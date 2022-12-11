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11 декабря, 15:10

«Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Окружение Роналду вступилось за него после вылета Португалии

Отдел футбола «СЭ»
Элма и Катя Авейру, Джорджина Родригес, Криштиану Роналду.
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Криштиану поддерживают сестры, мама и, конечно, Пирс Морган.

После сенсационного вылета Португалии от сборной Марокко Криштиану Роналду отправился в раздевалку в слезах. Его последний чемпионат мира в карьере закончился ужасно: Португалия не добралась до полуфинала, а капитан потерял место в основном составе и в пяти матчах отличился лишь однажды.

Оба матча плей-офф Роналду начинал на скамейке, и после поражения Португалии близкие Криштиану начали масштабную кампанию в соцсетях в его поддержку.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия
Криштиану Роналду. Конец истории. Почему Роналду за 16 лет так и не нашел себя на чемпионатах мира

Супруга футболиста Джорджина Родригес обвинила тренера Фернанду Сантуша.

«Сегодня твой друг и тренер принял плохое решение. Тот самый друг, о котором у тебя столько слов восхищения и уважения! Тот самый, который, когда ты вошел в игру, увидел, как все изменилось, но было уже слишком поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире. Как нельзя заступаться за того, кто этого не заслуживает. Жизнь преподносит нам уроки. Сегодня мы не проиграли, а получили новые знания. Криштиану, мы восхищаемся тобой».

Реакция Джорджины Родригес. Фото Соцсети
 
 

Сестры поддержали Криштиану: Катя обещает рассказать о нем внукам, Элма призывает уволить Сантуша

Две сестры Роналду тоже вступились за брата. Катя Авейру восхитилась карьерой португальца.

«Когда мои внуки попросят меня рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти. Когда они попросят рассказать о трофеях, голах, призах, рекордах беспрецедентного наследия, я расскажу им о моем брате.

О том, кто родился в простом доме посреди океана вдалеке от столицы Португалии. В доме, где стояли ведра и миски, чтобы собирать дождевую воду — там часто шли ливни. В доме, где пол представлял собой грязь, прикрытую пластиком, где еду готовили на дровах, где вода для ванны нагревалась на костре, где в одной комнате на двух матрасах, подпертых кирпичами, дети спали вчетвером. Его отец был военным, мать — сирота, которая воспитывалась в детском доме.

Криштиану Роналду и Катя Авейру. Фото Соцсети
Криштиану Роналду и Катя Авейру.
 

Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу. Я покажу им фильм — настоящий фильм о жизни их дяди. Благодарю Бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни».

Другая сестра футболиста — Элма Авейру — высказалась более категорично.

Криштиану Роналду и Элма Авейру. Фото Соцсети
 
 

«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», — написала она и запустила хэштег #fernandosantosout с призывом к отставке главного тренера сборной Португалии.

Также Элма обратилась и к Криштиану.

«Никто не заслуживает твоих слез, ты играл и отдавался всем сердцем. Я горжусь тобой, ты был и будешь великим королем. Я так люблю тебя, брат», — написала она.

Криштиану Роналду. «Слезы Криштиану? Ему обидно, что Месси оказался выше». Взгляд из Португалии

Мама Роналду — Долорес — со своего аккаунта не делала никаких заявлений о вылете сына и Португалии, но репостила многие записи в поддержку Криштиану.

Например, она откликнулась на публикацию с поддержкой Роналду: «Тяжело видеть неблагодарность этой страны, этих СМИ, а самое главное — тренера к этому мальчику».

Репост матери Криштиану Роналду. Фото Соцсети
 
 

Пирс Морган призывает уважать Роналду, Сантуш ответил на критику — не стал бы ничего менять

Журналист Пирс Морган, который накануне ЧМ-2022 записал скандальное интервью с Криштиану, также поддержал футболиста.

«Очень грустно видеть Роналду в слезах в тот момент, когда его мечта о победе на чемпионате мира закончилась. Те, кто насмехается над ним, должны помнить, что он сделал для футбола.

Для меня он величайший и отличный парень, который пережил самый трудный год в своей жизни на поле и вне его. Он заслужил уважение», — написал Морган.

Реакция Криштиану Роналду на&nbsp;неиспользованный момент Португалии в&nbsp;матче с&nbsp;Марокко. «Роналду не заслужил такого финала!» Реакция мировых СМИ на вылет Португалии

Тема перевода Роналду в запас стала главной и на пресс-конференции Фернанду Сантуша.

«Я не жалею об этом. Команда очень хорошо сыграла против Швейцарии. Криштиану — великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Я бы не стал ничего менять. Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан выбирать умом, а не сердцем», — сказал Сантуш.

Сам Роналду после вылета Португалии пока не сделал ни одной публикации в соцсетях.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Финал
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18.12
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П 61
П 62
- : -
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Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
13.12
22:00
Хорватия
П1 1.85 X 3.50 П2 5.00
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.55 X 4.00 П2 7.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 4 (2)
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 6 (4 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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