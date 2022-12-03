Пой, Азия! Пляши, Африка! Думай, классический футбольный мир!

Сегодня, 15:15
Это было ошеломляющее, какое-то неправдоподобное ощущение. Его, уверен, испытал каждый на стадионе «Аль-Бейт» на 70-й минуте матча Коста-Рика — Германия. Японцы в это время уже выигрывали у Испании — а на наших глазах мало того, что Ельцин Техеда (желающий, оказывается, играть в России) сравнял счет, так в воротах Мануэля Нойера оказался и второй мяч! И в те секунды из группы с Испанией и Германией выходили Япония и Коста-Рика!
Мы, сидя в ложе прессы «Аль-Бейта», начали размышлять, не находимся ли под воздействием катарского воздуха, пропитанного кальяном, и обращались к друзьям и подписчикам через соцсети и Telegram-каналы: может, по телевизору счет нормальный, испанцы с немцами спокойно выходят в плей-офф, а нам все это кажется?
Но нет, никаких миражей. И продолжался этот сюрреализм три минуты — до тех пор, пока Кай Хаверц не сравнял счет, и с Японией теперь снова выходила Испания. Чем все и закончилось, пусть Германия и обеспечила достаточную разность мячей в матче с Коста-Рикой, чтобы выйти из группы в случае ничьей или победы «Красной фурии» в параллельном матче. Но та рваться не стала. Ей выгоднее было занять второе место и попасть на Марокко, а не на Хорватию. Не думаю, что это можно назвать договорным матчем целиком — такая ситуация сложилась к концовке игры, и испанцы решили поступить прагматично, хотя до матча Луис Энрике обещал обратное.
И вот тут возникает не разовый, а системный вопрос. Слишком уж повальными оказались в Катаре-2022 проигрыши в третьем туре топ-сборных, уже или почти обеспечивших себе выход из группы, тем, кому победа на тот момент была нужнее. Франция, полностью поменяв состав, проиграла Тунису, Португалия — Корее (параллельно высадив Уругвай), Бразилия — Камеруну. У трех этих команд вообще было по две победы и гарантия выхода, Испания с четырьмя очками, правда, едва не попала впросак, но проигрышем Японии похоронила лишь Германию, но не себя.
Тем не менее вопрос о формуле чемпионата, допускающей такие — и даже не разовые, а массовые — фокусы фаворитов, встает ребром. На Евро ведь подобная схема. А вот на ЧМ-2026 в группах будет по три команды, это может решить проблему.
При этом сенсации в двух первых турах — из другого теста. Их тоже хватало: Аргентина — Саудовская Аравия, Германия — Япония, Бельгия — Марокко. Тогда еще никому ничего не было ясно, и, особенно в первом туре, от проигрышей фаворитов в шоке были все. С бельгийцами, правда, в их стартовом матче с Канадой, тоже имевшем все шансы стать сенсацией, многое стало понятно. А Марокко уже во весь голос заявило о конце бельгийского поколения, причем максимально некрасивом: ведущие игроки переругались друг с другом, а главный тренер Роберто Мартинес оказался не способен удержать ситуацию под контролем.
Многие, особенно у нас, после этого начали, как принято сейчас говорить, «натягивать сову на глобус» и утверждать: мол, все, кто приехал в Катар не играть в футбол, а делать разного рода заявления, надевать, например, всякие неоднозначные капитанские повязки, от этого и пострадали.
Да, главные неудачники Катара-2022 — Германия, Бельгия и Дания (Уэльс к фаворитам не относили) — были в числе семи сборных, чьи капитаны планировали надеть повязки One Love. Но ведь то же самое собирались сделать капитаны сборных Англии, Швейцарии и Нидерландов, которые из своих групп вышли, хотя в случае с теми же швейцарцами это было неочевидно. А сербы никаких повязок надевать не планировали. Но проиграли команде Мурата Якина абсолютно по делу. Так что когда кто-то выигрывает и проигрывает в футбол, дело чаще всего бывает все-таки в нем, а не в посторонних вещах.
Еще одно разочарование — Уругвай, который тоже никаких политических заявлений делать не собирался. Разве что Луис Суарес, плакавший на скамейке на последних минутах матча с Ганой, посетовал на хронически скверное отношение к их команде со стороны ФИФА. Но ведь после «левого» пенальти в их ворота на исходе матча с Португалией (который в итоге и привел к разности мячей, недостаточной для южноамериканцев) и двух эпизодов, когда немецкий судья Зиберт имел основания назначить 11-метровые в пользу «Селесте» в матче с Ганой, блестяще проведший игру Суарес имел моральное право на такие слова.
