Быть хейтером Месси — все равно что ненавидеть Моцарта или Пушкина. Рабинер — о выходе Аргентины в финал ЧМ

Репортаж обозревателя «СЭ» с матча Аргентина — Хорватия — прежде всего о его главном герое.

В песнях аргентинцев и индуса есть одно слово, не требующее перевода, — Месси!

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Эти парни и девушки, солидные мужчины и женщины, дети и старики поют, кажется, даже во сне. У них у всех голоса получше, чем у многих наших поп-певцов. А может, когда одна из самых популярных песен заканчивается словами: «Месси, Марадона», это их обязывает, и они поют лучше, чем спели бы что-то нейтральное.

Месси с Марадоной идут у певцов-болельщиков в общем ряду главных легенд. Никто их уже давно не противопоставляет, забудьте — особенно после победы Аргентины на Кубке Америки-2021. А сами они не делали этого вообще никогда. И Лео после матча с Нидерландами говорил: «Диего на нас оттуда сейчас смотрит и радуется. А мы играем и выигрываем для него»...

Пока певцы-болельщики делают между песнями пару вздохов, я улучаю момент и задаю им всякие дурацкие вопросы. А они вполне себе охотно отвечают.

Вижу, например, парня в футболке, исписанной автографами. «Чьи тут у тебя?» — спрашиваю. «Смотри, — подходит он со всей обстоятельностью. — Вот — Лео».

Фамилию он указывать считает излишним, да и я догадываюсь — ну не Леонида же Викторовича Слуцкого он имеет в виду. Продолжая: «Вот — Отаменди. Вот — Хавьер Пасторе...» — «То есть ты не только тут их собирал?» — «Да вообще не тут! Это старая майка, и автографы на ней старые. 2011 года, с Кубка Америки».

Ого, думаю, а у вас стаж. Их трое, все, естественно, в бело-голубом полосками, в той самой «Альбиселесте». Но хочется-то узнать, кто за кого!

«Вы все из Буэнос-Айреса?» — «Да». — «За «Боку» или за «Ривер»?» — «Вот мы с ним за «Ривер». А вот этот — за «Боку». Но ничего страшного, и это бывает!»

Все ржут. Разве не так же прикалываются друг над другом друзья — «мясо» и «кони»? Насколько же эта сценка интернациональна!

«А ты откуда?» — спрашивают. — «Из России». — «О! Парни рассказывали, что у вас классно было четыре года назад». — «А ты не был?» — «Нет, не получилось. Но многие друзья ездили. Да я и не верил тогда, что у нашей сборной что-то получится». — «А сейчас веришь?» — «Да. Еще до турнира было такое чувство. Это команда, они все друг за друга горло перегрызут. И Лео в какой форме!» — «С Нидерландами и правда едва не перегрызли». — «И правильно! Мы только так выигрывать можем. Аргентина на одном классе и красоте — это не Аргентина. Когда мы на поле, у нас в крови злость. Мы должны быть заведенные, считать, что все против нас...» — «Но хорваты же не против». — «Не против. И почему-то еду на стадион спокойным. Думаю, сегодня все будет в порядке...»

Чуйка моего собеседника не подведет. А он, поговорив, снова с друзьями славно берется за услаждение слуха всех, кто в вагоне. И они поют, прыгают, создают настроение. Ты — уже на матче.

А до матча разве было хуже? Например, когда мы с Юрием Палычем Семиным на закате зашли на старый рынок Дохи Сук Вакиф и на площади индийский бородач своими, совсем не аргентинскими, а таинственными восточными мотивами также воспевал Месси? Из всего, что торговавший пряностями индус пел, ровно одно слово не нуждалось ни в каком переводе и при этом передавало весь смысл...

И за этот смысл люди готовы платить деньги. Еду вверх по эскалатору на станции «Лусаил», оборачиваюсь на разговор по-русски. Меня, как ни поразительно в этих краях, узнают. Просят сделать селфи — оказывается, в Сочи-2014 мы с человеком уже общались, но тогда знакомство не было фотографически зафиксировано.

«Сегодня прилетели на три игры», — рассказывают мои собеседники. «Билеты дорогие?» — «Учитывая, что с рук, — бывает и хуже». — «Сколько?» — «Сегодня, в пересчете на рубли, — по 90 тысяч. На завтрашний полуфинал — по сто». — «А на финал?» — «Там дороже — по двести».

В общем, будут наши болельщики на финале ЧМ-2022! России тут нет, а ее люди найдут себе дорогу везде!

