Пой, Азия! Пляши, Африка! Думай, классический футбольный мир!

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Обозреватель «СЭ» — о групповом турнире ЧМ-20222.

Массовые «сливы» фаворитов в третьем туре

Это было ошеломляющее, какое-то неправдоподобное ощущение. Его, уверен, испытал каждый на стадионе «Аль-Бейт» на 70-й минуте матча Коста-Рика — Германия. Японцы в это время уже выигрывали у Испании — а на наших глазах мало того, что Ельцин Техеда (желающий, оказывается, играть в России) сравнял счет, так в воротах Мануэля Нойера оказался и второй мяч! И в те секунды из группы с Испанией и Германией выходили Япония и Коста-Рика!

Мы, сидя в ложе прессы «Аль-Бейта», начали размышлять, не находимся ли под воздействием катарского воздуха, пропитанного кальяном, и обращались к друзьям и подписчикам через соцсети и Telegram-каналы: может, по телевизору счет нормальный, испанцы с немцами спокойно выходят в плей-офф, а нам все это кажется?

Но нет, никаких миражей. И продолжался этот сюрреализм три минуты — до тех пор, пока Кай Хаверц не сравнял счет, и с Японией теперь снова выходила Испания. Чем все и закончилось, пусть Германия и обеспечила достаточную разность мячей в матче с Коста-Рикой, чтобы выйти из группы в случае ничьей или победы «Красной фурии» в параллельном матче. Но та рваться не стала. Ей выгоднее было занять второе место и попасть на Марокко, а не на Хорватию. Не думаю, что это можно назвать договорным матчем целиком — такая ситуация сложилась к концовке игры, и испанцы решили поступить прагматично, хотя до матча Луис Энрике обещал обратное.

И вот тут возникает не разовый, а системный вопрос. Слишком уж повальными оказались в Катаре-2022 проигрыши в третьем туре топ-сборных, уже или почти обеспечивших себе выход из группы, тем, кому победа на тот момент была нужнее. Франция, полностью поменяв состав, проиграла Тунису, Португалия — Корее (параллельно высадив Уругвай), Бразилия — Камеруну. У трех этих команд вообще было по две победы и гарантия выхода, Испания с четырьмя очками, правда, едва не попала впросак, но проигрышем Японии похоронила лишь Германию, но не себя.

Тем не менее вопрос о формуле чемпионата, допускающей такие — и даже не разовые, а массовые — фокусы фаворитов, встает ребром. На Евро ведь подобная схема. А вот на ЧМ-2026 в группах будет по три команды, это может решить проблему.

Аксель Витсель и Тибо Куртуа. Фото AFP

При этом сенсации в двух первых турах — из другого теста. Их тоже хватало: Аргентина — Саудовская Аравия, Германия — Япония, Бельгия — Марокко. Тогда еще никому ничего не было ясно, и, особенно в первом туре, от проигрышей фаворитов в шоке были все. С бельгийцами, правда, в их стартовом матче с Канадой, тоже имевшем все шансы стать сенсацией, многое стало понятно. А Марокко уже во весь голос заявило о конце бельгийского поколения, причем максимально некрасивом: ведущие игроки переругались друг с другом, а главный тренер Роберто Мартинес оказался не способен удержать ситуацию под контролем.

Многие, особенно у нас, после этого начали, как принято сейчас говорить, «натягивать сову на глобус» и утверждать: мол, все, кто приехал в Катар не играть в футбол, а делать разного рода заявления, надевать, например, всякие неоднозначные капитанские повязки, от этого и пострадали.

Да, главные неудачники Катара-2022 — Германия, Бельгия и Дания (Уэльс к фаворитам не относили) — были в числе семи сборных, чьи капитаны планировали надеть повязки One Love. Но ведь то же самое собирались сделать капитаны сборных Англии, Швейцарии и Нидерландов, которые из своих групп вышли, хотя в случае с теми же швейцарцами это было неочевидно. А сербы никаких повязок надевать не планировали. Но проиграли команде Мурата Якина абсолютно по делу. Так что когда кто-то выигрывает и проигрывает в футбол, дело чаще всего бывает все-таки в нем, а не в посторонних вещах.

Еще одно разочарование — Уругвай, который тоже никаких политических заявлений делать не собирался. Разве что Луис Суарес, плакавший на скамейке на последних минутах матча с Ганой, посетовал на хронически скверное отношение к их команде со стороны ФИФА. Но ведь после «левого» пенальти в их ворота на исходе матча с Португалией (который в итоге и привел к разности мячей, недостаточной для южноамериканцев) и двух эпизодов, когда немецкий судья Зиберт имел основания назначить 11-метровые в пользу «Селесте» в матче с Ганой, блестяще проведший игру Суарес имел моральное право на такие слова.