Уругвайцы, особенно в первом матче с Кореей, были куда пассивнее, чем от них ожидали на турнире. Но за них, пожалуй, из всех неудачников обиднее всего.
С бельгийцами все понятно — просто захлопнулось «чемпионское окно» золотого поколения, взявшего все-таки бронзу в России. Правда, непонятно, почему оно затворилось с таким грохотом и выбитым стеклом — это, кстати, и сделал прямо на стадионе главный неудачник бельгийцев в матче с хорватами Ромелу Лукаку. Компенсацию за причиненный ущерб имуществу у него просить не стали.
Сложнее с Данией и Германией.
Скандинавы словно забыли всё то, за что полтора года назад на Евро в них влюбилась вся Европа. Ту зрелищность и страсть, с которой, в частности, тогда не сладила (1:4 в Копенгагене) и сборная России, сменили тоска, предсказуемость и пассивность. Из шести таймов против Туниса, Франции и Австралии лишь один, второй против французов, они провели на приемлемом уровне. И то проиграли.
Я общался в микст-зоне после бездарной игры датчан против австралийцев с Симоном Кьером, Андреасом Корнелиусом — они были в растерянности и не могли найти объяснения тому, что произошло. Зато всячески защищали капитана Кристиана Эриксена, не показавшего в Катаре ничего и подвергшегося критике журналистов. Это делает датчанам честь, в отличие от их игры.
У меня есть ощущение, что в июне 2020-го драма, почти трагедия, которая произошла с Эриксеном, сплотила датских футболистов, взметнула уровень адреналина в их крови до невиданных высот и стала мощным эмоциональным допингом. С другой стороны, к отборочному турниру ЧМ-2022 ведь с полузащитником ранее «Тоттенхэма», а теперь «Интера» все уже было в порядке, а команда Каспера Юльманна продолжила крушить всех. Но в финальном турнире вдруг все перевернулось. После матча с Францией я спросил Юльманна, куда пропало их очарование. Он пообещал вернуть его в игре с Австралией. Увы. Что-то вышло из-под контроля.
Может, слишком надеялись на Эриксена? В прошлом году без лидера понимали, что каждый должен вытащить из себя больше ста процентов, а теперь думали — если что, Кристиан нас подтащит? А он почему-то не подтащил, другие же оказались к этому не готовы. Тут уместно вспомнить афоризм Станислава Черчесова, который относился к его сборной России сразу в двух случаях: «Нет сильных и слабых, есть готовые и неготовые». Датчане оказались не готовы.
Как и немцы. После золота-2014 вылетев со второго подряд чемпионата мира из группы с двумя разными тренерами, они должны призадуматься, что у них не так, перефразируя Михаила Жванецкого, в футбольной консерватории. Все у них стало до такой степени технично и эстетично, что о старой доброй нацеленности на результат и эффективность, о воле и характере, об умении реализовывать моменты и включаться на максимум, когда это нужнее всего, как-то подзабылось. Не стало таких людей, как Карл-Хайнц Румменигге, способных выйти на замену в овертайме полуфинала с разорванной мышцей паха при счете 1:3, забить и перевернуть матч, который ФРГ в итоге выиграла у потрясающей Франции в серии пенальти.
Роковая игра с Японией оказалась воплощением этой тенденции. После красивого матча с Испанией я думал, что Германия встала на правильные рельсы, но и у них самих игра с Коста-Рикой получилась очень неоднозначной (о требуемой победе в восемь мячей невозможно было даже заикаться), и, главное, оказалось уже поздно — зависела бундестим уже не только от себя, и расклады сработали против нее.
Конечно, пришедшего год с небольшим назад Ханси Флика увольнять просто глупо. И немцы, будучи людьми прагматичными, этого сделать никак не должны. Его нынешняя команда — это все равно еще в значительной степени поздний Йоахим Лев. А вот домашний Евро будет уже намного более показательным.
Знакомые русскоязычные болельщики «манншафт», живущие в Германии и внимательно наблюдающие за всем, что происходит с командой, тоже уверены в необходимости дать Флику еще минимум один шанс, но при этом считают, что ему не хватает страсти и где-то жесткости. Из-за чего, например, звезды «Баварии» не выглядели особо мотивированными. Притом что именно с мюнхенцами Флик не так давно выиграл Лигу чемпионов...
