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ЧМ-2022

Сегодня, 15:15

Пой, Азия! Пляши, Африка! Думай, классический футбольный мир!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Радость сборных Японии и Сенегала и грусть сборной Германии.
Футболисты сборной Германии.
Фото AFP
Футболисты сборной Сенегала.
Фото AFP
Футболисты сборной Сербии.
Фото Reuters
Кристиан Эриксен.
Фото AFP
Аксель Витсель и Тибо Куртуа.
Фото AFP
Роже Милла с партнерами по сборной Камеруна в 1990 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о групповом турнире ЧМ-20222.

Массовые «сливы» фаворитов в третьем туре

Это было ошеломляющее, какое-то неправдоподобное ощущение. Его, уверен, испытал каждый на стадионе «Аль-Бейт» на 70-й минуте матча Коста-Рика — Германия. Японцы в это время уже выигрывали у Испании — а на наших глазах мало того, что Ельцин Техеда (желающий, оказывается, играть в России) сравнял счет, так в воротах Мануэля Нойера оказался и второй мяч! И в те секунды из группы с Испанией и Германией выходили Япония и Коста-Рика!

Мы, сидя в ложе прессы «Аль-Бейта», начали размышлять, не находимся ли под воздействием катарского воздуха, пропитанного кальяном, и обращались к друзьям и подписчикам через соцсети и Telegram-каналы: может, по телевизору счет нормальный, испанцы с немцами спокойно выходят в плей-офф, а нам все это кажется?

Но нет, никаких миражей. И продолжался этот сюрреализм три минуты — до тех пор, пока Кай Хаверц не сравнял счет, и с Японией теперь снова выходила Испания. Чем все и закончилось, пусть Германия и обеспечила достаточную разность мячей в матче с Коста-Рикой, чтобы выйти из группы в случае ничьей или победы «Красной фурии» в параллельном матче. Но та рваться не стала. Ей выгоднее было занять второе место и попасть на Марокко, а не на Хорватию. Не думаю, что это можно назвать договорным матчем целиком — такая ситуация сложилась к концовке игры, и испанцы решили поступить прагматично, хотя до матча Луис Энрике обещал обратное.

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

И вот тут возникает не разовый, а системный вопрос. Слишком уж повальными оказались в Катаре-2022 проигрыши в третьем туре топ-сборных, уже или почти обеспечивших себе выход из группы, тем, кому победа на тот момент была нужнее. Франция, полностью поменяв состав, проиграла Тунису, Португалия — Корее (параллельно высадив Уругвай), Бразилия — Камеруну. У трех этих команд вообще было по две победы и гарантия выхода, Испания с четырьмя очками, правда, едва не попала впросак, но проигрышем Японии похоронила лишь Германию, но не себя.

Тем не менее вопрос о формуле чемпионата, допускающей такие — и даже не разовые, а массовые — фокусы фаворитов, встает ребром. На Евро ведь подобная схема. А вот на ЧМ-2026 в группах будет по три команды, это может решить проблему.

Аксель Витсель и Тибо Куртуа. Фото AFP
Аксель Витсель и Тибо Куртуа.
Фото AFP

При этом сенсации в двух первых турах — из другого теста. Их тоже хватало: Аргентина — Саудовская Аравия, Германия — Япония, Бельгия — Марокко. Тогда еще никому ничего не было ясно, и, особенно в первом туре, от проигрышей фаворитов в шоке были все. С бельгийцами, правда, в их стартовом матче с Канадой, тоже имевшем все шансы стать сенсацией, многое стало понятно. А Марокко уже во весь голос заявило о конце бельгийского поколения, причем максимально некрасивом: ведущие игроки переругались друг с другом, а главный тренер Роберто Мартинес оказался не способен удержать ситуацию под контролем.

Многие, особенно у нас, после этого начали, как принято сейчас говорить, «натягивать сову на глобус» и утверждать: мол, все, кто приехал в Катар не играть в футбол, а делать разного рода заявления, надевать, например, всякие неоднозначные капитанские повязки, от этого и пострадали.