Уругвайцы, особенно в первом матче с Кореей, были куда пассивнее, чем от них ожидали на турнире. Но за них, пожалуй, из всех неудачников обиднее всего.

Футболисты сборной Германии. Фото AFP

Германии пора возвращать фирменные черты, о которых говорил Линекер

С бельгийцами все понятно — просто захлопнулось «чемпионское окно» золотого поколения, взявшего все-таки бронзу в России. Правда, непонятно, почему оно затворилось с таким грохотом и выбитым стеклом — это, кстати, и сделал прямо на стадионе главный неудачник бельгийцев в матче с хорватами Ромелу Лукаку. Компенсацию за причиненный ущерб имуществу у него просить не стали.

Сложнее с Данией и Германией.

Скандинавы словно забыли всё то, за что полтора года назад на Евро в них влюбилась вся Европа. Ту зрелищность и страсть, с которой, в частности, тогда не сладила (1:4 в Копенгагене) и сборная России, сменили тоска, предсказуемость и пассивность. Из шести таймов против Туниса, Франции и Австралии лишь один, второй против французов, они провели на приемлемом уровне. И то проиграли.

Я общался в микст-зоне после бездарной игры датчан против австралийцев с Симоном Кьером, Андреасом Корнелиусом — они были в растерянности и не могли найти объяснения тому, что произошло. Зато всячески защищали капитана Кристиана Эриксена, не показавшего в Катаре ничего и подвергшегося критике журналистов. Это делает датчанам честь, в отличие от их игры.

У меня есть ощущение, что в июне 2020-го драма, почти трагедия, которая произошла с Эриксеном, сплотила датских футболистов, взметнула уровень адреналина в их крови до невиданных высот и стала мощным эмоциональным допингом. С другой стороны, к отборочному турниру ЧМ-2022 ведь с полузащитником ранее «Тоттенхэма», а теперь «Интера» все уже было в порядке, а команда Каспера Юльманна продолжила крушить всех. Но в финальном турнире вдруг все перевернулось. После матча с Францией я спросил Юльманна, куда пропало их очарование. Он пообещал вернуть его в игре с Австралией. Увы. Что-то вышло из-под контроля.

Может, слишком надеялись на Эриксена? В прошлом году без лидера понимали, что каждый должен вытащить из себя больше ста процентов, а теперь думали — если что, Кристиан нас подтащит? А он почему-то не подтащил, другие же оказались к этому не готовы. Тут уместно вспомнить афоризм Станислава Черчесова, который относился к его сборной России сразу в двух случаях: «Нет сильных и слабых, есть готовые и неготовые». Датчане оказались не готовы.

Кристиан Эриксен. Фото AFP

Как и немцы. После золота-2014 вылетев со второго подряд чемпионата мира из группы с двумя разными тренерами, они должны призадуматься, что у них не так, перефразируя Михаила Жванецкого, в футбольной консерватории. Все у них стало до такой степени технично и эстетично, что о старой доброй нацеленности на результат и эффективность, о воле и характере, об умении реализовывать моменты и включаться на максимум, когда это нужнее всего, как-то подзабылось. Не стало таких людей, как Карл-Хайнц Румменигге, способных выйти на замену в овертайме полуфинала с разорванной мышцей паха при счете 1:3, забить и перевернуть матч, который ФРГ в итоге выиграла у потрясающей Франции в серии пенальти.

Роковая игра с Японией оказалась воплощением этой тенденции. После красивого матча с Испанией я думал, что Германия встала на правильные рельсы, но и у них самих игра с Коста-Рикой получилась очень неоднозначной (о требуемой победе в восемь мячей невозможно было даже заикаться), и, главное, оказалось уже поздно — зависела бундестим уже не только от себя, и расклады сработали против нее.

Конечно, пришедшего год с небольшим назад Ханси Флика увольнять просто глупо. И немцы, будучи людьми прагматичными, этого сделать никак не должны. Его нынешняя команда — это все равно еще в значительной степени поздний Йоахим Лев. А вот домашний Евро будет уже намного более показательным.

Знакомые русскоязычные болельщики «манншафт», живущие в Германии и внимательно наблюдающие за всем, что происходит с командой, тоже уверены в необходимости дать Флику еще минимум один шанс, но при этом считают, что ему не хватает страсти и где-то жесткости. Из-за чего, например, звезды «Баварии» не выглядели особо мотивированными. Притом что именно с мюнхенцами Флик не так давно выиграл Лигу чемпионов...

