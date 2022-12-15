Гризманн — мозг сборной Франции в Катаре. А по Марокко мы в том числе будем вспоминать ЧМ-2022

Обозреватель «СЭ» побывал на полуфинале Франция — Марокко и оценивает его итоги.

С прекрасных марокканцев хватит. Они и полуфиналом забронировали себе место в истории

Почти 70-тысячный стадион, на три четверти заполненный марокканцами, весь матч кричал короткий мощный заряд, в котором явственно слышалось слово «Лусейл». Он же «Лусаил» — так называется арена, на которой пройдет финал ЧМ-2022. Туда болельщики «Атласских львов» своих кумиров и звали.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Но футбольное провидение решило, что с них и так хватит нежданно свалившегося счастья.

И марокканцы не сильно, надо сказать, расстроятся — спустя минут десять после финального свистка их девушки будут выплясывать под бодрые европейские мелодии духового оркестра при выходе из ВИП-зоны «Аль-Бейта», арабского шатра, принимавшего последний свой матч на ЧМ-2022. Суровая пожилая мама одной из красавиц, традиционная арабская женщина с замотанной головой и в очках, попыталась одернуть дочку, но та весело взмахнула копной своих длинных непокрытых волос и снова пошла впляс. И никто из соотечественников не смотрел на нее с осуждением — напротив, многие присоединялись, да еще и с флагом Марокко.

Марокканские болельщики. Фото Reuters

Зеленая пятиконечная звезда на красном фоне светила на этом турнире очень ярко. И первый в истории выход африканской сборной в полуфинал чемпионата мира станет неотъемлемой и одной из важнейших частей Катара-2022. На вопрос, что было исторического на этом турнире, одним из первых ответов будет: «Триумф Марокко». Страны, перед которой пали Бельгия, Испания и Португалия — три большие европейские футбольные силы. С нулем пропущенных голов от них всех, вместе взятых.

Так же, как все болельщики, которые смотрели чемпионат мира-1990 в Италии (я, как один из них, тогда 17-летний, за эти слова отвечаю), навсегда запомнили имена героев сборной Камеруна, первого в истории четвертьфиналиста из Африки на чемпионатах мира, — автора победного гола Аргентине в матче открытия Омама-Бийика, вратаря Нконо, полузащитника Маканаки со смешными кудряшками, конечно, суперветерана-снайпера Милла и главного тренера Непомнящего. У нынешних молодых болельщиков навсегда отпечатаются в памяти уже другие герои, теперь — с севера Африки. Полузащитник-паук Амрабат, опутывавший своей паутиной весь центр поля, вратарь Буну, которого невозможно пробить ни с игры, ни с пенальти, наверное, лучший правый защитник всего турнира Хакими из «ПСЖ», лидер атак Зиеш из «Челси» и марокканская версия Его Воздушества Майкла Джордана Эн-Несири, в решающем моменте прыгнувший выше рук португальского вратаря, и, конечно, невысокий лысый тренер с бородкой Реграги. Как ему, возглавившему команду всего за три месяца до турнира, удалось образцово ее выстроить, так и останется загадкой. Футбол, он загадки любит.

Одна из них — красивейшие голы в плей-офф последних чемпионатов мира крайних защитников сборной Франции. Четыре года назад мяч, признанный лучшим в России-2018, забил в Казани правый защитник «Трехцветных» Бенжамен Павар роскошным, с умопомрачительной траекторией (почти Роберто Карлос на «Турнуа де Франс» — 1997) ударом издали в ворота сборной Аргентины. С паса другого флангового защитника — Люки Эрнандеса. Теперь настал черед брата «сломавшегося» в стартовом матче ЧМ-2022 Люки — Тео.

В каком прыжке из восточных единоборств Эрнандес Второй — а может, уже и первый — вогнал мяч в сетку ворот Яссина Буну! Это был первый мяч соперников Марокко на ЧМ-2022. Вы же помните — до тех пор «Атласские львы» забили только сами себе с Канадой при 2:0. А тут французам пяти минут хватило на то, что другие не смогли за 450 минут плюс добавленные — то есть за все 500.

Ключевой момент атаки — вертикальный (в годы моей молодости говорили — продольный) пас Рафаэля Варана на Антуана Гризманна, который не смогли перехватить марокканцы — конкретно 18-й номер Джавад Эль-Ямик, полетевший за мячом в подкате и проскочивший мимо. А там уже Гризманн правильно разобрался (как все время на этом турнире), что делать с этой атакой дальше. Ну, и удар Эрнандеса боковыми ножницами, в каратистском прыжке — один из ярчайших хайлайтов турнира.

А тут еще и ранняя замена капитана марокканцев Ромена Саисса из-за травмы, которая мучила его и раньше. И Оливье Жиру мог забивать второй — после начала атаки от Уго Льориса и простого длинного заброса убежал и грохнул в ближнюю штангу с острого угла. Старт игры дал немного поводов для радости подавляющей части трибун. И не было никакой уверенности в том, что Марокко будет чувствовать себя смело, когда потребовалось атаковать и забивать самим, а не защищаться и ждать чужих ошибок.

