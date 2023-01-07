Самая популярная фотография в интернете — фейк. Почему Месси держит в руках поддельный Кубок мира

Удивительная история с финала ЧМ.

Этой зимой Лионель Месси и сборная Аргентины написали историю, выиграв первый с 1986 года чемпионат мира. Параллели между Месси и Марадоной проводят уже давно, но только недавно Лео удалось заткнуть рты всем сомневающимся в его величии скептикам. Олицетворением успеха стала фотография в соцсети аргентинца, где он, как и Диего в 1986-м, поднимает над головой Кубок мира.

Фотография тут же стала собирать миллионы лайков и уже спустя несколько дней стала самой «залайканной» в истории интернета. Сейчас под фотографией Лео 74,5 миллиона отметок «Нравится». Но аргентинское медиа Clarin раскопало информацию, которая лишает фотографию части шарма: Месси держит не тот же трофей, что Марадона в 1986-м. В руках Лео — реплика, изготовленная специально для празднования.

Джанни Инфантино и Лионель Месси. Фото Reuters

Месси получил оригинальный кубок из рук президента ФИФА Джанни Инфантино, однако спустя несколько минут после празднования на поле появился еще один кубок. Сообщается, что поддельный трофей попал в руки к Месси от супружеской пары болельщиков во время круга почета. Фанатов зовут Паула и Мануэль. Они привезли реплику Кубка мира в Доху в качестве талисмана из Буэнос-Айреса.

Анхель Ди Мария и Лионель Месси. Фото Reuters

«Перед чемпионатом мира мы связались с людьми, которые занимаются изготовлением кубков, — рассказывала в интервью RMC Паула Зузулич, которая и доставила кубок на поле. — На производство ушло шесть месяцев. Он весит столько же, сколько и настоящий, сделан из смолы и кварца и покрыт золотой краской. Он отличается от настоящего, но эта разница минимальна. Мы хотели, чтобы игроки оставили на нем свои подписи, но в итоге он трижды оказывался на поле. Затем он переходил от одного игрока к другому, от одного члена семьи к другому, они все фотографировались. Когда стали просматривать фотографии, мы поняли, что Лео Месси поднял над головой наш кубок. Мы видели детали, особенно его нижнюю часть, которая подтвердила, что это действительно наш трофей. Его же поднимала Антонелла и один из детей Месси», — приводит слова супружеской пары RMC Sport.

Анхель Ди Мария и Лионель Месси. Фото Reuters

Сообщается, что Месси не знал о том, что празднует с фейковым кубком. Подмену заметил только Анхель Ди Мария, который рассказал про это Месси прямо на поле. Момент, на котором Анхель объясняет Лионелю разницу, указывая на поддон кубка, попал на фото.

«Люди из службы безопасности сказали мне: «Пожалуйста, никому не отдавайте кубок». Я им ответил: «Но там есть еще один», а они отвечают: «Нет, нет, тот, что у вас, настоящий, поэтому мы рядом с вами», — поведал прессе Анхель.