В 2004 году молодому тандему тренеров Юрген Клинсманн — Лев потребовалось два года, чтобы, отобрав правильных футболистов, поставить команде к домашнему ЧМ-2006 незнакомый немцам прежде тип игры. Это удалось, и на том турнире была заложена база на годы вперед, завершившаяся в итоге золотом-2014. Дальше «дуга удачи» пошла на спад, и с началом нового этапа немцы запоздали на четыре, минимум два года. У Флика в распоряжении почти не было времени, чтобы построить свою команду.

Есть в Германии и мнение, что стратегический подход Флика к игре с Коста-Рикой был неверен: надо было в первом тайме выложиться на сверхмаксимуме, кровь из носу сделать 4:0, что заставило бы Испанию поверить, что немцы могут забить сколько им нужно, и не начать валять дурака с Японией.

Впрочем, это все частности. А история в целом заключается в том, что понежневшему немецкому футболу нужно добавлять к появившейся технике ту самую «машинность», в том числе по добыванию результата, которая у него куда-то исчезла.

Футболисты сборной Сенегала. Фото AFP

Успехи Африки и особенно Азии

1 декабря стало историческим днем для футбола благодаря арбитражу француженки Стефани Фраппар матча Коста-Рика — Германия — впервые женщина-арбитр обслуживала матч мужского чемпионата мира. А 2 декабря вошло в историю по континентальной причине. Причем имело шансы сделать это даже в двойном размере.

Готовясь к походу на ремейк культового четвертьфинала ЧМ-2010 Гана — Уругвай, я осознал, что очень вероятна ситуация, при которой впервые в плей-офф чемпионата мира выйдут сразу три африканские команды. До сих пор рекорд (который в итоге был повторен, но не превзойден) принадлежал ЧМ-2014: тогда из групп вышли Нигерия и Алжир. Правда, обе проиграли в 1/8 финала.

А в России-2018 в кубковую стадию прорвалось НОЛЬ африканских сборных. Из пяти. Нигерия, Тунис и Сенегал заняли третьи места (сенегальцы — обиднейшим образом, проиграв Японии по тому самому странному показателю количества карточек, которое 30 ноября едва не рассудило Мексику с Польшей), Египет и Марокко — четвертые. Кстати, жаль, что здесь нет египтян — страны с наибольшей диаспорой в Катаре. Они бы устроили, как это было год назад на Арабском кубке!

С другой стороны, проиграли они в своем отборе Сенегалу — героической команде, которая сейчас вышла в плей-офф, несмотря на отсутствие единственной своей суперзвезды, Садио Мане. Сыграют там и марокканцы, причем занявшие первое место в группе с Испанией и Германией — кто мог такое представить? У этих двух африканских команд и у Ганы, Камеруна и Туниса — свои тренеры, не приезжие. Не обобщаю, хорошо это или плохо, а просто констатирую. Похоже, в Африке произошло то, чего долго ждали, но никак не происходило, — выросло целое поколение своих качественных тренеров, умеющих и игру построить, и лихих тамошних футболистов с их анархизмом обуздать.

В 1990 году впервые сборная с Черного континента дошла до четвертьфинала — это был Камерун с легендарным Роже Милла в атаке и под руководством Валерия Непомнящего. Он один тогда и вышел в плей-офф, как и четырьмя годами ранее — Марокко, причем оно и тогда с первого места в группе.

Роже Милла с партнерами по сборной Камеруна в 1990 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В 1982-м выйти могли обе на тот момент представленные на ЧМ африканские команды, но Алжир «съел» наглый договорняк ФРГ — Австрия, самый позорный матч в истории чемпионатов мира, а будущий чемпион Италия опередила Камерун (у обеих команд было по три ничьих) лишь по большему числу забитых мячей — 2:2 против 1:1. Вот тогда вплоть до 2018 года и был последний раз без африканцев в плей-офф. Но тогда-то оттуда квота на ЧМ составляла две сборные, а в Россию-2018 — пять!

С 1986 до 2010-го из групп выходило по одной сборной из Африки. Три из них (Камерун-1990, Сенегал-2002 и Гана-2010) дошли до четвертьфинала. Выходили из групп Марокко в 1986-м, Камерун в 1990-м, Нигерия в 1994-м и 1998-м, Гана в 2006-м и 2010-м. А потом начались аномалии — две вышли в Бразилии, ни одной в России, снова две в Катаре. Могли же — три или даже четыре.

И все-таки рекорд с тремя командами из Африки в плей-офф не случился — Гана не забила Уругваю пенальти при 0:0 и с горя пропустила два мяча подряд, а Камеруну не помогла Сербия. Но и две команды в плей-офф — повторение прежнего рекорда. Зато высшее достижение без всяких примесей удалось совершить АФК — Азиатской конфедерации футбола, то есть принимающей стороне.

