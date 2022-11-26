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Сегодня, 01:10

«Хаос на стадионах, свободные места и завышенные цены». Мировые СМИ — о проблемах ЧМ-2022

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
Болельщики сборной Катара.
Фото Reuters
Сердар Азмун.
Фото Reuters
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Что пишут в прессе о вылете Катара и организации чемпионата мира.

Шестой день чемпионата мира в Катаре преподнес сразу несколько неожиданных результатов. «СЭ» изучил прессу и узнал, что пишут ведущие мировые СМИ.

Футболисты сборной Ирана празднуют забитый мяч. От Азмуна отвернулась удача, но персы забили два в добавленное время. В последнем туре Иран ждет битва с США

Marca: «Азмун повел Иран за собой!»

Испанская Marca отмечает неожиданный результат матча Уэльс — Иран (0:2). «Иран подписал в раздевалке «мирный договор» и отправил сборную Уэльса в нокаут. Сердара Азмуна критиковали за протесты против иранского режима, но именно он повел команду за собой. То, что он уходил с поля под аплодисменты, показывает, насколько футбол может объединять целые страны», — пишет Альберто Рубио.

Разбирая поражения Катара от Сенегала (1:3), Marca прошлась по хозяевам ЧМ. «Катар рискует стать худшей страной — хозяйкой чемпионата мира. Да, в 2010-м ЮАР тоже не смог выйти из группы, но хотя бы одержал победу, в последнем туре победив Францию», — написал Мигель Моран.

Сердар Азмун. Фото Reuters
Сердар Азмун.
Фото Reuters

ESPN: «Катару не хватило опыта»

Американское издание также подводит итоги выступления Катара на домашнем чемпионате мира. «Были ли положительные моменты в игре катарцев? Если бы не нервозность в первой игре, то они добились бы более убедительного результата. Катару не хватило опыта игры на топ-уровне, поскольку ни один из футболистов не выступает за пределами Катара», — считает Габриэль Тан.

Автор отмечает, что катарцы, возможно, рано достигли своего пика — это случилось в 2019 году, когда хозяйка ЧМ-2022 выиграла Кубок Азии. «Катарцы должны насладиться тем, что они играют на чемпионате мира, и сделать все, чтобы пробиться на следующий турнир. Но на этот раз уже более подготовленными и более опытными», — добавил Тан.

25&nbsp;ноября. Нидерланды&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 1:1. Гол Эннера Валенсии. Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения

Voetbalzone: «Нидерланды должны быть довольны, что не проиграли Эквадору»

Сайт Voetbalzone раскритиковал сборную Нидерландов за игру в матче с Эквадором (1:1). «После яркого старта «Оранжевые» откатились назад. Сборная Нидерландов должна радоваться тому, что не проиграла Эквадору», — написал Райан Розендал.

В обзоре матча автор отметил Энвера Валенсию, Микаэля Эстраду и Первиса Эступиньяна. «Эквадор, который был слишком силен для бедного Катара в первом матче, продолжил играть в атаку с нашей командой, — похвалил соперника журналист из Нидерландов. — Ничья по такой игре — потеря двух очков для Эквадора».

Фан-зона в&nbsp;столице Сенегала расположена на&nbsp;берегу Атлантического океана.

Der Spiegel: «ЧМ полон противоречий»

Немецкий Der Spiegel раскритиковал организацию чемпионата мира в Катаре. «Этот ЧМ полон противоречий. Катар показал себя с разных сторон: на стадионах творится хаос, на трибунах — слишком много пустых кресел», — заявил Питер Аренс.

По наблюдениям автора, местные жители тоже не в восторге от того, что их страна принимает турнир такого масштаба. По наблюдениям Аренса, в Катаре большие проблемы с организацией и логистикой. А отдельного внимания заслуживают завышенные цены практически на все, начиная от жилья и заканчивая едой для фанатов на стадионах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
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Мексика

ИТБ1 (1.5)

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1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Зенит
Спартак

П1

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ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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Испания
Германия

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26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
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