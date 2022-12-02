«Пора задавать вопросы Немецкому футбольному союзу. И по радужной повязке в том числе». Взгляд из Германии

Что думает о вылете бундестим бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.

— Эрик, вылет со второго подряд чемпионата мира на групповой стадии — катастрофа для Германии?

— Не катастрофа, но большая неудача. И она зеркало того, что происходит с футболом в стране. На родине, конечно, ждали куда большего. Трудно назвать точный диагноз, находясь за тысячи километров от расположения сборной, но очевидно, что этой команде не хватало того, что было раньше, — контроля над ситуацией, эффективности. Это отличало Германию. Сейчас же сборная могла классно играть 70 минут с Японией, но потом отключиться и пропустить дважды. Это же повторилось и с Коста-Рикой. Вы хорошо смотритесь на поле, создаете массу моментов, но забываете отправить мяч в сетку. Ну и, конечно, соглашусь с Бастианом Швайнштайгером — у команды большие проблемы с обороной.

Пропустить пять голов в матчах с Японией, Испанией и Коста-Рикой, ни разу не сыграть на ноль — это чересчур. Считаю, что топ-уровня у сборной только один защитник — Рюдигер. В том числе и на стандартах. Остальные не тянут, допуская много ошибок. Ведь это не соперники разыгрывали такие классные комбинации, поражая ворота, — наши сами дарили эти возможности.

— Не справился Ханси Флик? Или подбор футболистов не столь хорош?

— Я не думаю, что Флик слабый тренер. В «Баварии» он доказывал свою состоятельность. Да, есть проблемы с составом. И мне кажется, что пора задавать вопросы Немецкому футбольному союзу. После провала на Евро-2000 была принята программа, созданы прекрасные центры по всей стране. И это давало плоды, сборная вернулась на вершину. Но в последние годы вновь пошел спад, и в нем надо разбираться. Есть ощущение, что многое пущено на самотек. Вроде как программа работает, центры тоже, ну и отлично. Однако мир меняется. Даже по своему шестилетнему сыну могу судить, который с пеленок в восторге от футбола. Два года назад начал заниматься, но это время, по моим ощущениям, для него фактически потеряно. Детишки играют семь на семь. И сколько раз ты коснешься мяча? Естественно, удовольствия от такой игры мало. Но такова программа, и тренер ей следует.

В Германии восемь миллионов занимающихся футболом, это рекордные показатели — каждый десятый в стране. Но DFB (Футбольный союз Германии. — Прим. «СЭ») фактически все время уделяет первой сборной, вершине пирамиды, хотя уже очевидно, что проблемы где-то глубже. Талантов много, но они почему-то не доходят до взрослого футбола. В первую очередь проблемы с защитниками. Надо анализировать.

Ханси Флик. Фото Reuters

Вторая тема — тренеры. Чтобы получить лицензию Pro, ты должен заплатить в сумме около 30 тысяч евро, за лицензию А — около 10 тысяч. Кто себе может позволить такое? Только экс-профи. А кто лучшие тренеры за последние годы? Клопп, Тухель и Нагельсман. Юрген еще играл во второй бундеслиге, а Тухеля и Нагельсмана с большой долей вероятности мы могли бы не увидеть на высшем уровне. Потому что не хватило бы денег.

Считаю, что таким образом мы отсекаем массу перспективных специалистов. А решать, кто сильный, а кто слабый тренер, должен рынок, а не наличие сертификата. Да, образование требуется, но раньше цены были в три раза ниже. Многие могли себе позволить заплатить, а дальше уже результаты на поле решали — приглашают тебя в команду сильнее или нет.

Чтобы получить сертификат менеджера, я заплатил 16 900 евро. Это не обучение в университете, а обучающий курс. Почему такой дорогой? Да, он необязателен, но пройти его было бы многим полезно. Однако позволить себе сложно.

— Раньше много говорилось о знаменитом немецком духе.

— Согласен, это преимущество мы тоже немного утратили. Молодежь берет пример со звезд — Неймара, Мбаппе. При этом немного забывая о том, чем славились предыдущие поколения немецкой сборной, заточенные на достижение результата, а не на внешние эффекты. То, о чем я говорил вначале: играли хорошо, но не хватило голов. И об этом же говорил Швайнштайгер после окончания матча: «Не хватило желания, воли, жажды победы».

— Есть еще версия, что футболисты слишком много думали не о футболе, а каких-то посторонних вещах — радужной повязке, закрытых ртах. Ваше мнение?

— И здесь вопрос не к футболистам, а к руководителям. Считаю, что эту тему обязаны были замкнуть на себя в DFB, тот же менеджер сборной Оливер Бирхофф. Получилось, что семь федераций договорились между собой о совместной акции, а капитана поставили перед фактом — ты должен надеть повязку. Футболист вам доверяет, соглашается, а потом выясняется, что вопрос не решен с ФИФА, накладывается запрет. Это уже скверная история. Но и дальше стало, на мой взгляд, только хуже. Ряд игроков решили, что надо в ответ закрыть рты. Кто-то, насколько знаю, не был с этим согласен, но был вынужден подчиниться, чтобы не идти против коллектива. Разве это должно быть в головах у футболистов перед матчем чемпионата мира? И перед прессой потом крайними оказались игроки, а не функционеры.

Это Нойеру и другим пришлось держать ответ, объясняться, попадать под критику. Потом перед Испанией они сказали, что тема не имеет отношения к футболу, не надо ее обсуждать. Но зачем изначально ее было вбрасывать, если она не имеет отношения? Много вопросов. И они в первую очередь к функционерам, политические моменты — их дело, а не ребят, которые должны играть в футбол. Понятно, что они могут иметь мнение по любому вопросу, высказывать его, но все мысли перед матчем должны быть об игре. На месте руководителей я бы сказал команде: «Ребята, это наша тема. Вы играйте, а по всем вопросам с повязкой отправляйте к нам, вам не надо в это впутываться, потому что обязательно будут критиковать, спрашивать — зачем надели, почему не надели. Вам это не надо. Мы закроем эту историю». Этого не случилось, что тоже, полагаю, могло иметь психологический эффект. Хотя проблемы, повторюсь, глубже. И с ними Германии надо разбираться.