В 2004 году молодому тандему тренеров Юрген Клинсманн — Лев потребовалось два года, чтобы, отобрав правильных футболистов, поставить команде к домашнему ЧМ-2006 незнакомый немцам прежде тип игры. Это удалось, и на том турнире была заложена база на годы вперед, завершившаяся в итоге золотом-2014. Дальше «дуга удачи» пошла на спад, и с началом нового этапа немцы запоздали на четыре, минимум два года. У Флика в распоряжении почти не было времени, чтобы построить свою команду.
Есть в Германии и мнение, что стратегический подход Флика к игре с Коста-Рикой был неверен: надо было в первом тайме выложиться на сверхмаксимуме, кровь из носу сделать 4:0, что заставило бы Испанию поверить, что немцы могут забить сколько им нужно, и не начать валять дурака с Японией.
Впрочем, это все частности. А история в целом заключается в том, что понежневшему немецкому футболу нужно добавлять к появившейся технике ту самую «машинность», в том числе по добыванию результата, которая у него куда-то исчезла.
1 декабря стало историческим днем для футбола благодаря арбитражу француженки Стефани Фраппар матча Коста-Рика — Германия — впервые женщина-арбитр обслуживала матч мужского чемпионата мира. А 2 декабря вошло в историю по континентальной причине. Причем имело шансы сделать это даже в двойном размере.
Готовясь к походу на ремейк культового четвертьфинала ЧМ-2010 Гана — Уругвай, я осознал, что очень вероятна ситуация, при которой впервые в плей-офф чемпионата мира выйдут сразу три африканские команды. До сих пор рекорд (который в итоге был повторен, но не превзойден) принадлежал ЧМ-2014: тогда из групп вышли Нигерия и Алжир. Правда, обе проиграли в 1/8 финала.
А в России-2018 в кубковую стадию прорвалось НОЛЬ африканских сборных. Из пяти. Нигерия, Тунис и Сенегал заняли третьи места (сенегальцы — обиднейшим образом, проиграв Японии по тому самому странному показателю количества карточек, которое 30 ноября едва не рассудило Мексику с Польшей), Египет и Марокко — четвертые. Кстати, жаль, что здесь нет египтян — страны с наибольшей диаспорой в Катаре. Они бы устроили, как это было год назад на Арабском кубке!
С другой стороны, проиграли они в своем отборе Сенегалу — героической команде, которая сейчас вышла в плей-офф, несмотря на отсутствие единственной своей суперзвезды, Садио Мане. Сыграют там и марокканцы, причем занявшие первое место в группе с Испанией и Германией — кто мог такое представить? У этих двух африканских команд и у Ганы, Камеруна и Туниса — свои тренеры, не приезжие. Не обобщаю, хорошо это или плохо, а просто констатирую. Похоже, в Африке произошло то, чего долго ждали, но никак не происходило, — выросло целое поколение своих качественных тренеров, умеющих и игру построить, и лихих тамошних футболистов с их анархизмом обуздать.
В 1990 году впервые сборная с Черного континента дошла до четвертьфинала — это был Камерун с легендарным Роже Милла в атаке и под руководством Валерия Непомнящего. Он один тогда и вышел в плей-офф, как и четырьмя годами ранее — Марокко, причем оно и тогда с первого места в группе.
В 1982-м выйти могли обе на тот момент представленные на ЧМ африканские команды, но Алжир «съел» наглый договорняк ФРГ — Австрия, самый позорный матч в истории чемпионатов мира, а будущий чемпион Италия опередила Камерун (у обеих команд было по три ничьих) лишь по большему числу забитых мячей — 2:2 против 1:1. Вот тогда вплоть до 2018 года и был последний раз без африканцев в плей-офф. Но тогда-то оттуда квота на ЧМ составляла две сборные, а в Россию-2018 — пять!
С 1986 до 2010-го из групп выходило по одной сборной из Африки. Три из них (Камерун-1990, Сенегал-2002 и Гана-2010) дошли до четвертьфинала. Выходили из групп Марокко в 1986-м, Камерун в 1990-м, Нигерия в 1994-м и 1998-м, Гана в 2006-м и 2010-м. А потом начались аномалии — две вышли в Бразилии, ни одной в России, снова две в Катаре. Могли же — три или даже четыре.
И все-таки рекорд с тремя командами из Африки в плей-офф не случился — Гана не забила Уругваю пенальти при 0:0 и с горя пропустила два мяча подряд, а Камеруну не помогла Сербия. Но и две команды в плей-офф — повторение прежнего рекорда. Зато высшее достижение без всяких примесей удалось совершить АФК — Азиатской конфедерации футбола, то есть принимающей стороне.
