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Сегодня, 01:20

Великий четвертьфинал! Крутой ван Гал, гениальный Месси, феноменальный Мартинес и триумф Аргентины

Андрей Кузичев
Корреспондент
Эмоции футболистов сборной Аргентины после выхода в полуфинал ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото AFP
Эмилиано Мартинес (сборная Аргентины).
Фото AFP
Эмоции футболистов сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2022.
Фото AFP
Науэль Молина (сборная Аргентины).
Фото Global Look Press
1/5
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Аргентина вышла в полуфинал, где встретится с Хорватией.
Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
2:2
Аргентина

Аргентина с тремя защитниками

Луи ван Гал держал публику в тонусе все предшествовавшие четвертьфиналу дни. Сначала в очередной раз прошелся по упрекающим сборную в скучной игре голландским СМИ, заявив, что журналисты называют футбол Бразилии искрометным, только пентакмпеоны играют в тот же футбол, что и «Оранжевые». Компактно обороняются и быстро выходят в контратаки, а в командном плане гол американцам с 20 точными передачами совершенен.

ЧМ-2022, Нидерланды&nbsp;&mdash; Аргентина. ЧМ-2022: Аргентина победила Нидерланды по пенальти и в полуфинале сыграет с Хорватией. Онлайн-трансляция

Потом тренер назвал Месси самым опасным креативным игроком, но увидел шанс в том, что тот мало участвует в игре после потери мяча. Наконец, когда ван Галу напомнили об интервью Ди Марии, тот иронично заметил: «Он один из немногих игроков, которые называют меня худшим тренером. Обычно бывает наоборот. Мне грустно, но тренеру иногда нужно принимать сложные решения. У Депая в «МЮ» были непростые моменты, но смотрите, как мы сейчас относимся друг к другу. Теперь мы поцелуем друг друга в губы».

Между тем, Ди Мария вернулся в строй как раз к четвертьфиналу, и, исходя из увиденного на тренировках, аргентинские журналисты пытались угадать состав на пятничный матч. Теории были разные, но верной оказалась та, где вингер «Ювентуса» все же начал игру на скамейке запасных, а Лионель Скалони поменял схему, добавив в состав третьего центрального защитника Лисандро Мартинеса. Он, кстати, мог сыграть и в центре поля, однако опасения по поводу состояния здоровья Де Пауля оказались преувеличенными. Или он, как ранее Лаутаро Мартинес, вышел на поле после обезболивающего укола.

Науэль Молина (сборная Аргентины). Фото Global Look Press
Науэль Молина (сборная Аргентины).
Фото Global Look Press

Молина, как секретное оружие

Визуально аргентинская схема отчасти отзеркаливала голландскую, так как один из центральных полузащитников при прессинге в центре поля поднимался почти вплотную к Месси и Альваресу. А в глаза с первых минут бросалась активность латералей Молины и Акуньи, что держало в напряжении Блинда с Дюмфрисом, заставляя их поддерживать наступление с оглядкой на собственные ворота.

Все это — как и замена Классена на Бергвайна в атакующей тройке Нидерландов — элементы тактического противостояния ван Гала и Скалони, где каждый из тренеров пытался выбить из рук оппонента привычные козыри. И, например, Месси реже обычного опускался в центр поля, где его сразу пытались взять в клещи не менее трех игроков в оранжевых футболках.

Эмоции футболистов сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2022. Фото AFP
Эмоции футболистов сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2022.
Фото AFP

Но, в отличие от ЧМ-2014, в распоряжении ван Гала не было аналога цепного пса, вроде связавшего Лео по рукам и ногам Найджела де Йонга. И что? Лео разок раскачал двух голландцев и пробил выше, а потом, закружив голову высоко выбросившемуся вперед Аке, гениальным пасом вложил мяч в ногу Молине. А тот, заметно превосходя Блинда в скорости, использовал это преимущество на свободном пространстве и не оставил шансов Нопперту.

Да еще и с удивительным хладнокровием для человека, который впервые забил в своем 25-м матче за сборную. Секрет точно знает Скалони, создавший в сборной удивительную атмосферу, и давно влюбивший в себя всю страну. Это для него перед четвертьфиналом снимали трогательные ролики ученики его родной школы, а он, как удивительно мудрый для своих 44 лет педагог, находил для своих игроков нужные слова и идеи.