Но в этом скепсисе я оказался неправ. Ну, не совсем прав.

Какой гол могли забить марокканцы прямо перед перерывом, бог ты мой! Он превзошел бы даже мяч Эрнандеса. После подачи углового Эль-Ямик, тот самый 18-й номер, который не успел прервать пас Варана на Гризманна в начале голевой атаки, взлетел чуть ли не под купол арабского шатра и как дал «ножницами» через себя в нижний угол!

Мяч вылетел из скопления игроков, Льорис не мог его видеть. Но как-то настиг в самом углу, а дальше тот от пальцев уже отскочил в штангу. Не знаю, если бы не касание голкипера, попал бы мяч в стойку или нырнул в угол — там было очень близко. Но в любом случае момент получился чрезвычайно красивый — и для атаковавшего игрока, и для вратаря.

И он в целом вытекал из того, что происходило во второй половине первого тайма. Смотреть на то, как сборная Марокко быстро, синхронно развивала атаки, было приятно. И ничего еще не было кончено. Да, и Франция могла увеличить счет — Жиру, у которого был «не день Бекхэма», промахнулся по пустым уже воротам. Счет 1:0 был, по мне, адекватным отражением футбола первого тайма, в котором «Атласские львы» совсем не выглядели чужой для этой стадии чемпионата мира командой. Но французы вели по делу.

Оливье Жиру. Фото AFP

Гризманн в Катаре играет французского Черенкова

Как же здорово атаковали марокканцы во втором тайме! Раз за разом вскрывали фланги, на которых создавали численное преимущество (чаще справа, где плохо возвращался в оборону Мбаппе, реже слева, где более ответственно подходил к этому вопросу Усман Дембеле), а потом их прострелы низом еле успевали в последний момент отбивать французские защитники. С каждой минутой все больше складывалось впечатление, что если Дидье Дешам что-то не изменит заменами, то для Франции это плохо кончится. Тем более что марокканцев с неистовой силой гнали вперед и зрители.

Но перестановки Дешама сработали. Они достигали цели, как щелчки в большинстве из левого круга вбрасывания Александра Овечкина, предыдущей ночью разменявшего отметку в 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сын чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама Маркус из менхенгладбахской «Боруссии», выйдя вместо Жиру, ускорил игру в разы. Сделав эту замену, тренер отправил Тюрама налево, а в центр нападения сместился Мбаппе. А чуть позже явно уставшего, да и вообще мало участвовавшего в атакующих действиях Дембеле справа сменил Рандаль Коло Муани еще из одного немецкого клуба — «Айнтрахта».

Дидье Дешам. Фото Reuters

Второй гол «Трехцветных» состоялся прямо на той же минуте, когда вышел Муани. Он его и забил. При этом Тюрам протащил мяч после перехвата одноклубника Александра Головина из «Монако» Юсуфа Фофана в центре поля. Мбаппе, находясь в центре, а не на краю, стянул на себя всю марокканскую оборону и то ли пробил, то ли отдал. Так или иначе, мяч оказался на дальней штанге, а там его уже с метра вогнал в сетку Муани, для которого это было первое касание в матче. Но перед этим он сделал рывок и оказался там, куда почти наверняка не добежал бы уставший и много работавший в обороне Дембеле.

Игроком матча абсолютно справедливо признали Гризманна. В игре французов этим вечером было не так много интеллекта, и на поле он почти весь исходил от Антуана. Гризманн на этом чемпионате вообще играет французского Федора Черенкова.

Французы в восторге от Антуана Гризманна. Фото Reuters

Финал мечты. И матч за третье место, в котором мотивированы обе команды

В прогнозах «СЭ» я ставил на 2:0 — и, признаюсь, это не был бином Ньютона. О большом количестве голов с учетом стиля игры и надежности обороны марокканцев речи не шло. Ожидал, что на мастерстве Франция откроет счет, дальше будет идти труднейшая для обеих команд борьба — но ближе к концу марокканцы оголят тылы и скорее получат второй, нежели забьют сами. Так все и вышло.

Тем не менее марокканцы, в отличие от хорватов, молодцы — вчера они выдали все, что у них было. Где-то не повезло, где-то у французов мастерства побольше оказалось. Но все же мне кажется, что полуфиналы Аргентина — Бразилия и Франция — Португалия получились бы интереснее. Впрочем, это точно не проблема марокканцев или хорватов. «Атласским львам» за такую игру не должно быть стыдно. И в матче с Хорватией именно Марокко кажется мне фаворитом.

Финал Аргентина — Франция будет прекрасен. И замечательно, что в нем фаворита не просматривается — шансы 50 на 50. Так и должно быть!

Ослепительная вывеска. Действующий чемпион мира с главной своей звездой защищает трофей и пытается стать первой командой за 60 лет, которая возьмет его дважды подряд. После сборной Бразилии Пеле, который смотрит на это тяжелобольным, из больницы — но он жив и смотрит!

А с другой стороны к этому титулу на своем пятом чемпионате мира идет человек, которому уже уготовано место в пантеоне главных футбольных легенд планеты Земля.

Просто сказка.