15 декабря, 12:45
Почти 70-тысячный стадион, на три четверти заполненный марокканцами, весь матч кричал короткий мощный заряд, в котором явственно слышалось слово «Лусейл». Он же «Лусаил» — так называется арена, на которой пройдет финал ЧМ-2022. Туда болельщики «Атласских львов» своих кумиров и звали.
Но футбольное провидение решило, что с них и так хватит нежданно свалившегося счастья.
И марокканцы не сильно, надо сказать, расстроятся — спустя минут десять после финального свистка их девушки будут выплясывать под бодрые европейские мелодии духового оркестра при выходе из ВИП-зоны «Аль-Бейта», арабского шатра, принимавшего последний свой матч на ЧМ-2022. Суровая пожилая мама одной из красавиц, традиционная арабская женщина с замотанной головой и в очках, попыталась одернуть дочку, но та весело взмахнула копной своих длинных непокрытых волос и снова пошла впляс. И никто из соотечественников не смотрел на нее с осуждением — напротив, многие присоединялись, да еще и с флагом Марокко.
Зеленая пятиконечная звезда на красном фоне светила на этом турнире очень ярко. И первый в истории выход африканской сборной в полуфинал чемпионата мира станет неотъемлемой и одной из важнейших частей Катара-2022. На вопрос, что было исторического на этом турнире, одним из первых ответов будет: «Триумф Марокко». Страны, перед которой пали Бельгия, Испания и Португалия — три большие европейские футбольные силы. С нулем пропущенных голов от них всех, вместе взятых.
Так же, как все болельщики, которые смотрели чемпионат мира-1990 в Италии (я, как один из них, тогда 17-летний, за эти слова отвечаю), навсегда запомнили имена героев сборной Камеруна, первого в истории четвертьфиналиста из Африки на чемпионатах мира, — автора победного гола Аргентине в матче открытия Омама-Бийика, вратаря Нконо, полузащитника Маканаки со смешными кудряшками, конечно, суперветерана-снайпера Милла и главного тренера Непомнящего. У нынешних молодых болельщиков навсегда отпечатаются в памяти уже другие герои, теперь — с севера Африки. Полузащитник-паук Амрабат, опутывавший своей паутиной весь центр поля, вратарь Буну, которого невозможно пробить ни с игры, ни с пенальти, наверное, лучший правый защитник всего турнира Хакими из «ПСЖ», лидер атак Зиеш из «Челси» и марокканская версия Его Воздушества Майкла Джордана Эн-Несири, в решающем моменте прыгнувший выше рук португальского вратаря, и, конечно, невысокий лысый тренер с бородкой Реграги. Как ему, возглавившему команду всего за три месяца до турнира, удалось образцово ее выстроить, так и останется загадкой. Футбол, он загадки любит.
Одна из них — красивейшие голы в плей-офф последних чемпионатов мира крайних защитников сборной Франции. Четыре года назад мяч, признанный лучшим в России-2018, забил в Казани правый защитник «Трехцветных» Бенжамен Павар роскошным, с умопомрачительной траекторией (почти Роберто Карлос на «Турнуа де Франс» — 1997) ударом издали в ворота сборной Аргентины. С паса другого флангового защитника — Люки Эрнандеса. Теперь настал черед брата «сломавшегося» в стартовом матче ЧМ-2022 Люки — Тео.
В каком прыжке из восточных единоборств Эрнандес Второй — а может, уже и первый — вогнал мяч в сетку ворот Яссина Буну! Это был первый мяч соперников Марокко на ЧМ-2022. Вы же помните — до тех пор «Атласские львы» забили только сами себе с Канадой при 2:0. А тут французам пяти минут хватило на то, что другие не смогли за 450 минут плюс добавленные — то есть за все 500.
Ключевой момент атаки — вертикальный (в годы моей молодости говорили — продольный) пас Рафаэля Варана на Антуана Гризманна, который не смогли перехватить марокканцы — конкретно 18-й номер Джавад Эль-Ямик, полетевший за мячом в подкате и проскочивший мимо. А там уже Гризманн правильно разобрался (как все время на этом турнире), что делать с этой атакой дальше. Ну, и удар Эрнандеса боковыми ножницами, в каратистском прыжке — один из ярчайших хайлайтов турнира.
А тут еще и ранняя замена капитана марокканцев Ромена Саисса из-за травмы, которая мучила его и раньше. И Оливье Жиру мог забивать второй — после начала атаки от Уго Льориса и простого длинного заброса убежал и грохнул в ближнюю штангу с острого угла. Старт игры дал немного поводов для радости подавляющей части трибун. И не было никакой уверенности в том, что Марокко будет чувствовать себя смело, когда потребовалось атаковать и забивать самим, а не защищаться и ждать чужих ошибок.
Но в этом скепсисе я оказался неправ. Ну, не совсем прав.