Сразу три сборные — Япония, Корея и Австралия — вышли из своих групп, и такого не было никогда: только японцам с корейцами удавалось попасть в плей-офф на домашнем ЧМ-2002. Причем каждой из этих команд удалось совершить сенсацию, а «Самураям», обыгравшим Германию и Испанию, — даже две. Корейцы победили Португалию, австралийцы — Данию. Иран был в одном мяче от того же, Саудовская Аравия подняла на уши весь мир победой над Аргентиной — и, забей пенальти Польше при 0:0, могла бы выйти уже после второго тура.
Безнадежен был только домашний Катар, который попал на чемпионат мира не через отборочный турнир. Но дело, по-моему, не в этом. Везти команду-новичка на соревнование такого уровня должен опытный тренер, прошедший на мировых первенствах все. Уверен, что даже 78-летний Бора Милутинович, давно живущий в Катаре, консультирующий детскую академию Aspire и закончивший тренерскую карьеру в 2010 году, справился бы с этой задачей намного лучше. Ему ли, возглавлявшему на чемпионатах мира пять разных сборных, включая две домашние, и с четырьмя (кроме Китая, который тоже при нем единственный раз в истории попал на ЧМ) вышедшему из групп, не знать, как все это делается.
Катар пошел по испанскому пути — однако нанял опять же не условного Висенте дель Боске, который в 71 год был бы вполне способен решить задачу, а Феликса Санчеса. Знаете такого? Много ли он добился? Мне известно, что ранее катарцы жаждали видеть в этой роли Хави, возглавлявшего «Аль-Садд», но тот предпочел «Барселону». А с Санчесом мы увидели то, что увидели, — три поражения, каждое в два мяча.
Ноль очков еще на турнире набрала только Канада, но та хотя бы играла довольно ярко и «возила» Бельгию, проиграв ей только по несчастливому стечению обстоятельств. «Кленовые листья», не игравшие на чемпионатах мира с 1986 года, готовятся к своему частично домашнему ЧМ-2026 — и этот турнир станет для них огромным опытом. Катар же, надеюсь, продолжит вкладывать деньги в футбол — и победа на Кубке Азии-2019 вкупе с третьими местами на Золотом кубке КОНКАКАФ и Арабском кубке не станут для команды разовыми успехами. Но чемпионат мира оказался для хозяев турнира не их уровнем.
Глядя на рекорд азиатов, сложно не задуматься, какая судьба в футболе этого континента может ждать Россию, если она перейдет туда из УЕФА и ФИФА с АФК это одобрят. Да, с расширением финального турнира чемпионатов мира до 48 команд (оно произойдет, напомню, уже со следующего чемпионата) сборных из Азии там станет еще больше — хотя и не забудем про «минус один» из-за того, что Катар сейчас получил лишнее место как хозяин, а очередь Азии снова проводить ЧМ придет еще нескоро. И тем не менее не надо думать, что если Россию в АФК и примут, на мировые первенства оттуда удастся выходить легко. Япония, Корея, Австралия, да и Саудовская Аравия с Ираном своими выступлениями в Катаре сказали ровно об обратном.
Сербы в последний раз выходили в плей-офф ЧМ в 1998 году, Евро — в 2000-м, когда страна еще называлась Югославией и включала в себя Черногорию. 1:6 от Голландии в четвертьфинале Евро-2000 словно закончили для них вообще все. В бытность Сербией — ноль выходов из группы где-либо. Сколько бы в команде ни было таланта.
Сейчас они привезли дискотечную команду — в том смысле, что смотреть на них было очень весело. Вот уж кто, за исключением матча с бразильцами, шел по «верхам»! Но уже после двух голов от Камеруна, пропущенных при 3:1 в контратаках (как такое возможно, ведь это соперник при таком счете должен оголять тылы?!), с ними, в общем-то, все стало ясно. И даже при 2:1 со Швейцарией трудно было поверить в победу над организованной командой, зная, что сербы представляют собой в обороне.
А чудеса перерождения в большом футболе бывают крайне редко. По-раздолбайски пропуская три от Камеруна, сложно через четыре дня со Швейцарией превратиться в образец команды. Восемь пропущенных мячей в трех матчах — это, в общем-то, главное, что нужно знать о команде Драгана Стойковича, которая со своим разудалым стилем взяла одно очко и стала последней в группе.
Легенда национального футбола не помогла. Нужен серьезный профессиональный тренер — сильно подозреваю, что из-за рубежа, потому что своих сербы, как видно, не слушают. Им требуется то «лечение», которое когда-то провел со сборной России Гус Хиддинк.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)