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Сегодня, 19:00

Роналду предлагают 216 миллионов евро, но сейчас ему не до этого. Криштиану сплачивает сборную Португалии

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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И готовится дать бой Уругваю.

216 миллионов евро за 3 года

Криштиану Роналду в статусе свободного агента. Еще несколько лет назад в такое было трудно поверить, даже делая скидку на возраст португальца. Но красивая с виду история с возвращением в «Манчестер Юнайтед» обернулась притчей про эго, неуважение и взаимные претензии.

Прямо сейчас Роналду сосредоточен исключительно на чемпионате мира, но слухи вокруг его фигуры, особенно сейчас, просто не могут не появляться. Что примечательно, пока в прессе не всплывают названия топ-клубов и даже команд из топ-5. Самый жирный слух — об интересе «Аль-Насры» из Саудовской Аравии. Как пишет CBS Sports, на Ближнем Востоке Криштиану готовы предложить 216 миллионов евро за три года контракта. Сообщается, что сторона игрока заинтересовалась оффером, но решение Роналду примет по окончании чемпионата мира.

Криштиану Роналду. Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд

Намекают на то, что эти слухи небеспочвенны, слова министра спорта Саудовской Аравии. Принц Абдулазиз ибн Турки Аль-Фейсал заявил на днях следующее: «Я бы хотел, чтобы Роналду играл в нашем чемпионате. Он принесет пользу лиге, спортивной экосистеме Саудовской Аравии и вдохновит нашу молодежь. Он является примером для подражания для многих детей, у него много фанатов в стране».

Но бывший партнер Криштиану по «МЮ» и эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что португалец все-таки еще поиграет в Европе:

«Думаю, Роналду будет искать топ-клуб с контрактом на 4-5 месяцев, где он мог бы сыграть эффектное камео в элите европейского футбола. Считаю, его приоритет — остаться в Лиге чемпионов и доказать, что произошедшее в «МЮ» является недоразумением. Думаю, впереди у него четыре или пять отличных месяцев, в течение которых он будет выходить на поле и забьет 15-20 голов. И люди в «МЮ» и АПЛ скажут: «Почему мы его не оставили?»

Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Фото Reuters

Ментальный лидер сборной

Роналду тем временем занят немного другими вещами. Португальцы одержали победу над Ганой в первом туре, но расслабляться рано. Впереди — сложные игры с Уругваем и Южной Кореей. Криштиану еще в финале Евро-2016 показал, что он не просто главная звезда сборной Португалии. Сейчас же он занят налаживанием атмосферы в коллективе.

Сразу после финального свистка в игре с Ганой КриРо показал себя настоящим капитаном. Он заметил, что чуть не допустивший фатальную ошибку вратарь Руй Кошта уходит с поля с понурым видом. Криштиану подскочил к нему и жестко сказал: «Ты должен улыбаться, #####! Мы победили, #####! Ты что, пропустил?» Кошта ответил, что почти. «Ну и что? Ты должен улыбаться, #####! Мы победили! Еще одна победа, и мы в плей-офф! Ты можешь улыбаться, #####! Давай! Мы победили, #####!» — эмоционально ответил Роналду.

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Через несколько дней Криштиану организовал и оплатил командный ужин. Не пришли на него только футболисты «Манчестер Сити» Бернарду Силва и Жоау Канселу, а также вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са — они решили провести время с семьями.

«Я знал Роналду еще юношей, тогда он не был таким, — признался тренер португальцев Фернанду Сантуш. — У меня в раздевалке были Педру Барбоза, Паулу Бенту и другие. Но со временем эти качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда живет с этим, и это самое главное».

Роналду действительно посвящает много времени для сплочения коллектива. Впереди — жесткая проверка сборной Уругвая, которая после ничьей с Южной Кореей будет сражаться за плей-офф.

«Едины и сосредоточенны. На пути к нашей цели», — написал Роналду в соцсетях.

Кажется, сейчас ему точно не до саудовских денег.

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П 51
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22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
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18:00
Пр 62
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П 59
14.12
22:00
П 60
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П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
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1F
06.12
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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
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6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.70 X 4.10 П2 1.53
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.80 X 4.50 П2 1.48
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.90 X 4.50 П2 1.58
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.00 X 3.70 П2 1.80
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.0 X 5.80 П2 1.31
-
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G 02.12 22:00
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