Против аргентинской «десятки» не помогало ничего

В каждом матче Месси ставит какой-нибудь рекорд — как в НХЛ Александр Овечкин, с которым они когда-то сфотографировались вместе в раздевалке «Вашингтон Кэпиталз». Вот только поговорить толком не смогли, поскольку у Лео беда с английским.

Но главное, что с футболом у него все в порядке. И выходит он на поле не только для того, чтобы, как вчера, сравняться по числу матчей в финальных стадиях чемпионатов мира с человеком номер один по этой части до сих пор — Лотаром Маттеусом. В следующей игре, 26-й, аргентинский ЛМ немецкого ЛМ превзойдет...

Оставалось только понять, какая это будет игра.

Вначале все для аргентинцев казалось сложным и муторным. Это только потом станет понятно, что южноамериканцы сами заманили «Шашечных» в сети, отдав тем мяч (всего 39% владения у «Альбиселесты»!) и получив пространство. Сперва все выглядело так, будто у Аргентины просто ничего с мячом не получается...

А минуты после 20-й, когда хорваты от этого владения поверили в себя (в футбольном мире это словосочетание произносится в слегка ироничном контексте — то есть передоверились себе), включился Лионель Месси.

Аргентина использовала на этом турнире кучу схем: начала против Саудовской Аравии с 4-2-3-1, с Нидерландами задействовала вариант с тремя центральными, а с Хорватией перешла на 4-4-2. Месси, один из форвардов, но не единственный, мог себе позволить раз за разом опускаться за мячом вглубь поля и получать его на своей половине спиной к чужим воротам. На нем тут же висло по паре-тройке человек, но это не создавало проблем. Одного Лео обыгрывал на месте, мгновенно разворачивался, от другого тут же отрывался, а голова-то у него всегда поднята — и решение наготове. Кто еще мог так закинуть Хулиану Альваресу мяч в отрыв с центральной линии, а тот убежал один на один и заработал пенальти?

По мне, этот пенальти был безоговорочно. Потому что в момент, когда 170-сантиметровая экс-звезда «Ривер Плейта» прокинула мяч мимо Доминика Ливаковича, тот не стоял на месте, а двинулся Альваресу навстречу — и снес его. А потому то, что ВАР Массимиллиано Иррати не подозвал Даниэле Орсато «смотреть кино», кажется мне абсолютно верным — явной ошибки главного судьи там не было. Как и ошибки так таковой — при всем уважении к другим мнениям на этот счет, останусь при своем.

Лео весь чемпионат играет как лев и пенальти пробил так же — на разрыв сетки. Чтобы даже для Ливаковича, заставившего плакать Японию и Бразилию, было без шансов. Месси — он такой на этом чемпионате. К его волшебству прибавился Дух.

После заколошмаченного пенальти Месси показали крупным планом. Он был рад, но сдержанно, смотрел с хитрым прищуром, явно не намереваясь на этом останавливаться.

Что было дальше — мы видели. Ведь это Месси всего пять минут спустя в центре поля пошел в стык, успел первым и прокинул мяч на ход Альваресу перед второй голевой атакой. После чего в Лео воткнулись, и довольно болезненно, но слишком поздно — аргентинцы без него убежали, и Альвареса было уже и трактором не остановить.

А я, думая о том, что эти пять минут между двумя голами Лео проходил пешком, вспомнил истории об Эдуарде Стрельцове, который поступал так же. Рвал ритм, усыплял бдительность, уходил куда-то вглубь, где внимание к нему ослабевало. А потом получал мяч — и ищи свищи, товарищ соперник. Или в данном случае — сеньор.

Еще мне бросился в глаза последний эпизод первого тайма, когда Месси у бровки троим хорватам головы закружил, мяча не потерял и заработал в итоге штрафной, после чего Орсато дал свисток на перерыв. Мяч у него весь этот матч было вообще не отобрать. Хотя хорваты с первых секунд, не будь дураки, повисли у него на пятках, атаковали в прием. Он приспосабливался минут 15-20. А потом понеслось.

Лионель Месси и Хулиан Альварес празднуют забитый мяч. Фото Reuters Фото Reuters

У Месси, как когда-то у Марадоны, появился свой Каниджа — Альварес

Был у матча на «Лусаиле» еще один герой, можно даже сказать супергерой — 22-летний Альварес. В «Манчестер Сити», купившем его летом у «Ривер Плейт», он пока не на первых ролях, в ротации. Его лучшее время еще впереди.

Но вчера он сперва заработал пенальти, с которого Месси открыл счет, а потом снова, только теперь уже с мячом, и опять после паса Месси, пронесся через полполя. Да, по ходу этого забега он не отдал налево свободному партнеру (а я ведь орал своим охрипшим от простуды голосом: «Влево отдай!», как будто сам там и бежал, а не сидел в ложе прессы), дважды потерял мяч уже в штрафной и тут же забрал его назад сначала у Юрановича, а потом у совсем неловкого весь тайм Сосы — и чуть ли не внес его из вратарской с лета в сетку.