Да, главные неудачники Катара-2022 — Германия, Бельгия и Дания (Уэльс к фаворитам не относили) — были в числе семи сборных, чьи капитаны планировали надеть повязки One Love. Но ведь то же самое собирались сделать капитаны сборных Англии, Швейцарии и Нидерландов, которые из своих групп вышли, хотя в случае с теми же швейцарцами это было неочевидно. А сербы никаких повязок надевать не планировали. Но проиграли команде Мурата Якина абсолютно по делу. Так что когда кто-то выигрывает и проигрывает в футбол, дело чаще всего бывает все-таки в нем, а не в посторонних вещах.

2&nbsp;декабря. Гана&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 0:2. Луис Суарес. Гана ждала мести 12 лет и довела Суареса до слез. Уругвай вылетает с ЧМ

Еще одно разочарование — Уругвай, который тоже никаких политических заявлений делать не собирался. Разве что Луис Суарес, плакавший на скамейке на последних минутах матча с Ганой, посетовал на хронически скверное отношение к их команде со стороны ФИФА. Но ведь после «левого» пенальти в их ворота на исходе матча с Португалией (который в итоге и привел к разности мячей, недостаточной для южноамериканцев) и двух эпизодов, когда немецкий судья Зиберт имел основания назначить 11-метровые в пользу «Селесте» в матче с Ганой, блестяще проведший игру Суарес имел моральное право на такие слова.

Уругвайцы, особенно в первом матче с Кореей, были куда пассивнее, чем от них ожидали на турнире. Но за них, пожалуй, из всех неудачников обиднее всего.

Футболисты сборной Германии. Фото AFP
Футболисты сборной Германии.
Фото AFP

Германии пора возвращать фирменные черты, о которых говорил Линекер

С бельгийцами все понятно — просто захлопнулось «чемпионское окно» золотого поколения, взявшего все-таки бронзу в России. Правда, непонятно, почему оно затворилось с таким грохотом и выбитым стеклом — это, кстати, и сделал прямо на стадионе главный неудачник бельгийцев в матче с хорватами Ромелу Лукаку. Компенсацию за причиненный ущерб имуществу у него просить не стали.

Сложнее с Данией и Германией.

Скандинавы словно забыли всё то, за что полтора года назад на Евро в них влюбилась вся Европа. Ту зрелищность и страсть, с которой, в частности, тогда не сладила (1:4 в Копенгагене) и сборная России, сменили тоска, предсказуемость и пассивность. Из шести таймов против Туниса, Франции и Австралии лишь один, второй против французов, они провели на приемлемом уровне. И то проиграли.

Я общался в микст-зоне после бездарной игры датчан против австралийцев с Симоном Кьером, Андреасом Корнелиусом — они были в растерянности и не могли найти объяснения тому, что произошло. Зато всячески защищали капитана Кристиана Эриксена, не показавшего в Катаре ничего и подвергшегося критике журналистов. Это делает датчанам честь, в отличие от их игры.

30&nbsp;ноября. Австралия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:0. Грэм Арнольд (слева). Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф

У меня есть ощущение, что в июне 2020-го драма, почти трагедия, которая произошла с Эриксеном, сплотила датских футболистов, взметнула уровень адреналина в их крови до невиданных высот и стала мощным эмоциональным допингом. С другой стороны, к отборочному турниру ЧМ-2022 ведь с полузащитником ранее «Тоттенхэма», а теперь «Интера» все уже было в порядке, а команда Каспера Юльманна продолжила крушить всех. Но в финальном турнире вдруг все перевернулось. После матча с Францией я спросил Юльманна, куда пропало их очарование. Он пообещал вернуть его в игре с Австралией. Увы. Что-то вышло из-под контроля.

Может, слишком надеялись на Эриксена? В прошлом году без лидера понимали, что каждый должен вытащить из себя больше ста процентов, а теперь думали — если что, Кристиан нас подтащит? А он почему-то не подтащил, другие же оказались к этому не готовы. Тут уместно вспомнить афоризм Станислава Черчесова, который относился к его сборной России сразу в двух случаях: «Нет сильных и слабых, есть готовые и неготовые». Датчане оказались не готовы.

