантуш.

Сам Роналду после вылета Португалии пока не сделал ни одной публикации в соцсетях.