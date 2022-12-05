Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:00

Нидерланды — Аргентина, Франция — Англия. Рабинер — о четвертьфиналах мечты

Игорь Рабинер
Обозреватель
Коди Гакпо, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем.
Telegram Дзен
Обозреватель «СЭ» рецензирует результаты первых дней 1/8 финала ЧМ-2022.

Время сенсаций, кажется, закончилось на групповой стадии — их было столько, что лимит исчерпан. И слава богу — пора начинать писать шедевры на века. Нас уже ждут два топовых четвертьфинала. Нидерланды — Аргентина и Франция — Англия.

Не буду рассуждать о них в категориях «фавориты» и «андердоги». На этом уровне их уже нет. Скажу о впечатлениях.

10.12.2022 | Англия — Франция

Франция: самые яркие, с лучшим игроком турнира

Самые зрелищные — французы. И у них ярчайший игрок турнира — пока за километр от остальных. В плей-офф они ничуть не уступили по красоте себе образца группового турнира. А Килиан Мбаппе, кажется, только набирает. Он и забивает фантастические голы, причем удары сумасшедшей силы и точности даются ему феноменально легко; и отдает решающие передачи, как вчера на Оливье Жиру — лучшего снайпера в истории сборной Франции, опередившего самого Тьерри Анри.

4&nbsp;декабря. Франция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:1. Килиан Мбаппе и&nbsp;Оливье Жиру. Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

Продолжает прекрасно работать находка Дидье Дешама с Антуаном Гризманном — плеймейкером. Нельзя оставлять без внимания Усмана Дембеле на противоположном от Мбаппе краю: парень способен обвести полкоманды и прострелить точно в ногу. На стандартах попробуй сдержи Адриена Рабьо. В воротах — Уго Льорис.

У «Трехцветных» вопрос лишь по поводу опыта обороны в решающих матчах, а еще из-за травм может не хватить скамейки. Поэтому Дешам и выпустил полностью второй состав на Тунис. Но пока признаков утомления не видно. Все, как и прежде, легко и изящно.

Коди Гакпо и Луи ван Гал. Фото Reuters
Коди Гакпо и Луи ван Гал.
Фото Reuters

Нидерланды: ставка на мощную оборону, гол после 19 передач, игра за ван Гала

Нидерландцы и англичане чем-то напоминают друг друга. Вроде бы стабильно красивой игры и нет (она вообще есть пока только у французов), а все голы — прекрасны, забиты после отличных розыгрышей; и в 1/8 их по три, то есть много. Предельная эффективность, нет никакого искусства ради искусства.

С другой стороны, тот же первый гол Америке, забитый Мемфисом после 19 передач, шесть (!) из которых обостряющие, — разве это не искусство? Я спрашивал о нем Дэви Классена, и он с гордостью ответил: «Идеальный гол». И ведь действительно — комбинационное совершенство.

Также преимущество Нидерландов — тренер. Матерый, харизматичный, прошедший в футболе все, нескучный в свои за 70, умеющий брать давление на себя, предельно открытый и честный с игроками. Болезнь тоже создает особую эмоцию. Голландцы не устают повторять, что играют для Луи ван Гала.

Андрис Нопперт. «Я уже не мечтал сыграть на чемпионате мира. Только ван Гал мог пойти на такое». Интервью голкипера голландцев Нопперта — человека странной судьбы

Вот, например, что сказал после матча с США Дейли Блинд, когда его спросили о состоянии тренера:

— Конечно, мы всегда помним об этом. С самого первого дня, когда мы узнали про рак — отдавались на поле без остатка. Тренер даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь. Все уважают ван Гала. Он никогда не меняется. Рады, что он с нами. Это прекрасная личность. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче.

Оборона Нидерландов — почти совершенство. Конкуренция сзади (чего не скажешь о группе атаки) такая, что де Лигт присел на лавочку. Как и в 2014-м, ван Гал ушел от традиционных «оранжевых» 4-3-3 к схеме с тремя центральными защитниками, и в Голландии это может позволить себе только он. В тот заход все привело к полуфиналу. Сейчас он тоже вряд ли кого-то удивит.

Гарет Саутгейт и Маркус Рэшфорд. Фото Reuters
Гарет Саутгейт и Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Англия: кажется, Саутгейт нашел баланс

Между 12 голами Англии, тремя крупными победами в четырех матчах и всеми разговорами о скучном футболе Гарета Саутгейта есть некоторое противоречие, не находите? Хотя со Штатами «львы» и играли уныло, но такой матч был только один. А все остальное — чистой воды инерция впечатлений от предыдущих турниров. Где при всем при том были и полуфинал ЧМ-2018, и финал Евро-2020.