Кристиан Эриксен. Фото AFP
Кристиан Эриксен.
Фото AFP

Как и немцы. После золота-2014 вылетев со второго подряд чемпионата мира из группы с двумя разными тренерами, они должны призадуматься, что у них не так, перефразируя Михаила Жванецкого, в футбольной консерватории. Все у них стало до такой степени технично и эстетично, что о старой доброй нацеленности на результат и эффективность, о воле и характере, об умении реализовывать моменты и включаться на максимум, когда это нужнее всего, как-то подзабылось. Не стало таких людей, как Карл-Хайнц Румменигге, способных выйти на замену в овертайме полуфинала с разорванной мышцей паха при счете 1:3, забить и перевернуть матч, который ФРГ в итоге выиграла у потрясающей Франции в серии пенальти.

Роковая игра с Японией оказалась воплощением этой тенденции. После красивого матча с Испанией я думал, что Германия встала на правильные рельсы, но и у них самих игра с Коста-Рикой получилась очень неоднозначной (о требуемой победе в восемь мячей невозможно было даже заикаться), и, главное, оказалось уже поздно — зависела бундестим уже не только от себя, и расклады сработали против нее.

Конечно, пришедшего год с небольшим назад Ханси Флика увольнять просто глупо. И немцы, будучи людьми прагматичными, этого сделать никак не должны. Его нынешняя команда — это все равно еще в значительной степени поздний Йоахим Лев. А вот домашний Евро будет уже намного более показательным.

Футболисты сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. Почему Германия стала «мягкой игрушкой». Немцы не вышли в плей-офф ЧМ второй раз подряд

Знакомые русскоязычные болельщики «манншафт», живущие в Германии и внимательно наблюдающие за всем, что происходит с командой, тоже уверены в необходимости дать Флику еще минимум один шанс, но при этом считают, что ему не хватает страсти и где-то жесткости. Из-за чего, например, звезды «Баварии» не выглядели особо мотивированными. Притом что именно с мюнхенцами Флик не так давно выиграл Лигу чемпионов...

В 2004 году молодому тандему тренеров Юрген Клинсманн — Лев потребовалось два года, чтобы, отобрав правильных футболистов, поставить команде к домашнему ЧМ-2006 незнакомый немцам прежде тип игры. Это удалось, и на том турнире была заложена база на годы вперед, завершившаяся в итоге золотом-2014. Дальше «дуга удачи» пошла на спад, и с началом нового этапа немцы запоздали на четыре, минимум два года. У Флика в распоряжении почти не было времени, чтобы построить свою команду.

Есть в Германии и мнение, что стратегический подход Флика к игре с Коста-Рикой был неверен: надо было в первом тайме выложиться на сверхмаксимуме, кровь из носу сделать 4:0, что заставило бы Испанию поверить, что немцы могут забить сколько им нужно, и не начать валять дурака с Японией.

Впрочем, это все частности. А история в целом заключается в том, что понежневшему немецкому футболу нужно добавлять к появившейся технике ту самую «машинность», в том числе по добыванию результата, которая у него куда-то исчезла.

Футболисты сборной Сенегала. Фото AFP
Футболисты сборной Сенегала.
Фото AFP

Успехи Африки и особенно Азии

1 декабря стало историческим днем для футбола благодаря арбитражу француженки Стефани Фраппар матча Коста-Рика — Германия — впервые женщина-арбитр обслуживала матч мужского чемпионата мира. А 2 декабря вошло в историю по континентальной причине. Причем имело шансы сделать это даже в двойном размере.

Готовясь к походу на ремейк культового четвертьфинала ЧМ-2010 Гана — Уругвай, я осознал, что очень вероятна ситуация, при которой впервые в плей-офф чемпионата мира выйдут сразу три африканские команды. До сих пор рекорд (который в итоге был повторен, но не превзойден) принадлежал ЧМ-2014: тогда из групп вышли Нигерия и Алжир. Правда, обе проиграли в 1/8 финала.

А в России-2018 в кубковую стадию прорвалось НОЛЬ африканских сборных. Из пяти. Нигерия, Тунис и Сенегал заняли третьи места (сенегальцы — обиднейшим образом, проиграв Японии по тому самому странному показателю количества карточек, которое 30 ноября едва не рассудило Мексику с Польшей), Египет и Марокко — четвертые. Кстати, жаль, что здесь нет египтян — страны с наибольшей диаспорой в Катаре. Они бы устроили, как это было год назад на Арабском кубке!