Сразу три сборные — Япония, Корея и Австралия — вышли из своих групп, и такого не было никогда: только японцам с корейцами удавалось попасть в плей-офф на домашнем ЧМ-2002. Причем каждой из этих команд удалось совершить сенсацию, а «Самураям», обыгравшим Германию и Испанию, — даже две. Корейцы победили Португалию, австралийцы — Данию. Иран был в одном мяче от того же, Саудовская Аравия подняла на уши весь мир победой над Аргентиной — и, забей пенальти Польше при 0:0, могла бы выйти уже после второго тура.

Безнадежен был только домашний Катар, который попал на чемпионат мира не через отборочный турнир. Но дело, по-моему, не в этом. Везти команду-новичка на соревнование такого уровня должен опытный тренер, прошедший на мировых первенствах все. Уверен, что даже 78-летний Бора Милутинович, давно живущий в Катаре, консультирующий детскую академию Aspire и закончивший тренерскую карьеру в 2010 году, справился бы с этой задачей намного лучше. Ему ли, возглавлявшему на чемпионатах мира пять разных сборных, включая две домашние, и с четырьмя (кроме Китая, который тоже при нем единственный раз в истории попал на ЧМ) вышедшему из групп, не знать, как все это делается.

Катар пошел по испанскому пути — однако нанял опять же не условного Висенте дель Боске, который в 71 год был бы вполне способен решить задачу, а Феликса Санчеса. Знаете такого? Много ли он добился? Мне известно, что ранее катарцы жаждали видеть в этой роли Хави, возглавлявшего «Аль-Садд», но тот предпочел «Барселону». А с Санчесом мы увидели то, что увидели, — три поражения, каждое в два мяча.

Ноль очков еще на турнире набрала только Канада, но та хотя бы играла довольно ярко и «возила» Бельгию, проиграв ей только по несчастливому стечению обстоятельств. «Кленовые листья», не игравшие на чемпионатах мира с 1986 года, готовятся к своему частично домашнему ЧМ-2026 — и этот турнир станет для них огромным опытом. Катар же, надеюсь, продолжит вкладывать деньги в футбол — и победа на Кубке Азии-2019 вкупе с третьими местами на Золотом кубке КОНКАКАФ и Арабском кубке не станут для команды разовыми успехами. Но чемпионат мира оказался для хозяев турнира не их уровнем.

Глядя на рекорд азиатов, сложно не задуматься, какая судьба в футболе этого континента может ждать Россию, если она перейдет туда из УЕФА и ФИФА с АФК это одобрят. Да, с расширением финального турнира чемпионатов мира до 48 команд (оно произойдет, напомню, уже со следующего чемпионата) сборных из Азии там станет еще больше — хотя и не забудем про «минус один» из-за того, что Катар сейчас получил лишнее место как хозяин, а очередь Азии снова проводить ЧМ придет еще нескоро. И тем не менее не надо думать, что если Россию в АФК и примут, на мировые первенства оттуда удастся выходить легко. Япония, Корея, Австралия, да и Саудовская Аравия с Ираном своими выступлениями в Катаре сказали ровно об обратном.

Футболисты сборной Сербии. Фото Reuters

Сербы в XXI веке ни разу не выходили из групп ЧМ и Евро

Сербы в последний раз выходили в плей-офф ЧМ в 1998 году, Евро — в 2000-м, когда страна еще называлась Югославией и включала в себя Черногорию. 1:6 от Голландии в четвертьфинале Евро-2000 словно закончили для них вообще все. В бытность Сербией — ноль выходов из группы где-либо. Сколько бы в команде ни было таланта.

Сейчас они привезли дискотечную команду — в том смысле, что смотреть на них было очень весело. Вот уж кто, за исключением матча с бразильцами, шел по «верхам»! Но уже после двух голов от Камеруна, пропущенных при 3:1 в контратаках (как такое возможно, ведь это соперник при таком счете должен оголять тылы?!), с ними, в общем-то, все стало ясно. И даже при 2:1 со Швейцарией трудно было поверить в победу над организованной командой, зная, что сербы представляют собой в обороне.

А чудеса перерождения в большом футболе бывают крайне редко. По-раздолбайски пропуская три от Камеруна, сложно через четыре дня со Швейцарией превратиться в образец команды. Восемь пропущенных мячей в трех матчах — это, в общем-то, главное, что нужно знать о команде Драгана Стойковича, которая со своим разудалым стилем взяла одно очко и стала последней в группе.

Легенда национального футбола не помогла. Нужен серьезный профессиональный тренер — сильно подозреваю, что из-за рубежа, потому что своих сербы, как видно, не слушают. Им требуется то «лечение», которое когда-то провел со сборной России Гус Хиддинк.