Как же впечатляюще смотрелся этот прорыв!

Чтобы картина атакующей игры сборной Аргентины стала завершенной, Лео нужен был человек на острие, который бы его понимал. В лице Альвареса, который на 13 лет младше, Месси здесь такого человека нашел.

Турнир в основе начинал Лаутаро Мартинес, 25-летняя звезда «Интера», который в Европе пока гораздо больше на слуху, чем Альварес. Уж, казалось бы, сейчас точно его время. Но у Лаутаро совсем не пошло, иногда до смешного, по поводу чего уже понеслись мемы.

Сейчас мы не видим в группе атаки ни его, ни двух ветеранов — Анхеля Ди Марии и Папу Гомеса, которые играли с первых минут против Саудовской Аравии. Команда Скалони по ходу турнира резко помолодела.

21-летний полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес, писавший когда-то подростком трогательное письмо Месси с просьбой вернуться в сборную (он ведь уходил на эмоциях в 2016-м), забил с передачи кумира второй мяч Мексике, после чего стал основным игроком.

23-летний хавбек «Брайтона» Алексис Макаллистер, также с Саудовской Аравией не игравший, после промаха Месси с пенальти в матче против Польши открыл счет, а впервые появившийся в основе Альварес с паса Фернандеса забил второй мяч.

То есть мы видим: с Мексикой правильный пасьянс Скалони еще не разложил: Фернандес с Альваресом появились со скамейки, ди Мария с Лаутаро начинали в основе. И за счет отличного выхода к следующей игре переместились в основу. То, что надо, спокойный как удав тренер большей частью нащупал уже к третьему матчу — с Польшей. К беде для последней.

У того же Альвареса в отборочном цикле был только один гол. Но каждый должен выстреливать в свой час. У форварда «Сити» он пробил здесь, в Катаре. Он получил шанс и реализовал его, укрепив свои позиции вторым голом Австралии, когда подкараулил ошибку вратаря Мэтью Райана.

Альварес стал для Месси новой версией Клаудио Каниджи для Диего Марадоны. Хотя он, конечно, другой — тоже быстрый, но далеко не такой осанистый, как длинноволосый снайпер из ЧМ-90, а упертый маленький бычок, который несется так, что пробивает лбом стены. Как при втором голе Хорватии.

Не нужно упрощать и говорить, что все дело в Месси. Он потрясающ. Но вначале вокруг него оркестр не сложился. Работа Скалони в том и заключалась, чтобы провести работу над ошибками и его, этот оркестр, сформировать, дав гению показать свой максимум.

Во втором тайме Альварес забьет Ливаковичу и третий мяч — но тут сыграв едва ли много больше, чем роль стенки, от которой Месси отправил мяч в сетку. Этим голом Лионель довершил картину явления футбольного бога на землю.

Извините за пафос, но мы на трибуне, увидев, как приклееный к его бутсе мяч долго ускользает в разные стороны от Йошки Гвардиола (если вспомнить фамилию лучшего тренера в карьере Месси, усматривается в этом какая-то добрая ирония), потом катится вдоль лицевой линии почти до вратаря, затем находит «домик» между ногами у того же несчастного Гвардиола и идеально выплывает оттуда под удар Альваресу уже фактически в пустые ворота, чуть не сошли с ума.

Какое же счастье видеть все это на стадионе.

«Слишком много Месси для одной игры», — прочитаю я позже заголовок на сайте AIPS, Международной ассоциации спортивной прессы.

А мне кажется — не слишком. В самый раз. Для истории.

Хулиан Альварес забивает в ворота Аргентины. Фото Reuters

Катар-2022 превратил Лео из интроверта в экстраверта. Как такое возможно?

И в матче с Нидерландами, и в игре с Хорватией Месси признали лучшим игроком. В прошлый раз он пришел на встречу с журналистами уже вслед за главными тренерами, в третьем часу ночи. Сегодня — до них, минут в двадцать первого.

На пресс-конференциях надо фиксировать главные факты и улавливать впечатления.

В послематчевом формате, который тут предусматривает для лучшего игрока всего два вопроса, Месси страшно хотел говорить. После обоих вопросов развивал и развивал тему, продолжал подчеркивать, как он счастлив на этом чемпионате мира, из него прямо перло это: «Я кайфую!»