Коллинс Фай и&nbsp;Николя Муми Нгамале (сборная Камеруна). Камерун с динамовцем Нгамале расколдовал Бразилию, но не дождался помощи от Сербии

С другой стороны, проиграли они в своем отборе Сенегалу — героической команде, которая сейчас вышла в плей-офф, несмотря на отсутствие единственной своей суперзвезды, Садио Мане. Сыграют там и марокканцы, причем занявшие первое место в группе с Испанией и Германией — кто мог такое представить? У этих двух африканских команд и у Ганы, Камеруна и Туниса — свои тренеры, не приезжие. Не обобщаю, хорошо это или плохо, а просто констатирую. Похоже, в Африке произошло то, чего долго ждали, но никак не происходило, — выросло целое поколение своих качественных тренеров, умеющих и игру построить, и лихих тамошних футболистов с их анархизмом обуздать.

В 1990 году впервые сборная с Черного континента дошла до четвертьфинала — это был Камерун с легендарным Роже Милла в атаке и под руководством Валерия Непомнящего. Он один тогда и вышел в плей-офф, как и четырьмя годами ранее — Марокко, причем оно и тогда с первого места в группе.

Роже Милла с партнерами по сборной Камеруна в 1990 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роже Милла с партнерами по сборной Камеруна в 1990 году.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В 1982-м выйти могли обе на тот момент представленные на ЧМ африканские команды, но Алжир «съел» наглый договорняк ФРГ — Австрия, самый позорный матч в истории чемпионатов мира, а будущий чемпион Италия опередила Камерун (у обеих команд было по три ничьих) лишь по большему числу забитых мячей — 2:2 против 1:1. Вот тогда вплоть до 2018 года и был последний раз без африканцев в плей-офф. Но тогда-то оттуда квота на ЧМ составляла две сборные, а в Россию-2018 — пять!

С 1986 до 2010-го из групп выходило по одной сборной из Африки. Три из них (Камерун-1990, Сенегал-2002 и Гана-2010) дошли до четвертьфинала. Выходили из групп Марокко в 1986-м, Камерун в 1990-м, Нигерия в 1994-м и 1998-м, Гана в 2006-м и 2010-м. А потом начались аномалии — две вышли в Бразилии, ни одной в России, снова две в Катаре. Могли же — три или даже четыре.

И все-таки рекорд с тремя командами из Африки в плей-офф не случился — Гана не забила Уругваю пенальти при 0:0 и с горя пропустила два мяча подряд, а Камеруну не помогла Сербия. Но и две команды в плей-офф — повторение прежнего рекорда. Зато высшее достижение без всяких примесей удалось совершить АФК — Азиатской конфедерации футбола, то есть принимающей стороне.

Решающий голевой пас Каору Митомы (№ 9) в&nbsp;матче Японии и&nbsp;Испании (2:1) в&nbsp;Дохе на&nbsp;стадионе &laquo;Халифа&raquo; 1&nbsp;декабря. Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022

Сразу три сборные — Япония, Корея и Австралия — вышли из своих групп, и такого не было никогда: только японцам с корейцами удавалось попасть в плей-офф на домашнем ЧМ-2002. Причем каждой из этих команд удалось совершить сенсацию, а «Самураям», обыгравшим Германию и Испанию, — даже две. Корейцы победили Португалию, австралийцы — Данию. Иран был в одном мяче от того же, Саудовская Аравия подняла на уши весь мир победой над Аргентиной — и, забей пенальти Польше при 0:0, могла бы выйти уже после второго тура.

Безнадежен был только домашний Катар, который попал на чемпионат мира не через отборочный турнир. Но дело, по-моему, не в этом. Везти команду-новичка на соревнование такого уровня должен опытный тренер, прошедший на мировых первенствах все. Уверен, что даже 78-летний Бора Милутинович, давно живущий в Катаре, консультирующий детскую академию Aspire и закончивший тренерскую карьеру в 2010 году, справился бы с этой задачей намного лучше. Ему ли, возглавлявшему на чемпионатах мира пять разных сборных, включая две домашние, и с четырьмя (кроме Китая, который тоже при нем единственный раз в истории попал на ЧМ) вышедшему из групп, не знать, как все это делается.

