Сегодня, 13:00
Время сенсаций, кажется, закончилось на групповой стадии — их было столько, что лимит исчерпан. И слава богу — пора начинать писать шедевры на века. Нас уже ждут два топовых четвертьфинала. Нидерланды — Аргентина и Франция — Англия.
Не буду рассуждать о них в категориях «фавориты» и «андердоги». На этом уровне их уже нет. Скажу о впечатлениях.
Самые зрелищные — французы. И у них ярчайший игрок турнира — пока за километр от остальных. В плей-офф они ничуть не уступили по красоте себе образца группового турнира. А Килиан Мбаппе, кажется, только набирает. Он и забивает фантастические голы, причем удары сумасшедшей силы и точности даются ему феноменально легко; и отдает решающие передачи, как вчера на Оливье Жиру — лучшего снайпера в истории сборной Франции, опередившего самого Тьерри Анри.
Продолжает прекрасно работать находка Дидье Дешама с Антуаном Гризманном — плеймейкером. Нельзя оставлять без внимания Усмана Дембеле на противоположном от Мбаппе краю: парень способен обвести полкоманды и прострелить точно в ногу. На стандартах попробуй сдержи Адриена Рабьо. В воротах — Уго Льорис.
У «Трехцветных» вопрос лишь по поводу опыта обороны в решающих матчах, а еще из-за травм может не хватить скамейки. Поэтому Дешам и выпустил полностью второй состав на Тунис. Но пока признаков утомления не видно. Все, как и прежде, легко и изящно.
Нидерландцы и англичане чем-то напоминают друг друга. Вроде бы стабильно красивой игры и нет (она вообще есть пока только у французов), а все голы — прекрасны, забиты после отличных розыгрышей; и в 1/8 их по три, то есть много. Предельная эффективность, нет никакого искусства ради искусства.
С другой стороны, тот же первый гол Америке, забитый Мемфисом после 19 передач, шесть (!) из которых обостряющие, — разве это не искусство? Я спрашивал о нем Дэви Классена, и он с гордостью ответил: «Идеальный гол». И ведь действительно — комбинационное совершенство.
Также преимущество Нидерландов — тренер. Матерый, харизматичный, прошедший в футболе все, нескучный в свои за 70, умеющий брать давление на себя, предельно открытый и честный с игроками. Болезнь тоже создает особую эмоцию. Голландцы не устают повторять, что играют для Луи ван Гала.
Вот, например, что сказал после матча с США Дейли Блинд, когда его спросили о состоянии тренера:
— Конечно, мы всегда помним об этом. С самого первого дня, когда мы узнали про рак — отдавались на поле без остатка. Тренер даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь. Все уважают ван Гала. Он никогда не меняется. Рады, что он с нами. Это прекрасная личность. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче.
Оборона Нидерландов — почти совершенство. Конкуренция сзади (чего не скажешь о группе атаки) такая, что де Лигт присел на лавочку. Как и в 2014-м, ван Гал ушел от традиционных «оранжевых» 4-3-3 к схеме с тремя центральными защитниками, и в Голландии это может позволить себе только он. В тот заход все привело к полуфиналу. Сейчас он тоже вряд ли кого-то удивит.
Между 12 голами Англии, тремя крупными победами в четырех матчах и всеми разговорами о скучном футболе Гарета Саутгейта есть некоторое противоречие, не находите? Хотя со Штатами «львы» и играли уныло, но такой матч был только один. А все остальное — чистой воды инерция впечатлений от предыдущих турниров. Где при всем при том были и полуфинал ЧМ-2018, и финал Евро-2020.
Но оборона Англии еще не сталкивалась с сильной атакой — в 1/8 была бы проверка Садио Мане, но... А будут Мбаппе и Ко. И не забудем, что у Сенегала при 0:0 была пара голевых моментов, и именно форварда «Баварии» им и не хватило. А единственным шансом для них и было повести в счете.
Весь сезон жесточайшей критике подвергается Харри Магуайр, не имевший игровой практики в «МЮ», и только жизнь покажет, сможет ли он справиться с совсем другим уровнем давления, которое обрушат на него французы.
У англичан впереди очень полезен Харри Кейн, и Саутгейт отыскивает наилучшие варианты — пока таким, например, кажется блестяще сыгравший вчера Фил Фоден. А в центре поля многое взял в свои жилистые рабочие руки ветеран Джордан Хендерсон, и сразу там все заработало. Хотя начинал он турнир на скамейке. От него вроде не требуется забивать, но это он и сделал при 0:0 с Сенегалом.
Пока из четырех четвертьфиналистов меньше всех впечатляет Аргентина. Игра у нее, как видится, наименее отлажена, ярких индивидуальностей не так много, и почти все они как-то похожи друг на друга. За исключением сами знаете кого и Пауло Дибалы, которому все никак не дают шанс — то ли из-за травмы, то ли из-за узости взгляда Лионеля Скалони. Может, ждут как раз решающих матчей?
Но у Аргентины есть Месси. А это может компенсировать все.
Что, собственно, дважды уже произошло. Другое дело, то, что проходит с Мексикой и Австралией, не пройдет с Нидерландами и другими топами. Нужно искать что-то еще. Может, им и станет Дибала?..
Хотя Месси просто поражает гармонией яркости игры и результативности: два его точнехоньких удара низом в углы решили исходы двух тяжелейших для Аргентины матчей. Да, именно решили: формально победным с Австралией стал гол Хулиана Альвареса, но понятно же, что результат определил первый мяч.
Но Лео уже 35. Мозги остались, есть легкость в ногах (форма очевидно хороша), но скорость ушла, прессингует редко, максимальную скорость часто уже не включишь, да ее такой, как у Мбаппе, никогда и не было.
Сейчас время доминирования Мбаппе, которому 23. Но дорасти до степени величия Месси в целом по карьере даже для него будет задачей крайне сложной. Хотя и не думаю, что невозможной.
Не надо их сравнивать. Надо наслаждаться. А кто наслаждается Криштиану — и им тоже. Впрочем, это уже совсем другая тема, не имеющая отношения к двум первым определившимся четвертьфиналам.
У которых есть все, чтобы стать космическими.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)