Он толковал про «пять финалов» после поражения от Саудовской Аравии, которое после беспроигрышной серии в 26 матчей «стало для всех большим ударом, никто этого не ожидал». Он восхищался тренерским штабом, построившим команду, которая при любых обстоятельствах знает, что делать на поле.

Но мне даже было важнее не что, а как он говорил. Он все время улыбался, он не хотел закругляться, он словно через нас протягивал руки миру и весь этот мир хотел обнять.

После Нидерландов Месси был зол на соперников и судью, метал на пресс-конференции громы и молнии — но, несмотря на другое настроение, он тоже хотел говорить. Будучи в нашем представлении — или я не прав? — законченным интровертом, он вдруг на этом чемпионате мира предстал противоположностью себе прежнему. Что кроется за этой переменой — нам только предстоит узнать и понять.

Лео ведь и после финального свистка обошел всех партнеров, чтобы обнять их. Кого-то даже специально выискивал глазами и шел к нему навстречу. А потом к следующему. И сиял, и запрыгивал к кому-то на плечи, а кто-то — к нему. И прыгал вместе с командой перед болельщиками. И во время, и после игры — каждой! — Месси ведет себя здесь как настоящий капитан.

Тут вроде бы самое время кое с кем это поведение сравнить — в частности, манеру празднования победы. Вспомнить, как этот кто-то после Швейцарии первым шел к болельщикам и приветствовал их, но потом, не оглядываясь, направлялся в раздевалку, не дождавшись партнеров.

Но не буду я противопоставлять сейчас Месси и Роналду. И так понятно, как для кого из них сложился турнир в Катаре. Мне другое интересно — почему они с таких разных краев к нему подошли? Почему Лео оказался максимально открыт окружающим и миру, а Криштиану так же максимально от них отгородился? Почему Месси, приходя на одну прессуху за другой, ничуть от них не устает (даже до турнира говорил долго и охотно), а Роналду, посетив первую же, после победы над Ганой и своего рекорда, демонстративно и раздраженно бросил пару фраз, не дождался даже второго вопроса, встал и ушел?

Понятно: у одного — благополучный сезон в «ПСЖ» (как же хорошо, что Месси перешел туда не этим, а прошлым летом и у обеих сторон был год, чтобы привыкнуть и понять друг друга), а у другого — такой в «МЮ», что он прямо перед ЧМ решился сжечь все мосты. Поставив все на сборную и Катар, а потом и там потеряв место в составе.

Их столько лет сравнивали и противопоставляли, что, наверное, сама судьба сделала так, чтобы на последнем общем (а с большой долей вероятности, и для обоих) чемпионате мира в жизни они должны были сыграть не просто не схоже, а оказаться на разных полюсах. Игры, настроения, всего.

...Мне было интересно — зааплодируют ли журналисты после пресс-конференции Месси? Овации не было — на уровне ЧМ это не принято, и люди сдерживаются.

Но при этом, когда он встал и пошел, зазвучали десятки голосов на испанском: «Грасияс, Месси!» И он поднял голову, кивнул, улыбнулся, не ушел в себя.

Он не должен, не может спрятаться и в финале. В 35 лет, в принципе не будучи атлетом, а теперь тем более не обладая прежними возможностями организма, Лионель играет за сборную в лучший футбол своей жизни. Может, дело в сброшенном адском грузе с долгожданной победой в Кубке Америки — и игровом, и психологическом.

Только бы он довел это дело до победного конца. Только бы довел. Как бы ни были прекрасна Франция и невероятен Мбаппе, как бы ни была бесстрашна сборная Марокко и неустанен Амрабат.

Мы ведь не о них потом будем вспоминать десятилетиями. А о катарсисе Лео Месси.

Лионель Месси. Фото Reuters

Месси создал себе культ игрой. А за служителей культа отвечать не может

Чем божественнее Месси тут играет, тем почему-то более бешеными становятся его хейтеры. Они не могут выдержать такого волшебства, такого ощущения, что они даром сожгли столько эмоций — и что вообще хейтерами быть нельзя. Это глупо, потому что жизнь надо тратить на что-то лучшее.

Вообще не могу понять, как можно ненавидеть гения. Маленького, совсем не мускулистого, но умеющего делать невероятные вещи. Это все равно что ненавидеть Моцарта, Пушкина...

Он не виноват в том, что ему давали «Золотой мяч», даже когда другой заслуживал его больше. Он не отвечает за тех, кто его ему присуждал. Не будет же отказываться, ей-богу? Он создал себе культ только своей игрой, а за ретивых служителей этого культа отвечать не может.

Но это прекрасно для мира, для жизни, если гений побеждает. Поэтому в финале Месси должен победить. Я верю в это. Я очень этого хочу. Извини, Франция, прости, Марокко.