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Сегодня, 15:00

Месси — не сволочь, у него просто нет мозгов. Но мексиканцам все равно, почему Лео их оскорбил

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Лионель Месси топчет футболку сборной Мексики.
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Капитан Аргентины потоптался на футболке сборной Мексики. Это вызвало шквал негодования.

Мнение*

Вот теперь мне стало по-настоящему страшно за Месси. Не за то, что он никогда не выиграет Кубок мира. Не за то, что тень Марадоны будет нависать над ним до конца дней. За жизнь и здоровье.

Человеческая глупость, увы, безгранична. В этом мы уже не раз убеждались в ходе катарского ЧМ — и вот новое подтверждение. Только недалекий индивидуум может догадаться топтаться на футболке соперника и пинать ее ногой в раздевалке. Эмоции от трудной победы объяснимы, но, простите, исключительно дурак способен проявить высшую форму неуважения к оппонентам. Зная к тому же, что в современном мире кто-то из стаффа твоей команды или партнеров обязательно достанет в момент празднований телефон и снимет все происходящее, чтобы выложить в соцсети: «Просто оставлю это здесь». Для истории, так сказать. Только Месси не вошел в нее, а влип.

Сауль Альварес. Сауль Альварес угрожает Месси: «Вы видели, как он мыл пол нашим флагом? Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!»

Сауль Альварес — мужчина серьезный. Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе, лучший боец вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring» в 2019-2022 годах. Он, конечно, немного перебарщивает, говоря, что «Месси мыл полы футболкой и флагом Мексики». Во-первых, не мыл, а наступил. Во-вторых, только на майку. Но сути это не меняет. Вспомните, какой шквал негодования среди болельщиков «Спартака» вызвало топтание Артема Дзюбы на красно-белом шарфе вскоре после перехода в «Зенит».

А тут Лионель оскорбил не просто фанатов какого-то отдельно взятого клуба — огромный народ, представители которого проживают далеко не только в пределах границ Мексики. Альварес же просто выразил доступным языком то, что после просмотра видео из аргентинской раздевалки испытали миллионы его сограждан.

И почему-то исход встречи спортсменов лично у меня не вызывает сомнений. Как и то, что прямой в челюсть от Альвареса имеет куда более сильное воздействие, чем любой удар Месси по мячу. Собственно, это полностью осознает сам Сауль: «Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!!!». Боксер понимает, что может не сдержаться.

Далек от мысли, что Лео люто ненавидит Мексику и все мексиканское. Но факт и то, что, наступая на футболку, лидер альбиселесте не задумывался о последствиях. А это в современном мире для публичных личностей недопустимо. Иначе спорт, и футбол в частности, призванный в идеале объединять народы, становится еще одним очагом напряженности. Их и без того на планете немало, так зачем подливать в костер бензин?

Лионель Месси. Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину

Думайте, футболисты. Включайте мозги и постарайтесь не терять их ни в дни больших побед, ни после самых обидных поражений. С вас берут пример сотни тысяч, а с самых звездных — миллионы. Так будьте достойны их обожания!

В противном случае рано или поздно условный Альварес встретится с условным Месси — и для последнего это закончится плохо.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Лионель Месси
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6
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Сенегал
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0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
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1
C 22.11 13:00
Аргентина
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П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
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0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
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0
0
H 24.11 19:00
Португалия
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3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.60 X 2.95 П2 3.20
-
-
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.50 X 4.30 П2 7.90
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.30
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.21 X 7.00 П2 18.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 3.90 X 3.50 П2 2.07
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.40 X 4.10 П2 1.55
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.70 X 3.50 П2 2.13
-
-
E 01.12 22:00
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-
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Корея
Португалия
П1 6.70 X 4.20 П2 1.57
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.80 П2 1.73
-
-
G 02.12 22:00
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«Не соглашусь с Маттеусом. Мусиала — не следующий Месси. И не Мбаппе». Корнеев — о матче Испания — Германия

«Чувствую боль каждый день». Опасная травма поставила под угрозу карьеру Роналду