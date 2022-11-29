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ЧМ-2022

Сегодня, 20:20

Хозяева ЧМ-2022 оказались беспомощными. Ван Гал нашел идеальную роль для своей звезды

Андрей Кузичев
Корреспондент
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Луи ван Гал и Коди Гакпо.
Фото Reuters
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Коди Гакпо.
Фото Reuters
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Френки де Йонга.
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен
Голландская сборная завершила групповой турнир легкой победой над Катаром — 2:0.
Чемпионат мира. Группа A
29 нояб, 18:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Нидерланды
2:0
Катар

Шутки Луи ван Гала — на грани фола или даже за ней — пока определенно ярче игры голландской сборной на мировом первенстве. Тем не менее тренер «Оранжевых» продолжает продвигать мысль о желании выиграть титул. Ван Гал даже встраивает эту мысль в ответ на вопрос о состоянии здоровья своей звезды, говоря: «Мы не будем форсировать события и рисковать Депаем, потому что предпочитаем, чтобы он стал чемпионом мира».

Футболисты сборной Сенегала радуются победе над Эквадором в&nbsp;матче ЧМ-2022. Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность

Но получается, тренер перед завершающим групповой турнир матчем темнил и с Мемфисом все в порядке. Против Сенегала он сыграл чуть более получаса, с Эквадором вышел на весь второй тайм, а во вторник уже был в старте, составив атакующий тандем с Гакпо. И, кстати, интересно: сохранит ли что-то подобное принимающий сборную в январе Роналд Куман?

На этот счет есть большие сомнения, тогда как ван Гал предпочитает обходиться без классических центральных нападающих. В заявки их трое (Люк де Йонг, Янссен, Вегхорст), только они всего лишь ситуативно используемый инструмент. Просто ван Гал и оригинальные тактические ходы — обычное дело. В конце концов, именно они принесли Нидерландам бронзу ЧМ-2014, и, пока есть результат, вопросов к 71-летнему специалисту быть не может.

А то, что с Катаром все сложится успешно, было очевидно. Хозяева чемпионата, конечно, мечтали напоследок хлопнуть дверью, однако к домашнему турниру они подошли совсем не в том состоянии, которое позволило выиграть Кубок Азии-2019. От той действительно интересной и казавшейся перспективной команды осталась лишь тень. Не бледная, потому что желания у катарцев было в избытке, но именно тень.

Не помогло даже решение ради сборной остановить внутренние турниры еще в середине октября. Скорее даже наоборот — навредило, потому что катарцы выпали из игрового ритма, а их самые яркие игроки — Афиф и Альмоэз Али — напоминали о своем таланте лишь в эпизодах. То ли дело голландец Гакпо, забивший в первых двух турах и продливший свою результативную серию до трех игр после эффектной перепасовки с Классеном.

29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Коди Гакпо. Фото Reuters
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Коди Гакпо.
Фото Reuters

Форвард, которого все привыкли видеть на левом фланге, на этом турнире — на все руки мастер. Он забил правой ногой, левой и головой, что неудивительно при его высоком росте (189 см). И еще Гакпо — самый эффективный футболист нынешней голландской сборной, которая после двух туров превосходила только Коста-Рику по общему числу ударов (12) и коэффициенту ожидаемых голов (0,8 xG).

Еще бы Депаю прежнюю результативность вернуть. Впрочем, в случае с лучшим другом спартаковца Квинси Промеса все объяснимо. Он получил травму в игре Лиги наций с Польшей еще 22 сентября, после чего долго лечился и смог провести первую полноценную тренировку только 14 ноября. Ровно за неделю до первого матча «Оранжевых» на ЧМ-2022.

ЧМ-2022: 29&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Сенегал обыграл Эквадор в битве за плей-офф, Иран против США и другие матчи. Онлайн-трансляция 29 ноября

Естественно, ему нужно время, чтобы вернуть не только физические кондиции, но и чувство игры. И будь Депай сейчас на пике, никакого добивания Френки де Йонга в случае со вторым взятием катарских ворот не потребовалось бы. Хотя нельзя не оценить, как форвард подстроился под мяч, подработал его в борьбе с защитником и под давлением оппонента нанес с трудом остановленный вратарем удар с лета.

29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Френки де Йонга. Фото Reuters
29 ноября. Нидерланды — Катар — 2:0. Гол Френки де Йонга. Фото Reuters
Фото Reuters

С другой стороны, чем не повод порадоваться за де Йонга, для которого это лишь второй гол за сборную, да еще и после паузы в 1180 дней?! Что до незасчитанного гола «Оранжевых» и попадания Бергхайса в перекладину, то и в этом можно найти плюсы. Для Катара проигрыш получился неунизительным. Достаточно того, что трижды проигравшие «Бордовые» показали худший для хозяев результат на групповом турнире за всю историю мировых чемпионатов. Теперь катарцы только зрители, а насколько хватит Нидерландов — станет понятно уже в плей-офф. Эта команда точно способна на большее, чем показала на первом этапе. А рекордные десять матчей без поражений — не предел для ван Гала.

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2
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Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 2 6-2 4
2 Иран Иран 2 4-6 3
3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
2B
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
1B
Сенегал
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
04.12 22:00
1B
04.12
22:00
Сенегал
1/8 финала 03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
2B
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.40 X 3.60 П2 1.92
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.50 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.20 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
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Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		3 3 (1)
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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