Какой гол могли забить марокканцы прямо перед перерывом, бог ты мой! Он превзошел бы даже мяч Эрнандеса. После подачи углового Эль-Ямик, тот самый 18-й номер, который не успел прервать пас Варана на Гризманна в начале голевой атаки, взлетел чуть ли не под купол арабского шатра и как дал «ножницами» через себя в нижний угол!
Мяч вылетел из скопления игроков, Льорис не мог его видеть. Но как-то настиг в самом углу, а дальше тот от пальцев уже отскочил в штангу. Не знаю, если бы не касание голкипера, попал бы мяч в стойку или нырнул в угол — там было очень близко. Но в любом случае момент получился чрезвычайно красивый — и для атаковавшего игрока, и для вратаря.
И он в целом вытекал из того, что происходило во второй половине первого тайма. Смотреть на то, как сборная Марокко быстро, синхронно развивала атаки, было приятно. И ничего еще не было кончено. Да, и Франция могла увеличить счет — Жиру, у которого был «не день Бекхэма», промахнулся по пустым уже воротам. Счет 1:0 был, по мне, адекватным отражением футбола первого тайма, в котором «Атласские львы» совсем не выглядели чужой для этой стадии чемпионата мира командой. Но французы вели по делу.
Как же здорово атаковали марокканцы во втором тайме! Раз за разом вскрывали фланги, на которых создавали численное преимущество (чаще справа, где плохо возвращался в оборону Мбаппе, реже слева, где более ответственно подходил к этому вопросу Усман Дембеле), а потом их прострелы низом еле успевали в последний момент отбивать французские защитники. С каждой минутой все больше складывалось впечатление, что если Дидье Дешам что-то не изменит заменами, то для Франции это плохо кончится. Тем более что марокканцев с неистовой силой гнали вперед и зрители.
Но перестановки Дешама сработали. Они достигали цели, как щелчки в большинстве из левого круга вбрасывания Александра Овечкина, предыдущей ночью разменявшего отметку в 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сын чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама Маркус из менхенгладбахской «Боруссии», выйдя вместо Жиру, ускорил игру в разы. Сделав эту замену, тренер отправил Тюрама налево, а в центр нападения сместился Мбаппе. А чуть позже явно уставшего, да и вообще мало участвовавшего в атакующих действиях Дембеле справа сменил Рандаль Коло Муани еще из одного немецкого клуба — «Айнтрахта».
Второй гол «Трехцветных» состоялся прямо на той же минуте, когда вышел Муани. Он его и забил. При этом Тюрам протащил мяч после перехвата одноклубника Александра Головина из «Монако» Юсуфа Фофана в центре поля. Мбаппе, находясь в центре, а не на краю, стянул на себя всю марокканскую оборону и то ли пробил, то ли отдал. Так или иначе, мяч оказался на дальней штанге, а там его уже с метра вогнал в сетку Муани, для которого это было первое касание в матче. Но перед этим он сделал рывок и оказался там, куда почти наверняка не добежал бы уставший и много работавший в обороне Дембеле.
Игроком матча абсолютно справедливо признали Гризманна. В игре французов этим вечером было не так много интеллекта, и на поле он почти весь исходил от Антуана. Гризманн на этом чемпионате вообще играет французского Федора Черенкова.
В прогнозах «СЭ» я ставил на 2:0 — и, признаюсь, это не был бином Ньютона. О большом количестве голов с учетом стиля игры и надежности обороны марокканцев речи не шло. Ожидал, что на мастерстве Франция откроет счет, дальше будет идти труднейшая для обеих команд борьба — но ближе к концу марокканцы оголят тылы и скорее получат второй, нежели забьют сами. Так все и вышло.
Тем не менее марокканцы, в отличие от хорватов, молодцы — вчера они выдали все, что у них было. Где-то не повезло, где-то у французов мастерства побольше оказалось. Но все же мне кажется, что полуфиналы Аргентина — Бразилия и Франция — Португалия получились бы интереснее. Впрочем, это точно не проблема марокканцев или хорватов. «Атласским львам» за такую игру не должно быть стыдно. И в матче с Хорватией именно Марокко кажется мне фаворитом.
Финал Аргентина — Франция будет прекрасен. И замечательно, что в нем фаворита не просматривается — шансы 50 на 50. Так и должно быть!
Ослепительная вывеска. Действующий чемпион мира с главной своей звездой защищает трофей и пытается стать первой командой за 60 лет, которая возьмет его дважды подряд. После сборной Бразилии Пеле, который смотрит на это тяжелобольным, из больницы — но он жив и смотрит!
А с другой стороны к этому титулу на своем пятом чемпионате мира идет человек, которому уже уготовано место в пантеоне главных футбольных легенд планеты Земля.
Просто сказка.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)