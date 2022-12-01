«Пока Месси сильнее Роналду. Сыграй Польша в атаку — получила бы пять мячей». Мнение Юрана

Российский тренер Сергей Юран — о матче Аргентина — Польша (2:0).

— Это такая сильная Аргентина или настолько слабая Польша? - первый вопрос Юрану.

— Аргентина понравилась. Своим высоким прессингом, агрессией. Южноамериканцы четко понимали, что им нужно. Ведь даже в случае ничьи они могли и не выйти из группы. Поэтому с первых же секунд обозначили свое намерение взять три очка. Никакой вальяжности, никакой расслабленности!

— Но почему так робко играла Польша?

— Так поляки держали в уме результат параллельной встречи. Думаю, тренеры с бровки им периодически подсказывали. В общем, играли вторым номером, сдержанно, ждали стандарта. Во второй тайме Глик головой пробил рядом со штангой. Но разница в классе команд, конечно, была видна невооруженным взглядом. Аргентина просто мощнее. Физически игроки здорово готовы на все 90 минут, могут весь матч контролировать мяч. Поэтому даже при 0:2 поляки не летели вперед, боясь нарваться еще на одну атаку. Для них главным было удержать эту разницу в счете, чтобы превзойти Мексику. Хотя теоретически все могло дойти до подсчета желтых карточек. Интересная ситуация.

Войцех Щенсны и Лионель Месси. Фото AFP

— Был ли пенальти на Месси?

— На повторе видно, что Щенсны не сыграл в мяч. Если бы он хотя бы пальцем до него дотянулся... А так получилось, что вратарь попал рукой в лицо Месси. По идее, у арбитра все-таки были основания для назначения 11-метрового. В европейских чемпионатах нередко такие пенальти ставят.

— Как вам тогда в целом игра Лео?

— В последних двух матчах он показал, что является настоящим лидером на поле. Да, не реализовал пенальти. Но тут нужно сказать о том, что Щенсны — вратарь мирового класса. Месси не успокоился, хотел реабилитироваться. Его вклад в командные действия весомый. И отдавал, и сам пытался решить эпизод. К сожалению, не забил. Старался вести игру аргентинцев. Если сравнивать его с Роналду, то пока на этом турнире Месси играет сильнее. Его КПД повыше. Не хочу сказать, что Криштиану выпадает из игры португальцев. Он тоже помощник. Но Месси выглядит предпочтительнее.

— Заслужили ли поляки выхода в плей-офф?

— С точки зрения прагматизма, их стратегия сработала. Проиграли с нужным счетом — прошли дальше.

— Но разве это не скучно?

— С точки зрения зрелищности возникают вопросы. Но что главное для тренера? Результат. Если у тебя нет достаточного числа футболистов, способных играть в атаку, нужно уже по-другому выстраивать тактику. Второй номер, стандарты, контрпрессинг и так далее. Думаю, наставник поляков Михневич исходил именно из этого. Стояла цель — выйти из группы. Он ее выполнил. Игра забывается, а результат остается.

— При этом люди в комментариях обвиняют поляков в трусости. При 0:2 они вообще не шли вперед...

— Ну... Полетели бы вперед, сыграли бы в атаку, точно получили бы три-четыре, а то и пять мячей. И тогда бы в плей-офф, видимо, оказалась Мексика. Можно было бы, конечно, полякам потом рассказывать: зато сыграли на встречных курсах... Но поехали бы домой. Скучно? Но вышли из группы.

— За Мексику не обидно?

— Мексиканцы играли повеселее. Но опять же. Для выхода из группы нужен прагматизм. Поляки не пропустили от саудитов, а мексиканцы все-таки получили гол в концовке. Этот фактор в итоге сыграл свою роль. Понятно, что мексиканцы заточены на зрелищность. Таков менталитет южноамериканцев. Но в итоге поляки немного их превзошли. По дополнительным показателям. На один мяч...

— Есть ли у поляков шансы против Франции?

— Очень призрачные. Я бы сказал — без вариантов. Франция слишком мощна для них. Очень мобильная команда. Поляки и так уже прыгнули выше головы.