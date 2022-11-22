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22 ноября, 21:20

Левандовски провалил старт ЧМ. Из-за него Польша лишилась важной победы

Дмитрий Гирин
Корреспондент
22 ноября. Мексика — Польша — 0:0. Гильермо Очоа после отбитого пенальти.
Фото Reuters
22 ноября. Мексика — Польша — 0:0.
Фото Reuters
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Очоа — снова герой.
Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Мексика
0:0
Польша

До старта чемпионата мира группа С казалась довольно предсказуемой. Есть Аргентина — очевидный фаворит, который должен выходить в 1/8 финала. Есть очевидный аутсайдер — Саудовская Аравия. Ну а Мексика и Польша будут по идее оспаривать между собой второе место в плей-офф. И очная встреча уже в первом туре должна была многое в этой борьбе предопределить.

Однако все эти расклады оказались разрушены еще до стартового свистка на стадионе «974» — уникальном сооружении, построенном из контейнеров для морских перевозок, которое после чемпионата мира полностью разберут. Сенсационная победа Саудовской Аравии автоматически сделала сборную из арабского королевства претендентом на выход в плей-офф — просто в силу скоротечности турнира.

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И конечно, забавно, что этот результат случился ровно после того, как многие на основании матчей сборных Катара и Ирана поспешили констатировать: какое же дно этот ваш азиатский футбол и какой же кошмар ждет нас через четыре года на ЧМ-2026, где команд из этой части света будет либо восемь, либо девять. Тем более что победа Саудовской Аравии — не случайный успех парковщика автобуса. Аравийцы две трети матча играли с максимально высокой линией обороны, которой поаплодировал бы апологет этого стиля Андре Виллаш-Боаш, и до последнего старались не вжиматься в штрафную. Ну а компактностью саудитов восхитился бы Диего Симеоне (не нынешний, а в расцвете).

Понятно, что празднование этого грандиозного успеха будет бурным, и на следующий матч — против Польши — Саудовская Аравия может выйти с тяжелого эмоционального похмелья. В любом случае, как казалось, и у поляков, и у Мексики больше не было никаких стратегических причин осторожничать.

22 ноября. Мексика — Польша — 0:0. Фото Reuters
22 ноября. Мексика — Польша — 0:0.
Фото Reuters

Но на деле вышло иначе. И если мексиканцы хотя бы старались играть в активный футбол — все же у себя в зоне КОНКАКАФ они привыкли доминировать, да и главный тренер Херардо Мартино является последователем Марсело Бьелсы и работал с «Барселоной», что говорит о его философии, — то вот Польша действовала даже пассивнее, чем Саудовская Аравия или Тунис. Схема у команды Чеслава Михневича оказалась гибридной: при владении защитников было четверо, при обороне низко опускался игрок левой бровки Никола Залевски. А при случае на одну линию с защитниками на другом фланге вставал и Якуб Камински.

Перед игрой можно было бы говорить о соперничестве одного из лучших нападающих современности Роберта Левандовски и голкипера сборной Мексики Гильермо Очоа, у которого совсем не сложилась клубная карьера в Европе, но который фантастически играет за сборную на чемпионатах мира — как афиша это смотрелось красиво. И пусть почти час на такой сюжет не было и намека, в итоге так и получилось. Что, конечно, расцветило крайне серый и унылый до той поры матч.

ЧМ&nbsp;2022: 22&nbsp;ноября, все матчи дня. ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии и две нулевые ничьи. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября

Причем соперничество получилось максимально прямым — трудно придумать что-то более конкретное, чем 11-метровый. Который сам же Левандовски и заработал, в очередной раз продемонстрировав: ему достаточно минимальной возможности что-то соорудить в атаке. Причем Очоа, ловящий на чемпионатах мира какую-то особую магию, именно что переиграл поляка — сделал вид, что прыгнет в один угол, а сам полетел в другой, поймав этим движением Левандовски, который повелся на эту уловку.

Показательно, что это был первый и вплоть до 90+4-й минуты единственный удар сборной Польши в створ ворот в этом матче. Это далеко не всегда объективный показатель, набивать эту статистику можно совсем безобидными попытками, но в данном случае цифры соответствуют содержанию игры. Мексика после сейва Очоа взбодрилась, проведя бодрую десятиминутку, но поляки быстро все снова засушили.

Теперь решать вопросы обе сборные будут в матчах против Аргентины и Саудовской Аравии. И группа С неожиданно стала одной из самых огненных и запутанных на этом турнире.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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