Катар пошел по испанскому пути — однако нанял опять же не условного Висенте дель Боске, который в 71 год был бы вполне способен решить задачу, а Феликса Санчеса. Знаете такого? Много ли он добился? Мне известно, что ранее катарцы жаждали видеть в этой роли Хави, возглавлявшего «Аль-Садд», но тот предпочел «Барселону». А с Санчесом мы увидели то, что увидели, — три поражения, каждое в два мяча.

Сон Хын Мин в&nbsp;матче ЧМ-2022 Корея&nbsp;&mdash; Португалия. Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду привез гол в свои ворота

Ноль очков еще на турнире набрала только Канада, но та хотя бы играла довольно ярко и «возила» Бельгию, проиграв ей только по несчастливому стечению обстоятельств. «Кленовые листья», не игравшие на чемпионатах мира с 1986 года, готовятся к своему частично домашнему ЧМ-2026 — и этот турнир станет для них огромным опытом. Катар же, надеюсь, продолжит вкладывать деньги в футбол — и победа на Кубке Азии-2019 вкупе с третьими местами на Золотом кубке КОНКАКАФ и Арабском кубке не станут для команды разовыми успехами. Но чемпионат мира оказался для хозяев турнира не их уровнем.

Глядя на рекорд азиатов, сложно не задуматься, какая судьба в футболе этого континента может ждать Россию, если она перейдет туда из УЕФА и ФИФА с АФК это одобрят. Да, с расширением финального турнира чемпионатов мира до 48 команд (оно произойдет, напомню, уже со следующего чемпионата) сборных из Азии там станет еще больше — хотя и не забудем про «минус один» из-за того, что Катар сейчас получил лишнее место как хозяин, а очередь Азии снова проводить ЧМ придет еще нескоро. И тем не менее не надо думать, что если Россию в АФК и примут, на мировые первенства оттуда удастся выходить легко. Япония, Корея, Австралия, да и Саудовская Аравия с Ираном своими выступлениями в Катаре сказали ровно об обратном.

Футболисты сборной Сербии. Фото Reuters
Футболисты сборной Сербии.
Фото Reuters

Сербы в XXI веке ни разу не выходили из групп ЧМ и Евро

Сербы в последний раз выходили в плей-офф ЧМ в 1998 году, Евро — в 2000-м, когда страна еще называлась Югославией и включала в себя Черногорию. 1:6 от Голландии в четвертьфинале Евро-2000 словно закончили для них вообще все. В бытность Сербией — ноль выходов из группы где-либо. Сколько бы в команде ни было таланта.

Сейчас они привезли дискотечную команду — в том смысле, что смотреть на них было очень весело. Вот уж кто, за исключением матча с бразильцами, шел по «верхам»! Но уже после двух голов от Камеруна, пропущенных при 3:1 в контратаках (как такое возможно, ведь это соперник при таком счете должен оголять тылы?!), с ними, в общем-то, все стало ясно. И даже при 2:1 со Швейцарией трудно было поверить в победу над организованной командой, зная, что сербы представляют собой в обороне.

Эмоции игроков сборной Сербии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше

А чудеса перерождения в большом футболе бывают крайне редко. По-раздолбайски пропуская три от Камеруна, сложно через четыре дня со Швейцарией превратиться в образец команды. Восемь пропущенных мячей в трех матчах — это, в общем-то, главное, что нужно знать о команде Драгана Стойковича, которая со своим разудалым стилем взяла одно очко и стала последней в группе.

Легенда национального футбола не помогла. Нужен серьезный профессиональный тренер — сильно подозреваю, что из-за рубежа, потому что своих сербы, как видно, не слушают. Им требуется то «лечение», которое когда-то провел со сборной России Гус Хиддинк.

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Аргентина
Австралия

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ТБ 2.5

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Франция
Польша

Ф1(-1.5)

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ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
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Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

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1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

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Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 2.03 X 3.30 П2 4.30
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.26 X 6.30 П2 13.5
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.31 X 5.70 П2 11.5
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.54 X 4.00 П2 7.90
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.33 X 5.30 П2 11.5
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.70 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.90 X 3.50 П2 4.70
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Франция

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
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