Отсюда откровения в игре Молины или невероятная уверенность Макаллистера, который признался: обычно перед матчами он сильно волнуется, но на турнире в Катаре что-то случилось, и он просто наслаждается игрой. А весь мир наслаждается футболом Месси, который в пятницу обогнал Пеле и с пятью голевыми передачами стал лучшим ассистентом плей-офф мировых чемпионатов.

Лионель Месси (сборная Аргентины). Фото AFP
Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото AFP

Два рекорда одним ударом

Еще пару рекордов аргентинский капитан оформил во втором тайме, реализовав пенальти. Одним ударом он сравнялся по числу голов за сборную на мировых первенствах с Габриэлем Батистутой (10) и обошел по результативным баллам Диего Марадону (17). Это был второй за вечер повод восторгаться двумя Лионелями — Месси и тактиком Скалони. Ведь выстрелил и левый латераль южноамериканцев Акунья, заставивший сфолить на линии штрафной Дюмфриса.

Но как же крут оказался ван Гал! Он искал рецепты весь второй тайм. Начал с того, что сделал замены по позициям, убрав самые слабые звенья в лице Бергвайна и де Рона. Продолжил сменой схемы, и принеся в жертву одного центрального защитника. А так как скальпель не работал, Луи взял в руки отбойный молоток. Или даже два — Люка де Йонга и Вегхорста.

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Второй из них и оказался орудием, пробившим южноамериканскую стену и обеспечившим горячую концовку. С массовой потасовкой, которой предшествовал фол Паредеса, и промежуточной развязкой на 11-й добавленной к основному времени минуте. Месси словно что-то чувствовал, нарвавшись на предупреждение, но никому на свете не могло прийти в голову, что Копмайнерс вместо удара отдаст передачу за «стенку» на Вегхорста. Такие вещи не могут быть импровизацией, и это был локальный триумф гения ван Гала. Или уникальный опыт снайпера, два года назад забившего такой же мяч за «Вольфсбург».

Подобные вещи кажутся невозможными на таком уровне. Однако несколькими часами ранее не менее удивительный мяч пропустила Бразилия. Допустить потерю, обернувшуюся «обрезом» шести игроков, — безумие. Оказаться не готовым к такому розыгрышу «стандарта» — тоже. Потом может не хватить даже тотального перевеса в овертайме с выстрелом Фернандеса в штангу.

Эмилиано Мартинес (сборная Аргентины). Фото AFP
Эмилиано Мартинес (сборная Аргентины).
Фото AFP

Но в серии пенальти, к которой Скалони, как он уверял, не готовился, у Аргентины было два отличия от своего вечного соперника. Если Неймар хотел поставить красивую точку, то Месси взял на себя важнейший первый удар. А Эмилиано Мартинес и серии 11-метровых — это песня. Он доказал это на Кубке Америки, и сейчас вытащил два первых удара. А Лаутаро Мартинес, которого сравнивали с Игуаином и его проклятием решающих матчей, поставил победную точку. Или многоточие, ведь для Аргентины чемпионат продолжается, и турнир в Катаре не превращается в Евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Лионель Месси
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Сенегал
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25.11
19:00
Нидерланды
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Нидерланды
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Эквадор
Сенегал
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1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
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Уэльс
Иран
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25.11
22:00
Англия
США
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Уэльс
Англия
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29.11
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Иран
США
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2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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Аргентина
Саудовская Аравия
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22.11
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Мексика
Польша
0 : 0
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Польша
Саудовская Аравия
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22:00
Аргентина
Мексика
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30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
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Франция
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Тунис
Франция
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18:00
Австралия
Дания
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2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
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Германия
Япония
1 : 2
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19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
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13:00
Швейцария
Камерун
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24.11
22:00
Бразилия
Сербия
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28.11
13:00
Камерун
Сербия
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28.11
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Бразилия
Швейцария
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02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
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Португалия
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28.11
16:00
Корея
Гана
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28.11
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Португалия
Уругвай
2 : 0
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Корея
Португалия
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Гана
Уругвай
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Франция
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3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
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05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
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18:00
Хорватия
Бразилия
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1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
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10.12
22:00
Англия
Франция
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22:00
Аргентина
Хорватия
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
13.12
22:00
Хорватия
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.20 П2 2.55
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
Португалия
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 4 (2)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Диогу Далот

Диогу Далот

Португалия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 6 (4 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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