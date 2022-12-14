«200-процентный пенальти. Пусть Месси уйдет красиво. Он гений» Тарханов — о матче Аргентина — Хорватия

Мнение известного тренера.

Известный российский тренер Александр Тарханов — о крупной победе Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре в интервью «СЭ».

— Болел за Аргентину. Хочется, чтобы Месси наконец-то выиграл чемпионат мира, — говорит Тарханов.

— Значит, у вас хорошее настроение.

— Да. Все по делу. Абсолютно закономерная победа южноамериканцев. Хорваты неприятно удивили. Сыграли очень слабо. Видимо, все силы отдали в матче с бразильцами. В четвертьфинале они взяли верх за счет сумасшедшей самоотдачи, старания, движения, борьбы. Выгрызли выход в полуфинал! А дальше — не смогли... Мягко говоря, не убедили.

— Но 0:3 не слишком ли жестокое поражение для хорватов?

— Ну что поделать... Ошибки на ровном месте. В первом случае длинный пас прошел на Альвареса, но защитники не прервали. Дело дошло до пенальти. Во втором случае я вообще не понял, что делали хорваты. И один мог выбить мяч, и второй... Оба мимо мяча махнули... Как так? Как во дворе? Аргентинцы, конечно, этими подарками воспользовались. Вот вам и 2:0 к перерыву. Тяжело было отыграться.

— По пенальти у вас нет вопросов?

— А какие вопросы? Чистый, чистейший. 200 процентов! Ливакович сначала руками влетел в Альвареса, потом и ногами его еще сбил. Фол. Я на стороне арбитра.

— При этом до пенальти хорваты играли повеселее. Или вы не согласны?

— Да я бы так не сказал. Дебют встречи получился слишком осторожным. Хорваты больше владели мячом. Но до конкретики-то не доходило. А потом пенальти. Первый гол раскрепостил аргентинцев, они играли легко. После перерыва хорваты пытались атаковать, но опять ничего не создали.

— От Модрича ждали гораздо большего?

— Надо понимать, что Луке уже 37... Против бразильцев он сыграл просто блестяще. Но к Аргентине не восстановился. Слишком мало дней. Турнир-то скоротечный.

— Третий гол аргентинцев доказал, что Месси — лучший игрок мира за последние 15 лет?

— Месси — гений. Чего тут еще добавлять? В XXI веке он величайший футболист.

— Роналду не рядом с ним?

— Они разноплановые. Роналду скорее бомбардир. А Месси и забивает, и отдает, и ведет игру. Техника просто потрясающая. Оба великие, но мне Месси нравится больше. Очень умный футболист.

— Теперь ждете финала Аргентина — Франция?

— Конечно.

— А вдруг Марокко преподнесет сюрприз?

— Ну нет. Чудеса закончились. Думаю, французы довольно уверенно победят, взломают оборону. Возможно, увидим такой же счет. Я, честно говоря, ждал в полуфинале Аргентину и Бразилию. Но Хорватия сказала свое веское слово. Теперь, думаю, аргентинцы сразятся с французами. Очень привлекательная вывеска!

— Вам будет обидно, если Месси не выиграет титул?

— Да. Это же его последний шанс. Пусть великий футболист уйдет из сборной красиво! Я — за него.

— Но французы посильнее?

— Да, пожалуй... Но в финале все может быть. Фактор Месси никто не отменял.