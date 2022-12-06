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Сегодня, 16:30

«Месси решает, играет на команду. А Роналду думает, как бы побить рекорд Эйсебио». Взгляд из Португалии

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Паулу Барбоза о Криштиану Роналду и сравнении с Лионелем Месси.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Пепе.
Фото Reuters
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза — о поведении Криштиану Роналду и о шансах команды Фернанду Сантуша против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Меня совсем не удивили сообщения в СМИ о том, что Роналду недоволен, когда его меняют по ходу матчей на чемпионате мира в Катаре. Это его стиль, его натура. У него уже возникали проблемы в «Ювентусе» из-за того, что он не всегда играл. А в «МЮ» это и вовсе вылилось в конфликт, скандал и уход из клуба. Так что тут ничего нового...

Считаю, Криштиану ведет себя не совсем корректно по отношению к партнерам по сборной. И к тренеру.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Швейцария

Потом Фернанду Сантуш, правда, сказал, что Роналду был прежде всего недоволен игроком сборной Кореи, который его торопил. Но думаю, дело не в этом. Криштиану прежде всего был недоволен ситуацией. Он очень хотел забить, чтобы побить рекорд Эйсебио (Эйсебио забил 9 голов в финальных турнирах ЧМ, на счету Роналду пока 8. — Прим. «СЭ»).

Что поделать... Раз Криштиану в сборной, все делают вид, что ничего страшного не случилось. Так бывало и прежде. Помните, он бросал капитанскую повязку, уходя с поля?

Понимаете, Роналду уже не влияет так сильно на игру команды, как раньше. Однако его амбиции никуда не делись. Что ж, посмотрим, как он и вся сборная сыграют против Швейцарии. Для меня в этой паре фаворита нет. 50 на 50. Все может решить один нюанс, один эпизод. Я вам уже говорил, что нам надо резко прибавить, чтобы дойти хотя бы до четвертьфинала.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Криштиану на групповом этапе не особо убедил. Но тут есть и объективная причина. Он не проходил предсезонку, много матчей пропустил в «МЮ». Поэтому и не в форме, не в порядке. Об этом все знают, все всё понимают, но почему-то никто не хочет открыто говорить о проблеме.

Сравнение с Месси? Лео в каждом матче решает, делает разницу, играет на команду. Он не создает проблем внутри коллектива. Месси же уже сказал, что уйдет из сборной, так как надо дать дорогу молодым. А Криштиану намерен выступать за национальную команду до 40 лет... Вот и вся разница. Роналду думает о своих собственных целях, новых рекордах — о том же достижении Эйсебио, о котором я вам сказал выше, и так далее.

Но, к сожалению, его личные амбиции сейчас уже не совпадают с интересами сборной. Он, вне всякого сомнения, великий игрок! Однако не умеет вести себя как-то по-другому, не может полностью посвятить себя команде.

Лионель Месси радуется забитому голу в&nbsp;ворота Австралии на&nbsp;ЧМ-2022.. В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Против Швейцарии Роналду, конечно, выйдет на поле с первых минут в центре нападения. Иначе бы возникли проблемы... Тут, как говорится, есть только два варианта. Либо вызывать его в сборную и каждый раз включать в стартовый состав, либо вообще не приглашать.

Есть ли у нас объективно более сильный футболист на позицию центрального нападающего? Сложно сказать, потому что никого больше не наигрывали. Но, например, у Жоау Феликса есть соответствующие качества, Леау может играть на острие. У нас есть еще Андре Силва из «Лейпцига» — одаренный игрок. Но тренерский штаб верит в Роналду.

Рафаэл Леау по-прежнему не играет с первых минут. И здесь вновь стоит сказать про консерватизм Сантуша. Он не любит рисковать и делать ставку на молодых. А те ощущают, что в них не особо верят...

10.12.2022 | Англия — Франция

В то же время в центре обороны выходит 39-летний Пепе. Думаю, он сыграет против швейцарцев. Но это такой риск! Он мало играл в последнее время, может просто-напросто не поймать ритм. Все на тоненького.

Ждать ли сюрпризов в стартовом составе португальцев на четвертьфинал? Не думаю. Хотя не исключаю, что в центре поля, как и в матче с Кореей, мы увидим Витинью.

Конечно, поражение от Швейцарии станет для нас серьезным ударом по имиджу, по самолюбию. Это же не поражение, скажем, от Франции. В Португалии все хотят, чтобы команда как минимум дошла до финала.

Пепе. Фото Reuters
Пепе.
Фото Reuters

Если мы не пройдем швейцарцев, вряд ли Роналду продолжит играть в сборной. А если же дойдем до полуфинала, во что мне, честно говоря, не верится, возможно, Криштиану действительно доиграет в национальной команде до 40 лет. Поживем — увидим.

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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22:00
Камерун
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22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
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Корея
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Финал
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18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.00 X 4.90 П2 1.41
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.90 X 3.55 П2 4.60
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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