Но оборона Англии еще не сталкивалась с сильной атакой — в 1/8 была бы проверка Садио Мане, но... А будут Мбаппе и Ко. И не забудем, что у Сенегала при 0:0 была пара голевых моментов, и именно форварда «Баварии» им и не хватило. А единственным шансом для них и было повести в счете.

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Футболисты сборной Англии. Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

Весь сезон жесточайшей критике подвергается Харри Магуайр, не имевший игровой практики в «МЮ», и только жизнь покажет, сможет ли он справиться с совсем другим уровнем давления, которое обрушат на него французы.

У англичан впереди очень полезен Харри Кейн, и Саутгейт отыскивает наилучшие варианты — пока таким, например, кажется блестяще сыгравший вчера Фил Фоден. А в центре поля многое взял в свои жилистые рабочие руки ветеран Джордан Хендерсон, и сразу там все заработало. Хотя начинал он турнир на скамейке. От него вроде не требуется забивать, но это он и сделал при 0:0 с Сенегалом.

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси.
Фото AFP

Аргентина: Месси прекрасен, но не видно команды

Пока из четырех четвертьфиналистов меньше всех впечатляет Аргентина. Игра у нее, как видится, наименее отлажена, ярких индивидуальностей не так много, и почти все они как-то похожи друг на друга. За исключением сами знаете кого и Пауло Дибалы, которому все никак не дают шанс — то ли из-за травмы, то ли из-за узости взгляда Лионеля Скалони. Может, ждут как раз решающих матчей?

Но у Аргентины есть Месси. А это может компенсировать все.

Что, собственно, дважды уже произошло. Другое дело, то, что проходит с Мексикой и Австралией, не пройдет с Нидерландами и другими топами. Нужно искать что-то еще. Может, им и станет Дибала?..

Хотя Месси просто поражает гармонией яркости игры и результативности: два его точнехоньких удара низом в углы решили исходы двух тяжелейших для Аргентины матчей. Да, именно решили: формально победным с Австралией стал гол Хулиана Альвареса, но понятно же, что результат определил первый мяч.

Лионель Месси радуется забитому голу в&nbsp;ворота Австралии на&nbsp;ЧМ-2022.. В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Но Лео уже 35. Мозги остались, есть легкость в ногах (форма очевидно хороша), но скорость ушла, прессингует редко, максимальную скорость часто уже не включишь, да ее такой, как у Мбаппе, никогда и не было.

Сейчас время доминирования Мбаппе, которому 23. Но дорасти до степени величия Месси в целом по карьере даже для него будет задачей крайне сложной. Хотя и не думаю, что невозможной.

Не надо их сравнивать. Надо наслаждаться. А кто наслаждается Криштиану — и им тоже. Впрочем, это уже совсем другая тема, не имеющая отношения к двум первым определившимся четвертьфиналам.

У которых есть все, чтобы стать космическими.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
10
26
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.20 X 3.40 П2 2.04
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.30 X 5.90 П2 11.5
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.30 X 3.20 П2 2.42
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.80 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.92 X 3.40 П2 4.70
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Молодой форвард победил рак и вернулся в хоккей. А теперь — дебютировал в КХЛ!
Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
Медведев сравнил ценовой потолок с купанием «подгулявших бюргеров» в проруби
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Как получить родовой сертификат
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Хорватов зря называют пенсионерами. Они моложе Аргентины с Бразилией и серьезно обновили состав с ЧМ-2018
Тарханов: «Думаю, что Япония даст бой хорватам, она может преподнести сенсацию и сегодня»
Отто Аддо: «Я должен благодарить Бога за то, что он дал мне такую команду. Я очень горжусь ребятами»
Радченко: «Япония однозначно даст бой хорватам. Они не будут играть вторым номером»
Дест — о вылете сборной США с чемпионата мира: «Опустошен. Мы отдали все для нашей страны»
Тренер «Кимхэ» Сарычев считает, что у Кореи есть шансы обыграть Бразилию в 1/8 финала ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В Бразилии нет новых Кафу, Марсело и Роберто Карлоса. Травмы обнажили системный кризис

Хорватов зря называют пенсионерами. Они моложе Аргентины с Бразилией и серьезно обновили состав с ЧМ-2018