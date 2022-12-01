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«Пока Месси сильнее Роналду. Сыграй Польша в атаку — получила бы пять мячей». Мнение Юрана

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси.
Фото AFP
Telegram Дзен
Российский тренер Сергей Юран — о матче Аргентина — Польша (2:0).
Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
0:2
Аргентина

— Это такая сильная Аргентина или настолько слабая Польша? - первый вопрос Юрану.

— Аргентина понравилась. Своим высоким прессингом, агрессией. Южноамериканцы четко понимали, что им нужно. Ведь даже в случае ничьи они могли и не выйти из группы. Поэтому с первых же секунд обозначили свое намерение взять три очка. Никакой вальяжности, никакой расслабленности!

— Но почему так робко играла Польша?

— Так поляки держали в уме результат параллельной встречи. Думаю, тренеры с бровки им периодически подсказывали. В общем, играли вторым номером, сдержанно, ждали стандарта. Во второй тайме Глик головой пробил рядом со штангой. Но разница в классе команд, конечно, была видна невооруженным взглядом. Аргентина просто мощнее. Физически игроки здорово готовы на все 90 минут, могут весь матч контролировать мяч. Поэтому даже при 0:2 поляки не летели вперед, боясь нарваться еще на одну атаку. Для них главным было удержать эту разницу в счете, чтобы превзойти Мексику. Хотя теоретически все могло дойти до подсчета желтых карточек. Интересная ситуация.

Войцех Щенсны и Лионель Месси. Фото AFP
Войцех Щенсны и Лионель Месси.
Фото AFP

— Был ли пенальти на Месси?

— На повторе видно, что Щенсны не сыграл в мяч. Если бы он хотя бы пальцем до него дотянулся... А так получилось, что вратарь попал рукой в лицо Месси. По идее, у арбитра все-таки были основания для назначения 11-метрового. В европейских чемпионатах нередко такие пенальти ставят.

Лионель Месси. Какое счастье, что Месси не забил этот пенальти!

— Как вам тогда в целом игра Лео?

— В последних двух матчах он показал, что является настоящим лидером на поле. Да, не реализовал пенальти. Но тут нужно сказать о том, что Щенсны — вратарь мирового класса. Месси не успокоился, хотел реабилитироваться. Его вклад в командные действия весомый. И отдавал, и сам пытался решить эпизод. К сожалению, не забил. Старался вести игру аргентинцев. Если сравнивать его с Роналду, то пока на этом турнире Месси играет сильнее. Его КПД повыше. Не хочу сказать, что Криштиану выпадает из игры португальцев. Он тоже помощник. Но Месси выглядит предпочтительнее.

Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо с&nbsp;сыном на&nbsp;игре сборных Аргентины и&nbsp;Польши.

— Заслужили ли поляки выхода в плей-офф?

— С точки зрения прагматизма, их стратегия сработала. Проиграли с нужным счетом — прошли дальше.

— Но разве это не скучно?

— С точки зрения зрелищности возникают вопросы. Но что главное для тренера? Результат. Если у тебя нет достаточного числа футболистов, способных играть в атаку, нужно уже по-другому выстраивать тактику. Второй номер, стандарты, контрпрессинг и так далее. Думаю, наставник поляков Михневич исходил именно из этого. Стояла цель — выйти из группы. Он ее выполнил. Игра забывается, а результат остается.

— При этом люди в комментариях обвиняют поляков в трусости. При 0:2 они вообще не шли вперед...

— Ну... Полетели бы вперед, сыграли бы в атаку, точно получили бы три-четыре, а то и пять мячей. И тогда бы в плей-офф, видимо, оказалась Мексика. Можно было бы, конечно, полякам потом рассказывать: зато сыграли на встречных курсах... Но поехали бы домой. Скучно? Но вышли из группы.

30&nbsp;ноября. Польша&nbsp;&mdash; Аргентина&nbsp;&mdash; 0:2. Лионель Месси не&nbsp;забивает пенальти. Промах Месси и страсть Аргентины. История с непредсказуемой развязкой

— За Мексику не обидно?

— Мексиканцы играли повеселее. Но опять же. Для выхода из группы нужен прагматизм. Поляки не пропустили от саудитов, а мексиканцы все-таки получили гол в концовке. Этот фактор в итоге сыграл свою роль. Понятно, что мексиканцы заточены на зрелищность. Таков менталитет южноамериканцев. Но в итоге поляки немного их превзошли. По дополнительным показателям. На один мяч...

— Есть ли у поляков шансы против Франции?

— Очень призрачные. Я бы сказал — без вариантов. Франция слишком мощна для них. Очень мобильная команда. Поляки и так уже прыгнули выше головы.

Лионель Месси
Сергей Юран
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США
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C 22.11 13:00
Аргентина
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0
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0
0
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4
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0
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Германия
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Испания
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7
0
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0
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0
0
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Бразилия
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2
0
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Уэльс
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0
2
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Катар
Сенегал
1
3
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Нидерланды
Эквадор
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1
B 25.11 22:00
Англия
США
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0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
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0
1
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Польша
Саудовская Аравия
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0
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Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
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4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
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3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
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2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
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1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
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2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
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2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
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0
3
B 29.11 22:00
Иран
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Тунис
Франция
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1
0
D 30.11 18:00
Австралия
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1
0
C 30.11 22:00
Польша
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0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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1
2
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Хорватия
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